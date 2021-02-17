Как продать себя в два раза дороже: правила написания резюме

Об основных ошибках кандидатов при составлении резюме, как правильно формулировать свои достижения и какую дополнительную информацию включать в резюме, рассказал Роберт Алексанян, исполнительный директор и эксперт IT Resume .

Выгодно продавать себя – это неоценимый талант, полезный навык или спекуляция? Можете считать как угодно, но факт остается фактом – работают на лучших должностях и получают огромные зарплаты именно те ребята, которые смогли себя продать подороже. Так почему бы и нам не взять на заметку пару таких приемчиков?..

Долой ошибки!

Перед тем, как перейти к этапу «оттачивания» вашего резюме и приведения его к идеалу, необходимо сначала разобраться с типовыми ошибками. А то забавно будет – формулировки у вас продающие, а в соседнем блоке – очевидные ошибки.

Отсутствие конкретики

Первая и самая, пожалуй, ужасная ошибка – отсутствие конкретики. Работодатели ищут реальных специалистов, с конкретным и понятным набором навыков и опыта. Общие и размытые слова никому не нужны – такие резюме отправляются прямиком в мусорку.

Давайте рассмотрим пример. Допустим, вы Data Scientist и работаете с языком Python. В разделе Опыт работы вы хотите указать, что провели модель кластеризации клиентов для повышения эффективности маркетинговых кампаний. Сравните две формулировки:

Проведение кластеризации клиентов;

Провел кластеризацию клиентов, что повысило эффективность маркетинговых кампаний на 15%.

Очевидно, что вторая более информативна и несет больше ценности для работодателя. Он понимает, что вы не просто что-то делали, а что вы это доделали и даже достигли ощутимых результатов.

Чрезмерный пафос

Вторая нередкая ошибка – обилие профессиональной терминологии и высокопарных выражений. Не стоит избегать профессионализмов совсем, но и вставлять их через слово – перебор. Просто посмотрите на эту фразу:

Обучил сверточную сеть на извлечение эмбеддингов для решения downstream task по верификации лиц.

Вызвала ли они у вас положительные чувства? Или все-таки больше ощущение, что автор не особо умеет разговаривать с людьми или просто выпендривается?

Лишняя информация

Проблему чрезмерной краткости мы уже обсудили выше. Но есть и обратная ситуация – когда кандидат пишет слишком много лишних данных. Например, непонятную информацию о себе.

Такой информацией может быть расписывание своего хобби, как вы проводите свободное время, как вы учились в начальной школе и так далее. Все это мало интересно работодателю – его интересуют ваши достижения, ваши навыки и ваш опыт.

Конечно, ваши хобби и личная жизнь характеризуют как личность. Но это начинает волновать работодателя на более поздних этапах – можно обсудить это на живом собеседовании с HR или будущим руководителем. Мы рекомендуем своим клиентам не нагружать резюме этой информацией и оставить ее для личного диалога.

Как сделать резюме «вкусным»

Можно придумать и другие ошибки, но эти прям самые явные, так что давайте перейдем к следующему шагу. К продаже своего профессионализма.

Как говорил Шекспир (почти): вся жизнь – рынок труда, а люди в нем – торговцы.

Ну а если без шуток, то наша задача – всего на одном листе А4 минимальным количеством слов зацепить рекрутера и потенциальных коллег, выделиться из толпы и подчеркнуть свой профессионализм. Сами понимаете, в резюме нет места плохим формулировкам и неуверенным словам. Все должно быть четко, по факту и “вкусно”.

Чтобы это было именно так, нужно придерживаться нескольких несложных правил:

Используйте глаголы совершенного вида. Например, не «разрабатывал», а «разработал». Не «создание программы», а «создал программу». Никому не интересно, что вы делали. Все хотят знать, что вы сделали.

Указывайте конкретные результаты, где это возможно. Если вы «провели маркетинговую кампанию», то укажите, что это «привело к росту выручки на 8%». Если вы «внедрили новую технологию на сайт», расскажите, как это повлияло на скорость/производительность/количество багов.

