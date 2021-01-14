Однорукие роботы и прозрачные телевизоры: чем запомнится CES 2021

В этом году ежегодная выставка электроники CES прошла онлайн. Дмитрий Лукашёв, технический директор дизайн-хауса notAnotherOne, рассказывает о самых интересных гаджетах и том, как скоро их можно будет увидеть в магазинах.

LG Rollable от LG

Компания LG Electronics показала 5-секундный тизер смартфона с раздвижным экраном – LG Rollable. Новая модель появится в продаже уже в 2021 году.

Агрессивная конкуренция подталкивает LG к решительным действиям, ведь китайские TCL и OPPO уже объявили о разработке раздвижных телефонов. Интересно, что возможный поставщик технологии у всех трех производителей один и тот же — китайская BOE Technology Group.

Новый форм-фактор станет направлением, где LG опередит Samsung, своего традиционного конкурента. Последний активно выпускает смартфоны с гибким экраном (тот же самый Z Fold 2), в то время как LG так и не вышла на этот рынок.





Источник: The Verge. LG CES presentation





Умные очки от Vuzix

Знатоки технологий уже знают, что такое microLED-дисплеи — экранов на основе микросветодиодов. Эта технология повышает яркость, контрастность изображения, а также снижает энергопотребление. Сейчас она используется в премиальных телевизорах от Samsung и Sony. Но времена меняются, скоро micro-LED дисплеи появятся в новых форм-факторах.

Например, американский производитель AR-очков Vuzix объявил, что летом этого года стартуют продажи умных очков с microLED-экранами. Пользователь может проецировать как черно-белые, так и цветные изображения со своего смартфона на поверхность линз. Устройство будет поддерживать Wi-Fi и LTE, а также будет оборудовано стереодинамиками и микрофонами с шумоподавлением.

Несмотря на то что это не полноценное AR-устройство, нельзя не отметить его приятный дизайн. Подобные очки, которые подходили бы для носки вне работы, делал разве что канадский разработчик North, но, как мы знаем, после его поглощения Google производство его симпатичных Focals было приостановлено.





Источник: CNET





Прозрачный телевизор от LG Display

Южнокорейский LG Display представил 55-дюймовый телевизор с прозрачным OLED-экраном, который может монтироваться в спинки кроватей. Прозрачность экрана — 40%. По словам разработчиков, панель можно будет перемещать по дому.

Еще один пользовательский сценарий — установка таких дисплеев в ресторанах или транспорте, что в целом изменит восприятие экранов как рекламных платформ в сторону более персонализированных устройств.

До этого разработчик уже анонсировал прототипы раздвижных дверей-экранов для коммерческих зданий, но позиционирование прозрачных панелей в качестве домашней техники говорит уже о том, что LG вскоре будут готовы производить такие экраны массово.

Кстати, LG Display стал монополистом на рынке широкопанельных прозрачных OLED-дисплеев после того, как Samsung Display приостановил производство похожих устройств в 2016 году и сфокусировался на разработке экранов для смартфонов.





Источник: Tomsguide





Автомат для переработки мусора Lasso

Британский стартап Lasso Loop Recycling поучаствовал в CES со своим концептом Lasso, умным домашним автоматом для сортировки мусора.

Пользователи часто забывают, что перед сортировкой пластик и металлическая тара должны быть очищены от остатков пищи. Другая проблема — не все, что мы выбрасываем, действительно подлежит переработке.

Lasso, внешне напоминающий стиральную машину, анализирует поступающий мусор с помощью камеры и AI. Если отходы нельзя переработать, возвращает их владельцу. Далее мусор проходит паровую очистку, измельчается и отправляется на хранение в отдельный слот. Пропадает необходимость часто выкидывать мусор и тратить время на мойку тары.

Мобильное приложение Lasso помогает делать более осознанные покупки — отсканировав штрих-код продукта в магазине, пользователь получает нотификацию, является ли эта упаковка перерабатываемой.

Ориентировочное время релиза — 2023 год. Предварительная стоимость — около 3500 USD.





Источник: Lasso





Домашний робот от Samsung

На CES южнокорейский гигант всегда щедр на футуристические новинки, которые он представляет миру как исследовательские проекты. В этом году одной из таких новинок стал домашний робот-помощник BotHandy.

Однорукий робот умеет передвигаться, поворачиваться, увеличивать свою высоту при необходимости, брать и производить несложные манипуляции с предметами при помощи нескольких камер и высокочувствительных сенсоров. Он поможет загрузить посуду в посудомоечную машину или загрузить белье в стирку и, более того, сможет налить и принести вам стакан воды.

Увидит ли свет эта разработка — большой вопрос. Пока Samsung отправляет на производство более приземленных роботов, таких как JetBot AI90+, робот-пылесос с 3D-сенсорами и лидаром.





Источник: Samsung





Project Hazel от Razer

Производитель игрового оборудования Razer представил концепт Project Hazel, умной маски с уровнем защиты N95 (фильтрация минимум 95% загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе), сменными фильтрами и прозрачным корпусом с RGB-подсветкой.

Как заявил дизайн-директор компании Чарли Болтон, маски соответствуют критериям безопасности, экологичности и при этом облегчают общение между людьми. В США, к примеру, люди не снимают маски даже на улицах, поэтому встроенный усилитель звука и возможность видеть мимику говорящего частично решают проблему социального взаимодействия. Отдельно хочется отметить сменные фильтры и перезаряжаемые вентиляторы — маска кладется в зарядную станцию с УФ-стерилизацией.

Концепт еще на стадии разработки, и на CES показали лишь прототипы. Например, сейчас, как мы видим, неясно, как маска будет фиксироваться на лице при ее увеличенном весе.

Разработчики не озвучили дату релиза и стоимость гаджета, но предполагаем, что розничная цена будет не менее 199 USD.





Источник: Razer





Заключение

В этом году существенно сократилось количество анонсов от крупных брендов и новинок от мелких производителей электроники. Очень слабо были представлены мобильные устройства, ничего не было слышно про VR.

Большинство интересных устройств лишь на стадии концепта, из действительно многообещающего выделим LG Rollable с раздвижным экраном.

Категория продуктов с экранами не разочаровала. Это касается и техники для дома, которая поступит в продажу в этом году (например, ультратонкий телеэкран The Frame TV от Samsung), и концептов (например, прозрачные экраны от LG). Тенденция на удешевление дисплеев, развитие microLED-технологии подтверждают нашу теорию, что в ближайшие несколько лет умный дом и инфраструктура умных городов будет построена на дисплеях.



Фото на обложке: Shutterstock/Galina_Kalina

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