Как оформить зарубежную карту без выезда за границу: трудности и лазейки

По прогнозам экспертов из Anderida Financial Group, на конец 2023 года примерно у 15% россиян были карты иностранных банков, в то время как в 2022 году — не более чем у 3%. Бум карточного туризма продолжается, в то же время есть и другие способы получить карту банка другой страны. Операционный директор Easypay.World Яна Кузнецова рассказала, как оформить карту зарубежного банка в 2024 году, не выезжая из России, какие сложности вероятны и что нужно учесть.

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Самостоятельное оформление — это не так просто

С картами зарубежных банков могут возникнуть неприятности, даже если они уже есть: банки могут блокировать счета, часть банков перестает сотрудничать с россиянами, ужесточают требования. В прошлом году появились свидетельства, что некоторые сервисы в Италии и Германии при оплате зарубежной картой требуют подтвердить, что человек — резидент страны, выдавшей карту. Но проблемы с картой могут начаться еще на этапе оформления, хотя «новичкам» может казаться, что для этого достаточно взять отпуск на 3 дня, прилететь в Казахстан или Киргизию и отправиться в банк с паспортом.

Главное, с чем может столкнуться человек, решивший оформить карту самостоятельно, — это неверный расчет сроков, лишние траты и непредсказуемый результат. В статьях и на форумах не всегда можно найти актуальные данные. Банк, в котором человек собирался получить карту, может ужесточить требования и расширить список необходимых документов. Не имея знакомых «в теме», живущих за рубежом, сложно разобраться в различиях банков и банковских карт. Наконец, усложнять процесс может языковой барьер, да и прямой связи с представителями банка не будет.

Стоит ли ехать за рубеж, чтобы оформить карту

Банк всегда может сорвать срок выпуска карты, затребовать дополнительные документы, а может и отказать в открытии счета. А значит, в другой стране придется провести больше времени: или ждать карту, или срочно искать другой банк. Если человек не планировал совместить карточный туризм с реальным отпуском и ограничен во времени, то он потеряет в деньгах на смене билетов и проживании в отеле. Минимальный срок поездки — это 5 дней, но ждать открытия можно и 14, и 17 дней, и всегда все может пойти не по плану.

Сумма затрат на «карточную поездку» зависит от страны пребывания и срока открытия карты. Как правило, это не менее 50 тыс. рублей на билеты и проживание, не считая питания и транспортных расходов.

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Карта зарубежного банка и налоги

Законы РФ не запрещают ИП и физических лицам завести счет в иностранном банке. Однако, если человек больше 6 месяцев живет в России, он считается налоговым резидентом РФ, и налоги он платит там же.

Налоговую службу России необходимо уведомить и об открытии счета за рубежом — не позднее чем через месяц, и о его закрытии. Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика. Физическим лицам — частным резидентам иностранных банков раз в год, не позднее 1 апреля, обязательно подавать отчет по установленной форме о движении средств в налоговую — на основе этих данных будут начисляться налоги. Если не подать отчет вовремя — придет штраф от 2 до 20 тысяч рублей.

К юридическим лицам требования жестче: предприниматели должны предоставить отчет в течение 30 дней по окончании отчетного квартала, за первое нарушение карают штрафом от 5 до 50 тыс. рублей, за повторное — до 600 тысяч.

Есть исключения: отчет не потребуется, если банк, где открыт счет, находится в государстве, с которым РФ автоматически обменивается финансовой информацией, а еще если за отчетный год общая сумма не превысила 600 тыс. рублей — этот лимит работает как для физических, так и для юридических лиц.

Список стран, с которыми есть автоматический обмен финансовой информацией, открытый.

Страны в черном списке

Для начала важно определиться, карту какой страны человек хочет открыть. Теоретически гражданин России может завести счет хоть в США, хоть в Уганде. Но рассматривать стоит страны, которые считаются дружественными по отношению к России и в банках которых нет запредельных требований к иностранным гражданам — риск необоснованных блокировок будет меньше.

Мы в первую очередь выбираем банки, готовые к сотрудничеству с гражданами России, обязательно входящими в топ банков своей страны. Важно, чтобы рейтинг банка был высоким, у банка имелись все привычные для россиян сервисы (онлайн-банкинг, мобильный банкинг).

Вот три страны, которые, хотя и находятся близко к России, попали в стоп-лист:

Азербайджан и Грузия. Мы перестали сотрудничать с этими странами, так как столкнулись с высоким риском блокировок счетов российских граждан. При этом обоснованных, веских причин в банках часто не называют.

