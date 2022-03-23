Что предприниматели думают о релокации бизнеса в сегодняшних условиях — за и против

В сложившейся ситуации мнения российских предпринимателей расходятся: одни считают, что нужно искать новые возможности в стране и адаптироваться к нынешним условиям, другие продумывают релокацию своего бизнеса.
Мы спросили у трех предпринимателей, какой позиции они придерживаются и почему.
Содержание:
За релокацию в другую страну
Основатель и СЕО медтех-компании MDinc
Почему стоит перевозить бизнес?
Переезжать или не переезжать, даже несмотря на нынешнюю повестку, каждый предприниматель решает для себя сам — на этот вопрос нет обобщенного ответа. Позиция напрямую зависит от целей и амбиций фаундера.
- Если вы видите свой проект в будущем как международную компанию, которая решает проблемы пользователей из разных стран, то, разумеется, релокация становится лишь вопросом времени.
- Если же ваша компания нишево разрабатывает продукты исключительно под российскую аудиторию и закрывает боли российского потребителя, надобность такого шага видится сомнительной.
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MDinc — компания с глобальными амбициями и, более того, у нас есть как сотрудники, так и клиенты на территории ЕС. В связи с этим релокация бизнеса в текущих реалиях для нас естественный этап.
На мой взгляд, сегодня каждый стартап, который хочет развиваться по венчурной модели, вынужден менять локацию своего бизнеса по той причине, что юрисдикция в РФ — определенный фактор риска, потенциально в разы снижающий стоимость бизнеса.
Если вы планируете привлекать раунды от американских или европейских инвесторов, но в компанию с российской юрисдикцией, это становится все более затруднительно, поэтому релокация бизнеса видится закономерным и решающим эту проблему шагом.
В нынешних реалиях кредиты и инвестиции становятся дорогими, а сами деньги становятся дешевыми, плюс ограничения валютных платежей. Вы становитесь изолированы от мирового сообщества.
Если вы стартап, то как вы будете привлекать иностранный капитал в свой проект сегодня, оставшись в России? Вы не сможете даже получить валютный перевод на свой счет, потому что его не пропустит ЦБ. Помимо этого, сейчас возникли проблемы с валютным счетом: если он был открыт до конца февраля, то все в порядке, а вот завести новый уже не получится.
Плюсы релокации
Помимо инвестиционной привлекательности для меня причин «за» релокацию несколько. Во-первых, сейчас вопрос переезда напрямую связан с защитой своих свобод и интересов. Во-вторых, финансовая ситуация «раскачивающегося маятника» будет сохраняться долгое время, минимум до конца этого года.
Возвращение к предыдущим экономическим показателям страны займет примерно 5-6 лет.
В условиях кризиса, конечно, открывается множество возможностей для того, чтобы строить бизнес, примкнуть к тренду на импортозамещение и пр. Но подавляющее большинство компаний просто обанкротятся и закроются, единицы смогут воспользоваться возможностями.
Если вы хотите, чтобы компания чувствовала себя устойчиво и не зависела от курса национальной валюты, то единственный выход — это релокация.
Советы для тех, кто уезжает
Сейчас много проектов пытаются релоцировать бизнес, и, поскольку я тоже полностью погружен в этот процесс, вижу, что многие фаундеры совершают одни и те же ошибки.
- Нередко предприниматели принимают решение переводить бизнес в постсоветские страны.
Я не могу назвать это рациональным выбором, за исключением случаев, когда кроме расчетного счета в иностранном банке ничего не требуется. Однако для создания материнской компании в других юрисдикциях таких стран, как Армения, Грузия, Казахстан — не лучший выход в нынешней ситуации.
Если вы имеете глобальные амбиции, вы так или иначе будете нуждаться в венчурном финансировании. А чтобы успешно привлекать инвестиции от американских и европейских фондов, нахождение компании в постсоветском пространстве может сильно мешать.
Для себя мы рассматриваем Нидерланды, Францию и близлежащие страны — там востребованность медтех проекта с инновационными технологиями наиболее высока.
- Еще одна ошибка, которую многие совершают — попытка сэкономить на процессе релокации.
Да, это дорогостоящая задача, поэтому многие пытаются избежать взаимодействия с компаниями, помогающими перевезти бизнес в другие страны. Однако если заниматься этим полностью самостоятельно, вы хоть и потратите на €2-3 тыс. меньше, но процесс займет на месяц-два больше времени.
Гораздо рациональнее заплатить эксперту, который займется подготовкой документов и будет сопровождать вас. Мы идем именно по такому пути, в сумме на процесс релокации компании нужно закладывать €12-15 тыс. При помощи компании-посредника по времени это занимает от месяца до двух.
Поэтапно релокация выглядит так: подготовка документов, утверждение структуры с инвесторами и стратегии с точки зрения визы (какую получаем), создание иностранной компании. Далее этапы могут разниться.
- Не секрет, что сейчас у владельцев российских паспортов есть проблемы с получением бизнес-виз в Европе.
Сегодня россияне не могут открывать расчетные счета для компании, где мажоритарный акционер — человек с российским паспортом. Есть альтернативный выход через получение стартап-визы, но нужно понимать, что по срокам это всегда дольше. Самое критичное в этом варианте то, что это будет занимать по срокам больше времени фаундера.
