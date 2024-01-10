В 2024 году объемы белой доставки из Китая превысят карго: цифровой рубль, «Честный знак» и еще пять предпосылок

Таможенный аналитик ChinaToday Марина Пучко рассказала, как изменится бизнес на товарах из Китая в 2024 году и как подготовиться к тотальному контролю за движением денег в стране.
Наш прогноз: объемы белой доставки в Россию из Китая могут впервые превысить карго — «неофициальных» поставок. Разберемся, какие факторы способствовали такому изменению, каковы перспективы белой доставки в 2024 году, а также на реальных примерах сравниваем цены и сроки белой и карго-доставки.
Факторы, выводящие белую на первое место в грузоперевозках
Уже не первый год в стране действует тренд на тотальный контроль движения денег. Государство медленно, но верно идет к тому, что предприниматели и компании будут отчитываться за каждый ввозимый товар и его последующую реализацию. Ниже — о важных регуляторных инициативах, которые негативно отражаются на тех, кто привык возить товары карго.
Маркировка «Честный знак»
Честный знак — это принудительная система идентификации товаров. Для этого каждый артикул маркируется — крепят марку с уникальным кодом или печатают код на этикетке. По этому коду проверяющие органы отслеживают, кто и когда произвел или ввез товар в страну и на каком этапе реализации он находится.
Сейчас маркируется 16 категорий товаров. И список продукции, подлежащей маркировке, постепенно расширяется. В 2023 году под маркировку попали:
- бытовая химия и косметика;
- БАДы;
- медицинские изделия;
- антисептики для рук и т. д.
С 1 апреля 2024 года добавится еще 14 групп товаров легкой промышленности. Так, в список вошли: верхняя одежда из искусственного меха, шарфы и шали, платья и юбки, спортивные и лыжные костюмы и пр. Полный перечень →
А в планах государства на 2024 год — прослеживать абсолютно все товары. То есть маркировать будут каждый товар, который произвели в России или привезли из-за границы.
Получить уникальный код можно только при доставке в белую. За реализацию немаркированного товара предусмотрены серьезные штрафы, а в некоторых случаях — уголовная ответственность ↓
Штрафы за маркировку «Честный знак»
Цифровой рубль
Цифровой рубль — это электронная версия национальной валюты России. В отличие от обычных банкнот и монет, цифровой рубль существует только в электронном виде. Планируется постепенное изъятие наличных денег и замена их на цифровые рубли. Центробанк заявляет, что в полную силу система заработает в 2025 году.
Правовые нормы для введения национальной цифровой валюты приняты в 2023 году
Цель внедрения цифрового рубля — улучшение эффективности и безопасности платежей, сокращение использования наличных денег, повышение уровня конкуренции в платежной сфере и повышение финансовой инклюзии населения.
Но на деле это отличная возможность контролировать финансовые потоки в стране. Когда компании и предпринимателей обяжут использовать цифровой рубль для расчетов, закупать товары в Китае по серым схемам станет невозможно. Ведь у каждого цифрового рубля — свой уникальный номер. По нему можно легко проследить, от кого и кому передавался этот рубль.
Уже сейчас оплаты на карты физлицам, по QR-кодам и прочие обходные схемы пытаются всячески пресечь. А предпринимателей, которые снимают большое количество наличности, нередко ждет претензия от банка по 115-ФЗ и блокировка счета. Приходится пояснять, откуда поступают деньги и на что потрачены. Без документов на товар сделать это затруднительно.
Претензия банка по ФЗ-115
Ужесточение контроля селлеров на маркетплейсах
Большинство товаров, ввозимых из Китая, сбывают на маркетплейсах. Но постепенно для продавцов закручивают гайки. Если раньше никто особо не интересовался, чем торгуют и откуда взялся товар, то сегодня в любой момент покупатель или сам маркетплейс может запросить у селлера документы на товары.
Сертификат соответствия, декларация о соответствии или отказное письмо. Первые два документа подтверждают безопасность продукции, его соответствие стандартам технических регламентов РФ и Таможенного Союза.
А отказное письмо — официальное подтверждение, что конкретный товар не требует обязательной сертификации или декларирования.
Важно. На большинство товаров, реализуемых на маркетплейсах, необходимо получать сертификаты или декларации. Но сделать это можно только при официальном ввозе в белую.
Некоторые предприниматели пытаются схитрить и объединяются, покупая сертификат в складчину. Это выглядит так:
Пример: пятеро селлеров продают на маркетплейсе женские сорочки. Каждому нужно оформлять сертификат соответствия приблизительно за 100. тыс. руб. Но в целях экономии селлеры объединяются и оформляют один сертификат на всех. Для каждого расходы на сертификат уменьшаются в пять раз — 20 тыс. руб. вместо 100. Солидная экономия, но есть подвох.
В большинстве случаев такой сертификат оформляют с нарушениями: указывают неверный код ТН ВЭД, подделывают протоколы испытаний, есть и другие ошибки. Такой сертификат легко может быть оспорен и аннулирован, а селлеров ждет штраф до 500 тыс. руб. и блокировка на маркетплейсах.
