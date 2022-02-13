Где изучать маркетинг и бизнес в Великобритании? Топ-10 MBA и магистерских программ

Основатель агентства KK BURO Анастасия Волкова рассказывает об интересных программах для предпринимателей, владельцев бизнеса и профессионалов маркетинга, которые планируют продвигать свои продукты на рынок, используя опыт британских коллег.

Несмотря на пандемию, образовательные программы в Великобритании по-прежнему доступны для россиян. Более того, страна постепенно смягчает ковидные ограничения: например, с февраля в Великобританию можно будет въехать без карантина по прибытии.

Что такое MBA

MBA — Master of Business Administration, в переводе — «мастер делового администрирования». Для обучения на MBA нужно иметь законченное высшее образование и опыт работы в бизнесе не менее 2–3 лет.

Такая программа будет интересна менеджерам среднего звена, которые стремятся стать топ-менеджерами, а также руководителям высшего звена, чтобы развить профессиональные компетенции, получить новый инструментарий и возможность взглянуть на свою работу через призму нового опыта.

MBA будут интересны и собственникам бизнеса для развития и расширения своего дела.

Для поступления на программы MBA потребуется:

результаты теста GMAT (тест является частым условием для поступления, но не всегда обязательным);

рекомендательные письма;

эссе на заданную тему;

языковой сертификат (IELTS);

пройти собеседование.

Лондонская школа бизнеса (London Business School)

Старт: август 2022

Где: Лондон

MBA Лондонской школы бизнеса Forbes назвал лучшей в мире. Здесь очень гибкая учебная программа, которая выстраивается в зависимости от предпочтений и интересов конкретного студента. Он сам выбирает, из каких курсов будет состоять его обучение. Она может длиться от 15 до 21 месяца. При этом длительность не скажется на стоимости обучения: при любом раскладе она составит £92,735 за весь период обучения.

Обучение в Лондонской школе бизнеса — это возможность нарастить важные профессиональные контакты со специалистами со всего мира. Выпускники программы успешно развивают свое дело и пользуются большим спросом на рынке труда. 90% выпускников 2020 года получили предложение о трудоустройстве в течение четырех месяцев после окончания обучения, несмотря на сложную ситуацию на рынке труда в связи с COVID-19.

Бизнес-школа Оксфордского университета (Saïd Business School)

Старт: 19 сентября 2022

Где: Оксфорд

Оксфордская MBA объединяет в себе строгую академическую традицию и самые инновационные подходы. Программа предоставляет возможность углубиться именно в те области бизнеса, которые особенно интересны самому студенту. Эта MBA по-настоящему международная: более 90% студентов программы — иностранные студенты, представляющие 67 разных стран.

MBA от Saïd Business School длится ровно год и стоит £65,520.

Кембриджская бизнес-школа (Cambridge Judge Business School)

Старт: сентябрь 2022

Где: Кембридж

В 2021 году Financial Times признала Кембриджскую программу MBA лучшей в Соединенном Королевстве. 89% выпускников, участвовавших в опросе издания, признали, что они смогли достичь целей, которые ставили перед собой, поступая на MBA.

Здесь уделяют внимание не только развитию практических навыков, значимых в бизнес-администрировании, но и soft skills, необходимых для успешной профессиональной коммуникации, развития лидерских качеств и, как итог, построения успешной карьеры. 85% выпускников в 2020 году получили предложение о трудоустройстве в течение трех месяцев после выпуска.

Программа длится ровно год и стоит £61,000.

Бизнес-школа Уорика (Warwick Business School)

Старт: 26 сентября 2022

Где: Ковентри

Эта MBA Уорикского университета в 2021 году стала лучшей в Великобритании и 17-ой в мире по версии The Economist. Год интенсивного обучения помогает студентам вырасти профессионально и личностно и для многих становится важным шагом к изменению своей карьеры: будь то новое направление, функционал или раскрытие потенциала.

