Коллаборации – симбиоз брендов: как сделать креативный проект

Анна Сухова, директор по маркетингу, PR и рекламе компании MALLTECH привела несколько примеров из российского оффлайн-ритейла, хорошо иллюстрирующих описанный выше подход.

Один из способов преодолеть рекламную слепоту – предложить клиенту то, что выбивается из привычных для него представлений о ценности и продукте. Тут на помощь и приходят коллаборации, которыми активно пользуются бренды. Разумеется, для положительного эффекта бренды должны исповедовать единую философию, иметь общие целевые аудитории и интересы. В таком случае усиливается эффект сотрудничества и происходит обмен аудиторией, увеличивается ее охват, укрепляется эмпатия и лояльность.

Царящая в мире шэринг-экономика показала – когда два комплиментарных бренда делают коллаборацию, эффект такого сотрудничества приносит свои плоды. Его секрет довольно прост. Информационный шум, окружающий нас сегодня, настолько плотный, что мы не успеваем одинаково внимательно обрабатывать все поступающие данные. Потому наше сознание задействует так называемые когнитивные фильтры. Обойти их позволяет предложение клиенту продукт, который нарушит стандартные представления аудитории.

Извлечь пользу из изменившихся обстоятельств

Коронавирус очень заметно повлиял на многие отрасли, в том числе на индустрию кинотеатров. Мобильный оператор Теле2 и новосибирский ТРЦ «Аура» решили использовать это обстоятельство для того, чтобы предложить посетителям новый, а в действительности давно забытый формат просмотра кино.

В августе в торговом центре открылась кинопарковка – бесплатный кинотеатр для машин под открытым небом, о котором россияне до этого знали в основном из старых американских фильмов. Трансляция кино осуществлялась через 4G-сеть Tele2 на большом экране парковки ТРЦ.

В результате активации Теле2 осталась довольна широтой охватов платежеспособной целевой аудитории, а также возможностью продвижения своих услуг и стримингового сервиса Wink. «Аура» при этом выступила в качестве пространства, предлагающего своим клиентам продвинутый и безопасный способ смотреть кино.

Как результат, широкая упоминаемость обоих брендов в СМИ в контексте проекта привела к росту интереса к торговому центру не только как к торговой площадке, но и как к новому популярному формату безопасного досуга. ТРЦ добился высокого нерекламного вирусного охвата в СМИ города, а оператор – внимания к своим продуктам.

Разрушить предрассудки с помощью цифровизации

Для многих это прозвучит контринтуитивно, но сегодня одними из наиболее активных потребителей digital-технологий выступают российские музеи. Цифровые гиды, развитые системы QR-кодирования и даже VR – все это для крупных российских музеев уже давно не будущее, а привычное настоящее.

Но как окончательно разрушить миф о консервативности музеев и привлечь в них еще больше посетителей? Московский ТРЦ «Метрополис» в партнерстве с Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина создал на своих площадях мультимедийную выставку «Завтрак на траве», с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности позволявшую посетителям ТРЦ попасть в одно из 13 полотен художников-импрессионистов, а изображенным на этих картинах людям и предметам – стать частью пространства торгового центра.

В итоге музей увеличил количество посетителей и нанес очередной удар по мифу о своей консервативности, а «Метрополис» через этот проект подтвердил свой статус одного из самых продвинутых ТРЦ столицы, отныне претендующего еще и на культурно-просветительскую роль.

Музыка нас связала

Ни один торговый центр невозможно представить без ненавязчивой музыки, доносящейся откуда-то с потолка. Но можно ли извлечь из концепции музыкального сопровождения шоппинга большую выгоду для ТРЦ и его клиентов, чем это исторически принято?

Один из крупнейших торговых центров Москвы Vegas являет один из самых ярких примеров сотрудничества музыкального пространства и торгового центра, по сути, работая не столько моллом, сколько полноценной (и в этом уникальной) концертно-торговой площадкой, которая регулярно проводит выступления звезд первой величины и другие развлекательные программы, позволяющие этому ТРЦ создавать для своих посетителей уникальную ценность на стыке качественного шоппинга и досуга.

Такой подход не только привлекает в Vegas посетителей, но и обеспечивает стабильно высокие охваты в СМИ и соцсетях, работая на репутацию бренда. При этом такой радикальный подход к совмещению двух концепций можно развивать, ведь «музыка+шоппинг» – далеко не единственная возможная и выгодная комбинация, способная пробиться через фильтры нашего восприятия.

Инфлюенс-маркетинг – это не только блогеры и соцсети

Популярная в Новосибирске радиостанция «Европа Плюс» более двух лет размещала свою открытую студию в ТРЦ «Аура». У гостей торгового центра появилась возможность наблюдать за «внутренней кухней» любимого радио и принять участие в интерактивах станции в прямом эфире.

При этом «Европа Плюс» и ТРЦ «Аура» регулярно приглашали в эфиры звезд эстрады и других инфлюенсеров, которые проводили с гостями торгового центра встречи и автограф-сессии. Такой открытый подход к взаимодействию со своими слушателями положительно сказался на восприятии «Европы Плюс», а торговому центру позволил не только привлечь посетителей, но и увеличить охваты в крупном городском медиа,

Основа интересной и успешной коллаборации – правильный подход к ее планированию.

Чек-лист, который поможет маркетологу сделать по-настоящему креативный проект:

Выход из зоны комфорта

Проекты, подготовленные по стандартным лекалам, вряд ли долго остаются на слуху. Первое, что нужно сделать – это, грубо говоря, поменять переменные в уравнении. К примеру, провести ротацию в рабочей группе, создающей концепцию проекта. Даже такие изменения дают сильный эффект, способный создать идеальную почву для будущего шедевра.

Разрушение стереотипов

После выхода из зоны комфорта, нужно найти свою нишу. Тут важно понимать, что должен получиться максимально уникальный продукт, а такое возможно в случае соединения двух, а может и больше, казалось бы, несовместимых брендов. Такое небанальное сочетание – исключительная возможность собрать огромные охваты.

Слово за диджитал

Цифровизация – важнейший инструмент для разработки инновационной и увлекательной коллаборации. Любые стоящие проекты уже давно интегрируются в онлайн-мир и ведут трансляцию своего сообщения через самые используемые диджитал-каналы.

Попадание в новостную повестку

Результат может не соответствовать ожиданиям, если выбрать не подходящее время для запуска. Необходимо понимать, что хочет сейчас аудитория, о чем говорит общественность, насколько силен в данный момент «информационный шум». Для каждой восходящей звезды – свое время, также, как и для успешной, эффективной и незаурядной коллаборации.

Подходов к коллаборации множество, количество вариаций ограничено лишь креативностью команд, работающих в заданном направлении. Но факт остается фактом – объединяя коммуникационные и маркетинговые усилия с другими брендами (корпоративными или персональными) и создавая через это сотрудничество неочевидные, креативные и вовлекающие клиентов инициативы, торговые площадки могут получать высокие показатели эффективности. Главное – смелость в экспериментах и творческий подход к делу.