Китайские автомобили. Как будет работать параллельный импорт после 1 апреля 2024 года?

Усиленный контроль за порядком расчета платежей позволит ликвидировать «серые» схемы ввоза иностранных машин и перенаправить деньги в российский бюджет, которые раньше оседали в других странах.

В России с 1 апреля 2024 года вырастут цены на иномарки на фоне новых правил, касающихся ввоза автомобилей по параллельному импорту через страны ЕАЭС.

Ситуация на российском авторынке до 1 апреля 2024

До сих пор автосалоны и частные продавцы могли в обход официальных дилеров ввозить зарубежные авто в Россию через страны ЕАЭС. Благодаря схеме покупки машин через физических лиц удавалось растаможить их по льготной ставке, оплачивая минимальный утилизационный сбор. Это позволяло выставлять на продажу авто по цене на 10–12% ниже, чем у официальных дилеров.

С введением новых правил расчета платежей ввозить машины из Китая и других стран станет невыгодно. Пользователям будет проще приобрести их у официальных дилеров, получив дополнительно гарантию. Но в конечном итоге такая ситуация на рынке приведет к удорожанию автомобилей на 10–30%. Почему это произойдет?

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Новые правила расчета таможенных платежей

С 1 апреля 2024 года у россиян не будет возможности приобретать иностранные авто с оформлением на частных лиц без уплаты дополнительных таможенных платежей. Что это означает? Если машина была растаможена по заниженной цене, теперь разницу придется доплачивать.

Допустим, в Китае стоимость авто — $60 тыс., а таможенная стоимость указана в размере $10 тыс. Поскольку пошлина составляет 15%, нетрудно вычислить разницу в $7,5 тыс. При завозе автомобиля через Киргизию НДС в этой стране составляет 12%, а в РФ — 20%. Сюда же добавляется акциз, отсутствующий в Киргизии. Таким образом, разница может составить 1,5–2 млн руб., и покупателю придется ликвидировать ее за свой счет. В случае транспортировки авто через страны ЕАЭС также добавится утилизационный сбор в размере 306 тыс. рублей.

Приобретать автомобили и завозить их в страну по «серым» схемам будет невозможно, поскольку владельцам придется оплачивать все таможенные пошлины. Проще купить машины для личного пользования у продавцов, которые закрыли необходимые платежи. Но так как импортируемые экземпляры будут проходить растаможку с учетом всех налоговых обязательств, автотранспорт сильно подорожает.

Что станет с автомобильным рынком в России после введения новых правил? С введением новых правил количество машин, ввозимых из Китая и других стран, не уменьшится. Изменится только их стоимость и правила растаможки, что ударит по карманам потребителей и негативно отразится на спросе.

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Китайский автопром: секреты успеха

Еще недавно товар со знаком made in China был символом плохого качества. Но за последние 5 лет в КНР появились новые модели авто, не уступающие западным, в том числе электромобили и автотранспорт на водородном топливе. Это стало возможным благодаря ряду факторов.

Обратный инжиниринг и переманивание ведущих специалистов

С 2010 года китайцы присутствовали на всех автовыставках ведущих европейских и американских брендов. Они перенимали технологии, но вместе с тем приглашали на работу в КНР ведущих специалистов, например, шеф-дизайнера Mazda Кевина Райса, стилиста Porsche Хакана Саракоглу и дизайнера из General Motors Стива Юма. В Китае они получали свободу творчества и выгодные предложения по оплате. Благодаря такому подходу китайским автопром сделал шаг вперед.

FAW, один из старейших и крупнейших производителей автомобилей в Китае, организовал команду Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в которую вошли более 5000 ведущих технологов. Система НИОКР представлена в 10 регионах четырех стран мира и ориентирована на инновации в дизайне транспортных средств на новой энергии, искусственном интеллекте, приложениях 5G и др.

Покупка или совместное производство с крупными брендами

Такие известные бренды, как Volvo и Lotus, стали собственностью концерна Geely, а MG Motor забрал под свое крыло SAIC Motor — крупнейшего производителя автомобилей в Китае. В 2020 году компания продала 5,6 млн автомобилей. Кроссовер ZS EV, выпущенный 1 сентября 2019 года, уже вошел в десятку лучших электрокаров в ряде европейских стран.

