Будет ли дефолт в России? Рассуждает эксперт по финансовому рынку

Политические события, блокировка резервов страны, отключение от SWIFT — все это точно приведет к последствиям. У России есть государственный долг, который, как считают некоторые, она не сможет выплатить. Елена Мамаева , основательница «Школы финансовой грамотности», рассказала, что такое дефолт и какова его вероятность в новых реалиях.

Содержание:

Что такое дефолт

Дефолт — это когда государство не может платить по своим обязательствам, потому что нет доходов или сбережений, которые могли бы покрыть эти долги.

Дефолт может быть полный — когда фактически нет денег, чтобы заплатить, и технический — когда деньги есть, но физически нет возможности выплатить по долгам, или есть, но позже назначенной даты.

Технический дефолт на примере предпринимателя. Бизнесмен должен выплатить зарплаты, но у него задерживается поставка товара. Товар оплачен, сотрудники работают, но из-за сбоев в логистике товар не реализован, поэтому сейчас денег нет. Он не отказывается от своих обязательств, но возможность выполнить их появится позже. Если такой возможности не появляется, то затем следует процедура банкротства.

Дефолт может быть внутренний и внешний. Внешний — когда государство должно денег другим странам, внутренний — своим гражданам.

Когда страна в преддефолтном состоянии, ей могут понижать кредитный рейтинг. А это своего рода маркер доверия и безопасности. Инвесторы эту страну обходят стороной и не решаются инвестировать — это еще больше усугубляет ситуацию. Стране становится негде брать денег.

Как дела обстоят в России

В России все разговоры о возможном дефолте происходят вокруг экономических и политических событий.

Можно ли считать дефолтом ситуацию, когда в стране деньги есть, но их заморозил сам кредитор? Государство должно другим странам денег, при этом эти страны не дают нашему государству доступ к резервам. 28 февраля Запад объявил о санкциях для Центрального Банка РФ, заморозив $300 млрд. Всего в золотовалютном резерве находится 643,2 млрд долларов США.

Эта ситуация больше походит на технический дефолт.

Если сравнивать обстановку несколько месяцев назад, то сейчас вероятность дефолта выше. Раньше об этом не говорили: деньги и доход у государства есть. Долговая нагрузка, если сравнивать с объемами запасов и доходами, маленькая — на 1 января 2022 года это 478,2 млрд долларов США. Для сравнения, у США госдолг — $30 трлн.

Будет ли дефолт

О дефолте заговорили на фоне сегодняшних событий и введенных санкций.

Если дефолт будет, то сначала — внешний технический. Россия готова выполнить свои финансовые обязательства. Валюта есть. Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение, оно будет отозвано. В таком случае придется платить рублями.

Если правительство ничего не предпримет, то случится «настоящий» внешний. Затем технический внутренний — будет невозможно выплачивать купоны по ОФЗ, пенсии, пособия.

В результате дефолта страдает банковский сектор, увеличивается стоимость импортных товаров, происходит сокращение рабочих мест и рост безработицы. Кроме того, дефолт касается не только самой страны-банкрота и его граждан, но и стран-кредиторов, что создаёт влияние уже в международном масштабе.

Чтобы достичь повтора сценария 1998 года, надо «постараться».

Однозначного ответа, будет ли дефолт в России, никто не дает. Да, вероятность выросла. Но у РФ есть возможности, ресурсы и налаженные экономические процессы, которые могут поспособствовать тому, чтобы не допустить фатальных последствий для экономики страны.

Сейчас все зависит от грамотного подхода политиков: нужно принимать верные стратегические решения, при этому учитывать политическую обстановку. Но события, которые сейчас происходят и уже произошли, сильно отразятся на экономике в отрицательную сторону. Как быстро государство сможет повернуть ситуацию в стадию роста — открытый вопрос, на который сейчас сложно ответить.

Фото на обложке: Shutterstock / MJgraphics