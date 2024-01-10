В 2024 году объемы белой доставки из Китая превысят карго: цифровой рубль, «Честный знак» и еще пять предпосылок

Наш прогноз: объемы белой доставки в Россию из Китая могут впервые превысить карго — «неофициальных» поставок. Разберемся, какие факторы способствовали такому изменению, каковы перспективы белой доставки в 2024 году, а также на реальных примерах сравниваем цены и сроки белой и карго-доставки.

Таможенный аналитик ChinaToday Марина Пучко рассказала, как изменится бизнес на товарах из Китая в 2024 году и как подготовиться к тотальному контролю за движением денег в стране.

Факторы, выводящие белую на первое место в грузоперевозках

Уже не первый год в стране действует тренд на тотальный контроль движения денег. Государство медленно, но верно идет к тому, что предприниматели и компании будут отчитываться за каждый ввозимый товар и его последующую реализацию. Ниже — о важных регуляторных инициативах, которые негативно отражаются на тех, кто привык возить товары карго.

Маркировка «Честный знак»

Честный знак — это принудительная система идентификации товаров. Для этого каждый артикул маркируется — крепят марку с уникальным кодом или печатают код на этикетке. По этому коду проверяющие органы отслеживают, кто и когда произвел или ввез товар в страну и на каком этапе реализации он находится.

Сейчас маркируется 16 категорий товаров. И список продукции, подлежащей маркировке, постепенно расширяется. В 2023 году под маркировку попали:

бытовая химия и косметика;

БАДы;

медицинские изделия;

антисептики для рук и т. д.

С 1 апреля 2024 года добавится еще 14 групп товаров легкой промышленности. Так, в список вошли: верхняя одежда из искусственного меха, шарфы и шали, платья и юбки, спортивные и лыжные костюмы и пр. Полный перечень →

Маркировка товаров легкой промышленности по этапам

А в планах государства на 2024 год — прослеживать абсолютно все товары. То есть маркировать будут каждый товар, который произвели в России или привезли из-за границы. Получить уникальный код можно только при доставке в белую. За реализацию немаркированного товара предусмотрены серьезные штрафы, а в некоторых случаях — уголовная ответственность ↓

Штрафы за маркировку «Честный знак»

Цифровой рубль

Цифровой рубль — это электронная версия национальной валюты России. В отличие от обычных банкнот и монет, цифровой рубль существует только в электронном виде. Планируется постепенное изъятие наличных денег и замена их на цифровые рубли. Центробанк заявляет, что в полную силу система заработает в 2025 году.

Правовые нормы для введения национальной цифровой валюты приняты в 2023 году

Цель внедрения цифрового рубля — улучшение эффективности и безопасности платежей, сокращение использования наличных денег, повышение уровня конкуренции в платежной сфере и повышение финансовой инклюзии населения.

Но на деле это отличная возможность контролировать финансовые потоки в стране. Когда компании и предпринимателей обяжут использовать цифровой рубль для расчетов, закупать товары в Китае по серым схемам станет невозможно. Ведь у каждого цифрового рубля — свой уникальный номер. По нему можно легко проследить, от кого и кому передавался этот рубль.

Уже сейчас оплаты на карты физлицам, по QR-кодам и прочие обходные схемы пытаются всячески пресечь. А предпринимателей, которые снимают большое количество наличности, нередко ждет претензия от банка по 115-ФЗ и блокировка счета. Приходится пояснять, откуда поступают деньги и на что потрачены. Без документов на товар сделать это затруднительно.

Претензия банка по ФЗ-115

Ужесточение контроля селлеров на маркетплейсах

Большинство товаров, ввозимых из Китая, сбывают на маркетплейсах. Но постепенно для продавцов закручивают гайки. Если раньше никто особо не интересовался, чем торгуют и откуда взялся товар, то сегодня в любой момент покупатель или сам маркетплейс может запросить у селлера документы на товары.

Сертификат соответствия, декларация о соответствии или отказное письмо. Первые два документа подтверждают безопасность продукции, его соответствие стандартам технических регламентов РФ и Таможенного Союза.

А отказное письмо — официальное подтверждение, что конкретный товар не требует обязательной сертификации или декларирования.

