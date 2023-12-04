Студенчество Баффета: первые вложения инвестора

Финансовый журналист Эрис Шредер в книге «Баффет. Биография самого известного инвестора в мире» издательства «Бомбора» рассказывает о том, как Уоррен формировал свой подход к инвестициям — от юности до зрелости.

Уоррена Баффета называют Оракулом из Омахи и известным инвестором. А право на ужин с предпринимателем продают на аукционах.

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Не попал в общежитие, но…

Уоррен Баффет не жил в общежитии Колумбийского университета, так как поздно подал документы на проживание. Он нашел жилье дешевле: вступил в YMCA (Young Men’s Christian Association — ассоциация молодых христиан) и платил членский взнос — 10 центов в сутки. Участие в организации давало ему возможность снимать комнату около вокзала всего за доллар.

Но с финансами Уоррена было все стабильно: он получал $500 стипендии, а также у него было отложено $2000 от отца-инвестора — это был подарок на окончание университета и плата за то, что Уоррен отказался от курения. Также у студента были почти $10 тыс. собственных сбережений, часть из которых он вложил в акции.

Первый день занятий

Профессор Дэвида Додда вел в университете курс под названием «Финансы: управление инвестициями и анализ ценных бумаг», преподаватель тепло относился к Баффету. Уоррен почти наизусть запомнил учебник Додда «Анализ ценных бумаг». Преподаватель помнил содержание книги, но студент знал его лучше:

Я мог процитировать любое место из книги, знал каждый пример из этих 700-800 страниц. Я впитал их как губка.

На занятиях Додд уделял большое внимание оценке стоимости дефолтных железнодорожных облигаций. Уоррен с детства любил поезда, а свою любимую профильную книгу «Торговля облигациями» он впервые прочитал в семь лет. Поэтому на уроке Баффет работал особенно активно. Как вспоминал его однокурсник, Уоррен не выпендривался, а просто был молодым, незрелым и очень нетерпеливым.

Однако большинство студентов мало интересовались облигациями и акциями, мечтая устроиться в IBM или General Motors. Из этой компании Уоррена восхищал Боб Данн.

Однажды сосед Данна, Фред Стэнбэк, проснулся от громкого голоса Баффета — плохо одетого, стриженного ежиком парня, который тараторил со скоростью мили в минуту. Он с воодушевлением рассказывал о недооцененных акциях компаний. С того момента Стэнбек решил стать учеником Баффета, впервые в жизни купив акции.

Встреча акционеров

Однажды Уоррен отпросился у профессора Додда, чтобы отправиться на ежегодную встречу акционеров Marshall-Wells. Это было его первое собрание акционеров. За несколько месяцев до поступления в университет они с отцом купили 25 акций компании.

Баффет рассматривал собрание акционеров как отчетное мероприятие, посвященное результатам работы менеджеров. Баффет и Стэнбэк прибыли в конференц-зал, где проходила встреча. На ней один из акционеров, Уолтер Шлосс, стал задавать руководству Marshall-Wells неудобные вопросы. Многим это показалось слишком резким. Однако Баффет одобрил подход Уолтера.

Как только собрание закончилось, Баффет подошел к Уолтеру. Он видел в Шлоссе человека убежденного, что богатство трудно накопить и легко потерять. Ведь мать Уолтера потеряла все наследство в результате краха 1929 года, когда тому было 13 лет.

После школы он работал посыльным брокерских-фирм на Уолл-стрит, где босс посоветовал ему книгу «Анализ ценных бумаг» Бенджамина Грэма. Шлоссу учебник понравился, и он стал посещать занятия автора по инвестированию. В будущем Уолтер стал работать на самого Грэма.

На собрании Marshall-Wells Баффет познакомился с Луисом Грином — известным инвестором и партнером компании Stryker&Brown, занимавшейся ценными бумагами. Уже на обратном пути, в поезде, Луис позвал Баффета и Стэнбэка на обед. За ним инвестор стал рассказывать про женщин, которым нужны только деньги.

Однако затем Грин внезапно сменил тему и спросил Баффета почему он купил акции Marshall-Wells. Уоррен ответил, что их купил Бенджамин Грэм. Так студент хотел показать, что ответственно выбирает свои источники информации. Хотя помимо авторитета Грэма были и другие причины.

