Краудфандинг для бизнеса: как заработать предпринимателю и что учесть?

7 июня в России отмечается день краудфандинга. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 2012 году официально была запущена крупнейшая в России крауд-платформа Planeta.ru. Вместе с PR-директором «Планеты» Наталией Игнатенко разбираемся в нюансах краудфандинга и других крауд-технологий для бизнеса.

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Что такое краудфандинг

Недавно кофейный кооператив «Чёрный» запустил на Planeta.ru проект для открытия собственного обжарочного цеха. До 20 июня команда хочет собрать миллион рублей на закупку необходимого оборудования. За поддержку проекта кооператив предлагает свой мерч, зерно, каппинги, мастер-классы и другие вознаграждения для кофеманов.

К моменту написания этой колонки на счётчике проекта около 200 тысяч. Если к обозначенной дате нужная сумма не будет собрана, деньги вернутся вложившимся участникам.

Будущий обжарочный цех кооператива «Чёрный»

Так работает краудфандинг – народное финансирование. Само явление существует достаточно давно, но с развитием интернета получило дополнительное распространение.

Термин «краудфандинг» (от англ. crowd – толпа, funding – финансирование) возник в 2006 году.

В 2020 году он попал в базу «АКАДЕМОС», на основе которой вносятся изменения в Русский орфографический словарь.

Исполнительный директор ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский сказал, что это событие имеет не меньшее значение для всей отрасли крауд-технологий, чем принятие закона о крауд-платформах (259-ФЗ «О цифровых финансовых активах»), и отметил, что признание инструмента на лингвистическом уровне говорит о его востребованности.

Как бизнесу заработать с помощью крауд-технологий

Однако даже на лингвистическом уровне существует недопонимание. С развитием краудфандинга начали развиваться и другие типы крауд-технологий: краудинвестинг и краудлендинг. Периодически их путают. У всех терминов есть общий корень crowd, обозначающий группу лиц, а дальше начинаются различия.

Периодически крауд-технологии путают, отсюда и мем «крауд-чота-там»

Краудфандинг

Заработать с помощью классического или rewards-краудфандинга не получится. Собранные средства автор должен потратить на реализацию цели проекта. Этот инструмент предполагает финансирование за нефинансовые вознаграждения.

Часто работает как предзаказ: например, разработчики гаджета для трекинга времени TimeFlip в своей крауд-кампании предлагали будущие гаджеты по спеццене.

По сути, участники краудфандинговых проектов совершают отложенную покупку. Помимо получения этого нефинансового бонуса, их мотивация заключается в желании реализовать цель проекта, присоединиться к команде, которая над ним работает, а также симпатии или уважении к автору проекта.

Из-за таких смысловых особенностей краудфандинг иногда путают с пожертвованиями, что неверно. Ключевые отличия краудфандинга от сбора донатов заключаются в том, что каждый крауд-проект посвящён одной идее, для реализации которой нужна конкретная сумма средств, в возвратности этих денег в случае неуспеха, а также наличии вознаграждений для участников.

Для бизнеса краудфандинг может быть интересен как маркетинговое исследование и возможность получить стартовый капитал.

Например, предпринимательница Светлана Новак собрала на Planeta.ru деньги на запуск производства мармелада из морской капусты: оформление необходимой документации и выпуск первой партии продукта. Бизнес-ангелы, увидевшие спрос на необычный продукт, уже вне крауд-кампании вложили в проект 600 тысяч рублей за 6% от прибыли.

Соответственно, краудфандинг может выступать как предынвестиционная стадия. Во время пандемии для многих представителей малого бизнеса и социальных предпринимателей такая возможность обратиться за поддержкой к клиентам стала настоящим спасением.

Например, московский «Магазинчик милоты» собрал 355 тысяч рублей на выплату долгов, образовавшихся из-за вынужденного закрытия в самоизоляцию. Фотограф и предприниматель из Лобни Иван Хафизов в прошлом году запустил с помощью краудфандинга производство сборного макета наличника – кампания на Planeta.ru принесла 5,3 млн рублей.

«Лего в русском народном стиле» предзаказали на 5 млн рублей

Рекорд по сборам среди проектов на российских краудфандинговых платформах составляет 17,4 млн рублей и принадлежит рок-группе «Алиса». На российских платформах лидируют по популярности социальные и творческие кампании, но и бизнес-проекты регулярно появляются.

При этом маркетинговая функция краудфандинга для них оказывается более ценной, чем финансовая. Как отметила предпринимательница Гузель Санжапова, автор 6 успешных крауд-проектов с общей суммой сбора больше 8 млн рублей, «краудфандинг больше про людей, чем про деньги».

Краудлендинг

Зато абсолютно точно про деньги краудлендинг. Краудлендинговые или займовые платформы могут служить альтернативой традиционным банковским инструментам. Заёмщики размешают на краудлендинговых площадках сумму необходимого кредита, а инвесторы предоставляют им деньги под процент. Существует три типа такого финансирования:

p2p – заёмщик и инвесторы – физлица;

p2b – физлица кредитуют юрлицо;

b2b – и инвесторы, и заёмщики – юрлица.