Мы перестали сотрудничать с этими странами, так как столкнулись с высоким риском блокировок счетов российских граждан. При этом обоснованных, веских причин в банках часто не называют. Беларусь. Здесь российским клиентам тоже никто не гарантирует, что его счет внезапно не окажется заблокированным по инициативе банка. Кроме того, здесь невыгодный курс конвертации рубля в доллары или евро — существенно выше, чем в остальных странах СНГ.

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Топ стран с лучшими условиями для дистанционного оформления карты

По опыту наших клиентов, топ стран, где гражданину России проще и надежнее открыть счет, — это Турция, Казахстан, Киргизия. В таблице ниже — плюсы и минусы каждой из стран.

Сравнили преимущества и недостатки открытия карты в трех странах: Турции, Казахстане и Киргизии

Вот топ-5 иностранных карт для россиян с удаленным открытием, с которыми, по нашему опыту, проблем не возникает: Вот топ-5 иностранных карт для россиян с удаленным открытием, с которыми, по нашему опыту, проблем не возникает:

Mastercard Standart Турция. Ее реально получить за 1 рабочий день. Снимать можно до 1500 долларов наличных в сутки, общий лимит на операции — 3 тыс. долларов в день и 30 тыс. долларов в месяц. Активация карты стоит 70 долларов.

Ее реально получить за 1 рабочий день. Снимать можно до 1500 долларов наличных в сутки, общий лимит на операции — 3 тыс. долларов в день и 30 тыс. долларов в месяц. Активация карты стоит 70 долларов. Mastercard Gold Казахстан. Самая доступная и быстрая в оформлении банковская карта с Apple Pay.

Самая доступная и быстрая в оформлении банковская карта с Apple Pay. Visa Gold Киргизия. Здесь самое удобное и быстрое пополнение с карты Сбера по номеру телефона. Дебетовую карту можно пополнять и с Тинькофф, МТС, Альфа-банка. Снимать можно до 5 тыс. долларов в сутки (комиссия — 3%), на офлайн-покупки тратить до 15 тыс. долларов в сутки. Обслуживание обойдется в 100 долларов в год.

Здесь самое удобное и быстрое пополнение с карты Сбера по номеру телефона. Дебетовую карту можно пополнять и с Тинькофф, МТС, Альфа-банка. Снимать можно до 5 тыс. долларов в сутки (комиссия — 3%), на офлайн-покупки тратить до 15 тыс. долларов в сутки. Обслуживание обойдется в 100 долларов в год. Кредитная Visa Gold Киргизия. Пополнять ее можно с корр. счетов, через Тинькофф, МИР, Сбер, SWIFT. Лимит на онлайн-, офлайн-покупки и снятие наличных (комиссия — 1%) одинаковый: 6 тыс. долларов в день. Обслуживание стоит 20 долларов в год. Клиенты отмечают, что с этой картой особенно удобно арендовать машины за рубежом.

