Деньги на платформе: рассчитывать ли на крауд-технологии в кризис?

Для некоторых предпринимателей вопрос поиска финансирования на продолжение деятельности встал довольно остро. Специально для RB.ru PR-директор краудфандинговой платформы Planeta.ru Наталья Игнатенко опросила лидеров крауд-индустрии и узнала, как чувствуют себя платформы коллективного финансирования и каковы у бизнеса перспективы с их помощью привлечь средства в новых экономических реалиях.

Из-за почти двукратного роста ключевой ставки ЦБ крупнейшие банки страны существенно подняли проценты по кредитам. К тому же подорожали производственные материалы, усложнились логистические цепочки и заблокировали популярные соцсети, на работе с которыми была завязана монетизация части представителей малого и среднего бизнеса.

Кирилл Косминский

Исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ

«Когда наступит осознанность новой реальности с приоритетом импортозамещения, объемы крауд-финансирования продолжат расти» На сегодняшний день в реестре Центробанка 58 инвестиционных платформ, из них активных могу выделить порядка 20. Впрочем, сектор активно развивается — еще два года назад о таком числе лицензированных компаний можно было только строить очень оптимистичные планы. Причем это не обход других форм регулирования, например, формы МФО или кредитных кооперативов, — это создание платформ на базе или рядом с холдинговыми компаниями, которые имеют компетенции в корпоративном финансировании. Помимо этого, на рынке крауд-технологий России около 10 классических краудфандинговых платформ, работающих по принципу предзаказа, самой крупной из которых является Planeta. Эта ниша растет не так активно, потому что очень непросто создать яркий бренд, который будет вызывать доверие и достойно конкурировать с уже работающими площадками. С инвестиционными платформами несколько проще — для заемщика и инвестора первичны финансовые условия, и уже после этого клиенты смотрят на опыт, показатели платформы, скорость работы, удобство и пр. В российской индустрии крауд-технологий работает несколько тысяч человек. Это в основном IT и банковские специалисты, детально разбирающиеся в механике работы и сервисах. В целом индустрия пока небольшая, но платформенные сервисы активно приходят в нашу жизнь, и финансовые платформы будут все больше занимать долю рынка у традиционных финансовых компаний. В текущий момент мы видим на рынке некоторую приостановку темпов коллективного финансирования, так как платформы не хотят, чтобы инвесторы брали не совсем просчитываемые риски.

В качестве мер поддержки отрасли Ассоциация попросила регулятора о переносе ряда обязательных требований для инвестиционных платформ, а также готовит предложения по упрощению налогообложения и госсубсидирования.

Когда наступит осознанность новой реальности с приоритетом импортозамещения, закончится перестройка цепочек поставок, а объемы крауд-финансирования продолжат расти.

Думаю, мы вполне можем прийти к модели, когда каждый второй предприниматель будет использовать в своей деятельности крауд-финансирование.

Причина проста: это удобная форма предзаказа и работы с клиентами, продвижения своей продукции и услуг, в том числе новых и индивидуализированных, не создающая дополнительную кредитную нагрузку.

Федор Мурачковский

Генеральный директор и сооснователь краудфандинговой платформы Planeta.ru

«Люди поддерживают близкие по духу проекты, потому что понимают, что от этих действий напрямую зависит судьба понравившегося»

Мы видим свою социальную миссию в том, чтобы помогать людям объединяться и поддерживать друг друга. Поэтому мы продолжаем работать: запускать проекты, помогать авторам достигать целей и выплачивать им собранные средства, рассылать вознаграждения пользователям.

За март запустили примерно на 30% меньше крауд-кампаний, чем обычно, но это закономерно — люди в неопределенности.

Тем не менее, 143 запущенных за март проекта и 10 собранных за месяц миллионов — это не ноль, эти цифры красноречиво доказывают, что «Планета» крутится, хоть они и меньше наших привычных значений.

Замечу, что в отличие от коллег из краудлендинга и краудинвестинга, в краудфандинге люди поддерживают проекты не за процент от прибыли или долю в компании, а за нефинансовые бонусы и просто из интереса.

У нас и средний чек значительно меньше, чем в других крауд-технологиях. В марте он снизился на 20% и сейчас составляет 1 497 рублей.

Это уже третий кризис за время работы Planeta, и ситуация, в общем-то, похожая: сначала резкий шок и закономерное падение среднего чека (мы не гречка и не сахар, не продукт первой необходимости), потом адаптация и воодушевляющий рост транзакций.

Люди поддерживают близкие по духу проекты даже активнее, чем раньше, потому что понимают, что от них напрямую зависит судьба понравившегося проекта. К тому же помощь сейчас еще и терапевтична.

Лично я отношусь к кризису как к дальнему родственнику: ты его не ждешь, он мешает твоим планам, но ты никуда не денешься, когда он уже стоит на пороге, а потому лучше всегда быть готовым к его приезду.

