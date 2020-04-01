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Зачем технология блокчейн нужна пищевой и агропромышленности

Колонки
Анна Попова
Анна Попова

ресторатор-консультант, магистрант ИТМО, ФТМИ

Евгения Хрисанфова

Продукты питания часто проходят огромную цепочку от производителя до потребителя. И чтобы проследить за качеством товара, компаниям приходится решать трудные задачи — быстро привезти в магазины и продать скоропортящиеся продукты, найти просроченное мясо или овощи и многие другие.

Ресторатор-консультант и магистрант ИТМО Анна Попова рассказывает, как технология блокчейн может помочь пищевой и агропромышленности. И приглашает представителей этой индустрии принять участие в опросе в рамках исследования по адаптации блокчейна в фудтехе.

Зачем технология блокчейн нужна пищевой и агропромышленности

Проблемы индустрии

Нарастающие изменения в пищевой и агропромышленности в связи с внедрением технологий неизбежны. Поскольку сети снабжения продовольствием становятся все более сложными и глобализированными, то и прослеживаемость товара становится все более комплексной. Сеть настолько запутана, что для производителей и розничных продавцов продуктов питания стало практически невозможным безоговорочно гарантировать происхождение их продуктов.

Помимо этого существует и проблема транспортировки скоропортящихся товаров с низкой маржинальностью. Растет необходимость в незамедлительном потреблении: в любом месте, в любое время, любая еда, прямо сейчас. Повышается культура потребления здоровой еды. Попадают под давление и фермерские хозяйства, которым приходится производить качественные продукты по низкой цене.

Лошадь

Пищевые скандалы в Великобритании и Китае

Распространенной проблемой в системе снабжения является продовольственное мошенничество — подмена и подделка состава продуктов питания.

Вспомним скандал с кониной в Великобритании в 2013 году, когда обнаружили, что продукты, рекламируемые как содержащие говядину, содержали неверно указанное или вовсе не указанное в составе конское мясо — до 100% в отдельных случаях.

Или же меламиновый скандал в Китае в 2008 году. Этот случай стал серьезным прецедентом нарушения безопасности пищевых продуктов. Скандал был связан с молоком и молочной смесью, в которые производители добавляли меламин для повышения измеряемой концентрации белка.

По данным PwC, продовольственное мошенничество обходится мировой пищевой промышленности в $30–40 млрд ежегодно, не учитывая ущерб, нанесенный репутации организаций и лояльности к брендам.

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Последствия неэффективных процессов

Еще одной проблемой являются заболевания пищевого и водного происхождения. По данным ВОЗ, каждый год почти каждый десятый человек в мире (около 600 млн человек) заболевает и 420 тысяч людей умирают после употребления пищи, зараженной бактериями, вирусами, паразитами или химическими веществами.

Еще одно следствие злоупотребления системой снабжения — порча или возврат/отзыв продуктов питания. Средняя стоимость отзыва продуктов для компании из сферы пищевой промышленности в США обходится в $10 млн, не говоря уже об ущербе репутации бренда и упущенной прибыли, согласно данным совместного исследования Института сбыта продуктов питания и Ассоциации производителей товаров для продовольственных магазинов.

Что же касается систем обслуживания этой цепочки, то часто они основаны на бумажном документообороте и требуют согласования различными предприятиями в разные моменты времени, что затрудняет решение проблем безопасности в цепочке поставок и приводит к дорогостоящим задержкам.

При таком подходе часто бывает сложно определить, что где-то что-то пошло не так. В итоге это способствует подрыву доверия потребителей к продовольственной системе.

Капуста
 

Возможности блокчейна

Технология блокчейн дает широкий спектр возможностей для личного, организационного и общественного использования. Она позволяет проводить прямые транзакции от точки к точке (peer-to-peer) в небезопасной среде, проводить расчеты и сверку в режиме реального времени, мгновенно обнаруживать и отслеживать активы и происхождение данных, повышать эффективность, снижать стоимость, автоматизировать контроль за исполнением договора, а также обеспечивать информационную прозрачность.  

Еще одно преимущество этой технологии — повышение уровня эффективности. Блокчейн улучшает процессы отслеживания, транспортировки и продажи продуктов. Таким образом, технология исключает неточности, вызванные традиционным бумажным документооборотом и ручными системами проверки.

Снижаются затраты и количество порчи и списания продукции — например, есть разница между тем, когда необходимо перебрать весь запас шпината в сети магазинов или же определить пару испорченных упаковок через систему.  


Агротех-стартап из США с технологией блокчейн

Для того чтобы обеспечить прозрачность, необходимо хранить информацию на всех этапах работы системы снабжения: данные по происхождению продуктов на месте их выращивания, производственные данные, номера партий, сроки годности, температуру и условия хранения, данные по транспортировке. Это усиливает защитные меры в рамках происхождения продуктов питания и снижает риск продовольственного мошенничества.

Благодаря тому, что вовлеченные в цепочку производители и другие стороны несут ответственность за конечный продукт, растет и доверие потребителя.

Один из зарубежных стартапов — ripe.io — эффективно использует блокчейн, IoT, ИИ и машинное обучение и агрегирует актуальные данные для создания предиктивной потребительской аналитики. Партнеры компании (производители, дистрибьюторы, рестораны и ритейл) могут отслеживать и контролировать происхождение продуктов питания в мобильном приложении в режиме реального времени.

Стартап подписал соглашение c другой фудтех-компанией FlavorWiki — она, в свою очередь, помогает пищевой индустрии оценивать восприятие и предпочтения потребителя за рекордное время в любой точке мира. Компания разработала цифровые сенсоры, позволяющие одновременно оценивать вкус, текстуру, аромат и консистенцию продукта. Данные FlavorWiki получает от обычных потребителей.


Австралийский фудтех: мясная продукция и блокчейн

Также благодаря блокчейну удается добиться огромного прогресса в вопросах пищевой безопасности, не только снижая затраты, но и спасая жизни людей. В качестве примера можно привести австралийскую фудтех-компанию по производству премиального мяса BeefLedger, которая озаботилась вопросами пищевой безопасности и мошенничества.

Компания создала платформу, через которую потребители могут проверить «реквизиты» приобретаемой продукции. По результатам опросов, которыми делится Beefledger, жители США и Австралии готовы платить на 12–40% больше за мясо с желаемой историей происхождения.

Компания использует технологию блокчейн как для отслеживания данных о производимом мясе, так и для обеспечения должного уровня безопасности транзакций и обработки договоров и платежей.

Поле

Уязвимые стороны технологии

Тем не менее, создание системы отслеживания и обнаружения данных в глобальной цепочке поставок с несколькими объектами и интерфейсами — непростая задача. Существуют проблемы и с аутентификацией, и с наделением полномочиями. Кто будет контролировать, какая информация является легитимной/аутентичной и какие данные сохранятся в блокчейне? Кто будет выдавать разрешение на получение доступа к определенной информации? Будет ли производиться оплата через блокчейн или отдельно? Готова ли индустрия к большей прозрачности?

На эти и многие другие вопросы еще предстоит ответить, и пока что блокчейн и область его применения остаются объектом изысканий. Так, в рамках научного исследования по адаптации технологии блокчейн в фудтехе я провожу опрос среди российских пищевых, агропромышленных и фудтех-компаний. Данное исследование поможет определить существующие барьеры и драйверы внедрения этой технологии в индустрии, а также понять, насколько активно блокчейн применяется российскими компаниями.

Просим читателей Rusbase поучаствовать в анонимном опросе от магистрантки ИТМО. Ваше мнение важно для развития российской науки и инноваций.

Фото: Unsplash

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