Цифровое наследие: как обеспечить передачу активов будущим поколениям

Российское законодательство содержит пробелы в регулировании цифровых активов, что создает препятствия для передачи их наследникам. Алина Нуждина и Марина Власенко, основатели и партнеры консалтингового агентства Wellborn Legacy, рассказали, какие инструменты использовать для защиты вашего цифрового наследия.

Суть проблемы

Ключевая проблема заключается в обеспечении перехода прав. Даже если распоряжения о цифровом активе внесены в завещание, это не гарантирует его фактическую передачу наследнику.

На данный момент большинство вопросов, связанных с наследованием цифровых активов, решаются по старинке: компьютер или смартфон наследодателя вместе с содержимым переходят наследникам. А дальше как повезет.

Конечно, потенциальный наследодатель может собрать необходимые данные для входа в аккаунты на одну флеш-карту и передать этот носитель в банковскую ячейку. Однако такой способ не очень удобный.

Что говорит на эту тему закон

Нормативные базы многих стран не успевают «подстроиться» под особенности цифровых активов и их наследование. Развитие технологий опережает правовые нормы, оставляя множество нерешенных вопросов в этой области.

Важно: для каждого вида криптоактивов свойственный свои нюансы, с учетом которых нужно подбирать инструмент. Рекомендуем заранее планировать, как и каким образом ваши цифровые активы будут переданы наследникам.

Лучше всего использовать комплексный подход и комбинировать несколько инструментов: от личных фондов до проработанных завещаний.

Личные фонды

С 1 января 2024 года вступили в силу новые правила налогообложения личных фондов, что делает этот инструмент актуальным для наследственного планирования. Личный фонд позволяет наследодателю прижизненно выделить активы, передать их в адрес фонда и установить порядок их последующего распределения. Например, периодические выплаты наследникам или другим лицам, выбранным наследодателем.

Использование личного фонда для передачи цифровых активов имеет несколько преимуществ:

контроль и управление: наследодатель может заранее определить условия управления активами и их распределения между наследниками;

надежность и предсказуемость: личный фонд обеспечивает четкую структуру владения активами, что минимизирует риски их утраты или блокировки;

налоговые преимущества: новые правила налогообложения делают использование личных фондов более выгодным с финансовой точки зрения.

Криптокошельки и электронные кошельки

Криптовалюты требуют особого подхода в вопросах наследования. Включение криптоактивов в личные фонды может быть затруднено из-за их учета и оценки. Оценка их стоимости опирается на рыночные котировки, которые зачастую волатильны и сильно колеблются. Оценщик должен учитывать возможные изменения цены при подходе к оценке активов.

При наследовании криптокошельков доступ к ним может быть временно заморожен в процессе вступления наследников в права. Это создает риск снижения стоимости активов из-за невозможности управления криптокошельком. Поскольку криптовалюты высоко волатильны, отсутствие возможности своевременного реагирования на рыночные изменения может привести к значительным финансовым потерям.

Приобритение криптоактивов на уровень юридического лица позволит избежать заморозки доступа к ним. Внутренние правила некоторых криптокошельков позволяют открыть их на имя личного фонда, что является предпочтительным вариантом. Также возможно открытие криптокошелька на имя юридического лица, акции или доли которого впоследствии передаются в личный фонд.

Если криптоактивы уже приобретены на физическое лицо, необходимо уточнить возможность их передачи на уровень юридического лица в договоре об оказании услуг, который заключается для получения доступа к криптокошельку.

Криптовалюты требуют особого подхода в вопросах наследования из-за их высокой волатильности и особенностей учета. Включение криптоактивов в личные фонды может быть затруднено, так как оценка их стоимости опирается на рыночные котировки, которые зачастую сильно колеблются. Оценщик должен учитывать возможные изменения цены в пределах плюс минус 20%, что усложняет процесс.

Более того, не все управляющие компании фондов готовы принимать криптовалюту из-за сложности в отчетности и гарантировании стабильности ее стоимости. Чтобы избежать этих проблем, важно найти оценщика, готового взяться за эту задачу, и убедиться, что управляющий фондом согласен принять криптоактивы.

При структурировании владения электронными кошельками необходимо следовать тем же рекомендациям, что и для криптовалюты. Открытие электронных кошельков на имя юридического лица (например, личного фонда) обеспечит более надежное и предсказуемое наследование этих активов.

Следует также учитывать, что в РФ еще не введены правила учета и налогообложения криптоактивов. Однако есть прецедент передачи криптоактивов в уставный капитал компании.

Аккаунты в социальных сетях

Текущее законодательство не предусматривает механизмов для передачи прав на аккаунты в социальных сетях, что создает трудности для наследников.

Большинство социальных сетей не имеют четких процедур для передачи существующего аккаунта другому лицу. Даже если владелец аккаунта включит его в завещание, наследники могут столкнуться с невозможностью получить доступ к аккаунту или управлять им.

Более того, многие социальные сети требуют, чтобы аккаунты регистрировались на физических лиц, что усложняет процесс их передачи.

Чтобы не было проблем с наследованием аккаунтов в социальных сетях, рекомендуем рассмотреть следующие подходы:

Оформить аккаунт на юридическое лицо (там где это возможно). Это может обеспечить большую гибкость и предсказуемость в управлении аккаунтом. Однако на момент регистрации аккаунта люди часто не могут спрогнозировать его потенциальную ценность, поэтому оформляют его на физическое лицо. Собрать и хранить данные для доступа. Владелец аккаунта может собрать все необходимые данные для входа в аккаунты на одну флеш-карту или в надежное цифровое хранилище и оставить инструкции по передаче этих данных наследникам.

Хотя это не решает всех проблем, связанных с правами на аккаунт, это может облегчить доступ к нему.

Следует отметить, что даже при использовании этих подходов наследование аккаунтов в социальных сетях остается сложной задачей. Важно регулярно обновлять данные и инструкции для наследников, чтобы они могли своевременно и беспрепятственно получить доступ к цифровым активам.

Телефонные номера

Телефонные номера могут быть важным элементом цифрового наследия. С помощью телефона мы подтверждаем личность при входе в банк, «Госуслуги» и т.д.

Чтобы упростить процесс передачи номера телефона наследникам, рекомендуем включить соответствующие инструкции в завещание.

Наследодателю стоит заранее сформировать пакет документов, необходимых для передачи номера телефона, включая договор оказания услуг с оператором связи. Это поможет наследникам быстро и без проблем оформить права на телефонный номер.

Короткий вывод

Вопросы наследования цифровых активов актуальны, но законодательство пока не успевает за развитием технологий. И в этом плане есть много сложностей.

Правильное структурирование владения цифровыми активами и использование современных инструментов, таких как личные фонды, могут значительно облегчить процесс вступления в права для ваших наследников.

Консультация с опытными юристами и использование проверенных методов наследственного планирования помогут вам защитить ваши цифровые активы и обеспечить их беспрепятственную передачу следующим поколениям.

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