Студенты получают возможность поработать как минимум с двумя клиентскими бизнес-проектами, что помогает им приобрести не только практический опыт, но и полезные контакты. Бизнес-школа обещает познакомить своих студентов с такими компаниями, как Microsoft, Williams F1 и JP Morgan.

Стоимость обучения в 2022 году составит £45,950.

Бизнес-школа Манчестерского университета (Alliance Manchester Business School Cranfield)

Старт: сентябрь 2022

Где: Манчестер

MBA в Манчестерском университете может длиться 12, 15 или 18 месяцев. В самую короткую программу включены только лекции и семинары. Программа, длящаяся 15 месяцев, включает дополнительно одну стажировку. А те, кто учатся 18 месяцев, могут пройти и стажировку, и обучение по обмену в другой стране. Студенты стажируются в таких компаниях, как Google, Microsoft, Amazon Lauch, Amazon Operations, American Express, Johnson & Johnson.

Программа акцентирует внимание на развитии карьеры каждого магистранта. Специалисты бизнес-школы по карьерному консультированию созваниваются со студентами, поступившими на программу, еще до того, как те приезжают на учебу в Манчестер.

Такая сфокусированность на карьере дает отличные результаты: 92% выпускников в течение года после окончания программы находят работу, а через три года их зарплата вырастает в среднем на 101% и достигает $133,956 в год.

Стоимость обучения составит £46,000.

Магистратуры в области маркетинга

Еще одна востребованная сегодня область — маркетинг. Здесь есть различные направления: международный маркетинг, маркетинг в моде и премиум-сегменте и, пожалуй, одна из наиболее популярных сегодня областей — диджитал-маркетинг.

Чтобы поступить в одну из представленных ниже магистратур и начать учиться в сентябре, вам потребуется:

Степень бакалавра или специалиста со средним баллом не ниже 4,5 (по пятибалльной системе);

Сертификат IELTS от 6.0 и выше;

Мотивационное письмо;

Рекомендательные письма;

CV (зависит от программы);

Эссе (зависит от программы).

Диджитал-маркетинг в Королевском колледже Лондона (King's College London)

Где: Лондон

King's является одним из лучших университетов Великобритании, входя в группу «Рассел». Его магистерская программа предлагает студентам взглянуть на диджитал-маркетинг по-новому, учит их самым разным подходам, что помогает выпускникам выгодно выделяться на фоне других специалистов этой области.

Студенты знакомятся с ключевыми локальными и глобальными трендами диджитал-маркетинга, изучают онлайн-поведение потребителей, брендинг, маркетинг в социальных сетях и нейромаркетинг, а также учатся анализировать, оценивать и управлять рыночными возможностями в контексте Web 2.0.

Магистерская программа длится год и обойдется в £29,850.

Маркетинг в премиум-сегменте в Бизнес-школе Каледонского университета Глазго (Glasgow Caledonian University)

Где: Лондон

Лондонский филиал университета, где проходит обучение на программе, имеет несколько основных специализаций и сильных направлений, среди которых международный маркетинг в сфере моды и премиум-сегменте.

Лекции здесь читают специалисты из Франции, США, Тайваня, Китая, Испании и Италии. Благодаря современным методикам обучения и практическим стажировкам выпускникам Каледонского университета удается быстро находить престижную, высокооплачиваемую работу по всему миру: процент успешного трудоустройства в течение полугода после выпуска достигает 96%.

Эта магистерская программа может длиться один или два года. Двухгодичное обучение включает не только программу магистратуры, но и практику длиной в два триместра, которую полностью подготовит университет. Студент сам выбирает, хочет ли он пройти практику или будет учиться только один год.

Год обучения на программе обойдется в £13,500.

Маркетинг в Эдинбургском университете (University of Edinburgh)

Где: Эдинбург

В 2020 году эта магистерская программа заняла 11-ю строчку рейтинга QS World University Rankings.

Программа предназначена для тех, кто ранее изучал бизнес и менеджмент, а теперь стремится стать специалистом по инновационному маркетингу, который сможет принимать стратегические решения при создании успешных продуктов и услуг. Эта магистратура, сочетая в себе теорию и практику, поможет стать критически мыслящим специалистом, востребованным работодателями.