SAIC Motor занимает первое место в Китае последние 15 лет. Компании принадлежат также такие автомобильные марки, как Roewe, MG, R-series, Maxus, Yuejin, Wuling, Wagon, Yongyan и Sunwin. В настоящее время она реализует у себя две перспективные стратегии: выпуск автомобилей на электротяге и разработка водородного двигателя.

С крупными брендами, например, BMW или Volkswagen, китайцы организовали совместные предприятия. Подобные коллаборации оказались выгодны для обеих сторон: представители Поднебесной изучают европейские технологии, а производители из Европы получают обширный рынок в КНР.

Другие примеры успешного сотрудничества:

Nissan во второй половине 2018 года в КНР создали производство и начали продажи EV-модели (электромобиля) Sylphy zero emission. Mazda в 2019 году начали выпуск и продажи автомобиля, разработанного вместе с китайскими партнерами по совместному предприятию. Honda в 2018 году организовали совместный выпуск и продажи массовой модели EV. До 2025 года планируется сделать 20 разновидностей EV и гибридных машин. Toyota построит третий завод в городе Тяньцзинь, который станет 14-м в Китае. Производственная мощность предприятия составит 200 тыс. автомобилей. Tesla объявили о том, что профинансируют строительство в Шанхае центра разработки и производства EV.

Государственные субсидии на инновации

Государство внимательно следит за инновационными разработками в автопроме. На перспективные стартапы выделяются большие средства и преференции. Огромное внимание уделяется электромобилям и авто с водородными двигателями как наиболее перспективным.

Еще в 2009 году китайские власти ввели субсидии для транспортных средств, работающих на новых источниках энергии. В прошлом году на страну приходилось около половины мировых продаж таких автомобилей. По оценкам Toyota, в Китае общий объем продаж гибридных авто превысил 1 млн единиц.

В 2019 году автомобили на «новой энергии» составили 5% от всех продаж новых транспортных средств в КНР. Соотношение будет постепенно увеличиваться, пока к 2035 году не достигнет 50%. При этом в данной категории транспорта к указанному сроку свыше 95% новых автомобилей должны быть электрическими.

Высокая конкуренция

Конкуренция заставляет компании повышать качество продукции. Выпускать дешевые, но непрактичные авто не выгодно. Производители соревнуются друг с другом, реализуя новые разработки и привлекая внимание пользователей.

Под управлением SASAC, государственной структуры КНР, входит ряд крупнейших автоконцернов. Шанхайский комитет SASAC участвует в управлении разными автомобильными марками: SAIC, 1FAW, Beijing, MGRover и владеет частью акций BYD, а также входит в капитал и совет директоров Volkswagen.

Появятся ли заводы китайских производителей в России

Сегодня значительная часть китайских автомобилей поступает в Россию. В таких условиях кажется, что производителям из КНР было бы интересно строительство автозаводов в РФ. Но практика показывает, что это далеко не так. Высокие требования к производственным мощностям, утилизационные сборы, колебания курса рубля — вот те факторы, которые делают строительство заводов в России невыгодными для китайцев. Гораздо надежнее найти партнера для контрактной сборки или нарастить поставки уже готовых авто на российский рынок.

Еще один существенный фактор — настороженность значительной части российских покупателей к китайским авто. И хотя их количество постепенно нарастает, рынок РФ все еще кажется недостаточным для того, чтобы ради него открывать новый завод. Тем более что таким образом Китай рискует нарваться на санкции США.

С введением новых правил расчета таможенных платежей с 1 апреля 2024 года автомобили, ввозимые в том числе из Китая, подорожают на фоне закрытия «серых» схем импорта, которыми ранее пользовались автосалоны и трейдеры. Но количество предложений от этого не уменьшится. Китайские авто продолжат поставлять в РФ.

Китайский автопром сделал шаг вперед и может обеспечить российский рынок транспортом. Но строительства китайских автозаводов в ближайшее время на территории РФ ожидать не стоит.

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