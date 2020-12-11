Блог всему голова: зачем нужны корпоративные медиа и как их вести

О том, зачем нужны корпоративные медиа и как рекомендуется их вести, расскажет Ксения Зайкова, основатель коммуникационного агентства Node PR.

Многие компании игнорируют стратегию развития корпоративных блогов, предпочитая вкладываться в SMM. Однако практика показывает, что именно блоги могут стать бюджетным, но очень эффективным средством продвижения.

В большинстве случае сайт компании заточен на лидогенерацию, а вся информация расположена так, чтобы человек мог оставить заявку. Это работает, если на сайт заходит пользователь с уже сформировавшейся потребностью и готовностью принять решение о покупке. Если он сомневается или выбирает между предложениями разных компаний, одних CTA-инструментов мало. Именно здесь могут помочь корпоративные блоги. Да, напрямую они не влияют на бизнес-показатели, но воздействуют на косвенные факторы, которые связаны с продажами. Как именно? Продемонстрируем на примерах.

Почему стоит использовать корпоративные медиа



1. Блоги способствуют укреплению доверия

Вопрос доверия всегда актуален для компаний независимо от рынка, на котором запускают свой продукт. Те, кто выходят на международную арену, сталкиваются с большой настороженностью зарубежной публики. Корпоративный блог — отличная возможность расположить к себе аудиторию. К примеру, в США 81% пользователей доверяют информации, получаемой из блогов, а более 90% считают ее полезной.

Так, компания Press, которая занимается производством свежевыжатых соков, запустила онлайн-журнал Squeeze. Блог концентрируется на каждом аспекте здорового образа жизни. В Squeeze сознательно отказались от ставки на громкие, сенсационные заголовки и непроверенные факты: все статьи сопровождаются ссылками на надежные источники. Серьезный лайфстайл-контент и основательный подход к дизайну способствуют повышению интереса и укреплению доверия аудитории.

2. Блоги — отличный способ привлечь трафик и улучшить SEO-показатели

Продуманный контент-маркетинг дает поразительные результаты. С блогом у компании на 434% выше шансы занять более высокие позиции в поисковиках и опередить конкурентов. Ранжирование в топе поисковых запросов крайне важно для бизнеса, ведь 75% пользователей практически не покидают первую страницу поиска и чаще всего переходят по первым ссылкам.

Для этого надо вести блог правильно:

регулярно публиковать новые материалы;

подбирать оптимальные ключи;

писать на актуальные темы.

Так, владельцы мебельного интернет-магазина INMYROOM создали на его базе успешное медиа о дизайне интерьеров. В 2014-м в онлайн-журнал встроили маркетплейс. В статьи блога прямо под фотографиями интегрированы рекламные блоки, с помощью которых можно посмотреть и приобрести понравившийся элемент интерьера. С помощью контента INMYROOM решает сразу несколько задач: вовлекает потенциальных клиентов и продвигает их по маркетинговой воронке, формирует доверие целевой аудитории и стимулирует рост посещаемости. Ежемесячно на сайт заходит более 5 млн пользователей, а из поисковиков компания получает до 40% от всего трафика.

3. Влияние на бизнес-показатели

Корпоративные блоги особенно эффективно работают у малого бизнеса: так, по данным TechClient, компании, развивающие собственные медиа, получают в среднем на 126% больше лидов, чем конкуренты. В текстовом формате можно лучше рассказать, как работает продукт, развеять страхи и сомнения аудитории. Особенно это актуально для стартапов, которые создают технически сложные решения — очень трудно описать их работу и подчеркнуть все сильные стороны в сжатом рекламном формате.

Сеть умных автосервисов «Вилгуд» запустила продажу франшизы в 2014 году. Ее основой с самого начала была инновационная IT-система WIlgood IS, которая решала множество проблем, характерных для рынка авторемонта. Однако предлагая ноу-хау, основатели столкнулись с рядом возражений: заинтересованные предприниматели часто отвечали, что продукт довольно сложен, а реклама не раскрывает его работу и не отвечает на все вопросы.

Чтобы повысить доверие к IT-решению и расширить франшизную сеть, нужно коммуницировать с целевой аудиторией в новых форматах.

Помимо ряда других активностей, сеть автосервисов запустила на сайте корпоративный блог с полезными статьями об оптимизации работы СТО. В материалах подробно раскрывались механизмы работы инновационной IT-системы и франшизы в целом. Благодаря грамотно выстроенной контент-стратегии, интегрированной в общие маркетинговые и PR-активности, за шесть лет компания «Вилгуд» создала успешную сеть, в которую входит более 100 точек по всей России и СНГ, а оборот составляет 1,8 млрд в год.

