Нужно ли менять SMM-щиков при выходе на новый рынок?

О том, как продвигать бизнес на новом рынке и нужно ли менять для этого SMM-щиков, рассказывает Виктор Михальски, руководитель SMM-отдела digital-агентства Wunder Digital .

В текущей ситуации на российском рынке одна из самых обсуждаемых тем предпринимателей — релокация бизнеса и выход на новый рынок.

Содержание:

SMM на новом рынке

При выходе на новый рынок потребность в SMM у компании резко возрастает, ведь нужно учитывать множество факторов: от поведения конкурентов и потребителей до культурной специфики региона. Разработка стратегии работы в соцсетях — часть общего маркетингового плана. При смене рынка она требует особого внимания, даже если компания выходит на русскоязычное пространство СНГ.

Найти специалиста или подрядчика, который обеспечит «гладкий» выход на новый рынок, для предпринимателя может быть непросто: в первую очередь нужно определиться, стоит ли искать SMM-щиков за рубежом или работать с текущими.

Мы — агентство, которое работает сразу в нескольких странах: в Беларуси у нас головной офис, есть представительства в Казахстане, Узбекистане, Молдове и России. Несколько лет работы в разных странах дают нам возможность поделиться плюсами и минусами работы со своей командой и местными специалистами.

Искать SMM-щиков на новом рынке: плюсы

Выход на новый рынок для компании — всегда рискованно. Особенно в настоящее время, когда решение приходится принимать чуть ли не «здесь и сейчас». В поиске агентства, фрилансера или специалиста в штат на позицию SMM-менеджера есть свои плюсы.

Специалист знает новый рынок «от и до»

Как правило, местный специалист знает всю специфику продвижения на рынке. Если это нишевый специалист или подрядчик, у которого за спиной множество решённых кейсов в вашей сфере, лучше не отказываться от сотрудничества. Он поспособствует тому, чтобы как можно быстрее и эффективнее адаптироваться на новом для вашей компании рынке.

Знание местного законодательства — большой плюс в сторону выбора местного специалиста в сферах бизнеса, жёстко регулирующихся государством.

Не будет проблем с языковым барьером

Если для русскоязычного рынка СНГ этот плюс не совсем актуален, то для европейского, азиатского или американского рынков знание специалистом языка аудитории — большое преимущество.

Языковой барьер может помешать выстраивать коммуникацию с потенциальными клиентами вашей компании, а это серьёзная преграда для покупки продукта: SMM не сможет решить бизнес-задачу, инвестиции будут потеряны.

SMM-специалисты будут работать автономно

Подрядчик или фрилансер, который уже знает рынок, снимет с вас лишнюю нагрузку, поскольку сможет принимать решения самостоятельно: в вопросах специфики взаимодействия с аудиторией у него может быть больше компетенций.

Тем не менее, полностью отпустить в свободное плавание новых специалистов не получится: чтобы работа была эффективной, их нужно погрузить в специфику компании: позиционирование, продукты, целевую аудиторию.

Искать новых SMM-щиков: минусы

У поиска подрядчика или фрилансера на новом рынке есть свои минусы, которые в некоторых случаях могут быть более существенными, чем плюсы.

Новому сотруднику необходимо время, чтобы адаптироваться ко всем внутренним бизнес-процессам

Новому SMM-специалисту может понадобиться несколько недель, чтобы вникнуть в тонкости вашего бизнеса. Из-за того, что новый сотрудник плохо знает бизнес изнутри и не в курсе последних новостей компании, он не сможет в сжатые сроки справиться со специфическими задачами эффективно.

Этот минус ощутимее всего в сферах, связанных с технологиями. Однако и в более простом бизнесе важны тонкости, поэтому пренебрегать обучением на первых этапах сотрудничества не стоит.

Эмоциональная усталость специалиста

С одной стороны, специалист работает в рамках одного рынка и знает его досконально, с другой — с каждым днём ему всё сложнее подобрать новые стратегии и создать неизбитые креативы.

