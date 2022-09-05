Особенности работы с Китаем: на что обратить внимание, чтобы бизнес-партнерство складывалось благополучно?

Владимир Красовский, директор компании «Удачная мебель», рассказал об особенностях работы с Китаем для поставщиков и основных критериях, по которым можно проверить порядочность подрядчика.
Содержание:
- Что мы закупаем у Китая?
- «Подводные камни» работы с Поднебесной
- На что стоит обратить внимание, сотрудничая с китайскими подрядчиками?
- Список рекомендаций для предпринимателей
Что мы закупаем у Китая?
У азиатских партнеров мы закупаем полиэфирные ткани.
Это материал, произведенный из крученой окрашенной нити, стойкий к воздействию окружающей среды — его еще называют outdoor-тканью. Крупных производителей такого товара в мире мало — причем ширина, необходимая нам для производства — от 1,7 до 2 метров.
На российском рынке не было поставщиков с таким сырьем, которое бы нас устраивало, и выбор пал на китайские компании.
«Подводные камни» работы с Поднебесной
Наше сотрудничество с поставщиками продолжается уже больше 20 лет.
Проблемы в работе с азиатскими странами в основном связаны предприятиями, которые могут нечестно повести себя с покупателями — особенно с российскими. Подрядчики требуют предоплату не менее 30-50%. Этот аванс необходим, чтобы начать изготовление продукции.
Здесь есть две важные особенности:
- вероятность, что изначально подрядчики решили не отгружать продукцию;
Тогда, прежде чем оплачивать аванс, стоит тщательно подойти к проверке организации.
Мы рекомендуем обратиться в Торгово-промышленную палату (ТПП), где много сервисов для проверки контрагента, в том числе и на территории КНР.
Поскольку есть сложности с языком, сторонний помощник берет на себя необходимые процедуры, чтобы дать полную информацию о поставщике. В таком отчете он поясняет, ведется ли работа с производителем или посредником, как давно фирма на рынке и какие у нее обороты.
Но даже проверка контрагента через ТПП не дает полной уверенности.
Связано это со вторым аспектом:
- качество продукции.
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Кроме того, желательно утвердить образцы сырья.
Для этого нужно запросить тестовую продукцию у партнеров — такая мера поможет в случае проблем с итоговой поставкой. Вы сможете обратиться в суд и получить компенсацию, используя образцы как доказательства. Крупные предприятия, как правило, не хотят связываться с судами и компенсируют проблемы самостоятельно.
Бизнес с Китаем хорош тем, что ценовая политика там достаточно гибкая. Например, на выставке в Германии китайская компания объявляет одну цену, но потом, когда мы продолжаем поддерживать контакты и приезжаем в КНР, особенно если это крупная сделка, цена может измениться.
На что стоит обратить внимание, сотрудничая с китайскими подрядчиками?
Проверка контрагента
Из-за больших проблем с логистикой сегодня невозможно получить контейнер стандартным морским путем — через Европу с перегрузкой, например, в порту Роттердама, Гамбурга и других. Грузы доставляются либо по железной дороге, либо через Казахстан.
Возможно, автотранспорт получит развитие благодаря новому автодорожному мосту между Россией и Китаем.
Можно использовать порт Владивостока, Сибири и оттуда транспортировать грузы по железной дороге.
Мы обращаемся в логистическую компанию, которая помогает настроить связь — на российском рынке их достаточно много. Можно заказать контейнеры полностью или перевезти сборные грузы.
Сегодня ничего не мешает получать эти грузы без особых проблем. К тому же таможенное законодательство упростило сертификацию и ввоз многих товаров на территорию РФ.
Страхование грузов
За последние годы чаще случались потери товаров и грузов из-за непогоды. Из-за специфики международного фрахта поставщики не отвечают за потерю груза, если это произошло в силу стихийных обстоятельств.
Поэтому гораздо проще застраховать груз при доставке. Конечно, это влечет дополнительные расходы, но дает уверенность, что потом проблем с грузом и бизнесом не возникнет.
Опыт поставки товара на российский рынок
Это влияет на понимание специфики нашего валютного законодательства и работы с поставками на внешних рынках.
Если предприятие никогда этого не делало, предстоит подробно разъяснить особенности работы:
- аспект российского законодательства, связанный с оплатой аванса, поскольку заказчик обязан получить товар в течение установленного времени, чтобы не попасть под штрафные санкции.
- предпочтительно чуть-чуть не доплачивать до поставки, а производить оплату уже в момент отгрузки, когда известна точная сумма.
Список рекомендаций для предпринимателей
Начиная поиск партнеров в Китае, можно столкнуться с множеством сложностей.
Чтобы избежать неожиданностей и выбрать компетентного подрядчика, мы придерживаемся правильной стратегии, которая обеспечивает нас качественным товаром и надежными связями.
- Тщательно проверяем подрядчика и организацию перед началом сотрудничества в ТПП.
Здесь много сервисов для контроля контрагента, в том числе и на территории КНР. Сторонний помощник, знающий язык, может взять на себя необходимые процедуры, чтобы дать полный отчет о поставщике.
- Подробно прописываем в контракте параметры и характеристики товара или сырья, которые собираемся приобретать у китайской стороны.
Желательно утвердить образцы сырья, для этого нужно запросить тестовую продукцию у партнеров. Это нужно, чтобы можно было контролировать качество поставляемого товара.
- Встречаемся с подрядчиками в неформальной обстановке.
Это способствует выстраиванию личных контактов, что важно для партнеров. В дальнейшем хорошие взаимоотношения с поставщиком существенно помогают в бизнесе.
- Обращаемся в логистическую компанию для качественной транспортировки вашего груза.
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- Страхуем груз при доставке.
Конечно, это влечет дополнительные расходы, но дает уверенность, что впоследствии проблем с грузом не возникнет.
- Стараемся убедиться, что у поставщика есть опыт поставки товара на российский рынок.
Если предприятие никогда этого не делало, подробно разъясняем особенности работы.
- Заключаем контракты в юанях, а не в долларах.
Мы работаем в юанях с 2014 года, как только начали применяться первые санкции к российским компаниям.
Фото на обложке: Shutterstock / chinahbzyg
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