Идея о запуске Planeta возникла у меня тоже во время кризиса 2008 года, поэтому я всегда стараюсь видеть возможности, заложенные в сложной экономической ситуации.

Обычно у меня срабатывает какое-то предпринимательское чутье, и я «сокращаю косты» за пару месяцев до кризиса. В этот раз такого не было, более того, мы продолжаем нанимать людей. Работаем над получением статуса IT-компании. Вся наша разработка — собственная.

Конечно, коллеги использовали в работе зарубежные сервисы, и сейчас пришлось потратить время на поиск и переезд на опенсорсные решения.

Но эти изменения коснулись только сотрудников, для наших пользователей работа площадки осталась без изменений — разве что Apple Pay и Google Pay исчезли из привычных способов оплаты заказов в проектах.

Специально для авторов до конца весны мы открыли бесплатный доступ к видеолекторию «Краудпродюсер.рф» с лекциями и курсами по оформлению и продвижению проектов — эти знания сегодня помогут успешнее завершать свои инициативы.

Разрешили продлевать кампании несколько раз, потому что понимаем, что сейчас автору может не хватить изначального срока для сбора средств. Прорабатываем запуск новой категории бессрочных проектов с выплатами раз в месяц.

Полагаю, что больше всего она будет интересна контент-мейкерам, но и малому бизнесу может пригодиться. В этой категории для авторов будет действовать сниженная комиссия.

Для остальных проектов свою комиссию оставляем прежней и не отменяем — считаю, что это выглядит со стороны компаний несколько беспомощно и недальновидно по отношению к своему бизнесу.

Запустили Telegram-канал, регулярно проводим там аудиоэфиры для будущих авторов, отвечаем на все вопросы, снимаем тревогу.

Краудфандинг хорош тем, что позволяет людям объединяться за тысячи километров друг от друга, и сейчас это особенно важно.

Инна Касьянова

Генеральный директор и основатель инвестиционной платформы Fair Finance

«Мы наблюдали приток типично банковских клиентов, которые не имели возможности обратиться в отделение банка, или те им отказывали»

Текущие события создали абсолютно новые вызовы для нас как инвестиционной платформы, ориентированной на частные инвестиции в займы малого и среднего бизнеса на исполнение госзаказа.

Если можно проводить параллель, то, например, в период ковидных ограничений нашим серьезным конкурентным преимуществом были высокий уровень диджитализации и возможность выдачи займа частными инвесторами в онлайне.

Мы наблюдали и фиксировали приток типично банковских клиентов, которые не имели возможности обратиться в отделение банка, или же банки им отказывали, даже в рамках открытых кредитных линий.

В текущей ситуации банковский сектор получил ряд действенных мер поддержки и послаблений, поэтому резкого спроса на получение займов на платформе мы не отмечаем.

Открытый диалог с нашими действующими заемщиками показывает высокий стресс и неопределенность на рынке, но госзаказчик по-прежнему остается приоритетным партнером для нашей аудитории.

Со своей стороны мы обратились к Центобанку, Корпорации МСП и Минфину за мерами господдержки для операторов инвестиционных платформ и надеемся получить не менее эффективные инструменты, чем получил банковский и финансовый сектор.

В марте мы подписали соглашение с Минфином и получили субсидию на возмещение комиссии платформы, которую уплачивает заемщик — около миллиона рублей, которые нам будут выделять раз в квартал.

Для заемщика существенно сокращаются расходы на обслуживание займа, и такая мера поддержки окажет позитивное влияние на привлечение новых клиентов.

После резкого увеличения ключевой ставки мы уделили время анализу рынка и консультациям с нашими квалифицированными инвесторами. Мы подняли процентные ставки на нашей платформе на 5%, но это увеличение процентных ставок незначительно и непропорционально росту ключевой.

Наши инвесторы понимают, что рентабельность бизнеса не изменилась одномоментно. Учитывая нашу целевую аудиторию заемщиков, занятую в исполнении госзаказа, можно сказать, что в большинстве случаев деньги нужны на исполнение ранее заключенных и действующих контрактов.

По новым заемщикам мы особое внимание при андерайтинге и селекции начали уделять анализу предмета контракта и его уязвимости и зависимости от санкций.

С точки зрения инфраструктуры платформы мы не испытываем сложностей, наша работа строилась на использовании отечественных источников данных и сервисов.

Наш банк-партнер «Точка», который ведет расчеты по номинальному счету, попал под санкции, но транзакций внутри страны эти ограничения никак не коснулись, работаем в штатном режиме. Мы были вынуждены изменить свою маркетинговую стратегию в связи с ограничениями на популярные соцсети.

Крауд-индустрия выполняет важную роль для развития рынка, дает возможность частому капиталу эффективно работать в экономике страны в условиях того, что для частных инвесторов сократился доступ к иным инвестиционным инструментам с высокой доходностью.

Поэтому думаю, что популярность нашей индустрии будет только расти.