Соответственно, компания может заработать, давая деньги «взаймы» или получая на свои нужды займы под проценты.

Краудлендинговые площадки заинтересованы в том, чтобы инвесторы не потеряли свои деньги, а вернули с процентами, поэтому проверяют надёжность приходящих на их платформы компаний: проводят нефинансовую проверку (оценку репутации, кредитной истории, прочность бизнес-модели, отсутствие судебных разбирательств) и финансовую оценку рисков.

При этом платформы, входящие в реестр Банка России, для финансовой оценки имеют доступ к той же инфраструктуре, что и традиционные банки.

CEO краудлендинговой платформы «Фандико» Иван Белый отмечает, что для заёмщика такой способ финансирования может быть значительно быстрее, проще и технологичнее, чем в банке.

Срок рассмотрения документов, затягивающийся в банках на несколько месяцев, на краудлендинговых площадках составляет от одного дня до пары недель, а средства в надёжные компании часто привлекаются спустя всего несколько часов после публикации карточки проекта. К тому же банки часто отказывают в кредитах предпринимателям, не имеющим российского гражданства, а платформы работают и с нерезидентами.

Для инвесторов такие площадки – один из способов диверсификации портфеля.

Платформы могут быть интересны инвесторам более высокой доходностью (12-30% годовых), но где высокая доходность, там и высокие риски. Площадки стараются их минимизировать, хоть и всегда предупреждают о потенциальной возможности неплатежа.

По данным Центробанка, за 2020 год объём сделок, заключённых с использованием крауд-платформ, составил 7 млрд рублей, при этом 60% из них пришлось именно на сегмент краудлендинга.

Кирилл Косминский уточнил, что основная масса сделок на этих платформах в России – до 5 млн рублей, хотя случались сделки и до 30 млн рублей. Эксперты прогнозируют 1,5-2 кратный рост рынка ежегодно при условии благоприятного развития за счёт корпоративных инвестиций.

Краудинвестинг

В краудинвестинге можно заработать, продавая долю в акционерном капитале компании. Компания проходит проверку краудинвестинговой площадки, получает доступ к широкому кругу инвесторов и привлекает до нескольких сотен миллионов рублей.

В России этот инструмент пока «не взлетел». По мнению Косминского, это связано с тем, что «ранее не было чётких и прозрачных правил, закреплённых в законодательстве, а также встраивания инструмента в инфраструктуру сектора поддержки стартапов».

Российские компании могут использовать зарубежные краудинвестинговые компании, только если у них есть филиалы за рубежом.

Как привлечь финансирование через площадку

Чтобы привлечь финансирование через краудфандинговую платформу, предприниматель должен подробно расписать свою идею, сделать мотивирующее видеообращение для участников, продумать лоты и создать черновик кампании на сайте выбранной платформы.

Со стороны может показаться, что для успешного завершения проекта нужно просто проанонсировать его у себя в фейсбуке, но, как правило, одного поста недостаточно даже авторам с большой аудиторией – необходимо очень чёткое понимание целевой аудитории, стратегия продвижения, работа с лидерами мнений и СМИ.

Площадка может присоединиться к продвижению инициативы и анонсированию проекта на своих ресурсах, но в первую очередь предоставляет автору удобный сервис и своё имя. Подробнее о том, как российские крауд-платформы могут помочь в продвижении проектов, мы писали в предыдущей колонке. С автором, прошедшим модерацию, платформа заключает договор, по которому переводит средства в случае успешного сбора.

Для получения займа на краудлендинговой платформе нужно зарегистрироваться на выбранном ресурсе и предоставить необходимые документы. Специалисты платформы оценивают кредитоспособность предпринимателя и размещают карточку проекта, оформленную по внутренним стандартам.

Далее начинаются торги среди желающих выдать заём – сообщества зарегистрированных инвесторов площадки. Заёмщик сам может выбрать устраивающие его условия займа. Возврат займа по индивидуальному графику осуществляется напрямую переводом со счёта компании на номинальный счёт платформы, средства автоматически распределяются по лицевым счетам инвесторов.

Платформа контролирует выполнение обязательств.

Плюсы и минусы крауд-технологий для бизнеса

Основной минус краудфандинга в том, что это довольно трудозатратный инструмент: проект мало качественно презентовать на площадке, его нужно ещё постоянно продвигать. Некоторым предпринимателям удавалось создать сообщество именно с помощью краудфандинга, но, как правило, наличие комьюнити является важным фактором, определяющим успех крауд-кампании.

Авторам, которые не готовы прилагать усилия для распространения информации о проекте, краудфандинг однозначно не подходит. Впрочем, усилия вполне оправдываются, учитывая то, что плюсом является не только привлечение дополнительного финансирования, но и возможность бесплатно протестировать спрос на свой продукт.

