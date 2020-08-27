Как выявить корпоративное мошенничество (и что делать, чтобы его не допустить)

Как же обнаружить мошенничество в собственной компании, чтобы не понести такие убытки? Рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков.

Согласно исследованиям ACFE — Ассоциации сертифицированных экспертов по мошенничеству, — ежегодно из-за мошеннических действий компании по всему миру теряют 5% дохода, что составляет более $4,5 трлн. И это при том что учитываются только обнародованные случаи.

По данным ACFE, большинство экономических преступлений выявляются по наводке, и почти в три раза меньше — с помощью проверки менеджмента и внутреннего аудита. Из этого следует, что построение доверительных взаимоотношений между руководством компании и сотрудниками — отличный способ защитить активы.

Но что делать, если наводок нет?

Аудит — громоздкая процедура, которая хоть и может выявить хищения и даже их способ, но не предназначена для этого. Поэтому зачастую хищения внутри компаний открываются во время проведения внутреннего расследования.





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Когда стоит проводить внутреннее расследование

Показания для проведения этой процедуры индивидуальны. Обычно расследования не проводятся на постоянной основе — только в профилактических целях или при возникновении необходимости. Например:

отслеживание финансовых потоков, идущих мимо руководства;

защита интересов инвестора;

поддержка акционерных споров;

проверка правомерности действий менеджмента и рядовых сотрудников компании;

наличие прямого указания на совершение мошеннических действий внутри компании.



Как организовать расследование

Чтобы сделать внутреннее расследование наиболее эффективным, необходимо соблюдать несколько основных правил.

Обеспечьте полную конфиденциальность. О проверке должно знать как можно меньше людей, подотчетность происходит только напрямую заказчику, чтобы избежать искажения информации и ее дополнительной утечки.

Сделайте резервное копирование всех важных систем и документов, чтобы исключить возможность их повреждения мошенниками.

Возьмите у всех сотрудников согласие на обработку персональных данных.

Если к расследованию привлекаются внешние специалисты, обеспечьте их легендой — например, работа перед крупной сделкой.

Собирайте все данные с учетом того, что дело может быть передано в суд, даже если изначально это не планируется.

Необязательное, но облегчающее задачу действие — командировка для подозреваемого.



Как провести расследование

Для максимальной эффективности опять же необходимо следовать четко выстроенному алгоритму.

Уяснить суть случившегося (понять, что именно произошло, определить причины и последствия). Собрать информацию, имеющую отношение к этим событиям (показания свидетелей, объяснения участников, документы). Оценить достоверность этой информации (выявить и проанализировать возникшие противоречия). Вынести мотивированное заключение (определить виновника и предпринять меры, которые помогут предотвратить подобные случаи в дальнейшем).

На всех этапах проведения расследования следует обращать особое внимание на несколько пунктов:

изучение фактов и обстоятельств совершения преступления (где, кто, как, когда, зачем);

анализ фактов, вызвавших подозрение;

выявление лиц, замешанных в мошенничестве со стороны компании, и мотивов их действий (один или в группе, осознавал ли свои действия);

разбор способов и методов реализации преступных замыслов;

сбор вещественных доказательств и фиксация следов преступления;

установление размера причиненного ущерба;

меры по поиску похищенного имущества и возмещению ущерба.



Как обращаться в правоохранительные органы

В большинстве случаев компании предпочитают не афишировать возникшую ситуацию и не обращаться в правоохранительные органы, хотя в последние годы растет удельный вес доведенных до суда фактов корпоративного мошенничества.

При принятии решения об обращении правоохранительные органы или суд нужно учитывать несколько важных факторов.

Привлекать правоохранительные органы рекомендуется только после завершения внутреннего расследования. После подачи заявления о возбуждении дела компания уже не сможет контролировать его ход. Интересы организации и правоохранительных органов при расследовании могут отличаться. Расследование — почти всегда стрессовая ситуация для сотрудников компании, особенно если при допросе в качестве свидетеля придется давать показания против своего коллеги, подозреваемого в мошенничестве. Обязательно стоит консультироваться с адвокатами, занимающимися делами, связанными с корпоративным мошенничеством.



Что предпринять для профилактики

Организация внутреннего расследования и обращение в суд — вынужденные меры, связанные с уже совершенным преступлением. Не доводить до таких ситуаций помогут мероприятия по предотвращению корпоративного мошенничества. Необходимо:

организовать эффективный финансовый и административный контроль;

оздоровить кадровую политику;

улучшить технологические процессы, связанные с обеспечением безопасности;

усилить внутриобъектовый режим.

При работе над снижением рисков хищения стоит работать не только с организационной и технической частью, но и напрямую с людьми.

Обучающие тренинги по распознаванию мошенничества и повышение профессиональной подготовки специалистов по противодействию мошенничеству окажут не менее сильное влияние.

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