Юрий Попов

Управляющий партнер краудлендинговой платформы «Поток.Диджитал»

«В ближайшем будущем мы ожидаем рост спроса на займы»

Представители малого и среднего бизнеса столкнулись с падением рубля, санкционными ограничениями и поднятием ключевой ставки ЦБ.

Эта новая экономическая реальность, в которой мы продолжаем работать, помогая бизнесу расти, а частным инвесторам — получать доход от предоставления средств на сбор займа.

В марте 2022 года инвесторы «Потока» выдали 225 займов на сумму 231 млн. рублей. По сравнению с мартом прошлого года (177 займов на 260 млн. рублей), количество займов выросло на 27%, а объем займов сократился на 11%.

При этом объем заявок на новые займы со стороны МСБ вырос за год на 60%. По сравнению с февралем текущего года (272 займа на 334 млн. рублей), количество займов упало на 17%, а средняя сумма займа — на 15%.

Что повлияло на изменение объемов выдачи займов? По нашей оценке, спрос на кредиты для МСБ на рынке незначительно вырос в марте по сравнению с февралем, что вполне укладывается в сезонные тренды начала года.

Количество заявок на займы в «Потоке» оставалось стабильным в феврале и марте — около 4 тыс. в месяц.

В ситуации текущей нестабильности мы ужесточили скоринг, допуская до сбора средств меньшее количество заемщиков, и пересмотрел предельную допустимую кредитную нагрузку на заемщиков МСБ в сторону снижения, что привело к снижению среднего размера займа.

В первую очередь мы пристальнее смотрим на тот бизнес, который имеет большой процент импорта, сюда же попадают сферы, связанные с туризмом, маркетингом, логистикой, строительством.

Сфера бытовых услуг, общепит низкого ценового сегмента, бизнес, который не зависит от зарубежных поставок, наоборот, имеют больше шансов получить заем по привлекательной ставке, потому что являются менее рискованным.

В ближайшем будущем мы ожидаем рост спроса на займы: ситуации, когда кредиты в банках становятся менее доступны, обычно приводят к притоку новых заемщиков и более активным обращениям старых.

При этом наш подход остался неизменным. Мы стремимся поддержать бизнесы со стабильной выручкой, чистой кредитной историей и устойчивым финансовым положением.

Антон Утехин

CEO и сооснователь краудинвестинговой платформы STRK

«Мы видим, что интерес к сделкам есть, но изменился запрос и у инвесторов, и у самих компаний — больше стало тех, кто занимается бизнесом, локализованным в России»

Платформа STRK сопровождает акционирование компаний малого и среднего бизнеса и привлечение инвестиций через приобретение акций инвесторами. Интерес компаний к этой тематике в настоящее время не изменился — число компаний, оставляющих заявки на размещение, осталось на уровне 30 в месяц, и это при том, что мы не рекламируем свои услуги. Как ни странно, но наша ключевая проблема состоит в другом — развитие платформы скорее сдерживает не число заявок, а то, что их нужно обработать. Кто-то должен выступить организатором размещения и оказать услуги по подготовке заявки (создание АО, выпуск акций, определение параметров инвестиционного предложения, условий приобретения акций). Поэтому наши планы в последнее время не изменились — мы всё так же работаем над созданием экосистемы таких партнеров, а сейчас закончили описание самостоятельной подготовки компаний к акционированию и стали давать доступ к нему желающим разместиться. Более того, в настоящее время мы проработали концепцию реализации в России сделок в SPAC-формате и в ближайшее время сможем их анонсировать. Численность наших сотрудников или размер оплаты труда тоже не менялись. В том числе это связано с тем, что цикл сделок, проходящих на STRK, весьма длинный — срок раунда может длиться до 3-6 месяцев, а сама инвестиция рассчитана на срок до 5 лет. Мы видим, что интерес к сделкам есть, но изменился запрос и у инвесторов, и у самих компаний — больше стало тех, кто занимается бизнесом, локализованным в России. Растет также интерес к реальному сектору экономики с понятными дивидендными моделями работы — из последних примеров это компании, занимающиесяпроизводством мебели и работающие в сфере недвижимости. Уверен, что это будет продолжаться на фоне увеличения объема денег внутри страны, ограничений на фондовом рынке и роста инфляции. Несмотря на всю рискованность сделок по приобретению долей в перспективных компаниях малой капитализации (вплоть до потери инвестиции целиком), такие сделки повысили свою привлекательность для защиты капитала — так как 10% компании так и остаются 10% в компании, несмотря на курс рубля или волатильность акций на бирже. А перспективы роста компаний на фоне политики импортозамещения могут составлять гораздо больше, чем перспектива роста биржевых компаний — так как только компании малой капитализации могут за 5 лет вырасти в 5, 10 и более раз. Особенно если они работают в актуальных областях экономики. Фото на обложке: Shutterstock / Studio Romantic