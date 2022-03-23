Что предприниматели думают о релокации бизнеса в сегодняшних условиях — за и против

Содержание:

Магомед-Амин Идилов

Основатель и СЕО медтех-компании MDinc

Почему стоит перевозить бизнес?

Переезжать или не переезжать, даже несмотря на нынешнюю повестку, каждый предприниматель решает для себя сам — на этот вопрос нет обобщенного ответа. Позиция напрямую зависит от целей и амбиций фаундера.

Если вы видите свой проект в будущем как международную компанию, которая решает проблемы пользователей из разных стран, то, разумеется, релокация становится лишь вопросом времени.

Если же ваша компания нишево разрабатывает продукты исключительно под российскую аудиторию и закрывает боли российского потребителя, надобность такого шага видится сомнительной.

RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы

MDinc — компания с глобальными амбициями и, более того, у нас есть как сотрудники, так и клиенты на территории ЕС. В связи с этим релокация бизнеса в текущих реалиях для нас естественный этап.

На мой взгляд, сегодня каждый стартап, который хочет развиваться по венчурной модели, вынужден менять локацию своего бизнеса по той причине, что юрисдикция в РФ — определенный фактор риска, потенциально в разы снижающий стоимость бизнеса.

Если вы планируете привлекать раунды от американских или европейских инвесторов, но в компанию с российской юрисдикцией, это становится все более затруднительно, поэтому релокация бизнеса видится закономерным и решающим эту проблему шагом.

В нынешних реалиях кредиты и инвестиции становятся дорогими, а сами деньги становятся дешевыми, плюс ограничения валютных платежей. Вы становитесь изолированы от мирового сообщества.

Если вы стартап, то как вы будете привлекать иностранный капитал в свой проект сегодня, оставшись в России? Вы не сможете даже получить валютный перевод на свой счет, потому что его не пропустит ЦБ. Помимо этого, сейчас возникли проблемы с валютным счетом: если он был открыт до конца февраля, то все в порядке, а вот завести новый уже не получится.

Плюсы релокации

Помимо инвестиционной привлекательности для меня причин «за» релокацию несколько. Во-первых, сейчас вопрос переезда напрямую связан с защитой своих свобод и интересов. Во-вторых, финансовая ситуация «раскачивающегося маятника» будет сохраняться долгое время, минимум до конца этого года.

Возвращение к предыдущим экономическим показателям страны займет примерно 5-6 лет.

В условиях кризиса, конечно, открывается множество возможностей для того, чтобы строить бизнес, примкнуть к тренду на импортозамещение и пр. Но подавляющее большинство компаний просто обанкротятся и закроются, единицы смогут воспользоваться возможностями.

Если вы хотите, чтобы компания чувствовала себя устойчиво и не зависела от курса национальной валюты, то единственный выход — это релокация.

Советы для тех, кто уезжает

Сейчас много проектов пытаются релоцировать бизнес, и, поскольку я тоже полностью погружен в этот процесс, вижу, что многие фаундеры совершают одни и те же ошибки.

Нередко предприниматели принимают решение переводить бизнес в постсоветские страны.

Я не могу назвать это рациональным выбором, за исключением случаев, когда кроме расчетного счета в иностранном банке ничего не требуется. Однако для создания материнской компании в других юрисдикциях таких стран, как Армения, Грузия, Казахстан — не лучший выход в нынешней ситуации.

Если вы имеете глобальные амбиции, вы так или иначе будете нуждаться в венчурном финансировании. А чтобы успешно привлекать инвестиции от американских и европейских фондов, нахождение компании в постсоветском пространстве может сильно мешать.

Для себя мы рассматриваем Нидерланды, Францию и близлежащие страны — там востребованность медтех проекта с инновационными технологиями наиболее высока.

Еще одна ошибка, которую многие совершают — попытка сэкономить на процессе релокации.

Да, это дорогостоящая задача, поэтому многие пытаются избежать взаимодействия с компаниями, помогающими перевезти бизнес в другие страны. Однако если заниматься этим полностью самостоятельно, вы хоть и потратите на €2-3 тыс. меньше, но процесс займет на месяц-два больше времени.

Гораздо рациональнее заплатить эксперту, который займется подготовкой документов и будет сопровождать вас. Мы идем именно по такому пути, в сумме на процесс релокации компании нужно закладывать €12-15 тыс. При помощи компании-посредника по времени это занимает от месяца до двух.

Поэтапно релокация выглядит так: подготовка документов, утверждение структуры с инвесторами и стратегии с точки зрения визы (какую получаем), создание иностранной компании. Далее этапы могут разниться.

Не секрет, что сейчас у владельцев российских паспортов есть проблемы с получением бизнес-виз в Европе.

Сегодня россияне не могут открывать расчетные счета для компании, где мажоритарный акционер — человек с российским паспортом. Есть альтернативный выход через получение стартап-визы, но нужно понимать, что по срокам это всегда дольше. Самое критичное в этом варианте то, что это будет занимать по срокам больше времени фаундера.

Поэтому российским предпринимателям, которые столкнулись с такими сложностями, можно рассмотреть вариант с полным удалением аффилированности с Россией. Для этого хорошо подходит Кипр — здесь открытие материнской компании занимает около месяца (в течение которого три недели фаундер должен находиться на Кипре для открытия карточки IP Box), на открытие расчетного счета уходит еще неделя.

После того, как оформление юридического лица на Кипре завершено, ограничений на открытие компаний в Европе нет — по времени открытие европейских «дочек» занимает от двух недель до месяца. При этом в европейских компаниях российский фаундер может не владеть абсолютно ничем, но контролировать весь процесс с помощью 100% владения кипрской материнской компанией.

Российская компания может продолжать существовать и работать на локальном рынке, но уже без каких-либо привязок к европейской.

Против отъезда из России