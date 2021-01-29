Что такое deepfake-видео (Face Swap) и как его сделать

Чтобы это понять, нужно разобраться в том, что такое дипфейки и где они применяются. Павел Пармон, сотрудник аналитического отдела Falcongaze, изучил этот вопрос.

С момента появления дипфейки вызывали много вопросов касательно своей легитимности и опасности. По поводу этих вопросов ходят весьма противоречивые мнения: кто-то считает, что это всё невинная шалость и что в интернете должна быть свобода, кто-то, наоборот, видит в дипфейках лишь угрозу и считает, что их нужно полностью запретить. Кто же прав?

Что такое дипфейки?

Дипфейки — это синтетически произведённый медиаконтент, в котором оригинальный человек (тот, кто изначально находится на фото или видео) замещается другим человеком.

Началом истории дипфейков можно считать 19 век, когда разработали методики манипуляций над фото. Далее технология развивалась как в научных учреждениях, так и простыми энтузиастами интернет-сообщества. Сам термин «дипфейки» появился лишь в 2017 году, когда на Reddit Популярная на западе интернет-платформа для агрегации новостей и дискуссий. появилась ветка r/deepfakes. В основном там выкладывали контент либо порнографического содержания, в которых к актёрам «приклеивали» лица знаменитостей, либо видео, в которых лицо Николаса Кейджа вставляли в различные фильмы.

Как они работают?

В основе работы дипфейк-алгоритмов лежит нейросеть-автокодировщик. Позднее эту нейросеть улучшили генеративно-состязательной сетью.

Если рассматривать принцип создания дипфейков в общих чертах, то основные этапы в создании дипфейков следующие:

Нейросети даётся большой массив данных;

Она обрабатывает массив и изучает особенности лица и мимики;

Как итог нейросеть учится воспроизводить лицо человека и её можно использовать для синтеза контента.

Где применяются дипфейки?

Практически везде, где можно использовать видео или звук. Фильмы, видео, записи голосов — во всех этих сферах применяются дипфейки.

Например, в фильме «Хан Соло. Звёздные войны: истории» с помощью дипфейк-технологий «омолодили» Хана Соло, которого играл Харрисон Форд.

Но основная доля использования дипфейков приходится на развлекательный или политический видеоконтент. Как правило, это либо создание видеомемов или видео категории «18+», в которые подставляют лица знаменитостей, либо манипуляции с видеозаписями политиков.

Как создать свои дипфейки?

На просторах сети есть куча программ, функция которых — создание дипфейков. С помощью них можно сделать многое, например, заменить лицо на видео на совершенно другого человека или изменить движения губ говорящего. А изменение движения губ и наложение новой звуковой дорожки с голосом говорящего (которую, кстати, тоже можно сделать с помощью отдельных дипфейк-программ) позволят сделать контент, в котором человек говорит совершенно другие вещи, нежели в оригинале.

Наиболее популярной программой для создания такого контента является DeepFaceLab. По заявлениям создателей продукта, с его помощью создаётся около 95% дипфейк-видеоконтента. Скачать программу можно с гитхаба.

Однако есть и другие программы, такие как:

У каждой программы есть свои нюансы, будь то необходимость технических знаний разного уровня или оплаты подписки. Но свою функцию они выполняют неплохо.

Теоретически можно создать свою нейросеть и её обучить. Однако такой вариант — дорогой, сложный и маловероятный в сегодняшних реалиях, поэтому в материале было решено опустить его как околомифический.

Как дипфейки влияют на жизнь людей?

В основном произведённый с помощью дипфейк-технологий контент не оказывает особого влияния на жизнь человека. Да, те же мемы развлекают и веселят людей, но какого-то вау-эффекта не будет.

Однако дипфейки, созданные в политических целях или нацеленные на конкретного человека, могут оказать ощутимый эффект на цель. Например, во время избирательной кампании в законодательное собрание Дели в феврале 2020 года партия Джаната использовала дипфейк-технологии для создания версии речи лидера на диалекте харьянви. В итоге изначально англоязычное видео с помощью технологии липсинка Синхронизация движения губ со звуком.стало доступным для понимания людям, которые говорят на этом диалекте и английского не знают.

Аналогично можно и нанести ущерб. С помощью дипфейк-технологий можно обучить нейросеть воспроизводить необходимый текст голосом нужного человека, потом применить те же методы, что и в случае с индийской партии — и можно распространить видео, как человек говорит то, что нужно, без участия его самого.

Дипфейки также могут стать (и уже становятся) инструментом для мошенничества. Например, недавно мошенники запустили рекламу мастер-класса по якобы успешному использованию нейросетей и блокчейн-технологий. Всё это якобы разработано командой Dbrain, а на видео проект представляет Дмитрий Мацкевич. Только вот ни Dbrain, ни сам Дмитрий к этому проекту, который предлагает быстрые крупные доходы с минимальным капиталовложением, отношения никакого не имеют. Просто лицо спикера с помощью дипфейк-технологий «приклеили» к другому человеку, который уже от лица Дмитрия и рассказывал о проекте и зазывал людей на мастер-класс.

Или, например, случай летом 2019 года, когда мошенники применили дипфейк-технологии, чтобы сделать видео с участием Дмитрия Нагиева. В этом видео он предлагал поучаствовать в розыгрыше ценного приза. Перейдя на сайт розыгрыша, пользователи попадали на фишинговую страницу и, как правило, теряли деньги.

Вместо резюме

Дипфейки — это не добро, но и не зло. Это всего лишь инструмент. С его помощью можно как сделать смешной видеомем или донести важную информацию конкретной группе людей. Но в то же время можно нанести кому-то вред.

В итоге всё, как и всегда, зависит исключительно от того, к кому в руки этот инструмент попадёт. К сожалению, контролировать и регулировать распространение и использование подобных программ очень сложно.

Поэтому мы очень надеемся, что дипфейк-технологии подарят людям как можно больше полезных и весёлых видео и как можно меньше будут использоваться со злым умыслом.

Фото на обложке: shuttersv /Shutterstock