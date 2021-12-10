Что такое диплинкинг (не путать сами знаете с чем) и как им пользоваться?

Специалисты Adjust , международной глобальной платформе мобильного маркетинга, изучили еще один инструмент, который поможет увеличить продажи в диджитале в этот предпраздничный сезон. Речь идет о диплинках: гиперссылках, которая направляет клиента сразу в конкретный раздел сайта или приложения. Чем этот инструмент может быть полезен для бренда, бизнеса или компании? И почему особенно важно внедрять его в предпраздничный сезон? Рассказывает Леонид Елецких, директор по продажам в компании.

Индекс цифровой экономики Adobe за 2021 год (Adobe Digital Economy Index 2021) показал, что 60 % посещений веб-сайтов розничной онлайн-торговли в августе 2020 происходило со смартфонов. В целом тенденция продолжает сохраняться: 40 % всех онлайн-продаж совершаются сегодня именно таким образом.

Что такое диплинкинг

Диплинки — это ссылки, по которым покупатели переходят прямо на страницу в приложении, а не на страницу веб-сайта или магазина приложений. Используя диплинкинг, можно направлять пользователей в конкретные места в приложении. Например, к рекламным акциям, что сэкономит клиентам время и силы на самостоятельный поиск определенной страницы.

Диплинки значительно улучшают взаимодействие с пользователем: легко переходить от рекламы беспроводных наушников в социальной сети прямо на страницу этого продукта в приложении.

Эта функция часто используется на ПК, но на мобильных устройствах она всё еще не стала чем-то привычным. В конечном итоге, диплинкинг помогает покупателям найти интересующий их продукт, стимулирует их возвращаться снова и снова. Эта функция также способствует привлечению новых пользователей (UA) и снижению их оттока благодаря оптимальному пользовательскому опыту.

Как использовать диплинкинг в приложениях розничной торговли

Задача диплинкинга в сфере мобильной коммерции — в первую очередь направлять пользователей прямо на интересующие их страницы и улучшать конверсию. 51% пользователей мобильных устройств предпочитают завершать транзакции в приложении, поэтому использование диплинкинга при показе мобильной рекламы или в электронных письмах действительно окупается. Это особенно актуально в социальных сетях.

«Почти 80% потребителей, опрошенных Facebook, сказали, что они использовали по крайней мере одно приложение или сервис Facebook для поиска покупок во время прошлогоднего праздничного сезона», — говорит Алисия ЛеБеф (Alicia LeBeouf), руководитель отдела розничной торговли, супермаркетов и продуктовых магазинов в Facebook.

Социальные сети становятся всё более важной отправной точкой для онлайн-покупателей, а пользователи социальных всё чаще работают с мобильными устройствами.

Но диплинкинг используется также и для других целей.

Если вы определите ушедших пользователей или клиентов, которые не оформили заказ до конца, вы сможете отправить им сообщения с диплинками по электронной почте или с помощью таргетированной рекламы.

Это сразу выявит, как этот сегмент аудитории реагирует на предложения и рекламные кампании. А также поспособствует повторному вовлечению пользователей, которые могут уйти, мотивирует их вернуться в ваше приложение и напомнит им о ваших предложениях.

Но что произойдет, если на диплинк кликнет пользователь, у которого еще нет вашего приложения? Ничего страшного: в таком случае сработает отложенный диплинк, и пользователь будет перенаправлен в магазин приложений. Поскольку данные о клике регистрируются, после установки юзер будет автоматически перенаправлен на нужную страницу в аппе. Такой подход также сократит число упущенных продаж.

Но в связи с изменениями в iOS 15+ следует учесть ряд особенностей, как в отношении прямого, так и отложенного диплинкинга.

Диплинкинг и АТТ

После прекращения поддержки IDFA и введения App Tracking Transparency (ATT) маркетологи изо всех сил пытались найти новые способы анализа своих мобильных кампаний. Выше я писал, что внедрение диплинков в кампании поможет понять, на какую рекламу или электронные письма реагируют клиенты и как лучше распорядиться рекламным бюджетом.

Хорошие новости заключаются в том, что если диплинки не используются для обхода правил ATT, они не подпадают под запрет и, следовательно, обновление iOS 15+ на них не повлияет. Однако есть одно «но».

Кампании SKAdNetwork открывают страницу App Store в режиме веб-просмотра. Это означает, что они могут игнорировать условные диплинки, которые направляют существующих пользователей в приложение, а новых пользователей — в App Store.

Условные диплинки работают должным образом, но только для пользователей, у которых в данный момент установлено ваше приложение. Новые пользователи не перенаправляются в App Store для установки приложения. Это важно иметь в виду при создании кампаний с функцией диплинкинга в предпраздничные дни.

Если в планах использовать отложенные диплинки, важно помнить, что на них могут повлиять меры по обеспечению конфиденциальности iOS. Возможности отложенного диплинкинга для пользователей iOS 15, которые не дали согласия на отслеживание, очень ограничены, поскольку без детерминированной атрибуции невозможно сопоставить клик с установкой.

Маркетологи должны понимать, как и когда они могут использовать отложенный диплинкинг на iOS, но если ваша целевая аудитория — владельцы устройств Android, вы можете оптимизировать кампании для одной страницы, этапа или каталога, не беспокоясь о проблемах навигации пользователей.

Диплинкинг поможет усовершенствовать все этапы мобильной коммерции — от привлечения пользователей до сокращения оттока и от пользовательского опыта до конверсий. Тем самым вы сможете обеспечить себе прибыльный предпраздничный сезон.

4 важных рекомендации при использовании диплинков

Помните, что главная задача диплинка — сэкономить время и силы клиента. Диплинк позволяет направлять пользователя в конкретные места в приложении и улучшать конверсию. Учтите, что отложенные диплинки в iOS15+ имеют свои особенности. Если ваш пользователь не дал согласия на отслеживание, то возможности такого диплинка будут сильно ограничены: без детерминированной атрибуции невозможно сопоставить клик с установкой. Ну а для владельцев Android можно оптимизировать кампании, не беспокоясь о проблемах навигации пользователей. Не забывайте про SKAdNetwork. Так как теперь компании открывают страницу App Store в режиме веб-просмотра и могут игнорировать условные диплинки, которые направляют существующих пользователей в приложение, а новых пользователей — в App Store. Условные диплинки работают должным образом, но только для пользователей, у которых в данный момент установлено ваше приложение. Новые пользователи не перенаправляются в App Store. Это важно иметь в виду при создании кампаний в предпраздничные дни. Определите ваших ушедших пользователей. Или тех, кто не до конца оформил заказ. И отправляйте им сообщения с диплинками по электронной почте или с помощью таргетированной рекламы. Это поможет выявить, как эта аудитория реагирует на ваши предложения, и повторно вовлечет пользователей.