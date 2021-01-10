Частное инвестирование в России: как оно развивалось и что нас ждет в будущем

В нулевые хотелось чего-то более управляемого и осязаемого. Люди стремились купить недвижимость (если в Москве, так вообще шик) и сдавать ее — вот такие нехитрые дивиденды. Также популярен был, как ни странно, банковский депозит, чаще в рублях, и инвестиции в свой бизнес. И то, и другое было в глазах большинства людей не так рискованно, как иметь дело с брокерами и этими непонятными скачущими графиками, как в голливудском кино.

Конечно, речь сейчас идет о массовом рынке, обывателях. В это же время начинают появляться и те, кто в будущем станет заниматься инвестициями профессионально. Чаще — это выходцы из банковского сектора. Банки ограничивали сотрудникам возможность заниматься коммерческой деятельностью, поэтому последние искали выход на бирже.

В чем вообще концепция фондовых рынков? Для того, кто покупает — это возможность отдать X денег и потом получить X+n, либо получать X+m с определенной периодичностью. Причем это можно делать как медленно, но надежно (вклады в банке или облигации федерального займа), так и быстро, но с большими рисками (например, перепродажа акций частных компаний). Для того, кто размещает акции, это возможность быстро привлекать деньги в экономику. Неважно — экономику предприятия или государства. Соответственно, чем выше развита культура инвестирования в стране, тем лучше ее экономике.

Таким образом, у фондового рынка как института есть идеальное состояние — когда в инвестировании занято как можно больше людей, и не только профессионалов, но и обывателей. Сбережения не лежат в чулках и под матрасами, а направляются в экономику.

Если сравнивать российский фондовый рынок с таковым в США, европейских или развитых азиатских странах, то у нас пока все в зачатке.

Например, в России инвестициями в фондовый рынок в 2020 году занимается 5,5% населения, то есть восемь млн человек. Звучит, вроде, неплохо, но, например, в Японии акции есть у 39% населения, а в США — у 55%. То есть общее население РФ меньше, чем количество американцев, которые занимаются инвестициями. Просто занимательное сравнение:

Как менялось количество владельцев акций в США с 1998 по 2020

Почему дела в РФ обстоят именно так? Дело и в уровне благосостояния, которое, вы сами знаете как, поменялось с 2014 года, и в уровне доверия самому институту фондового рынка и теме инвестирования.

У нас есть страх, что нас опять обманут, потому что мы помним махинации с приватизацией в девяностых, а потом эти толпы брокеров в начале нулевых. Открывались целые компании, которые втягивали людей в игру на форексе, но фактически работали в формате сетевого маркетинга. С тех пор у россиян стойкая аллергия на все эти разговоры про «начать можно даже с тысячи рублей».

Поэтому сейчас у финансовых организаций, которые хотят развивать направление инвестирования, по сути, три больших задачи:

Создать экономические условия для того, чтобы подтолкнуть людей заниматься инвестициями. Образовывать население, повышать уровень финансовой грамотности. Давать простые, понятные и безопасные инструменты для инвестирования. Хотя бы в режиме «я только попробовать» — это уже большой прорыв для рынка. Это будет начало той самой культуры инвестирования, которая есть там, но которой пока нет здесь.

Как в нас пытаются развить культуру инвестиций сейчас

Если вы немного касались темы инвестиций лет 10 назад, то видели примерно такие интерфейсы:

Это WebQUIK — терминал для трейдинга

Да, для профессионалов это был нормальный софт, но он никогда не решил бы задачу сделать инвестирование занятием для всех. Для обывателя интерфейс был слишком сложным, а сейчас его воспринимать даже труднее, чем тогда, потому что у любого человека в кармане есть удобные мобильные приложения с продуманным юзабилити и привычные сайты, где тоже все хорошо с UX/UI. Далеко не каждый будет готов разбираться в таком табличном интерфейсе и жить на форумах.

Терминалы вроде MetaTrader и QUIK начали свой путь как устанавливаемые программы для Windows. Когда интернет распространился повсеместно, их решили перенести в веб-приложения, но без адаптации UX/UI.

Терминал QUIK и его веб-версию почти все банки (Сбер, ПСБ, БКС, ВТБ) до сих пор предлагают как инструмент для профессионального инвестирования, а вот для массового рынка им пришлось разработать новые приложения.

Рост домашнего инвестирования в России пришелся на 2017-2018 годы. Снизились банковские ставки по вкладам, и люди начали искать другие варианты. Следом на это наложился и фантастический рост акций технологических компаний. Можно было купить акцию Tesla в начале 2019 года за $50 и продать ее в конце 2020 года за $3 тыс. (в старых ценах). Бум случился в 2020 — с января по ноябрь количество частных инвесторов выросло более чем в два раза.

Также с 2015 года развивалась тема ИИС (индивидуальных инвестиционных счетов) — можно было сделать вклад и в следующем году получить возврат: например, с 400 тыс. вернуть 52 тыс. рублей. Или же можно было получить льготу по налогам — все доходы, которые приходили от инвестиций, не облагались подоходным налогом вообще. С 2017 сумма возможного вклада увеличилась до 1 млн.

