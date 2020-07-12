Антикризисное образование: чему нужно учиться предпринимателям

Бизнес-образование в кризис становится особенно актуальным. Топ-менеджеры и владельцы компаний столкнулись с необходимостью изменения принципов управления и поиска новых бизнес-моделей.

Сегмент бизнес-образования сегодня оценивается в 7,2 млрд рублей и составляет 5% от всего рынка дополнительного обучения для взрослых. Об этом говорит исследование рынка онлайн-образования 2020 года.

По словам специалистов, часть обучения навыкам предпринимательства была перемещена в онлайн еще до пандемии. По оценке аналитиков РБК, прирост числа занимающихся по программам бизнес-образования онлайн в 2018 году составил 33,5% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас в онлайне появилось еще больше программ. Так какие же курсы лучше выбрать?





Длинные vs короткие курсы

Понятие классических бизнес-программ (executive education) пришло к нам из США. Изначально под ними понимались двухгодичные фундаментальные программы обучения.

Предпринимателям нужно было уйти в отпуск на два года, чтобы с головой погрузиться в обучение.

Сегодня дела обстоят проще: возросла популярность коротких программ, в том числе и в России. Двухгодичные программы становятся пережитком прошлого: знания, полученные к концу первого года обучения, обычно не актуальны на втором.

Чтобы выдерживать конкуренцию, предпринимателям важно владеть самым актуальным цифровым инструментарием, понимать, как внедренные технологии меняют покупательский опыт и каким образом цифровизация ускоряет операционные процессы. Для такого темпа нельзя тратить годы на обучение. Именно тут могут помочь короткие курсы продолжительностью 8-10 недель. Они затрагивают отдельные аспекты: финансы, маркетинг, управление командой.

Несмотря на то что мы уже вышли из локдауна, компании оставляют сотрудников на удаленке — например, «Яндекс», Mail.ru, «Тинькофф», «Нетология». Многие видят в этом точку роста. Но далеко не каждый управленец знает, как правильно выстраивать бизнес в таких условиях.

Это новые вызовы, справиться с которыми помогает гибкое практико-ориентированное образование, которое построено на разборе реальных кейсов руководителей. Тезис подтверждают и требования к лекторам на MBA.

Бизнесу нужны не теоретики, которые читают по учебнику, а руководители успешных современных компаний, которые рассказывают о том, как они преодолевают кризис здесь и сейчас.

Почему бизнес-программы нужны именно управленцам

Несмотря на то что образование сегодня стало крайне популярным, обучение на бизнес-программах подходит далеко не всем.

Портрет потенциального слушателя гораздо уже, чем говорят многие бизнес-школы.

Во-первых, получение диплома MBA не требуется линейным сотрудникам, которые не занимаются развитием бизнеса. Если менеджер не имеет никакого отношения к управленческой деятельности компании и не ожидает перехода на более высокую должность, ему негде применить знания.

Это подтверждает и второй критерий отбора на программы MBA — опыт работы на руководящей должности. Он разнится от программы к программе, но в среднем — от трех лет.

Бизнес-программы нацелены на людей, которые точно знают свои слабые стороны в управлении и приходят прокачивать навыки. Проходить обучение на MBA-программе просто, чтобы стать лучшим управленцем, априори неудачная идея.

На определение портрета студента влияет и финансовая сторона вопроса.

Если вы руководитель, но у вас небольшой бизнес, который вы не планируете расширять в ближайшие несколько лет, вам лучше вложиться не в диплом MBA, а в развитие персонала компании.

Во-первых, это будет дешевле, а во-вторых, принесет быстрый и выгодный результат в моменте.

Бизнес-образование — про комплексный подход к обучению. Управленцы учатся смотреть на свои задачи под новым углом. На коротких сессиях у коучей за несколько часов можно узнать лишь о работе конкретного инструмента, а на бизнес-курсах дается более глубокое представление о предпринимательском мире. Руководители должны мыслить более глобально. Их ключевые навыки: умение быстро принимать решения, просчет рисков и отсутствие страха изменений.

Востребованным становится именно онлайн-формат обучения. В бизнес-школах уже давно запущены онлайн-MBA (Школа бизнеса Университета Уорвик в Великобритании, INSEAD, Стэнфордская и Оксфордская бизнес-школы). Само обучение по программам становится более дробным и фрагментированным, разбитым на небольшие модули. Это позволяет руководителям учиться без отрыва от операционной деятельности.

Отдельное место занимает blended-формат обучения, в котором сочетаются и онлайн- и офлайн-компоненты. К примеру, INSEAD делает 12-месячную программу: это интенсивное погружение, но при этом студенту не обязательно постоянно находиться в кампусе. Он приезжает только для прохождения модулей, учится очно неделю, общается с одногруппниками, а потом на целый месяц возвращается домой — чтобы самостоятельно проработать кейсы.





Критерии выбора

Критерий 1. Стоимость

Стоимость топ-программ может казаться слишком высокой, но это только на первый взгляд. При запуске нашего направления Digital MBA в рамках кастдева мы успели пообщаться с большим количеством выпускников разных MBA-программ. Большая часть опрошенных понимают, что качественное образование недешевое, так как эксперты, которые преподают на курсах — практики с колоссальным опытом в бизнесе.

Час таких людей просто не может стоить мало. И это действительно так: например, во французской школе INSEAD год обучения на бизнес-программе стоит 70 тысяч евро, а в Гарвардской школе бизнеса — 80 тысяч долларов.





Критерий 2. Качество социальных связей

Пожалуй, главное в бизнес-образовании — нетворкинг и возможные партнерства. В INSEAD, Стэнфордском университете и других бизнес-школах, в том числе онлайн, у студентов есть все условия для эффективного общения. Поэтому при выборе программы посмотрите на потенциальных одногруппников. С этими людьми вам решать кейсы, а на некоторых направлениях — еще и готовить диплом.





Критерий 3. Отзывы выпускников

Найдите тех, кто уже окончил выбранную вами программу, и подробно расспросите об обучении. Сравните ваши ожидания от программы с учебным планом. Посетите дни открытых дверей, чтобы лично увидеть авторов программ. Оцените, окупят ли себя необходимые вложения. Взвесьте все за и против.





Как получить максимум

Во время кризиса предпринимателю необходимо думать нестандартно и вкладываться в обучение действительно полезным навыкам. Помните, что выбирать курсы нужно, исходя из цели обучения. Очень важно понять, какие бизнес-задачи вы будете решать и как вам в этом поможет бизнес-образование. Если при выборе программы вы не можете определить, какая из них лучше, обратитесь к выпускникам. Обязательно посетите День открытых дверей школы, которая вас заинтересовала. Там можно посмотреть на выступления преподавателей. Присмотритесь к коротким бизнес-курсам по интересующему вас направлению. Выбрав интенсивную программу, вы получите больше за меньшее количество времени.



Фото обложки: Shutterstock/Rawpixel.com