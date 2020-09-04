(Анти)предпринимательский менталитет: что мешает россиянам успешно строить бизнес и как это исправить

«Сложная геополитическая обстановка, неустойчивость внутреннего рынка, малая покупательская способность населения, особая роль государства в регулировании предпринимательской деятельности, оторванность страны от социально-экономических процессов в Западной Европе, укоренившийся монополизм и привилегии определенным слоям предпринимателей» — звучит довольно злободневно, не правда ли? Кажется, будто это стенография очередного выступления какого-нибудь предпринимателя, ругающего деловую обстановку в современной России.

Вы удивитесь, но перечисления выше — это описание делового климата в России конца XVII века, детально изложенное в книге М.В. Барышникова «Деловой мир России: Историко-биографический справочник». В частности, там показана история становления и деятельности известных российских купеческих и промышленных династий, банкиров и т.д.

Из другой книги — «1000 лет русского предпринимательства» Олега Платонова — мы можем узнать истории наиболее успешных и богатейших предпринимателей России времен от Древней Руси до Николая II, от отцов Уральской металлургии Демидовых и промышленников Рябушинских до текстильщиков Морозовых и банкиров Гинцбургов.

Если внешние условия сегодня и 300 лет назад схожи, то куда же подевались современные Демидовы, Морозовы, Малютины, Арзамасцевы, Третьяковы и прочие? Неужели 70 лет коммунизма сломали предпринимательский дух российских предпринимателей, закалявшийся со времен Ивана Грозного?

В Leta Capital мы каждый день встречаемся с русскоговорящими предпринимателями, и нам кажется, что далеко не все потеряно и не перевелся еще на Руси «человек-предприниматель».



Масштаб проблемы

Для начала хорошо бы понять, сколько же всего в современной России предпринимателей и ИТ-предпринимателей в частности? Если верить данным Росстата и Сбербанка, в России сегодня зарегистрировано от 3 до 4 млн предпринимателей. Это примерно 3–4% от общего числа экономически активного (трудоспособного) населения.

Много это или мало? Коллеги из РБК говорят, что мало и что вклад МСБ в экономику России в 3–5 раз меньше, чем в Штатах и Европе. При этом интересно, что 35% из всех субъектов МСБ занимаются оптовой и розничной торговлей.

Как думаете, сколько предпринимателей в России занимаются ИТ (разработкой ПО и прочих ИТ-товаров и услуг)? 60 тысяч компаний! Для сравнения, оптовой и розничной торговлей занимается около 1 млн компаний, а строительством — 350 тысяч.

Всего в МСБ трудоустроены 12 млн человек, из них 3,4 млн работают в торговле, 1,5 млн — в строительстве, а в ИТ — 300 тысяч сотрудников по всей стране. Опять же для сравнения: чиновников в России, как говорят, 2,4 млн человек, силовиков — 2,6 млн, врачей — 570 тыс., а учителей 1,3 млн.

То есть на одного айтишника в России приходится 12 торговцев, 5 строителей, 8 чиновников, 9 силовиков, 4 учителя и 2 врача.

Интересно также отметить, что из 75 млн трудоспособного населения, 30 млн — то есть 40% — заняты в госсекторе.





vaalaa / Shutterstock



И чтобы завершить терзания читателя цифрами, хочу поделиться еще двумя числами: 455 тысяч и 110 тысяч — именно столько Россия ежегодно производит выпускников-инженеров и айтишников соответственно. По числу инженеров Россия вообще на первом месте в мире, без учета Китая и Индии.

Теперь, когда мы немного оценили масштаб проблематики, у думающего читателя резонно встает целый ряд вопросов: что же не так с российским предпринимательством? Почему так мало людей подаются в бизнес в России? Неужели люди, мечтающие с детства стать космонавтами, поголовно выбирают чиновничьи кабинеты?

Почему при ежегодном выпуске в 110 тысяч айтишников и 455 тысяч инженеров активны всего 60 тысяч малых IT-компаний?

Что мешает действующим ИТ-предпринимателям масштабировать бизнес и выходить на экспорт?

И почему, в конце концов, весь рынок ИТ в России составляет $25 млрд, когда выручка одного Oracle — $40млрд?



Почему так происходит

Как всегда в таких случаях, чтобы ответить на вышеперечисленные вопросы, следует рассмотреть целый комплекс проблем. Начнем с головы, а точнее с менталитета и психологии наших предпринимателей, ведь, как справедливо заметил современный писатель Сергей Лукьяненко: «Мы смотрим на мир сквозь очки с толстыми кривыми стеклами, которые нам надели в детстве. Эти очки — воспитание, культура, менталитет. От них не избавиться никогда».

Отсутствие предпринимательского опыта на уровне генетики

Всему виной — 70 лет коммунизма и 30 лет госкапитализма, а также социокультурный код, по которому термин «предприниматель» до сих пор у многих ассоциируется с нечестностью, обманом, хитростью и жаждой наживы.

Привычка рассчитывать на помощь от государства, от «большого босса», от кого-то еще

В целом ничего удивительного, ведь каждый третий человек в стране — «бюджетник», а 70% населения напрямую или косвенно трудятся в госсекторе.

Непонимание технологий ведения бизнеса на Западе

Начиная с того, как и о чем общаться с зарубежным партнером, и заканчивая выполнением юридических процедур и обязательств, здесь ключевым барьером является замкнутость российского делового сообщества и нежелание учиться ведению бизнеса.

Низкая самооценка — неуспех привычнее, чем успех

Это следствие влияния коллективистских ценностей: ценность личности индивидуума девальвирована, а индивидуализм не поощряется. Успехи и достижения (победы в спорте, «пятерки» в школе, игра на музыкальном инструменте) для тех, кто родился в СССР, служат заменой базовой самоценности — стабильно хорошей самооценки.

Все это в совокупности мешает российским предпринимателям строить успешный бизнес и проламывать стены, особенно в новой обстановке.

Хотя на самом деле русскоязычные ИТ-предприниматели и разработчики — лучшие в мире (см. исследование Coursera), они привыкли работать при дефиците ресурсов и выживать в сложных условиях.

Существует множество примеров компаний, которые были основаны русскоязычными предпринимателями и стали системообразующими: Google, Telegram, Nginx, Badoo, Veeam, ABBYY, Luxoft и др.

Что же объединяет успешные российские ИТ-стартапы и компании?

Человеческий капитал. Конкурентные знания и навыки. Иммунитет к изменениям и кризисам. Фанатизм на грани с манией.



Как достичь максимума

Итак, какие выводы следует сделать из вышесказанного и каким образом исправить перечисленные проблемы?

Разработайте план, как начать экспортировать свой продукт или услугу.

Требуются инвестиции? Лучшее финансирование проекта — это деньги клиента. Ищете партнера? Активируйте свою записную книжку, а не ждите кандидатов от HR. Требуются госсубсидии? Подумайте, как увеличить маржинальность продукта или средний чек от клиента — не ждите помощи со стороны, а всегда старайтесь действовать проактивно и рассчитывая только на собственные силы

Постоянно занимайтесь самообразованием и развитием, особенно soft skills.

Изучайте на постоянной основе лучшие практики в своей и смежных индустриях за границей.

При погружении в детали бизнеса и низкоуровневые задачи всегда старайтесь увидеть общую картину целиком и держать в голове стратегические цели и задачи.

Помните, что у вас должна быть четко сформулированная цель, мотивирующая вести данный бизнес и не связанная с извлечением прибыли.

Фото на обложке: Viktor Khanevich / Shutterstock