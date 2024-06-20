Что подарить программисту: идеи подарков айтишникам

26 июля люди разделятся на два лагеря: одни будут поздравлять, а другие принимать поздравления с днём системного администратора. Если возник вопрос: «Что подарить айтишнику?», ищите ответ в этой статье. Алексей Иёшин, основатель проекта «Art-punk от Айтишного», сделал подборку топовых подарков для айтишников.

Содержание:

Техника: ПК и ноутбуки

Для нас, айтишников, техника не только инструмент для работы, но предмет страсти и гордости. Идеальный вариант подарка — мощный ноутбук или компьютер. Я бы посоветовал обратить внимание на линейку ноутбуков MSI Katana. У них мощная начинка, доступная цена и стильный внешний вид.

Чтобы выбрать хороший ноутбук, можно посмотреть видеообзоры на YouTube. Например, DonEx Code рассматривает бюджетные, но крутые ноутбуки для начинающих программистов.

Если говорить о системных блоках, то не советую покупать готовые магазинные сборки. Лучше собрать компьютер самостоятельно, опираясь на предпочтения того, кто будет им пользоваться.

Правда, здесь есть минус: если не разбираетесь в компьютерах, вам, скорее всего, будет сложно собрать системный блок без помощи профессионала. Попросите друзей или коллег определиться с выбором. Или, как уже говорил ранее, посмотрите видеообзоры. Например, Serodji в своих роликах рассказывает, как не переплатить и при этом собрать мощный ПК.

Одежда с символикой или юмором

Здесь вариантов подарков много: свитшоты, носки, кепки с разнообразными надписями, изображениями или символикой. Например, можно подарить лонгслив с IT-мемом или мотивирующей цитатой о программировании.

Еще можно подарить гик-футболки, которые знакомы программистам и шуточно отражают их специфику работы. Купить их можно в большом количестве на популярных маркетплейсах и на специализированных площадках.

Наушники

Наушники — отличный подарок для программиста. Айтишники проводят за компьютером большую часть дня, поэтому нуждаются в качественном звучании. При выборе наушников стоит обратить внимание на качество звука, посадку и есть ли шумодав. Последнее особенно важно, если программист работает в офисе, а не дома.

Существуют разные типы наушников: открытые, закрытые, внутриканальные и беспроводные. Помимо основных параметров, стоит обратить внимание на дизайн и марку, чтобы подарок был не только функциональным, но и стильным. При этом лучше всего поинтересоваться у программиста о его предпочтениях и подарить те наушники, которые он давно хотел.

Лично я отдаю предпочтение Apple, и работаю в наушниках Beats Flex. Они удобные и без проблем подключаются не только к айфонам, но и к технике под управлением Android, и к персональным компьютерам.

По теме. Бизнесмены vs айтишники: почему возникают разногласия и что с этим можно сделать

Монитор

Большой экран, высокое разрешение, яркие и насыщенные цвета — все это влияет на комфорт и эффективность работы. Но самое важное в мониторе, на мой взгляд, это регулировка высоты и наклона. Не везде они есть. Лучше выбирать мониторы, где можно отрегулировать эти параметры под себя. Программист и его шея будут вам благодарны за такой подарок.

Что ещё важно: если у монитора есть функция подключения нескольких устройств, это тоже плюс. Программисты часто работают с двумя или даже тремя мониторами. Это помогает не теряться в огромном количестве вкладок.

Не буду приводить примеры конкретных мониторов. Хорошие варианты можно найти по обзорам на YouTube или в интернет-магазинах, отфильтровав товары по рейтингу или параметрам.

Консоль или игры на консоль

Любой айтишник будет рад получить игровую приставку, если он сам себе не купил её ещё вчера. Современные игровые платформы, такие как PlayStation, Xbox или Nintendo Switch, предлагают огромное количество игр для начинающих и продвинутых геймеров.

Игровые приставки хороши тем, что у них есть многопользовательский режим, который позволяет играть с друзьями или соревноваться онлайн с незнакомцами.

Игровая консоль крута тем, что не только развлекает, но и улучшает внимание и реакцию, что может быть полезно для айтишников, которые занимаются компьютерной графикой или программированием. На мой взгляд, программист будет рад получить в подарок игры: «Forza Horizon4», «A Way Out» и «Sunset Overdrive (Metacritic: 83)».

Набор отверток

Для специалиста, работающего с компьютерами и электроникой, набор отверток будет необходимым инструментом. В процессе работы иногда приходится разбирать и собирать устройства. Без инструментов сделать это не получится.

Оптимальным выбором будут отвертки с набором разных размеров и бит. Обратите внимание, чтобы в наборе были отвертки с плоским и крестовым типами головок, а также с трехгранным («Торкс») и шестигранным типами.

Дополнительно можно включить и отвертки с пружинными головками, которые удобно использовать для мелкой работы. Советую присмотреться к наборам отвёрток Gigant, а если IT-специалист ещё и автолюбитель — к AVS.