Поэтому российским предпринимателям, которые столкнулись с такими сложностями, можно рассмотреть вариант с полным удалением аффилированности с Россией. Для этого хорошо подходит Кипр — здесь открытие материнской компании занимает около месяца (в течение которого три недели фаундер должен находиться на Кипре для открытия карточки IP Box), на открытие расчетного счета уходит еще неделя.
После того, как оформление юридического лица на Кипре завершено, ограничений на открытие компаний в Европе нет — по времени открытие европейских «дочек» занимает от двух недель до месяца. При этом в европейских компаниях российский фаундер может не владеть абсолютно ничем, но контролировать весь процесс с помощью 100% владения кипрской материнской компанией.
Российская компания может продолжать существовать и работать на локальном рынке, но уже без каких-либо привязок к европейской.
Против отъезда из России
Софья Ракитина
Сооснователь и CEO студии дизайна Maryco
Почему мы остаемся?
Мы занимаемся графическим дизайном, и у нас распределенная команда. Наша деятельность не ограничивается локацией: мы оказываем услуги по всей стране и для клиентов из любой точки мира. Мы по-прежнему работаем со старыми российскими клиентами, к нам приходят новые проекты.
Я вижу перспективы для нашего роста, потому что даже в кризис есть направления бизнеса, которые начинают или продолжают развиваться и которым потребуются наши услуги.
Например, растущим бизнесам нужна разработка фирменного стиля, включая логотип, дизайн сайтов, комплексное оформление рекламных кампаний и т.д.
Если ехать, то с определенной целью
Важно уезжать не от чего-то, а за конкретной целью. Для меня уехать сейчас, в кризис — оказаться в новой среде, которую я не выбирала для построения жизни и дела.
Нужно понимать, каких возможностей вы лишились в своей стране и что вы можете получить в другой.
У меня уже был опыт временной миграции: я два года училась в магистратуре в Италии, в Риме, куда переехала без знания языка и, честно говоря, без четкого понимания, почему именно в эту страну. Я бежала от вопросов, которые накрыли меня после окончания учебы, и, так как я всегда мечтала пожить за границей, решила попробовать.
Но мне было тяжело адаптироваться, я не экстраверт, которому легко вливаться в новую среду и заводить знакомства.
Я постоянно чувствовала себя чужой. Сначала стеснялась говорить с итальянцами по-английски, потом — с акцентом по-итальянски. Я испытывала постоянный дискомфорт, неуверенность, закрывалась. И главное — я не понимала, как мне реализовать свои желания и потребности в Италии.
Плюсы отказа от переезда
Оставаясь в России, мы экономим свои человеческие ресурсы. За границей вы априори оказываетесь в слабой позиции. В другой стране все новое: менталитет, бытовые особенности, культура работы и коммуникации, юридические моменты и пр.
В своей стране мы знаем «правила игры», в том числе понимаем юридические и бухгалтерские вопросы, находимся на равных с другими участниками. И что особенно важно — у нас развитый социальный опыт, мы легко коммуницируем с людьми и устанавливаем новые связи.
Советы для тех, кто остается
- Адаптироваться к ограничениям. Главная проблема, с которой мы сразу столкнулись — трудности с оплатой от иностранных клиентов.
Мы оперативно стали решать юридические и бухгалтерские вопросы: открыли ИП и банковский счет в Армении, чтобы переводить деньги на российский счет студии.
Благодаря этому мы можем в белую получать деньги из-за границы. А еще подавать заявки на международные конкурсы по дизайну и искать проекты на иностранных площадках.
- Придумать свое позиционирование на международном рынке.
Сейчас это самый деликатный момент. И, возможно, стоит вложить дополнительные ресурсы, чтобы качественно перевести и адаптировать контент под иностранную аудиторию.
Например, мы завели аккаунт студии на Upwork, перевели под него свои кейсы, предварительно отобрав проекты, которые, как нам кажется, более уместны в текущей ситуации.
Не опредилился с выбором
Роман Горбачев
Основатель и CEO брендингового агентства «Логомашина»
Я еще не принял окончательное решение — уезжать из страны или нет. Но наше агентство точно продолжит работу в России, даже если мы решим выходить на другие рынки.
Ситуация в России
Плюсом развития бизнеса в России для российских предпринимателей станут новые возможности. Множество компаний разорятся или уйдут с рынка, и кто-то должен будет занять их место. Несмотря на всеобщий шок, человек привыкнет ко всему — люди продолжат пить, есть, покупать одежду, придерживаться привычной рутины. Экономика не остановится, изменится только её структура.
Но покупательная способность клиентов все же снизится. Людям потребуется время, чтобы понять, как жить дальше, и что поставить в приоритет по тратам на первое время. Здесь задача грамотного предпринимателя — не паниковать и дать потребителю прийти в себя.
За рубежом рынок работает иначе: там предпринимателю можно брать больше денег за свои услуги, что поможет компенсировать убытки, которые бизнес несёт в России.
Минусы отказа от релокации
На иностранных рынках к российским компаниям относятся с опаской. Нашим предпринимателям будет тяжело найти партнеров, поставщиков и подрядчиков, а иностранные потребители сейчас несколько раз подумают, прежде чем прибегнуть к сотрудничеству с российскими брендами.
Фото на обложке: Shutterstock / Flamingo Images
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