Декларация о соответствии на товары из Китая по Постановлению №353

Важно. На большинство товаров, реализуемых на маркетплейсах, необходимо получать сертификаты или декларации. Но сделать это можно только при официальном ввозе в белую. Некоторые предприниматели пытаются схитрить и объединяются, покупая сертификат в складчину. Это выглядит так: Пример: пятеро селлеров продают на маркетплейсе женские сорочки. Каждому нужно оформлять сертификат соответствия приблизительно за 100. тыс. руб. Но в целях экономии селлеры объединяются и оформляют один сертификат на всех. Для каждого расходы на сертификат уменьшаются в пять раз — 20 тыс. руб. вместо 100. Солидная экономия, но есть подвох. В большинстве случаев такой сертификат оформляют с нарушениями: указывают неверный код ТН ВЭД, подделывают протоколы испытаний, есть и другие ошибки. Такой сертификат легко может быть оспорен и аннулирован, а селлеров ждет штраф до 500 тыс. руб. и блокировка на маркетплейсах. Не стоит думать, что вам повезет — проверки обойдут стороной и никто не заметит отсутствия сертификата или декларации на товары. Рано или поздно проблемы с документами вылезут наружу — покупатели или маркетплейс потребуют сертификаты или конкуренты пожалуются на неправильно оформленный сертификат. Итог всегда один — штрафы и блокировка товара на маркетплейсе. По теме: Как продавцам маркетплейсов списать брак и недостачу, избежав проблем с налоговой Права на бренд. Мировые бренды проходят дорогостоящую международную регистрацию товарного знака, данные вносятся в базу ВОИС. Все для того, чтобы иметь исключительное право на торговую марку. Поэтому просто так ввозить и продавать товар под их брендом нельзя! Но большинству карго-перевозчиков все равно, соответствует ваш товар законодательству или нет. Отсюда конфискации на таможне, жалобы от правообладателей и вот такие уведомления в личном кабинете селлера маркетплейса: Блокировка на Wildberries за нарушение товарного знака Когда груз из Китая ввозят в белую, он проходит растаможку во Владивостоке. Если товар нарушает права на бренд, таможня его не пропустит. Поэтому подобных проблем быть не может. В помощь. Используйте сайт реестра интеллектуальной собственности, чтобы проверить, есть ли запрет на ввоз брендового товара без разрешения правообладателя. Как узнать, можно ли бренд привезти из Китая в белую Стат. форма в ФТС. За товары, проданные с маркетплейсов в страны ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), необходимо подавать в Таможню статистическую форму отчетности. Для этого необходим номер ДТ (таможенная декларация, или декларация на товары). А получить его можно только при официальном, белом импорте. Статформа в ФТС Ответственность за продажу товаров, ввезенных карго из Китая Карго — это серая схема ввоза товаров на территорию РФ. Если у компании или ИП надзорные органы обнаружат товары, привезенные карго из Китая, наказание последует незамедлительно: штраф от ½ до 2-кратного размера стоимости товаров (ст. 16.21 КоАП РФ);

принудительная уплата пошлины и НДС (ст. 56 Таможенного кодекса ЕАЭС). То есть придется заплатить те же средства, что при белой доставке (кроме сертификации), да еще и товар конфискуют. При этом налоговая имеет право проверять деятельность компании и взыскать штрафы за три предыдущих года. Также для подтверждения теории тотального контроля достаточно вспомнить инициативы последних лет: АИС «Налог-3» — единое информационное пространство для взаимодействия налогового органа с участниками налогового мониторинга. Пока система работает в тестовом режиме, а участники подключаются добровольно. Но в ближайшее время подключение может стать обязательным, и тогда скрывать работу с карго-товарами не получится. Национальная система прослеживаемости товаров (НСПТ) — создана для борьбы с контрафактом и контрабандой. Предусматривает переход на электронный документооборот и постоянную подачу отчетов, а также документов, содержащих реквизиты прослеживаемости товаров. В случае нарушения этих требований предусмотрены штрафы. Сравниваем цены и сроки по карго и белой в 2023 году Статистика по поставкам ChinaToday за 2023 год показывает: «карго-доставка всегда дешевле» — это миф. Вот несколько реальных примеров, когда белая доставка обошлась предпринимателям выгоднее, чем карго: Сравнение стоимости доставки Белая зачастую выходит дешевле за счет ряда факторов: низкая стоимость фрахта — сейчас $2300;

товарам в большинстве случаев не требуется обрешетка или паллетный борт — при карго это дополнительные 17–20% к стоимости;

оплата на расчетный счет без дополнительных комиссий. Что касается сроков — карго-товары доставляются быстрее. Но при этом время доставки в белую неуклонно сокращаются. Сделали выборку по нашим белым поставкам за последние три года, чтобы показать динамику: График сроков доставки карго и в белую В среднем за 2023 год доставка в белую занимала около 40–45 дней, а карго «Медленное авто» — 25 дней. При правильном планировании закупок и складских запасов разница в 15–20 дней незначительна. К тому же сроки доставки по карго непредсказуемы. Груз может прийти за 15 дней, а может за 40 и даже больше. Причин для задержки в пути много: плохая дорога, погода, очереди на складах, затянувшийся досмотр, китайские праздники или карантин, как это было в ковидные годы. По теме: Оформить поставку товаров из-за рубежа для продажи на маркетплейсе: список документов и стоимость такой операции Перспективы белой доставки в 2024 году Объем белой доставки в 2024 году будет расти. Этому будет способствовать ужесточение контроля и надзора со стороны государства и налоговых органов, а также развитие торговых отношений с Китаем в концепции «Один пояс — один путь». Кроме того, у белой есть и другие преимущества: Сравнение способов доставки из Китая в Россию Чек-лист для перехода на белую доставку Сделайте расчет доставки своего товара — карго и в белую. Сравните итоговую себестоимость единицы товара в зависимости от способа доставки. Если белая выходит сильно дороже, попробуйте увеличить вес партии и найти пороговое значение, при котором в белую возить выгодно. Комбинируйте способы доставки в зависимости от товара и объема партии. Ситуация в стране планомерно движется к тому, чтобы весь бизнес работал в белую. Поэтому чем раньше перестроитесь, тем меньше финансовых потерь понесете. Фото на обложке: Freepik