Блокируют банковские карты и Alipay-кошельки: что происходит при оплате товаров из Китая

В марте-апреле 2024 года российские импортеры столкнулись с обострением ситуации с платежами в КНР из-за вторичных санкций, введенных США. Фактически Китай остановил около 80% платежей из России.
Дарья Зимина, специалист по ВЭД с Китаем ChinaToday, рассказывает, с какими проблемами при оплате товаров сталкиваются российские бизнесмены, есть ли перспективы изменений, какие варианты «обхода» запретов предлагает рынок и можно ли им доверять.
Блокируют банковские карты в Китае
Для оплаты китайских товаров российские бизнесмены часто использовали перевод с карты китайского банка на карту поставщика. Потому что многие продавцы не готовы работать по безналу либо требуют дополнительный процент.
У кого-то были открыты карты в банках Китая, другие — использовали агентскую схему. Долгое время это был один из самых удобных способов расчетов.
Но с мая 2024 года в Китае ужесточили контроль за операциями по банковским картам. Результат — автоматизированные блокировки при малейшем подозрении на нарушение. Власти КНР называют это мерой безопасности. Но ситуация по абсурдности и масштабности напоминает китайские карантинные ограничения по коронавирусу.
Особенно удивляет веерность блокировок. Это значит, что при подозрении на незаконную операцию блокируют все банковские карты человека, а заодно и всех, кого посчитают причастным, — по цепочке.
Блокируют Alipay-кошельки
Выкуп товаров с китайских площадок, например, 1688, Poizon, Pinduoduo, Taobao, проводится с помощью электронного кошелька Alipay. Это платежная система Китая, и только она обеспечивает покупателю защиту сделки. Но и их с середины апреля начали блокировать. Предлог — тот же, что и с картами, — обеспечение безопасности.
Заблокировали кошелек Alipay, пока не предоставят подтверждение операции
Некоторым предпринимателям везло — кошельки разблокировали через 3-7 дней. Но буквально сразу кошелек мог снова поставить в блок.
Осуждение блокировки кошельков в чатах предпринимателей
Еще одна проблема с кошельками Alipay — пополнение счета. Раньше наши бизнесмены привязывали карты российских банков и оплачивали товары. Но потом правила изменились: платежная система запретила привязку любых карт, открытых на территории РФ.
Сегодня единственный способ пополнения кошелька для россиян — прямой перевод из другого кошелька либо привязка китайской банковской карты. Чтобы выйти из ситуации, предприниматели пользуются агентскими схемами — ищут в Китае тех, кто поможет с пополнением счета. Такие услуги стоят денег. Кроме того, если система посчитает операцию по зачислению подозрительной, то кошелек заблокируют.
Отказывают в приеме банковских платежей
Китайские банки всё чаще не принимают международные платежи из российских банков. В первую очередь это касается переводов из банков, которые попали под санкции, оплат за санкционные товары и товары двойного назначения.
Лишь малая часть из российских банков, которые попали под санкции
Например, в феврале три крупных китайских банка — Bank of China, ICBC, CCB — открыто заявили, что перестают принимать платежи от российских банков. Причем блокировка коснулась сразу всех платежных систем — SWIFT, SPFS, CIPS. Платежи зависали на несколько месяцев: из РФ ушли, а китайским поставщикам не поступили. Вернуть «зависший» перевод — долго и сложно.
Сотрудничество с россиянами продолжили небольшие региональные банки. Но и здесь начались проблемы — длительные задержки с зачислением платежей на стороне китайских банков. Ситуация банальна: региональные банки просто не справляются с финансовыми потоками, идущими из России.
Банк в Китае, через который идет большинство платежей из России, — «ВТБ Шанхай». Это единственный полноценный филиал российского банка в Китае. Но нагрузка на банк колоссальная, нередко происходят сбои. Китайские поставщики готовы работать через «ВТБ Шанхай», но открытия счета приходится ждать 3-6 месяцев.
В чатах предприниматели делятся «болями» с коллегами
Перспективы и варианты решения проблемы
Вопрос о проблемах в денежных переводах совсем недавно обсуждался в ходе переговоров между главами России и Китая. В первую очередь страдает взаимный товарооборот. Только в апреле снижение китайских поставок в Россию составило 13% по сравнению с данными за аналогичный период 2023 года. Это ощутимые цифры для экономики.
Эксперты видят несколько вариантов развития событий:
- Все останется как есть. Крупные китайские банки не станут подвергаться риску попасть под санкции, поэтому продолжат избегать проблемных транзакций. А вот мелкие региональные банки готовы сотрудничать с россиянами. Если подтянут штат комплаенса, то финансовые потоки могут выровняться.
- Появится новая валюта для расчетов между странами. Многие возлагают большие надежды на создание единой валюты для стран БРИКС. Она могла бы стать отличной альтернативой доллару и юаню в расчетах между китайскими и российскими партнерами. Но пока проект только в разработке.
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Перейдут на рубли при взаиморасчетах. Крупные компании уже ведут расчеты в рублях. Но многие поставщики не хотят открывать рублевые счета. И их можно понять — это дополнительные сложности с валютным контролем, конвертацией и т. д.
Важно. Популярная схема сейчас — переводы через третьи страны (ОАЭ, Киргизия, Казахстан). Но будьте аккуратны, среди посредников немало мошенников, которые исчезнут, как только вы переведете им деньги.
Много предложений на рынке от российских агентов и частных лиц, которые обещают помочь с переводами за вознаграждение — 6-10% от суммы перевода. Доверять непроверенным посредникам опасно — в случае обмана доказать что-либо и вернуть деньги вряд ли получится.
Услуги агентов стоят недешево
В сложившихся условиях многие российские импортеры предпочитают оплачивать китайские товары через ВЭД-компании. Это рабочий способ, если комиссия — умеренная, а все договоренности оформляются документально.
Чек-лист: что делать сейчас
Чтобы минимизировать риски при переводах в Китай, придерживайтесь такой стратегии:
- Если переводите оплату поставщику на карту или через «Алипей» (самостоятельно или через посредников) — закладывайте больше времени на закупку. Чтобы был запас по срокам на случай блокировки.
- Не переводите деньги из российских банков, которые внесены в санкционные списки.
- Не переводите деньги в крупные китайские банки — на 99% платеж вернется назад.
- Откажитесь на время от официальной доставки санкционных товаров и товаров двойного назначения — их не получится оплатить с российского валютного счета.
Фото: Unsplash
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