«Некоторые ребята даже не ложатся спать и утром идут на пары»: как предприниматели получают бизнес-образование

Предприниматели и топ-менеджеры, которые учатся на MBA или недавно получили диплом, рассказывают, как совмещать учебу и работу, что задают на дом и как проходят занятия.

Татьяна Бушкова, заместитель генерального директора Росгосцирка





Учится на Digital MBA в «Нетологии»

Я уверена, что руководителю любого уровня надо разбираться в цифровизации, а бизнесу — иметь сильную онлайн-составляющую. Для меня эти вопросы более чем актуальны, поэтому решиться пойти на обучение было несложно.

Программа «Нетологии» длится восемь месяцев, а учебный график состоит из одного вебинара с российским предпринимателем и одного интенсива с зарубежным преподавателем-практиком в неделю, всего восемь занятий в месяц. К ним добавляется выполнение домашних заданий. Для меня все они имеют абсолютно прикладной характер, и времени уходит довольно много: я полностью освобождаю вечер четверга и весь день субботы под учебу.

Правительство сейчас требует от ФОИВов оптимизации, этот вопрос предстоит решать и нам в Росгосцирке. MBA как раз дал мне инструменты, чтобы найти новые идеи и взгляды на привычные процессы. Например, мы в группе проводили форсайт сессию. На такой встрече команда должна нарисовать желаемое будущее, а затем спроектировать необходимые изменения для его достижения, другими словами, построить дорожную карту.

По итогам первого модуля «Стратегия» я сформировала два проекта для цирковой отрасли, которые до нас никто не делал. Один из них связан с переменой модели создания цирковых продуктов (номеров, аттракционов, программ), а другой — с технологией получения и обработки обратной связи от зрителей. Эти проекты стали моей итоговой работой, которую мы обсуждали и дорабатывали вместе с преподавателями.





Александр Кубанеишвили, управляющий директор Insider в России и СНГ





Учится на Executive программе LEAD в Стэнфордской школе бизнеса

У меня, как и у многих во время самоизоляции, проснулась тяга к обучению. В программе Стэнфорда сочетается несколько курсов по soft и hard skills — я искал то, что точно будет полезно в работе. Обучение годовое, разбито на семестры, можно взять только один из них. Я прошел два курса — «Финансирование инноваций» и «Критическое аналитическое мышление». До конца года еще будет курс по лидерству.

Совмещать учебу с работой вполне реально, потому что все занятия проходят онлайн, но всякие дополнительные активности и хобби страдают. Учусь я либо рано утром перед работой, либо вечерами и практически всегда по выходным. Надо рассчитывать, что минимум 4-6 часов в неделю на учебу придется тратить.

Есть определенный объем работы, который надо сделать за неделю: просмотреть видео, разобрать кейсы, обсудить что-то со своей мини-группой. Например, одно из финальных заданий в курсе «Критическое аналитическое мышление» — дебаты между мини-группами. Мы выбрали тему «Как влияет удаленная работа на продуктивность сотрудников крупнейших технологических компаний США».

Наша мини-группа была за то, что работа из дома снижает продуктивность, а другая группа пыталась доказать, что наоборот — влияет позитивно. Мы готовили аргументы, находили исследования, которые подтверждают нашу точку зрения (я понял, что можно найти исследование подтверждающее любую точку зрения), оспаривали аргументы друг друга, а потом нашу работу оценивали инструкторы и другие студенты.

Самое забавное, что в процессе прохождения программы я сменил одну работу на другую. Думаю, во многом на это повлияли инсайты, которые я получил во время обучения.





Диана Абдрахманова, директор по персоналу Iponweb





Училась на программе International HRM от РАНХиГС и Kingston University of London

МВА, на котором я училась, специализируется на HR, по окончании студент может сразу же получить Master of CIPD (ассоциация профессионалов в области управления персоналом). Для меня был важен этот момент, так как я хочу развивать карьеру на международном уровне, и CIPD в таком случае открывает много новых возможностей.

Еще я шла учиться, чтобы структурировать практический опыт, познакомиться с трендами и лучшими практиками в Англии и Европе, расширить круг профессиональных знакомых. Нетворкинг — самое ценное в любой программе уровня МВА, потому что ты получаешь доступ в закрытый клуб выпускников, который состоит из генеральных директоров и членов правления компаний. Это все те люди, чьим партнером всегда выступает HR в бизнесе.

Обучение длилось два года по модульной системе: пять дней очных классов по восемь часов на английском языке, затем полтора-два месяца перерыва на самообучение и подготовку ассаймента (похоже на курсовую в российских вузах, но с большей практической частью), потом снова пять дней по восемь часов.

