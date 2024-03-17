Денежная мотивация сотрудников: от прямых выплат до долей в акционерном капитале

Денежная составляющая в системе мотивации сотрудников — один из наиболее эффективных инструментов роста операционных и финансовых показателей компании. Основной тип такой мотивации — регулярное (чаще всего ежегодное) вознаграждение. Но его схемы могут быть разными: от прямой выплаты до распределения доли в акционерном капитале. Младший партнер в McKinsey & Company Никита Лаврентьев рассказывает, как и в каких случаях применяется тот или иной вид мотивации.

Классическая схема вознаграждения через годовой бонус имеет наиболее конкретную привязку к индивидуальным показателям эффективности. Однако он не учитывает связь результатов деятельности сотрудников с ростом прибыли и стоимости компании.

Распределение прибыли между сотрудниками позволяет решить проблему изолированности и реактивности во взаимодействии сотрудников и команд, но имеет краткосрочную направленность.

В результате у сотрудников нет мотивации для долгосрочного пребывания в компании, и, что еще опаснее, у них может возникнуть конфликт интересов. Связан он может быть с желанием «выжимать» текущие результаты и приоритизировать проекты с сиюминутным эффектом, которые не обязательно обеспечивают максимальную ценность для акционеров в долгосрочной перспективе.

Результатом этого становится все большее распространение схем мотивации с распределением доли в акционерном капитале. Эффективная конфигурация такой схемы вознаграждения позволяет привлекать и удерживать амбициозные и талантливые кадры, но также требует анализа ряда ключевых вопросов.

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Право голоса

Если компания публично торгуется на бирже, распределение акций между сотрудниками позволяет обеспечить наибольшую прозрачность. Акции могут быть как голосующими, так и не голосующими.

Это позволяет эффективно распределить доли в собственности и рычаги влияния на ключевые решения между советом директоров, другими инвесторами и сотрудниками. Например, Google имеет три класса акций (A, B, C). Все классы акций представляют одинаковую долю участия в капитале Google, но акции класса A дают один голос на акцию, акции класса B — 10 голосов на акцию, акции класса C не дают голосов вообще.

Акции класса B находятся в частной собственности у основателей Google и некоторых руководящих сотрудников, в то время как акции класса A и C торгуются на публичных рынках.

Акции класса C были созданы Google в 2014 году для использования в системе мотивации сотрудников и финансирования приобретений. Наличие акций класса A и C позволяет руководству Google продавать акции компании, сохраняя при этом более 50% голосов акционеров в Google.

Не имеющие голосов акции могут быть хорошим способом предоставления сотрудникам реального участия в капитале без потери контроля над советом директоров.

Синтетические акции

В качестве альтернативы обычным акциям могут быть использованы синтетические акции (в англоязычной инвестиционной среде часто используется термин «phantom stock»). Такой инструмент представляет отложенную компенсацию, привязанную в рыночной стоимости соответствующей доли акций компании.

По определению данные акции не могут быть голосующими, но в остальном могут достаточно точно реплицировать все атрибуты владения акциями. Например, предоставлять возможность держателю получать дивиденды и обеспечивать ликвидность, а именно — возможность продажи стока сотрудником компании.

С учетом преимуществ синтетических акций публичные компании также используют данный инструмент, в том числе в комбинации с реальными акциями. Джеффри Иммельт, CEO General Eletric c 2001 по 2017 год, при вступлении в должность получил первоначальный грант в размере 430 тысяч «единиц производительности», которые немедленно приносили дивиденды, эквивалентные реальным акциям.

Половина из них должна была преобразоваться в реальные акции в два этапа: через два года и затем через пять лет при выполнении условия роста денежных потоков компании на 10% ежегодно.

Остальные «единицы» преобразовывались только в случае, если акции GE превосходили индекс S&P 500 в течение тех же периодов времени.

Подходы к оценке непубличных компаний

Если компания не торгуется публично, одним из ключевых вопросов становится оценка общей стоимости компании, очевидно необходимая для оценки текущей стоимости любого пакета акций.

Наиболее консервативный подход опирается на оценку компании, которая была использована в последнем раунде финансирования инвесторами в акционерный капитал или полный выкуп компании.

Недостаток этого метода связан с тем что с момента транзакции показатели, а значит и фундаментальная стоимость, компании может меняться, как в большую, так и в меньшую сторону. Таким образом нарушается ключевой принцип системы мотивации с использованием акционерного капитала — заинтересованность в росте стоимости компании.

Альтернативный метод предполагает использование текущих (или средних за период) финансовых результатов, например, EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) и мультипликатора отношения стоимости компании к EBITDA.

Конкретное значение мультипликатора может быть использовано как на основании последнего раунда финансирования компании, так и текущих рыночных показателей, в том числе публично торгуемых компаний или прямых инвестиций, по которым публиковалась информация об оценке актива.

К менее часто используемым методам относятся использование акционерной стоимости компании по балансовому отчету и регулярное привлечение независимых консультантов для оценки компании.

Если первый подход не позволяет оценить текущую рыночную капитализацию, то второй имеет значительные риски конфликта интересов и искажения оценки. Вне зависимости от используемого подхода он должен быть точно прописан в программе мотивации, чтобы избежать потенциальных конфликтов с сотрудниками при реализации доли.

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Реализация акций держателем

Компания может включить в программу мотивации определенные ограничения на удержание и реализацию акций. Акции могут быть сделаны «подлежащими выкупу». Это означает, что компания может выкупить акции у сотрудника по предварительно установленной цене в любое время.

Обычно это происходит, когда сотрудник покидает компанию. В случае «ограничения на передачу» сотрудник может сохранять акции столько, сколько захочет. Однако в случае, если сотрудник решит продать их, акции могут быть проданы только обратно компании. С синтетическими акциями условия схожи — сотрудник должен вывести средства или продать свои акции обратно компании при уходе.

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