Мировые гиганты Xiaomi и Amazon запустили собственные краудфандинговые платформы именно для маркетингового исследования концептов. Краудфандинг работает как хороший пиар-инструмент, помогает привлечь партнёров и громче заявить о себе. Он может быть предынвестиционной стадией, а также способом сбора предзаказов и регулирования объёмов итогового тиража.

В отличие от краудфандинга, в краудлендинге не нужно тратить массу усилий на рекламу своего проекта – к финансированию подключаются инвесторы, уже зарегистрированные на платформе, а сами площадки всегда работают над привлечением новых инвесторов.

Но заёмщиков могут отпугнуть более высокие ставки по сравнению с традиционными инструментами, а также необходимость работы со множеством инвесторов. Краудлендинг и краудинвестинг не подойдут вновь образованным компаниям, а также компаниям, не имеющим операционной окупаемости хотя бы в одном отчётном периоде.

При этом неоспоримым преимуществом является скорость и автоматизация работы: оформление займа проходит полностью дистанционно и значительно быстрее, чем в обычных банках.

Крауд-платформы в мире и России

Kickstarter

Крупнейшая в мире краудфандинговая платформа. Работает с конца апреля 2009 года. За это время больше 20 миллионов человек помогли собрать $5,8 млрд, и больше 200 тысяч проектов были успешно завершены.

Работает по модели «всё или ничего»: если в заявленный срок деньги не собраны в полном объёме, они возвращаются бэкерам.

Известна своими рекордными сборами на изобретения и компьютерные игры. Лидер среди российских крауд-проектов на этой площадке – «тамагочи для хакеров» Flipper Zero, с помощью которого можно управлять различными электронными устройствами – собрал $4,8 млн.

При этом запуститься там российскому проекту не так просто: создавать кампании на Kickstarter могут совершеннолетние резиденты страны, имеющие счёт в банке одной из 21 одобренных стран – стран СНГ в списке нет.

Для запуска российским предпринимателям потребуется участие посредника или регистрация компании за рубежом. Комиссия площадки составляет 5%, ещё 5% от суммы сбора уходит на покрытие расходов платёжных агрегаторов.

Zopa

Первая в мире краудлендинговая платформа. С 2005 года почти полумиллионом заёмщиков привлечено более 5 млрд фунтов стерлингов. Инвесторы площадки за это время получили проценты на общую сумму более 350 млн фунтов стерлингов. Разрешены займы до 25 тысяч фунтов стерлингов. В 2020 года площадка получила банковскую лицензию. Работает с жителями Великобритании.

MicroVentures

Основанная в 2009 году, MicroVentures была одной из первых венчурных компаний в финансовой индустрии, создавших «открытую для общественности» инвестиционную платформу. Аккредитованные и неаккредитованные инвесторы могут инвестировать в проверенные стартапы наряду с венчурными капиталистами. С помощью платформы 110 000 инвесторов вложили более $220 млн в более чем 400 компаний.

Planeta.ru

За 9 лет работы авторами платформы привлечено почти 1,5 млрд рублей, успешно завершено более 6500 проектов разнообразной тематики.

Платформа активно развивает дополнительные сервисы, помогающие авторам и участникам проектов: школу краудфандинга, видеолекторий краудпродюсер.рф, магазин товаров, созданных благодаря народному финансированию, собственную службу логистики.

С 2020 года запустила программу финансовой поддержки авторов «Планета поддерживает». Регулярно запускает спецпроекты и коллаборации с крупными брендами. Работает по гибкой модели «50%»: может считать успешным проект, собравший не менее половины от заявленной суммы.

Суммарная комиссия платформы и платёжных систем варьируется от 15 до 10% в зависимости от суммы сбора. В случае неуспешного сбора никаких комиссий не взимается.

Поток

Запущенная в 2016 «Альфа-банком» краудлендинговая платформа «Поток» стала крупнейшим в России онлайн-сервисом по кредитованию физлицами МСП: к концу 2020 года общий объём займов на платформе превысил 10 млрд рублей.

На площадке зарегистрировано более 11 тысяч инвесторов. Средняя фактическая доходность по портфелю до вычета налогов составляет 29,8%. Заёмщики могут получить на развитие бизнеса от 100 тысяч до 20 млн рублей.

Займы предоставляются на срок от недели до года. Единовременная комиссия сервиса составляет от 3% от суммы займа. Для инвесторов комиссия отсутствует.

Реестр операторов инвестиционных платформ

Инфографика: Ассоциация операторов инвестиционных платформ

Для защиты прав заёмщиков и инвесторов и регулирования Банк России запустил реестр операторов инвестиционных платформ. Сейчас туда входят 38 краудлендинговых площадок. Финансовые эксперты рекомендуют инвесторам сотрудничать только с платформами, внесенными в этот реестр.

Отметим, что на площадки, работающие по модели классического краудфандинга за нефинансовое вознаграждение, не распространяется действие 259-ФЗ, а потому в реестр они не входят. Надёжных участников рынка российских крауд-технологий также можно найти на сайте Ассоциации операторов инвестиционных платформ.

Фото на обложке и иллюстрации предоставлены автором.