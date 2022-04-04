Альтернатива доллару и евро — в какие криптовалюты сейчас можно вложиться

О том, в какие криптовалюты можно инвестировать и о чем нужно помнить при работе с ними, рассказывает Дмитрий Мачихин, основатель и СЕО BitNalog , первого в СНГ онлайн-сервиса для законной работы с цифровыми валютами.

Но оставить деньги в банке все еще, вероятно, не самая доходная и безопасная идея. Кроме того, многие банки, предлагающие не только депозиты, но и инвестиционные продукты, попали под ограничения.

Последние события стали причиной тому, что многие россияне пересматривают подход к личным финансам. Чтобы простимулировать сохранение денег внутри банков, ЦБ РФ поднял ключевую ставку, а некоторые депозиты достигли уже 25% годовых.

Криптовалюты как актив для инвестиций

Кажется, что сегодня инвестировать можно лишь в золото или валюты других стран. Но есть и другое решение — криптовалюты.

Некоторые сочтут такой подход к инвестициям слишком рискованным, однако, если разобраться, внутри криптовалют есть масса возможностей и вариантов по инвестициям и диверсификации, причем защищенных от действия санкций. Однако, работая с этим классом активов, всегда стоит помнить о волатильности и высоких рисках.

Технически криптовалюты — это цифровой актив, имеющий черты ценных бумаг, ограниченных ресурсов и валют. Для приобретения актива используют любую площадку, обменник или биржу. Хранят криптовалюты на онлайн-кошельках, на самих биржах или на внешних устройствах — «холодных» кошельках.

Всего в мире уже около 20 тыс. криптовалют.

Во что именно вложить деньги и какую задачу это будет решать?

Начнем с классики — и это не биткоин. Для сохранения валют, удобной отправки из точки А в Б лучше всего подходят стейблкоины. По технологии это все те же криптовалюты, однако они приравнены к определенному курсу: в случае с самым популярным стейблкоином, к доллару — USDT.

Существуют и другие аналогичные монеты: BUSD, USDC, DAI, TUSD. И каждая из них считается своего рода криптодолларом.

Хотите вложиться в золото альтернативным способом, не покупая его физически? Здесь тоже помогут стейблкоины. Монета PAXG отражает стоимость золота в реальном времени, а ликвидность позволяет как купить, так и продать любое количество. Купить PAXG можно за те же USDT на криптобиржах.

Биткоин (BTC) и эфириум (ETH) — две классические криптовалюты, которые вместе составляют 70% всего рынка, или $1,5 трлн. Это подойдет для инвестиций в любое время в долгосрок. Два года назад биткоин стоил $3600, а сегодня торгуется по $38 тыс.

Для тех, кто не располагает такой суммой, у меня хорошие новости: купить биткоин можно на любую сумму, так как он делится до 0,00000001. Это относится и к другим криптовалютам, включая эфириум. Биткоин можно купить за USDT, напрямую за рубли или валюту через существующие платежные институты.

Есть десятки, а то и сотни криптовалют, кроме упомянутых. Сейчас большой популярностью пользуются монеты DOT, SOL, AVAX, TERRA. Международная аналитика по трейдингу указывает на то, что они обладают значительным потенциалом.

Много шума наделала монета, создание которой причисляют Николаю и Павлу Дуровым. Речь о проекте TON и криптовалюте Toncoin. О нем я писал еще в октябре. С ростом числа пользователей Telegram и слухами об интеграции Toncoin и этого мессенджера эта криптовалюта может показать серьезное развитие. Но никогда не стоит забывать о рисках.

Законность криптовалют

При инвестировании в криптовалюты многие задумываются о регулировании. Существует миф о запрете криптовалют в России. В реальности это не так, а криптовалюты по логике закона именуются цифровыми валютами. Разработана специальная «дорожная карта».

Сейчас большинство государственных органов приходит к выводу о том, что операции с цифровой валютой необходимо регулировать, а не запрещать.

Цифровые валюты можно приобретать, обменивать и продавать, но ими нельзя рассчитываться как средствами платежа. Вся прибыль, которая получается от инвестиций в криптовалюты, облагается налогом по аналогии с продажей любого другого имущества.

В условиях мировых кризисов, вызванных геополитической обстановкой и прочими факторами, очень важна диверсификация. Нельзя с полной уверенностью сказать, что сейчас лучшее вложение — это недвижимость или золото, или криптовалюты. Однако именно криптовалюты стали альтернативой для многих граждан.

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