О чем писать

Итак, компания решила завести корпоративный блог. Следующий важный шаг — определиться, о чем писать и в каком формате это лучше всего делать.

Не превращайте корпоративный блог в собрание скучных пресс-релизов или рекламных статей, в которых компания расхваливает саму себя. Такой подачей информации нельзя заинтересовать аудиторию, выработать у нее доверие и уже тем более обеспечить органический трафик на сайт. По данным исследования Института контент-маркетинга в США, больше всего в корпоративных блогах пользователям нравится образовательно-познавательный контент. Его используют 77% маркетологов, работающих в секторе b2b.



Это правило прекрасно применимо и для b2c-бизнеса. Аудитория любит блоги с полезными советами и лайфхаками, которые можно применить на практике. Так, в Level.Media, медиапроекте онлайн-агрегатора туров Level.Travel, рассказывают, как сэкономить на путешествиях и где лучше всего отдохнуть: что посмотреть, где поесть, куда поехать. Множество ссылок ведет на сайт материнской компании — они встроены и в рубрики на главной странице. Весь контент направлен на конверсию, для этого прямо в тексты интегрированы виджеты — с их помощью можно найти подходящий тур прямо внутри статьи.



Как и сколько писать

Подойдите внимательно к формату и стилю изложения. Текст ни в коем случае не должен читаться как произведение чиновника, утонувшее в канцеляризмах. Материалы с короткими, простыми предложениями оптимальны для англоязычных блогов, а в русскоязычном сегменте можно позволить более сложные конструкции. Лонгриды длиной больше 8000 знаков полезны, но оправданы только для раскрытия сложных, глубоких тем. По нашему опыту, оптимальная длина одной публикации в блоге от 3000 до 5000 символов.

В работе с корпоративными блогами действует негласное правило: качество превалирует над количеством.

Вам нужна регулярность и систематичность, однако простое «набивание» большого количества постов может не дать положительного результата и даже навредить.

Ahrefs, компания, разработавшая ПО для SEO-оптимизации, столкнулась с тем, что 49% статей в их блоге генерировали нулевой трафик. Одной из причин была чрезмерно высокая частота публикаций. Следуя классическим лекалам SEO-продвижения, в Ahrefs делали ставку на создание большого количества контента, рассчитанного на поисковых роботов.

Чтобы решить проблему, в Ahrefs поступили радикально: удалили 266 постов с нулевым трафиком и изменили подход к созданию новых материалов, сделали упор на пользу контента для живой аудитории. Кроме того, в 2-3 раза увеличились временные промежутки между размещением текстов. В результате уже через три месяца компания добилась повышения посещаемости блога на 89%.

Универсальной цифры по количеству публикаций в неделю, которая подойдет любому корпоративному блогу, нет. Ориентируйтесь на референсные значения рынка: в среднем компании постят новые материалы 1-2 раза в неделю.

Насколько окупаем блог



Корпоративный блог как часть PR-инструментария будет одним из самых доступных средств продвижения компании. Неудивительно, что 82% b2b-маркетологов активно используют возможности корпоративных блогов. К примеру, в США и Канаде они считаются одним из самых востребованных способов продвижения, уступая в популярности только социальным сетям.

Помните, блог — это всегда долгосрочное вложение. Бессмысленно ждать мгновенного роста показателей от 2-3 материалов. Исследования показывают, что в среднем реальные результаты начинают приходить по прошествии 12-18 месяцев систематического ведения блога с продуманной стратегией.



Как получить максимум

Публикуйте только полезный, интересный контент. Сухие пресс-релизы мало кому интересны. Не превращайтесь в заброшенные агрегаторы скучных новостей. Помните, что классические SEO-стандарты далеко не всегда подходят для создания интересного блога с живой аудиторией. Увеличить доверие к продукту, сформировать знание о нем у аудитории с помощью блога – отличный выбор, который справится с этими целями лучше многих рекламных форматов. Соблюдайте стилистику, оформление и регулярность выхода постов — если публиковаться редко, о вашем блоге забудут, а если слишком часто — просто не будут успевать читать. Приготовьтесь играть в долгую: реальные результаты от систематического ведения блога можно получить только на дистанции от полугода и больше.

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