Из пяти дней четыре дня вели лекции учителя из Kingston, и один день — российские спикеры. В конце двух лет мы сдавали дипломную работу, которую начали писать в середине первого года. Плюс между первым и вторым годом у нас была поездка в Лондон для посещения ведущих компаний и знакомства с тем, как у них устроено управление HR.

Учеба — достаточно интенсивное время, ты на два года почти лишаешься праздников и выходных, так как используешь любую свободную минуту, чтобы читать материалы и готовить очередную работу.

С одногруппниками мы до сих пор общаемся, во время учебы в группе родилось двое детей, трое студентов переехали работать в другие страны, две девушки вышли замуж и уехали за границу, а некоторые получили повышение — произошло много изменений, и все они в лучшую сторону. Это касается и меня. Я ставила себе цель получить международный диплом, чтобы иметь возможность стать глобальным head of HR. И моя цель будет достигнута в первом квартале следующего года, сейчас я перенимаю дела от текущего HR.





Николай Антюшин, директор по развитию бизнеса в Zeytz

Учится на программе Executive MBA в Московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС

Пять лет назад я уже окончил курс программы MBA «Стратегический менеджмент». Полученные знания привели к тому, что несмотря на падающий рынок полиграфии, наша выручка ежегодно растет на 20-50%. Мы нашли и развиваем несколько уникальных направлений. Одно из них — закрытые кастомизированные интернет-магазины для клиентов Zeytz – «Бургер Кинг» и «Додо Пицца», которые помогли нам сократить операционные издержки на регулярные заказы. Еще мы открыли две производственные площадки: экологичную типографию интерьерной печати и швейный цех «Швейц».

В 2018 году я вошел в состав учредителей компании, а это новый уровень принятия решений. Если классический MBA учит в первую очередь быть топ-менеджером, строить системы внутри и между отдельными департаментами, придерживаясь определенной стратегии развития, то став учредителем, я оказался в лодке, для управления которой нужны другие знания и навыки. Так я снова пришел в МИРБИС, теперь за ЕМВА.

Весь курс занимает 20 месяцев, включая международную стажировку. Мы учимся четыре полных дня в месяц с 9:00 до 19:00. Курс очень эффективен благодаря домашним заданиям. В перерыве между сессиями много забывается, но задания, проектные и курсовые работы заставляют быть в тонусе, повторять материал, описывать его теоретически и даже применять на практике, сразу в бизнесе.

Например, на одном предмете нам нужно было написать курсовую работу по диагностике компании, провести анализ критичных бизнес-процессов и составить план действий по исправлению ситуации через связанные с ней департаменты и людей. Настоящий взрыв мозга! На эту работу у меня ушло 40 часов: 60 страниц текста, схем, таблиц и графиков — абсолютно рабочий документ для нашей компании. Такие обычно делают консультанты с почасовой оплатой.

График занятий известен за месяц, поэтому совмещать обучение с работой несложно. В моей жизни теперь самые приоритетные дни — это учеба и под нее подстраивается все остальное. Домашние задания и курсовые я обычно делаю в вечернее время в офисе для того, чтобы выходные провести с семьей.





Юлия Ким, Head of Brand Development, Tele2





Учится на программе Global Executive MBA в IE Business School

Мне повезло проработать много лет в западных компаниях (Coca-Cola HBC, British American Tobacco) и вовлекаться в масштабные кросс-функциональные проекты. Очень скоро я поняла, что маятник качнулся в другую сторону: суперэффективные модели и подходы маленьких гибких стартапов становятся все более востребованными в больших корпорациях. Предпринимательское мышление, умение запускать продукты, тестировать и улучшать их быстрее, чем конкуренты, становятся важнейшими преимуществами бизнесов и управленцев. Именно поэтому я остановилась на IE Business School, которая славится своим фокусом на предпринимательство и инновации.

Я выбрала путь совмещения учебы с работой, консалтингом и воспитанием двух маленьких детей. В моей ситуации график невозможно делить на типы: учеба, работа, личное. Есть один интенсивный период — с шести утра и до часа ночи.

Обучение длится 15 месяцев. Программа предполагает пять офлайн-блоков в разных городах: Лондон, Лос-Анджелес, Сингапур и две сессии в Мадриде. Но из-за локдауна не все студенты могут прилетать на эти сессии, поэтому IE предложили гибридный формат: часть студентов могут быть физически на кампусе, часть — в своих городах. Все пересекаются на онлайн-площадках, но в режиме реального времени.

В первом полугодии у нас шесть основных предметов: макроэкономика, финансовый менеджмент, стратегия, маркетинг менеджмент, управление, предпринимательство. По каждому предмету разные задания: от проработки кейсов до разработки бизнес-стратегии. Отмечу, что есть индивидуальные проекты, а есть групповые, где вы должны с командой из шести человек выработать единый подход и суметь о нем договориться. Например, на занятиях по стратегии мы играем в симулятор, где разные группы конкурируют между собой на рынке камер и дронов в шести регионах с разными особенностями аудитории. Каждую неделю мы должны как команда выработать стратегию и принять решения по всем операционным вопросам.