С момента поступления на программу магистрантов сопровождают специалисты университетской Student Development Team, поддерживая их в профессиональном развитии. Это позволяет магистрантам становиться специалистами, востребованными на рынке труда во всем мире. Выпускники работают в таких компаниях, как Adobe, Amazon, Huawei, Johnson & Johnson, Louis Vuitton, Moët Hennessy, Nestle.

Обучение длится один год. Стоимость для иностранных студентов составит £26,300.

Международный Маркетинг в Ньюкаслском университете (Newcastle University)

Где: Ньюкасл-апон-Тайн

Программа охватывает области глобальной коммуникации и управления брендом, управления взаимоотношениями с клиентами и диджитал-маркетинга. Она разработана специально для тех, кто пришел из другой сферы и хочет начать свою карьеру в маркетинге.

Эта магистратура является одной из шести в Великобритании, которые позволяют выпускникам получить статус члена Market Research Society (MRS) без каких-либо дополнительных экзаменов.

Программа длится год и стоит £24,000 для иностранных студентов.

Диджитал-маркетинг и аналитика в Кентском университете (University of Kent)

Где: Рочестер, Чатем

Программа позволяет развить глубокое понимание теории и методологий для работы с цифровыми медиа и стать опытным специалистом в области аналитики эффективности. Основной фокус магистратуры направлен на маркетинговые показатели и практику применения диджитал-кампаний для реального бизнеса.

Обучение на этой программе проходит в кампусе в Медуэе, неподалеку от городов Рочестера и Чатема.

Магистратура длится один год и стоит £21,200.

Каждая из программ претендует на то, чтобы называться лучшей. Чтобы определиться было легче, предлагаем небольшой чек-лист из ключевых советов.

1. Локация

Лондон как столица кажется самым удачным выбором, но далеко не все лучшие программы в области маркетинга и бизнеса сосредоточены в этом городе. Стоит обратить внимание на университеты в разных частях Великобритании: для старта маркетинговой карьеры после смены специализации, например, можно поехать в Newcastle University, а для того, чтобы углубиться в интересующие именно вас области бизнеса, стоит поступать на MBA в Saïd Business School.

Тем более что транспортная инфраструктура в Великобритании развита хорошо, и посетить столицу можно в выходные или праздники.

2. Магистратура или MBA?

Если сравнить магистратуру и MBA, то первая включает более универсальную базовую программу и больше подойдет тем, у кого нет рабочего опыта. Если же вы состоявшийся специалист, у вас есть свой налаженный бизнес или вы являетесь маркетологом уровня топ-менеджера, то вам скорее подойдет программа MBA.

3. Возраст

У поступающих в магистратуру периодически возникает вопрос: до какого возраста можно оказаться в рядах студентов. В британских университетах нет ограничений по этому параметру: хотя большинство студентов магистерских программ — это молодые люди в возрасте от 21 до 25 лет, однако на программах неполного дня многим студентам больше 26 лет, а четверти учащихся — больше 36. Часто на странице университета можно найти отметку либо о среднем возрасте студентов на курсе, либо о рабочем стаже (программы MBA).

4. Специализация

Если у вас в портфолио уже немало успешных проектов, либо вы точно знаете сферу, в которой планируете работать, стоит выбирать специализированный курс в маркетинге. Диджитал-маркетологам можно посоветовать King’s College London и University of Kent, а тем, кто хочет изучить маркетинг в области моды, стоит рассмотреть программу в Glasgow Caledonian University.

5. Финансы

Стоимость обучения в Великобритании достаточно высокая, но многие университеты предлагают иностранным студентам стипендии. Самую актуальную информацию о стипендиях ведущих британских университетов на следующий год можно найти здесь.

Кстати, кроме оплаты обучения, не забудьте просчитать ваши траты на проживание, питание, одежду, досуг и мелкие расходы. Выбирая магистратуру или MBA не в Лондоне, можно существенно сэкономить.

Материал подготовлен при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве.