Что волнует самозанятых? Отвечаем на семь популярных вопросов

Но будет ли самозанятый получать пенсию? А если работает на компанию почти так же, как официальный сотрудник? Какие изменения ждут самозанятых в 2024 году? На эти и другие вопросы ответила эксперт сервиса «Контур.Эльба» Наталия Лямина.

Самозанятость или НПД может оформить практически любой человек, чтобы легально заниматься своим бизнесом. Экспериментальный налоговый режим стал популярным, число самозанятых постоянно растет: по данным ФНС, самозанятых в России в 2024 году больше 10 млн.

Если работаешь самозанятым, то пенсионный стаж не идет?

С переходом на самозанятость стаж действительно прерывается. Работающие на себя платят налог с минимальной ставкой и освобождены от обязательных отчислений в Социальный фонд. Однако плательщики НПД будут получать социальное обеспечение по старости.

Его начислят на пять лет позже, чем страховую пенсию — в 70 лет мужчинам и в 65 лет женщинам. Социальная пенсия по старости не зависит от стажа и баллов. СФР указывает в 2024 году размер минимальной пенсии 7689,83 руб.

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Как получать пенсионные баллы и стаж, если работаешь самозанятым?

Самостоятельные предприниматели могут увеличить будущую пенсию, если подпишутся на добровольную уплату пенсионных взносов. В Социальный фонд вносится любая сумма. В 2024 году минимальная сумма составляет 50 798,88 руб. При уплате этой суммы получается один год страхового стажа по ст. 29 167-ФЗ.

Оплатить взносы надо до 31 декабря. Взносы можно закидывать понемногу с любой периодичностью или оплачивать сразу — ФНС это разрешает.

Можно совмещать свое дело с работой по найму в штате. Например, преподаватель иностранного языка в свободное время может работать репетитором или вышивать картины на НПД.

Взносы в Социальный фонд платит работодатель на основном месте работы по трудовому договору или ГПХ. Страховая часть пенсии, которую считают по количеству ИПК (индивидуальные пенсионные баллы) копится.

Какие выплаты получают самозанятые пенсионеры?

Пенсионеры могут работать на себя в статусе плательщика НПД. По закону они причисляются к неработающим и получают все выплаты, доплаты и индексации, заслуженные во время трудовой жизни. Им выплачивают положенную пенсию и регулярно ее индексируют.

Если пенсионер самозанятый и в то же время устроен на предприятии по трудовому договору или договору ГПХ, то он приравнивается по статусу к работающему пенсионеру. Индексация пенсии проводиться не будет.

Неоформление в штат

Часто компании не берут сотрудников в штат, а работают с самозанятыми, даже если человек занят на производстве целый день. Законно ли это? Может ли трудовая инспекция заставить работодателя оформить сотрудника?

Компания может отказаться от найма, обращаться к аутсорсерам и не платить за них налоги — это не запрещено. Но работа с самозанятыми не должна быть прикрытием штатных сотрудников для ухода от налогов. Эти факты активно проверяют и наказывают.

Суть самозанятости — работа на себя и по своему графику, поэтому, если самозанятый работает на одного заказчика целый день, это может спровоцировать пристальную проверку.

С января 2024 года вступил в силу федеральный закон № 565 «О занятости населения в РФ», который регулирует работу с сотрудниками на самозанятости (аутстаффе) или ГПХ. В регионах работают комиссии, которые проверяют бизнес. Цель — выявить работодателей, которые не оформляют работников или платят низкие зарплаты.

Если нужен сотрудник на целый день, его нельзя оформлять как самозанятого — это незаконно и повлечет за собой для работодателя ворох проблем. Например, продавцов, официантов, грузчиков, работников пунктов выдачи заказов и курьеров нужно оформлять в штат как наемных работников.

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Что за лимит на доходы от самозанятости и как он считается?

Доход предпринимателя на НПД считается с начала каждого календарного года. Ограничений в месяц по доходу нет. Но в момент, когда выручка с начала года достигнет 2,4 млн руб., то право на НПД прекратится.

ФНС пришлет уведомление в «Мой налог» и снимет с самозанятости — ч. 19 ст. 5 Закона № 422-ФЗ. А самозанятому нужно будет становиться ИП и выбирать другой налоговый режим.

Какие новшества для самозанятых вступили в силу в 2023 году?

Появилась возможность работать в такси. Для получения лицензии водитель может заключить договор с любым агрегатором.

Самозанятые с 2023 года могут регистрировать собственные товарные знаки, повышать узнаваемость и развивать свой бренд.

Для самозанятых в отрасли сельского хозяйства теперь есть субсидии и компенсации на возмещение расходов. Плюс возможность взять соцконтракт на развитие бизнеса.

У бизнеса на НПД теперь есть право на маркировку натуральных продуктов (так производители меда, сборщики ягод и грибов теперь могут использовать знак «Органический»).

Что нового ждать самозанятым в 2024 году?

В планах и на обсуждении было повысить лимит дохода для самозанятых с 2,4 млн руб. до 4,8 млн руб. в год. Такой законопроект рассматривался, но был отклонен.

Минтруд подготовил поправки к закону 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в России». Суть изменений — работающим на себя пенсионерам будут индексировать пенсии и выплачивать социальные пособия. Пока законопроект проходит согласование.

Еще один пилотный проект Минтруда проходит согласование — с 2026 года предприниматели на НПД смогут делать взносы в Социальный фонд и получать компенсацию в случае болезни.

Так что самозанятость это не страшно, а наоборот — хорошая возможность заниматься своим делом легально. У работающих на НПД есть субсидии, поддержка, а новые инициативы со стороны государства делают режим еще более удобным и привлекательным для личного бизнеса.

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