Не стоит думать, что вам повезет — проверки обойдут стороной и никто не заметит отсутствия сертификата или декларации на товары. Рано или поздно проблемы с документами вылезут наружу — покупатели или маркетплейс потребуют сертификаты или конкуренты пожалуются на неправильно оформленный сертификат. Итог всегда один — штрафы и блокировка товара на маркетплейсе.
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Права на бренд. Мировые бренды проходят дорогостоящую международную регистрацию товарного знака, данные вносятся в базу ВОИС. Все для того, чтобы иметь исключительное право на торговую марку. Поэтому просто так ввозить и продавать товар под их брендом нельзя!
Но большинству карго-перевозчиков все равно, соответствует ваш товар законодательству или нет. Отсюда конфискации на таможне, жалобы от правообладателей и вот такие уведомления в личном кабинете селлера маркетплейса:
Блокировка на Wildberries за нарушение товарного знака
Когда груз из Китая ввозят в белую, он проходит растаможку во Владивостоке. Если товар нарушает права на бренд, таможня его не пропустит. Поэтому подобных проблем быть не может.
В помощь. Используйте сайт реестра интеллектуальной собственности, чтобы проверить, есть ли запрет на ввоз брендового товара без разрешения правообладателя.
Как узнать, можно ли бренд привезти из Китая в белую
Стат. форма в ФТС. За товары, проданные с маркетплейсов в страны ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), необходимо подавать в Таможню статистическую форму отчетности. Для этого необходим номер ДТ (таможенная декларация, или декларация на товары). А получить его можно только при официальном, белом импорте.
Статформа в ФТС
Ответственность за продажу товаров, ввезенных карго из Китая
Карго — это серая схема ввоза товаров на территорию РФ. Если у компании или ИП надзорные органы обнаружат товары, привезенные карго из Китая, наказание последует незамедлительно:
- штраф от ½ до 2-кратного размера стоимости товаров (ст. 16.21 КоАП РФ);
- принудительная уплата пошлины и НДС (ст. 56 Таможенного кодекса ЕАЭС).
То есть придется заплатить те же средства, что при белой доставке (кроме сертификации), да еще и товар конфискуют. При этом налоговая имеет право проверять деятельность компании и взыскать штрафы за три предыдущих года.
Также для подтверждения теории тотального контроля достаточно вспомнить инициативы последних лет:
- АИС «Налог-3» — единое информационное пространство для взаимодействия налогового органа с участниками налогового мониторинга. Пока система работает в тестовом режиме, а участники подключаются добровольно. Но в ближайшее время подключение может стать обязательным, и тогда скрывать работу с карго-товарами не получится.
- Национальная система прослеживаемости товаров (НСПТ) — создана для борьбы с контрафактом и контрабандой. Предусматривает переход на электронный документооборот и постоянную подачу отчетов, а также документов, содержащих реквизиты прослеживаемости товаров. В случае нарушения этих требований предусмотрены штрафы.
Сравниваем цены и сроки по карго и белой в 2023 году
Статистика по поставкам ChinaToday за 2023 год показывает: «карго-доставка всегда дешевле» — это миф. Вот несколько реальных примеров, когда белая доставка обошлась предпринимателям выгоднее, чем карго:
Сравнение стоимости доставки
Белая зачастую выходит дешевле за счет ряда факторов:
- низкая стоимость фрахта — сейчас $2300;
- товарам в большинстве случаев не требуется обрешетка или паллетный борт — при карго это дополнительные 17–20% к стоимости;
- оплата на расчетный счет без дополнительных комиссий.
Что касается сроков — карго-товары доставляются быстрее. Но при этом время доставки в белую неуклонно сокращаются. Сделали выборку по нашим белым поставкам за последние три года, чтобы показать динамику:
График сроков доставки карго и в белую
В среднем за 2023 год доставка в белую занимала около 40–45 дней, а карго «Медленное авто» — 25 дней. При правильном планировании закупок и складских запасов разница в 15–20 дней незначительна. К тому же сроки доставки по карго непредсказуемы. Груз может прийти за 15 дней, а может за 40 и даже больше. Причин для задержки в пути много: плохая дорога, погода, очереди на складах, затянувшийся досмотр, китайские праздники или карантин, как это было в ковидные годы.
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Перспективы белой доставки в 2024 году
Объем белой доставки в 2024 году будет расти. Этому будет способствовать ужесточение контроля и надзора со стороны государства и налоговых органов, а также развитие торговых отношений с Китаем в концепции «Один пояс — один путь». Кроме того, у белой есть и другие преимущества:
Сравнение способов доставки из Китая в Россию
Чек-лист для перехода на белую доставку
- Сделайте расчет доставки своего товара — карго и в белую.
- Сравните итоговую себестоимость единицы товара в зависимости от способа доставки.
- Если белая выходит сильно дороже, попробуйте увеличить вес партии и найти пороговое значение, при котором в белую возить выгодно.
- Комбинируйте способы доставки в зависимости от товара и объема партии.
Ситуация в стране планомерно движется к тому, чтобы весь бизнес работал в белую. Поэтому чем раньше перестроитесь, тем меньше финансовых потерь понесете.
Фото на обложке: Freepik
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