Добавляйте название инструментов и технологий, которые вы используете. Конечно, у вас должен быть отдельный блок в резюме, где вы перечисляете все свои навыки. Однако, если вы из «создал дашборд» сделаете «создал дашборд в Power BI», то работодатель сразу увидит, что вы не просто эфемерно знакомы с Power BI, а использовали его на практике. А значит, и на новом месте работы сможете использовать.

В целом, применяя эти три нехитрые рекомендации, вы сможете улучшить свое резюме и повысить его конверсию.

Примечание. Конверсия резюме – количество откликов от работодателей / количество ваших откликов. Если вы рассылаете 30 откликов, а отвечают вам лишь трое, то с вашим резюме явно что-то не то.

Давайте рассмотрим пример и объединим все три правила.

Вариант «До»:

Создание аналитической системы для отдела маркетинга.

Вариант «После»:

Разработал интерактивные дашборды для отдела маркетинга в Power BI, что сократило издержки на 27% и повысило ROI на 13%.

Когда мы проводим ревью резюме, которые составляют наши клиенты, мы раз за разом натыкаемся на одни и те же ошибки. Стоит немного поработать над формулировками, и качество резюме становится на порядок выше. А это приводит к увеличению спроса со стороны работодателя к вашей персоне. Ну и, конечно, к успешному трудоустройству – ради этого мы тут и собрались.

Почему не стоит скромничать

Ладно, с достижениями и навыками все понятно. Давайте пойдем дальше.

В резюме есть несколько разделов, где вы указываете дополнительную информацию. Например, «Информация о себе» или «Дополнительные квалификации». Обычно их заполняют общими словами или вообще какой-то лишней информацией. Но мы-то помним, что у нас всего один лист А4! Будем использовать свободное место по максимуму.

Вот несколько вариантов того, что можно описать в этих разделах:

Победы в конкурсах/номинациях (естественно, связанных с работой);

Участие в выставках, конференциях и мастер-классах;

Информация о своих pet projects;

Публикации, научная деятельность, сфера научных интересов;

Указание хобби, если оно как-то связано с работой. Например, если вы работаете аналитиком, а интересуетесь моделями машинного обучения.

Согласитесь, намного лучше увидеть «Победитель номинации Новичок года в компании Х» или «Автор статьи о рекуррентных нейронных сетях в журнале Y», чем «Люблю сажать цветы по выходным». Хотя в цветах тоже есть что-то этакое, изюминка :)

Здесь не стоит скромничать. Вы не нахваливаете себя и не выставляете напоказ свои достижения. Вы просто показываете, что вы умеете, что знаете и чего достигли. Это не стыдно, это прекрасно!

Эпилог

Естественно, это не единственные «точки роста» для ваших резюме. Мы перечислили лишь несколько типовых ошибок и привели основные рекомендации, которые позволят из вашего резюме продающую презентацию. Само собой, на впечатление влияет огромное количество и других факторов – дизайн, читаемость текста, количество слов, грамматические ошибки и так далее.

Вообще, создание резюме – процесс итеративный. Вы вносите правки, оцениваете критическим взглядом, снова вносите правки и так бесконечно. Со временем вы растете как профессионал, добавляете какую-то информацию, а какую-то убираете. Ваше резюме растет вместе с вами. Но всегда стоит помнить те вещи, которые мы описали выше, иначе велика вероятность проиграть конкуренцию своим соперникам:

Будьте конкретны, не используйте размытые формулировки;

Избегайте большого количества профессионализмов;

Не стоит включать лишнюю информацию – берегите драгоценное место;

Используйте глаголы совершенного вида в своих формулировках;

Указывайте осязаемые результаты в цифрах, где это возможно;

Добавляйте название инструментов и технологий, чтобы показать свою экспертизу;

Используйте дополнительные блоки резюме себе на пользу – убедите рекрутера, что вы еще круче, чем кажется на первый взгляд!

Как говорится, встречают по одежке, а провожают по уму. Ваше резюме – ваша одежка. Так пусть она будет чистой, опрятной и располагающей к себе, тогда офферы от топовых компаний вам обеспечены. А дальше все зависит уже только от вашего профессионализма. Ведь провожают-то по уму...

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