Если SMM-щик какое-то время работал с вашим местным конкурентом, это может принести дополнительные риски: выделиться на новом рынке станет сложнее.

Продолжить работать со своими SMM-щиками: плюсы

При смене рынка предпринимателю необязательно распускать уже имеющуюся команду продвижения. Ведь, помимо налаженного взаимодействия, такое решение имеет ряд преимуществ.

Специалисты знают ваш бизнес изнутри и в курсе последних новостей компании

SMM-щики уже досконально знают бренд компании, понимают желания целевой аудитории и имеют наработки по контенту, поэтому быстрее смогут решить узконаправленные задачи и эффективнее действовать в чрезвычайных ситуациях.

Им известен бэкграунд компании: то, с какими трудностями вы сталкивались полгода или год назад, как действовали в предыдущих кризисных ситуациях, поэтому на разработку нужной стратегии будет уходить меньше времени.

Свежие идеи для рынка

Освоение нового рынка будет мотивировать ваших специалистов изучать и внедрять в работу новые инструменты продвижения. Кроме того, SMM-щики смогут интегрировать опыт работы на прошлом рынке для разработки уникальных креативных идей: это позволит выделиться среди конкурентов.

Судя по нашему опыту, российские SMM-специалисты быстрее, чем их коллеги из стран СНГ, адаптируются к новым трендам в индустрии. Это происходит потому, что локальные российские бренды перенимают опыт крупных международных компаний, которые выходили на рынок с определенным багажом экспертизы, ценностей и новых подходов к рекламе в соцсетях.

Далее эстафету подхватывают белорусские и казахстанские агентства, адаптируя под свои нужды опыт зарубежных коллег. Например, так произошло с коллаборацией брендов и инфлюенсеров для создания контента.

Оставить своих SMM-щиков: минусы

У работы со своими SMM-менеджерами в условиях нового рынка есть свои минусы.

Специалистам нужно время на анализ рынка и аудитории

SMM-специалистам нужно время, а возможно, и дополнительное обучение, чтобы освоить новый рынок со всей его спецификой. Потребительские привычки в конкретной стране могут отличаться: выбор соцсетей для коммуникации, tone of voice бренда, формата постов требует десятки часов аналитики.

Дополнительное время потребуется для тестирования гипотез: если вы не обладаете запасом времени, проще обратиться к местным специалистам.

Требует компетентного контроля

Если руководитель отдела продвижения или владелец бизнеса не разбираются в специфике нового рынка, то будет трудно контролировать SMM-щиков и оценивать эффективность их решений.

Так, оставить своих SMM-специалистов эффективно для бизнеса из популярной ниши — например, бьюти-индустрии или общепита, поскольку здесь «боли» клиентов остаются примерно одинаковыми.

Могут потребоваться дополнительные специалисты

На французском, испанском или китайском говорит небольшая доля digital-специалистов, а уровень знания языка может не позволить вести коммуникацию от бренда свободно.

Если вы собираетесь выходить в страну, где на русском языке разговаривает небольшая доля аудитории, без привлечения дополнительных специалистов (например, переводчиков), скорее всего, обойтись не получится.

Смена рынка для компании как белый лист — нужно всё начинать заново: анализировать конкурентов, потребителей и сам рынок, разрабатывать стратегии продвижения с учетом новых его особенностей.

Нужно ли менять SMM-щиков или можно оставить своих при выходе на новый рынок — ответ на этот вопрос индивидуален для каждой компании и рынка, на который она собирается выходить.

Каждый из вариантов эффективен в зависимости от задач, которые вы ставите перед SMM-специалистами, и ресурсов. В идеале на первом этапе внедрения на рынок объединить усилия собственной команды и местного подрядчика: так вы сможете объединить плюсы каждого варианта и нивелировать их минусы.

Фото на обложке: Shutterstock / olesia_g

Иллюстрации предоставлены автором.