Но Баффет их не объяснил. Грин лишь сказал: «Минус один балл!» Уоррен почувствовал себя глупо.

«Тогда меня осенило: Уоррен, ты должен думать сам», — вспоминал Баффет.

«Весьма необычный молодой человек»

После разговора с Луисом Грином Баффет решил найти акции, схожие с Marshall-Wells. Он изучил все, что мог найти о методе Бенджамина Грэма и инвестициях, так как Грэм был председателем совета директоров страховой компании GEICO (Government Employees Insurance Company — страховая компания для государственных служащих).

Уоррен ознакомился со справочником Moody’s Manual, в котором сообщалось о распределении 55% акций GEICO корпорацией Graham-Newman. Это заинтересовало Баффета.

Он приехал в Вашингтон и пришел в офис компании. Уоррен попросил встречи с сотрудником GEICO, чтобы получше узнать суть бизнеса бренда, заодно уточнив, что он учится у Бенджамина Грэма. После чего его проводили к Лоримеру Дэвидсону — замдиректору GEICO по финансам.

Сначала Дэвидсон планировал пообщаться с Баффетом лишь пять минут, но после 10 минут разговора о малопонятных для многих вещах про автострахование, он понял, что беседует с весьма необычным молодым человеком. Как вспоминает этот диалог Лоример, Уоррен задавал такие вопросы, которые «мог бы задать опытный аналитик акций страховых компаний».

Сам Дэвидсон к тому времени достиг столь многого, что его было сложно впечатлить. До краха 1929 года его доход составлял по $100 тыс. в год. После он зарабатывал по $100 в неделю на продаже облигаций. Именно Дэвидсон убедил Graham-Newman инвестировать в GEICO $1 млн в обмен на 55% долю компании с уступками. Баффет был впечатлен этой историей от Лоримера: «Открыв дверь в свой кабинет, он открыл для меня мир страхования».

Страхование и игры на ставках

Баффет изучал страхование еще в Пенсильванском университете. Инвестор отметил в этой сфере аспекты, схожие со ставками. Он заинтересовался страховой схемой «тонтина», при которой люди вносили деньги в общий фонд, который доставался тому, кто всех переживет. Сейчас тонтины запрещены законом.

Некоторые время Уоррен рассматривал математику страхования как свою будущую профессию. Он легко провел бы десятилетия, работая с таблицами статистики смертности. Но среди интересов инвестора победило накопление денег.

С этого момента Баффет начал разбираться с идеей того, как GEICO зарабатывает деньги. По его мнению, компания походила на человека — ей требовалось сохранить крышу над головой сотрудников и акционеров. А поскольку страховки были дешевые, единственный способ получить прибыль — снижение затрат. Уоррен узнал, что страховые взносы инвестируют задолго до выплаты возмещений. Для него это звучало как возможность бесплатно пользоваться чужими деньгами.

Вернувшись в Нью-Йорк, Баффет сбросил три четверти акций, купив на вырученные деньги 350 акций GEICO. Это решение было рисковым для осторожного молодого инвестора. Также это было опасно, так как при их цене Грэм не одобрил бы инвестиции в GEICO. Идея Бенджамина была в том, чтобы покупать акции, торгующиеся ниже стоимости активов компании.

Однако бренд рос так быстро, что Баффет верил: он сможет предсказать его стоимость через несколько лет. Для брокерской фирмы отца он подготовил отчет о GEICO, в котором написал, что она торгуется по $42 за акцию с мультипликатором 8Х к прибыли. Хотя у других страховых компаний мультипликатор был выше. По прогнозу инвестора, акции GEICO будут стоить от $80 до $90.

Через время он написал известным брокерским фирмам и попросил их провести исследование. Поговорив с экспертами, Баффет изложил свою теорию. Но те не понимали инвестора, ведь GEICO не могла преуспеть на фоне конкурентов, которые использовали контрагентов. Хотя компания продолжала расти и наращивать прибыль.

Уоррен просто не понимал, почему они не замечают, что находится прямо перед их носом.

Фото на обложке: Shutterstock // mark reinstein