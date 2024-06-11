Блокируют банковские карты и Alipay-кошельки: что происходит при оплате товаров из Китая

Дарья Зимина, специалист по ВЭД с Китаем ChinaToday, рассказывает, с какими проблемами при оплате товаров сталкиваются российские бизнесмены, есть ли перспективы изменений, какие варианты «обхода» запретов предлагает рынок и можно ли им доверять.

В марте-апреле 2024 года российские импортеры столкнулись с обострением ситуации с платежами в КНР из-за вторичных санкций, введенных США. Фактически Китай остановил около 80% платежей из России.

Блокируют банковские карты в Китае

Для оплаты китайских товаров российские бизнесмены часто использовали перевод с карты китайского банка на карту поставщика. Потому что многие продавцы не готовы работать по безналу либо требуют дополнительный процент.

У кого-то были открыты карты в банках Китая, другие — использовали агентскую схему. Долгое время это был один из самых удобных способов расчетов.

Но с мая 2024 года в Китае ужесточили контроль за операциями по банковским картам. Результат — автоматизированные блокировки при малейшем подозрении на нарушение. Власти КНР называют это мерой безопасности. Но ситуация по абсурдности и масштабности напоминает китайские карантинные ограничения по коронавирусу.

Особенно удивляет веерность блокировок. Это значит, что при подозрении на незаконную операцию блокируют все банковские карты человека, а заодно и всех, кого посчитают причастным, — по цепочке.

Блокируют Alipay-кошельки

Выкуп товаров с китайских площадок, например, 1688, Poizon, Pinduoduo, Taobao, проводится с помощью электронного кошелька Alipay. Это платежная система Китая, и только она обеспечивает покупателю защиту сделки. Но и их с середины апреля начали блокировать. Предлог — тот же, что и с картами, — обеспечение безопасности.

Заблокировали кошелек Alipay, пока не предоставят подтверждение операции

Некоторым предпринимателям везло — кошельки разблокировали через 3-7 дней. Но буквально сразу кошелек мог снова поставить в блок.

Осуждение блокировки кошельков в чатах предпринимателей

Еще одна проблема с кошельками Alipay — пополнение счета. Раньше наши бизнесмены привязывали карты российских банков и оплачивали товары. Но потом правила изменились: платежная система запретила привязку любых карт, открытых на территории РФ.

Сегодня единственный способ пополнения кошелька для россиян — прямой перевод из другого кошелька либо привязка китайской банковской карты. Чтобы выйти из ситуации, предприниматели пользуются агентскими схемами — ищут в Китае тех, кто поможет с пополнением счета. Такие услуги стоят денег. Кроме того, если система посчитает операцию по зачислению подозрительной, то кошелек заблокируют.

Отказывают в приеме банковских платежей

Китайские банки всё чаще не принимают международные платежи из российских банков. В первую очередь это касается переводов из банков, которые попали под санкции, оплат за санкционные товары и товары двойного назначения.

Лишь малая часть из российских банков, которые попали под санкции

Например, в феврале три крупных китайских банка — Bank of China, ICBC, CCB — открыто заявили, что перестают принимать платежи от российских банков. Причем блокировка коснулась сразу всех платежных систем — SWIFT, SPFS, CIPS. Платежи зависали на несколько месяцев: из РФ ушли, а китайским поставщикам не поступили. Вернуть «зависший» перевод — долго и сложно.

Сотрудничество с россиянами продолжили небольшие региональные банки. Но и здесь начались проблемы — длительные задержки с зачислением платежей на стороне китайских банков. Ситуация банальна: региональные банки просто не справляются с финансовыми потоками, идущими из России.

Банк в Китае, через который идет большинство платежей из России, — «ВТБ Шанхай». Это единственный полноценный филиал российского банка в Китае. Но нагрузка на банк колоссальная, нередко происходят сбои. Китайские поставщики готовы работать через «ВТБ Шанхай», но открытия счета приходится ждать 3-6 месяцев.

В чатах предприниматели делятся «болями» с коллегами

Перспективы и варианты решения проблемы

Вопрос о проблемах в денежных переводах совсем недавно обсуждался в ходе переговоров между главами России и Китая. В первую очередь страдает взаимный товарооборот. Только в апреле снижение китайских поставок в Россию составило 13% по сравнению с данными за аналогичный период 2023 года. Это ощутимые цифры для экономики.

Эксперты видят несколько вариантов развития событий:

Все останется как есть. Крупные китайские банки не станут подвергаться риску попасть под санкции, поэтому продолжат избегать проблемных транзакций. А вот мелкие региональные банки готовы сотрудничать с россиянами. Если подтянут штат комплаенса, то финансовые потоки могут выровняться. Появится новая валюта для расчетов между странами. Многие возлагают большие надежды на создание единой валюты для стран БРИКС. Она могла бы стать отличной альтернативой доллару и юаню в расчетах между китайскими и российскими партнерами. Но пока проект только в разработке. Перейдут на рубли при взаиморасчетах. Крупные компании уже ведут расчеты в рублях. Но многие поставщики не хотят открывать рублевые счета. И их можно понять — это дополнительные сложности с валютным контролем, конвертацией и т. д.





Важно. Популярная схема сейчас — переводы через третьи страны (ОАЭ, Киргизия, Казахстан). Но будьте аккуратны, среди посредников немало мошенников, которые исчезнут, как только вы переведете им деньги.

Много предложений на рынке от российских агентов и частных лиц, которые обещают помочь с переводами за вознаграждение — 6-10% от суммы перевода. Доверять непроверенным посредникам опасно — в случае обмана доказать что-либо и вернуть деньги вряд ли получится.

Услуги агентов стоят недешево

В сложившихся условиях многие российские импортеры предпочитают оплачивать китайские товары через ВЭД-компании. Это рабочий способ, если комиссия — умеренная, а все договоренности оформляются документально.

Чек-лист: что делать сейчас

Чтобы минимизировать риски при переводах в Китай, придерживайтесь такой стратегии:

Если переводите оплату поставщику на карту или через «Алипей» (самостоятельно или через посредников) — закладывайте больше времени на закупку. Чтобы был запас по срокам на случай блокировки. Не переводите деньги из российских банков, которые внесены в санкционные списки. Не переводите деньги в крупные китайские банки — на 99% платеж вернется назад. Откажитесь на время от официальной доставки санкционных товаров и товаров двойного назначения — их не получится оплатить с российского валютного счета.

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Фото: Unsplash