Как выявить корпоративное мошенничество (и что делать, чтобы его не допустить)
Согласно исследованиям ACFE — Ассоциации сертифицированных экспертов по мошенничеству, — ежегодно из-за мошеннических действий компании по всему миру теряют 5% дохода, что составляет более $4,5 трлн. И это при том что учитываются только обнародованные случаи.
Как же обнаружить мошенничество в собственной компании, чтобы не понести такие убытки? Рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков.
По данным ACFE, большинство экономических преступлений выявляются по наводке, и почти в три раза меньше — с помощью проверки менеджмента и внутреннего аудита. Из этого следует, что построение доверительных взаимоотношений между руководством компании и сотрудниками — отличный способ защитить активы.
Но что делать, если наводок нет?
Аудит — громоздкая процедура, которая хоть и может выявить хищения и даже их способ, но не предназначена для этого. Поэтому зачастую хищения внутри компаний открываются во время проведения внутреннего расследования.
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Когда стоит проводить внутреннее расследование
Показания для проведения этой процедуры индивидуальны. Обычно расследования не проводятся на постоянной основе — только в профилактических целях или при возникновении необходимости. Например:
- отслеживание финансовых потоков, идущих мимо руководства;
- защита интересов инвестора;
- поддержка акционерных споров;
- проверка правомерности действий менеджмента и рядовых сотрудников компании;
- наличие прямого указания на совершение мошеннических действий внутри компании.
Как организовать расследование
Чтобы сделать внутреннее расследование наиболее эффективным, необходимо соблюдать несколько основных правил.
- Обеспечьте полную конфиденциальность. О проверке должно знать как можно меньше людей, подотчетность происходит только напрямую заказчику, чтобы избежать искажения информации и ее дополнительной утечки.
- Сделайте резервное копирование всех важных систем и документов, чтобы исключить возможность их повреждения мошенниками.
- Возьмите у всех сотрудников согласие на обработку персональных данных.
- Если к расследованию привлекаются внешние специалисты, обеспечьте их легендой — например, работа перед крупной сделкой.
- Собирайте все данные с учетом того, что дело может быть передано в суд, даже если изначально это не планируется.
Необязательное, но облегчающее задачу действие — командировка для подозреваемого.
Как провести расследование
Для максимальной эффективности опять же необходимо следовать четко выстроенному алгоритму.
- Уяснить суть случившегося (понять, что именно произошло, определить причины и последствия).
- Собрать информацию, имеющую отношение к этим событиям (показания свидетелей, объяснения участников, документы).
- Оценить достоверность этой информации (выявить и проанализировать возникшие противоречия).
- Вынести мотивированное заключение (определить виновника и предпринять меры, которые помогут предотвратить подобные случаи в дальнейшем).
На всех этапах проведения расследования следует обращать особое внимание на несколько пунктов:
- изучение фактов и обстоятельств совершения преступления (где, кто, как, когда, зачем);
- анализ фактов, вызвавших подозрение;
- выявление лиц, замешанных в мошенничестве со стороны компании, и мотивов их действий (один или в группе, осознавал ли свои действия);
- разбор способов и методов реализации преступных замыслов;
- сбор вещественных доказательств и фиксация следов преступления;
- установление размера причиненного ущерба;
- меры по поиску похищенного имущества и возмещению ущерба.
Как обращаться в правоохранительные органы
В большинстве случаев компании предпочитают не афишировать возникшую ситуацию и не обращаться в правоохранительные органы, хотя в последние годы растет удельный вес доведенных до суда фактов корпоративного мошенничества.
При принятии решения об обращении правоохранительные органы или суд нужно учитывать несколько важных факторов.
- Привлекать правоохранительные органы рекомендуется только после завершения внутреннего расследования.
- После подачи заявления о возбуждении дела компания уже не сможет контролировать его ход.
- Интересы организации и правоохранительных органов при расследовании могут отличаться.
- Расследование — почти всегда стрессовая ситуация для сотрудников компании, особенно если при допросе в качестве свидетеля придется давать показания против своего коллеги, подозреваемого в мошенничестве.
- Обязательно стоит консультироваться с адвокатами, занимающимися делами, связанными с корпоративным мошенничеством.
Что предпринять для профилактики
Организация внутреннего расследования и обращение в суд — вынужденные меры, связанные с уже совершенным преступлением. Не доводить до таких ситуаций помогут мероприятия по предотвращению корпоративного мошенничества. Необходимо:
- организовать эффективный финансовый и административный контроль;
- оздоровить кадровую политику;
- улучшить технологические процессы, связанные с обеспечением безопасности;
- усилить внутриобъектовый режим.
При работе над снижением рисков хищения стоит работать не только с организационной и технической частью, но и напрямую с людьми.
Обучающие тренинги по распознаванию мошенничества и повышение профессиональной подготовки специалистов по противодействию мошенничеству окажут не менее сильное влияние.
Фото на обложке: Twinsterphoto / Shutterstock
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