Пополнять ее можно с корр. счетов, через Тинькофф, МИР, Сбер, SWIFT. Лимит на онлайн-, офлайн-покупки и снятие наличных (комиссия — 1%) одинаковый: 6 тыс. долларов в день. Обслуживание стоит 20 долларов в год. Клиенты отмечают, что с этой картой особенно удобно арендовать машины за рубежом. Visa Infinite Киргизия. Это самая доступная карта премиум-сегмента с привилегиями от Visa — например, бонусная программа за покупки у партнеров, VIP-обслуживание, консьерж-сервис и пр. Стоимость обслуживания карты здесь выше: 150 долларов в год, плюс на счете должен быть депозит в размере 500 долларов. Снимать можно до 6 тыс. долларов в сутки (комиссия — 1%), лимит на офлайн- и онлайн-покупки — по 20 тыс. долларов в день. Есть возможность срочного выпуска: 7 дней вместо 14. Как оформить зарубежную карту дистанционно Что делать, если брать отпуск и тратить средства на карточный туризм не хочется? В России есть сервисы, которые помогают законно оформить карту иностранного банка, не выезжая из России. Это посредники — самостоятельный бизнес, который напрямую работает с банками и у которого есть контрагенты в нескольких странах. Часто встречаются мошенники с лендингами-однодневками и телеграм-каналами. Поэтому к выбору оператора для удаленного открытия карты нужно подойти ответственно — изучить отзывы, проверить, что организация или ИП зарегистрированы в реестре Роскомнадзора как оператор обработки персональных данных. Так вы будете уверены, что данные не утекут в интернет и карту действительно откроют. На сайте должен быть договор-оферта с гарантиями, а оплата — по интернет-эквайрингу, никаких «серых» переводов на мобильный. Удаленное открытие, хотя и кажется чем-то ненадежным, на самом деле менее рискованное, чем самостоятельный карточный туризм. С 2022 года у российских сервисов накопилось достаточно опыта, процессы выстроены, контакты с банками налажены, а любое ужесточение требований сразу учитывается — и для клиентов оперативно подбирают альтернативные варианты. В среднем открытие карты обойдется в 30 тыс. рублей, цена формируется исключительно из накладных расходов на открытие счета, функций карты и интереса компании. Некоторые посредники помогают открыть виртуальные карты. В Easypay.World стоимость оформления карты в 2024 году составляет от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Сервис сотрудничает с банками Киргизии, Казахстана, Турции, Армении и работает по договору-оферте, где прописаны гарантии для клиентов в случае, если открыть счет не получится. Процесс выстроен так: клиент пишет в чат, оставляет заявку на сайте или звонит, выбирает карту, подходящую под конкретные запросы. Затем нужно собрать по списку документы и оплатить по ссылке. Когда карта будет готова, придет уведомление и можно будет заказать доставку карты на дом. В 4you.cards можно оформить карту Киргизии, Казахстана, Турции или Армении, стоимость — от 15 до 80 тыс. рублей. Заявку можно подать на сайте, по телефону или через бота в Telegram. Оформить и оплатить карту можно по готовности, ее доставят по России курьерской службой. Дополнительно менеджеры сервиса помогают активировать карту, настроить приложение и подготовить отчет для налоговой. Easy Payments специализируется не только на открытии карт иностранных банков, но и на масштабировании бизнеса за рубежом. Россияне с помощью сервиса могут получить карту банка Киргизии, Турции или Казахстана стоимостью от 390 до 990 долларов, доступна рассрочка в «Тинькофф Банке». Прием заявок и консультации — на сайте и в мессенджерах. Курьерская доставка по России входит в стоимость. В Visatut.pro обещают изготовить и доставить карту за 5 дней, а еще здесь можно оформить рассрочку на полгода и платить от 3340 рублей в месяц. Доступных карт меньше, чем у конкурентов: Visa Gold за 43 тыс. руб. (Киргизия), Visa Platinum за 70 тыс. руб. и Mastercard Standart за 90 тыс. руб. (Казахстан). Чтобы получить карту, нужно оставить заявку в чат-боте и загрузить необходимые документы, подготовить доверенность и отправить документы в офис компании, а когда карта будет выпущена, заказать доставку или забрать ее самовывозом из офиса в Москве. По теме: Цифровой туризм: какие сервисы нужны путешественникам Туристический проект Nesin travel предлагает оформить карту банка Казахстана или другой «страны СНГ». Стоимость — от 30 500 руб. до 60 500 руб., срок выпуска — от 4 дней до трех недель. Заявки принимают в Telegram, после консультации и выбора карты нужно подготовить необходимые документы и внести предоплату в размере 30%. Остаток оплаты — после фото карты в конверте, доставят пластик курьером. Сервис Visamaster.cards также помогает россиянам стать клиентами банков Киргизии, Казахстана, Турции или Армении. Цена карты — от 15 до 80 тыс. рублей. Механизм получения такой же, как и у предыдущих сервисов: оставить заявку на сайте, по телефону или в боте в Telegram, оплатить заказ, дождаться сообщения о готовности карты, выбрать дату для доставки курьером. Card Me сотрудничает с банками Казахстана и Киргизии и помогает открыть карты в неизвестных «банках Центральной Азии» и «банке СНГ» — от 20 тыс. рублей. Есть тариф «Бизнес», в который входит бесплатная доставка карты по России и подменная Apple Pay при блокировке из-за неверного введения пин-кода или утери карты. Подать заявку можно в мессенджерах, счет открывают по предоплате. Среди дополнительных услуг сервиса — помощь в получении казахстанского ИИН, ВНЖ и гражданства. AVO.Cards помогают открыть карту Visa или Mastercard через удаленную идентификацию, при этом список банков-партнеров компания не раскрывает. Стоимость оформления карты — от 22 тыс. рублей, на сайте указано, что сервис работает по договору-оферте и все платежи происходят через систему Сloudpayments. Заявка подается через бот в Telegram, срок получения карты — 7 дней, забрать ее можно самовывозом из московского офиса или получить курьером. Manymany.cards — не прямой посредник между зарубежным банком и клиентом, а бесплатный сервис для поиска подходящих карт у сервисов-партнеров. На сайте можно выбрать нужную валюту, страну, тип карты и срок выпуска, и сервис предложит доступные варианты. Обратите внимание, что подборка подготовлена внешним экспертом в информационных целях на основе открытых данных. Информация может меняться. Сервисы-посредники не могут гарантировать получение карты и возможность ее корректной дальнейшей работы. — RB.RU Фото на обложке: starline / Freepik