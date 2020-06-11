«Сразу в черный список»: рекрутер о 5 ошибках в резюме

Из-за пандемии многим приходится заново искать работу и проходить собеседования. Но чтобы вас пригласили, нужно грамотно составить резюме. HR-директор Playkey Екатерина Шляпина рассказывает о том, чего в нем быть не должно.

Сотрудники — сердце любой компании. Если брать кого попало, начинаются сюрпризы: в «АльфаСтраховании» продавали базу клиентов, в Buro-Object переманивали персонал к конкуренту, в «СК Техинжстрое» прогуливали. Поэтому рекрутеры тщательно проверяют кандидатов, а начинают с резюме.

В HR-отдел нашей компании присылают замечательные резюме, но от некоторых формулировок долго находишься в недоумении. Я собрала пять главных ошибок соискателей, которые отталкивают работодателя.





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1. Пренебрежение деловой этикой

Цитата из резюме: «Я простой парниша… немного бизнесмен, так что за бизнес шарю… Смышлёный - сами увидите ;)»

Что не так: кажется, соискатель — открытый, честный человек, который хочет показать свои сильные стороны, но этику делового общения никто не отменял. Некоторые компании действительно практикуют свободную корпоративную культуру, где сотрудники общаются между собой по-дружески и используют сленг.

Внешние контакты всегда проходят в унифицированном и общепринятом деловом стиле. Резюме — это и есть первый, самый важный внешний контакт с работодателем.

Сначала уместно произвести впечатление хорошего специалиста и только потом — хорошего человека.

Как исправить: пишите резюме в нейтральном деловом стиле, а «прошаренность за бизнес» лучше демонстрировать лично во время собеседования.





2. Мат: обсценная лексика обесценит и кандидата

Цитата из резюме: «Посмотреть результат моей работы вы можете перейдя по ссылке <ссылка>, или на моём сайте-портфолио <ссылка> (осторожно, там мат)»

Что не так: даже несмотря на предостережение о мате, кандидат заинтересовал. Перехожу по первой ссылке: вижу примеры работ, все структурировано, профиль подходящий. Перехожу по второй: сайт начинается с фразы «Мы <цензура> ваших конкурентов в области интернет-маркетинга, ведь мы уже <цензура> своих».

Получилось ли у кандидата выделиться, запомниться? Безусловно. Приглашу ли я его на собеседование? Точно нет. Он неплохой специалист, но подобный формат общения и подача информации находится за рамками корпоративной культуры именно нашей компании.

Как исправить: прежде чем отправлять отклик, изучите сайт работодателя и его странички в соцсетях. Если они оформлены в официальном стиле, то работодатель оценит деловое резюме, если в свободном стиле — то и вы можете положительно выделиться неформальным подходом.





3. Нежелание подтвердить компетентность

Цитата из резюме: «СРОЧНО ищу работу БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТАЖИРОВКИ И ТЕСТОВЫХ, с официальным трудоустройством СРАЗУ ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ»

Что не так: вероятно, кандидат находится в активном поиске и не хочет тратить время на тестовые задания, после которых не гарантируется трудоустройство. Но у работодателя складывается другое впечатление.

Во-первых, заглавные буквы режут глаз и создают ощущение, что соискатель кричит. Во-вторых, почти все IT-компании просят кандидатов выполнить тестовое задание, прислать пример кода или ссылку на проекты. Ваш отказ от демонстрации практических навыков поставит под сомнение ваш профессионализм, и потенциальный работодатель будет смотреть в сторону других кандидатов.

Как исправить: если хотите сэкономить время и улучшить шансы на трудоустройство, подготовьте качественное портфолио.

Например, IT-специалисты добавляют в резюме ссылки проектов на GitHub, Bitbucket, Play Market или App Store.

Тогда работодатель самостоятельно изучит ваши умения, а компании, которые изначально вам не подходят, перестанут беспокоить.





4. Жалость к себе

Цитата из резюме: «Сейчас уже зима, у меня нет денег на транспорт и даже на еду плюс у меня нет нормальной зимней обуви, поэтому ни о какой бесплатной стажировке и речи быть не может! Вы либо трудоустраиваете меня сразу, либо ищите себе другого кандидата!... Для тех, кому реально нужен хороший работник на постоянной основе: у меня есть опыт работы…»

Что не так: кандидат приводит аргументы, почему не хочет стажироваться, а на деле выглядит человеком, который снимает с себя ответственность. Такие кандидаты сразу идут в черный список: работодателю не нужен сотрудник, который ищет оправдания вместо решений, манипулирует, шантажирует, давит на жалость.

Как исправить: откликайтесь на вакансии, которые соответствуют не только вашим профессиональным компетенциям, но и жизненным обстоятельствам. Читайте описание вакансии, условия о стажировке или испытательном сроке — это сбережет время, которое вы тратите на отклики в неподходящие для вас компании.





5. Скупость на слова

Цитата из резюме: «Готов во все тяжкие уйти в виртуальный мир!! Ради блага, процесса, и развитие всей игровой индустрии!)»

Что не так: на первый взгляд, в этой фразе нет ничего отталкивающего, но есть нюанс: она — единственная в резюме. Рекрутеру сложно оценить кандидата, который не рассказал об опыте работе, навыках, компетенциях, профессиональных интересах.

Задача соискателя — заинтересовать рекрутера, поэтому резюме должно быть подробным и «продающим».

Как исправить: если ищете работу впервые, стоит рассказать про учебу, хобби, пройденные обучающие курсы и конференции, либо другие значимые достижения. Если уже где-то работали, расскажите о достижениях, покажите портфолио и не забудьте объяснить, почему меняете работу или сферу деятельности.





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Как получить максимум

Изучите, как устроена корпоративная культура работодателя.



Поймите, на каком языке говорит компания — изучите ее сайт и соцсети. Консерваторы хотят, чтобы вы были формальны и последовательны. Свободолюбивые и прогрессивные работодатели, наоборот, будут рады, если вы постараетесь выделиться неформальным образом.

Придерживайтесь делового стиля письма при первом контакте.



Помните, что даже при креативном подходе нейтральная и этичная самопрезентация — это лучший способ произвести впечатление на рекрутера. Особенно если вы общаетесь впервые.





Помните, что даже при креативном подходе нейтральная и этичная самопрезентация — это лучший способ произвести впечатление на рекрутера. Особенно если вы общаетесь впервые. Докажите профессиональные компетенции.



Если вы хотите срезать путь, то подготовьте качественное портфолио. Рекомендую самостоятельно попросить работодателя о тестовом задании: это поможет вам понять специфику компании и решить, хотите ли вы заниматься подобными проектами.





Если вы хотите срезать путь, то подготовьте качественное портфолио. Рекомендую самостоятельно попросить работодателя о тестовом задании: это поможет вам понять специфику компании и решить, хотите ли вы заниматься подобными проектами. Обязательно уделите внимание фотографии профиля на сайте с вакансиями. Они повышают просматриваемость вашего резюме, и вы гораздо лучше запоминаетесь рекрутеру.



Самое главное: не переусердствовать — ни в коем случае не использовать фотографии, где вы сидите с банкой пива, гладите котика, обнимаете подругу (любые парные фотографии нужно исключить). Не стоит использовать фотоэффекты или фотографии, на которых изображены не вы.





Фото обложки: Unsplash.