Скажу откровенно, все эти месяцы совмещения учебы, работы и семьи — это одна большая сложная ситуация. Уже после двух месяцев такой нагрузки стало понятно, что помимо навыков личной эффективности, важнейшими точками опоры становятся умение работать с внутренним стрессом и двигаться вперед.

В IE Business School есть даже предмет building resilience. Очень увлекательный. Однако сначала мы всем классом смотрели на него с улыбкой, особенно когда выполняли одно из заданий. На протяжении двух недель надо было ежедневно делать три дыхательные практики: для успокоения, энергии и суперконцентрации. А наблюдения записывать в дневник самочувствия. Не самая простая задача для аудитории Global Executive MBA, где 20 из 29 занимают позиции CEO-1. Забавно, что сейчас, спустя три месяца обучения, практически каждый из нашей группы использует эти практики регулярно и считает это приоритетом внутри учебно-рабочего дня.





Татьяна Амарян, сооснователь сети английских детских садов «Дискавери»





Учится на MBA в Московской школе управления «Сколково»

Обучение длится год и восемь месяцев, модули — каждый месяц от четырех до шести дней. Занятия проходят полностью на английском языке, в конце каждого модуля мы сдаем экзамен. Из-за пандемии учимся в формате blended: международные профессора преподают через Zoom с экрана, а русские — из аудитории.

Обычно домашняя работа выглядит как pre-reading перед курсом. Например, для подготовки к финансовому модулю нужно было прочесть почти 200 страниц и пройти шесть тестов. Домашние задания все время разные, бывают эссе. Уходит обычно четыре дня по 3-4 часа на подготовку. Сейчас офис у нас частично на удаленке, совмещать получается легко, да и раз в месяц время на модуль найти несложно.

Так как учеба началась недавно, пока прошло всего два курса. Financial accounting оказался безумно интересным и веселым — просто разрыв шаблонов! Недавно был модуль, посвященный лидерству, он полностью состоит из практики: работа в группах и с коучем. Мы даже снимали кино со всем реквизитом тоже под присмотром наставников, которые анализировали наши действия, выделяли сильные и слабые стороны.

У нас самая большая группа за всю историю — 72 человека. Очень много возможностей для общения: в одном только Telegram создали пять разных чатов из серии «важное», «очень важное», «вечеринки». Первый модуль я не жила на кампусе, а ездила домой, и это было ошибкой, так как по вечерам происходит тот самый нетворкинг: некоторые ребята даже не ложатся спать и сразу идут на пары утром. Еще у нас было очень крутое посвящение: целый день проходили разные задания и квесты, мастерили сами машинки из велосипедов и устраивали на них гонки. И конечно, после каждого модуля в голове куча новых идей, даже коллеги странно начинают смотреть.





Сергей Прокофьев, управляющий партнер CreativePeople



Прошел курс MBA Intensive от PWC

Впервые за 17 лет управления компанией мы с партнером Сашей Ковальским решили совместно пойти учиться и пройти курс MBA Intensive от PWC. Из-за высокого уровня вовлеченности в CreativePeople искали что-то быстрое, но эффективное. Именно это нам предложили в PWC — 7 модулей за 10 недель.

Мы никогда не работали в других компаниях, со студенческой скамьи строили свой бизнес и набивали шишки на практике. Да, мы читали книги, статьи, изучали кейсы, общались с коллегами, но никогда не проходили полноценного обучения по управлению компанией. Нам хотелось получить дозу теоретических знаний, узнать, чему учат топ-менеджеров крупных компаний и обменяться опытом. Вдвоем мы пошли намеренно — планировали вместе проверять знания на практике без лишних возражений и обсуждений.

В чем-то наше обучение было похоже на возвращение в школу (очень крутую и прогрессивную). Только за партами теперь сидел родительский комитет. Учились каждую субботу. Мне было очень комфортно: никто не отвлекал по рабочим вопросам, и я был полностью погружен в процесс. На учебе мы решали практические бизнес-задачи, большая часть из которых основана на кейсах крупных международных компаний. Любопытно, решив ситуацию самостоятельно, сравнить свои мысли с тем, что произошло на деле.

По итогу обучения мы сдавали большое тестирование. С учетом того, что программа короткая и рассчитана на «занятых руководителей», строго с нас не спрашивали. Жажда реформ и изменений привела к серьезной трансформации компании — стратегической, оргструктурной и процессной. То, что в сложных условиях пандемии CreativePeople чувствует себя хорошо, и есть заслуга MBA Intensive.



Фото на обложке: Shutterstock/GaudiLab