Что делать предпринимателю, если он погряз в долгах

Когда бизнес уходит в минус, предпринимателям нужно действовать быстро. Чаще всего они берут кредиты или занимают деньги у друзей и родственников, потому что именно эти решения кажутся наиболее оптимальными. Но если посмотреть на ситуацию со стороны, то порядок действий может быть другим. Об этом — Евгения Лазарева, соосновательница бизнес-платформы ОНФ .

Шаг 1. Проведите аудит

Даже если очевидно, что к долгам привел кризис или какие-то другие внешние обстоятельства, проведите аудит. Он поможет выявить, какие процессы или действия стали причиной такой ситуации, и позволит понять, как избежать повторения сценария в дальнейшем. Советуем проводить аудит регулярно, а не только в кризисные моменты, чтобы действовать на опережение.

Шаг 2. Оптимизируйте работу

На основе аудита сделайте выводы о том, какие направления бизнеса наиболее маржинальны и приносят стабильный доход. Скорее всего, эту информацию можно получить и без аудита, но он станет дополнительным источником данных. Откажитесь от менее прибыльных направлений и тех, по которым высока вероятность риска, даже если вам они кажутся потенциально успешными. К ним можно будет вернуться уже после того, как вы рассчитаетесь со всеми долгами.

Шаг 3. Поговорите с банком о реструктуризации

Если у вас есть кредит в банке, то рано или поздно придется отправиться на переговоры с ним. Обращаться за помощью в свой банк — это нормальная практика. Например, в рамках реструктуризации банк может предложить вам увеличить срок кредитования и при этом уменьшить процентную ставку. Итоговая сумма долга банку будет больше, но на такие меры вполне можно пойти в кризисные времена. Другой вариант реструктуризации долга — отсрочка платежа. Если ваш банк не предложит выгодные условия, всегда можно обратиться к другим.

Раз уж мы заговорили о банках, мониторьте ситуацию в стране. Возможно, ваш бизнес попадает под действие государственных программ, и вы можете рассчитывать на льготные условия кредитования. Например, когда началась эпидемия COVID-19, малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей экономики предоставили кредитные каникулы сроком на полгода.

По первому требованию можно было получить отсрочку платежей по любым кредитным договорам, заключенным до третьего апреля. При этом процентная ставка не увеличивалась и кредитная история не ухудшалась. Кроме того, можно было рассчитывать на льготное кредитование под 2% и особые условия погашения долга. Например, за компании, которые сохранят рабочие места для 90% сотрудников, весь долг выплачивает государство.

Шаг 4. Получите обратную связь от клиентов

Мнение клиентов крайне важно, и кризисные времена не исключение. Один короткий отзыв может вызвать изменения, которые выведут бизнес на новый уровень. Проведите опросы или серию интервью и получите бесценную информацию о том, что же на самом деле нужно вашим клиентам.

Часто именно период кризиса толкает предпринимателей на такие шаги и приводит к запуску новых продуктов или к усовершенствованию тех, которые уже были на рынке долгие годы. Как бы не было тяжело, кризис — отличный толчок для того, чтобы переосмыслить ведение дел, расставить приоритеты и сосредоточиться на самом главном.

Получить обратную связь можно своими силами или за счет привлечения сторонней компании. В первом случае это обойдется дешевле, но важно, чтобы у вас были сотрудники с соответствующим опытом. Иначе силы и время могут быть потрачены впустую.

Шаг 5. Обратитесь к консультанту

Мало что так мотивирует предпринимателей на перемены, как взгляд профессионала со стороны. И хотя в период кризиса экономить приходится практически на всем, привлечение консультанта может стать отличным решением. Он оценит ситуацию в вашей компании, сопоставит с положением дел на рынке и поможет выработать эффективную стратегию выхода из долгов. В долгосрочной перспективе этот антикризисный план может привести к многократному увеличению прибыли.

Шаг 6. Если ничего не помогает, начинайте процедуру банкротства

Порой лучшее решение — то, которое дается тяжелее всего, но с ним не стоит затягивать. Если вы сделали все возможное для восстановления бизнеса и понимаете, что это не помогло, задумайтесь о банкротстве. Это временная мера: если вам удастся восстановить платежеспособность в будущем или во время процедуры, вы сможете продолжить ведение бизнеса. Если нет, мир из-за этого не рухнет: вы всегда сможете открыть новое дело или заняться чем-то другим. Да, на это потребуются деньги и новые силы, но вы справитесь, даже если понадобится больше времени, чем вы рассчитывали.

В попытках как можно скорее решить проблему с долгами многие предприниматели берут деньги из своих накоплений, занимают у друзей или оформляют потребительский кредит. Это кажется хорошим решением, но мы не советуем смешивать бизнес и личные финансы.

Предприниматель отдает своему делу душу, и этого более чем достаточно. Фраза «Ничего личного, только бизнес» поразительно глубока и многогранна, если хорошенько задуматься о ее смысле. Как бы вы ни любили свое дело, сколько бы сил и времени ни вложили в него, помните, что это только бизнес.

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