Эти изменения на рынке создавали почву для того, чтобы как можно больше людей пошли в трейдинг и инвестиции. Но нужно было плотнее поработать с населением, поэтому началась активная агитация.

Первое направление — это работа с финансовой грамотностью. Свои образовательные порталы запустили «Банк России», Сбер, «Тинькофф», «Московская биржа» и не только. Их задачи были шире: работать с финансовой грамотностью, учить распознавать мошенников и заниматься накоплениями не по методу «в чулок и под матрас».

Второе направление, в котором продолжают действовать инвестиционные платформы, — привлечение новых пользователей. Как через мягкие форматы вроде тех же курсов по инвестициям, так и путем прямых продаж через холодные звонки.

И все это тоже подготовка для главного изменения — банки перезапустили инструменты для работы с инвестициями.

Как поменялись инструменты за последние пару лет

Одним из первых брокеров, который начал двигать рынок частного инвестирования в России, стал БКС. На его платформе первое время работал в том числе и «Тинькофф» — сейчас у них свое приложение, своего рода новый стандарт для отрасли.

Не будем приводить здесь интерфейсы всех мобильных приложений или сравнивать их между собой. Важно другое — наконец-то произошел качественный сдвиг в инструментарии. У простых пользователей, непрофессионалов, появилась возможность приобщиться к теме инвестиций. При этом они имеют под рукой привычный стандарт юзабилити, и их даже не обязывают рисковать собственными средствами: у тебя есть виртуальный счет, на котором ты можешь поэкспериментировать и оценить работу приложения.

Практически любое современное приложение делает ставку на простоту и юзабилити

Аналогичные решения есть и в США, хотя там в целом более консервативный финансовый рынок: люди до сих пор пользуются чековыми книжками, а операции с ценными бумагами предпочитают доверять брокерам, а не торговать самостоятельно через приложение. Можете посмотреть приложение Robinhood.

UX/UI современных мобильных приложений для частных инвесторов — это, безусловно, их сильная сторона. Что еще предстоит доработать?

Тренды развития брокеров

Сейчас можно увидеть несколько направлений, в которых развиваются инструменты для частного инвестирования, запущенные банками.

Интеграция брокерских приложений и экосистемы банка. Чтобы можно было переводить деньги в любом направлении мгновенно и без комиссии, привязать карту. И делать это в пределах одного приложения. Реализовано много где, но с разным успехом. Важно работать в этом направлении потому, что бесшовный пользовательский опыт — глобальный тренд проектирования онлайн-сервисов, так что банковские приложения не должны быть исключением. Бесшовный опыт пользователя. Недавно ЦБ выпустил стандарты открытых API для финтеха. Участие в инициативе добровольное, но если все игроки подключатся, то приложения для инвестиций станут еще удобнее. Например, пользователь сможет скачать себе одно приложение-агрегатор и управлять через него счетами в разных банках или, например, привязать счет «Альфа-Банка» и оплачивать через него покупку акций в «Тинькофф Инвестициях». Развитие приложений для новичков. Они ориентированы на тех, кто не имеет больших накоплений и не рассматривает инвестиции как источник дохода. Для них это возможность попробовать свои силы в качестве инвестора, получить реальный опыт. У таких приложений, как правило, сильно урезанный функционал, но благодаря этому самый низкий порог вхождения. Можете посмотреть на Yammi от «Яндекса» или «МТС Инвестиции». Про безопасность. Здесь речь в основном о дополнительной защите при выводе средств, особенно крупных сумм. Такое решение реализовано с обычными банковскими картами: при попытке потратить или снять за раз больше установленной суммы вы получаете звонок сотрудника банка. Подтверждаете свою личность — и только тогда совершаете операцию.

Кроме того, раз мы говорим о привлечении массового пользователя и работе над репутацией, нужно еще надежнее застраховать его от неудач. Например, ввести интеллектуальные алгоритмы отслеживания сделок и исключить те случаи, когда пользователь импульсивно скупает акции Apple на все деньги или совершает еще какие-то нетипичные для себя движения. Он может просто войти в азарт, как в казино, а итог мы все знаем — негативный опыт инвестирования и удаленное приложение. ИИ уже помогает Сберу персонализировать приложения, оценивать кредитные риски — почему бы не заставить его работать и на безопасность.

Вместо заключения

Сегодня практически каждый банк уже запустил или планирует запустить инвестиционную платформу. Они есть у Сбера, ВТБ, «Тинькофф-Банка», «Открытия», БКС и других игроков. Мотивация банков понятна — расширение спектра услуг и привлечение дополнительных активов. Сейчас, пока в экономике застой и доходы населения опять упали, нужно делать ставку на более простые продукты, не требующие больших вложений — что и происходит.

Вместе с тем важно не отпугнуть новых пользователей этой простотой. Например, в приложениях наподобие Yammi пользователь выбирает из ограниченного количества фондов — пользователям, которым понравится инвестировать, со временем захочется большей гибкости. Этим сервисам также стоит работать с финансовой грамотностью населения и открыто объяснять все риски.

Фото на обложке: Foxy burrow/shutterstock.com