Подписка на готовые рационы

Одной из креативных идей подарков для программиста может стать подписка на готовые рационы. Ведение здорового образа жизни и правильного питания часто оказывается сложной задачей для занятых программистов, которые проводят много времени за компьютером.

Подписка на готовые рационы поможет сэкономить время и позволит получать сбалансированное и полезное питание на каждый день. Интересные варианты подписок предлагают сервисы Wow Food, «Внук и внучка», Simple Kitchen и др.

Механическая клавиатура

Механическая клавиатура обладает множеством преимуществ перед обычной мембранной клавиатурой. Во-первых, механические переключатели имеют более долгий срок службы, что особенно важно для активного пользования. Во-вторых, такие клавиатуры обеспечивают максимальную скорость набора благодаря высокой тактильной обратной связи и функции нажатия нескольких клавиш одновременно.

Программист, работающий с большим объемом кода, оценит комфорт и удобство при вводе символов. Для выбора механической клавиатуры есть несколько вариантов, отличающихся типом переключателей и дизайном. Например, переключатель Cherry MX Brown обеспечивает приятное тактильное ощущение и нежный звук нажатия, а переключатель Cherry MX Red ведет себя плавно и тихо.

Акустика

Качественная акустика поможет услышать каждую ноту композиции, а приложения для настройки звука помогут адаптировать технику под личные предпочтения. Благодаря современным технологиям акустические системы становятся все компактнее, что делает комфортным их размещение на рабочем столе или в офисе. Актуальным вариантом будет акустика с функцией подключения как по проводам, так и по воздуху. По соотношению цена-качество можно посоветовать присмотреться к Marshall Acton BT II.

Умный жёсткий диск

В поисках подарка для программиста можно обратить внимание на умный жесткий диск. Это устройство отличается от обычных жестких дисков возможностью автоматического резервного копирования данных и облачного хранения. Умный жесткий диск может быть подключен к компьютеру или смартфону посредством USB-порта или беспроводных технологий, что делает его удобным в использовании.

Коврик или мышку

Кроме того, можно выбрать стильные коврики для мыши, которые создадут комфорт при работе и станут ярким акцентом в офисной атмосфере. Также стоит обратить внимание на эргономичные мыши, которые помогут улучшить позицию рук и снизить нагрузку на запястья и позвоночник. Тут можно предложить остановиться на бюджетных комплектах, например Panteon GS230, либо присмотреться к более дорогим мышкам.

Аксессуары для офиса или рабочего места

Аксессуары для офиса могут добавить стиль и индивидуальность в рабочую обстановку. Например, стильная подставка для кабелей поможет упорядочить провода и избежать запутывания. Современные гаджеты не обходятся без зарядки, поэтому подарок в виде удобной и быстрой зарядки для смартфонов или док-станции будет весьма практичным и оцененным.

Порекомендовать что-то конкретное здесь сложно, так как техника у каждого своя, и универсального решения не существует. Но, зная предпочтения человека, можно подобрать на маркетплейсах именно то, что будет интересно и полезно конкретно вашему другу или коллеге.

Курсы

В IT-мире постоянно происходят изменения, и программисту полезно обновлять знания. Полезный подарок программисту — курсы для обучения новым навыкам и технологиям.

Важно выбрать курс, соответствующий интересам и профессиональным потребностям программиста. Можно посоветовать курсы от Geekbrain, SkillFactory, «Нетологии» или «Яндекс Практикум».

Такой подарок поможет программисту развиваться профессионально и даст новые возможности для карьерного роста или повышения зарплаты.

По теме. Курсы по программированию

Абонементы

В зависимости от предпочтений и увлечений программиста можно выбрать различные абонементы. Подарить билеты на РИФ или слёт системных администраторов будет самым лучшим подарком, на мой взгляд.

Также можно подарить абонемент в спортивный клуб, чтобы программист мог регулярно заниматься спортом и поддерживать физическую форму после долгих часов работы за компьютером.

Подписки на сервисы

Если программист занимается разработкой игр, то ему может понравиться подписка на сервис с доступом к библиотеке готовых инструментов для создания игр. Трудно представить, что кто-то откажется от подписки на Istock, Github или «Инфорстарт».

Такой подарок точно оценят.

Настольные игры

Настольные игры помогают программистам отдохнуть от экрана компьютера и расслабиться в компании друзей или семьи. Настольные игры также способствуют развитию логического мышления, стратегического мышления и коммуникативных навыков — это качества, которые помогут программисту в его рабочей сфере. Можно посоветовать такие игры, как серия «Декодер» или «Коннект».

Увлажнитель воздуха

Многие часы работы за компьютером могут привести к пересыханию слизистых оболочек и дискомфорту в горле. Увлажнитель воздуха поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, создавая комфортные условия для работы программиста.

Настраиваемые режимы работы позволят выбрать необходимый уровень влажности.

Предпочтительнее приобрести увлажнитель с функцией ионизации, например, Electrolux EHU 3715D или Polaris PUH 0806Di.

Теперь вы знаете, что подарить программисту. В любом случае, выбирая подарок для айтишника, учитывайте его предпочтения и потребности. Так будет лучше всего.

Фото на обложке: Freepik