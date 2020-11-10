Цифровой интеллект: прокачайте его и используйте технологии для бизнеса по максимуму

Сейчас любой бизнес стремится стать цифровым. Исследование PwC Global Digital IQ 2020 показало, что только 5% компаний добиваются окупаемости своих инвестиций в цифровые технологии и получают значительные преимущества в каждой из областей — от обеспечения роста и прибыли до внедрения инноваций, клиентского опыта, персонала.
Сергей Ахметов, СТО разработчика умных решений для развития людей и бизнеса TalentTech, рассказывает, как избежать ошибок при внедрении цифровых инноваций и усилить digital-IQ в команде.
В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.
Чек-лист: главные шаги для развития цифрового IQ
- Свяжите свой бизнес и цифровые стратегии. Digital-IQ — показатель способности организации использовать технологии в работе извлекать с их помощью прибыль. Важнейший первый шаг в повышении такого IQ — привязка вашей цифровой стратегии к бизнес-целям. Высокий уровень цифрового интеллекта означает инвестиции в то, что приносит пользу. Делайте только те вложения, которые стратегически соответствуют бизнесу вашей компании: что-то может быть передовой технологией, но если вашей организации это не помогает достичь целей, это не должно быть критерием для внедрения.
- Определяйте цифровые инициативы. Руководители, IT-специалисты и вовлеченные в цифровую трансформацию сотрудники в компании должны провести анализ процессов и определить, какие есть пробелы, что необходимо усиливать и какие возможности для бизнеса можно создать. Так получится расставить приоритеты во внедрении инноваций.
- Налаживайте внешние цифровые отношения. Каждой организации важно иметь связи за пределами своего бизнеса. Проекты, сообщества разработчиков, университеты и инкубаторы для стартапов — те места, где можно установить полезные контакты, которые помогут вам быть в курсе технологий и изменений.
- Понимайте потребности бизнеса. Ваш Digital IQ оказывает влияние на всю компанию, поэтому все руководство — от директора по маркетингу до финансового и директора по правовым вопросам — должно соответствовать цифровыми потребностями вашей компании.
- Сосредоточьтесь на инициативах команды. Учитывайте взаимодействие клиентов и сотрудников, смотрите на то, как вы реализуете цифровые инициативы и как создаете культуру инноваций. Помочь в этом могут технологические HCM-системы и решения, направленные на оценку, развитие навыков сотрудников, повышение их вовлеченности и мотивации.
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Оцените свои вложения в технологии. Убедитесь, что в бюджете вашей организации заложены средства как на сегодняшние технологии, так и на технологические потребности завтрашнего дня. Поскольку скорость появления новых технологий продолжает расти, организациям пора направить еще больше ресурсов на повышение своего цифрового IQ.
Цифровая культура — это «новый английский»
Самое главное требование теперь — это цифровая культура. Это набор важных принципов и ценностей, которые характеризуют использование цифровых технологий в работе как с клиентами, так и внутри компании.
Главные принципы цифровой культуры — знание современных технологий и умение их применять, быстрая обучаемость новому, понимание и владение принципами информационной безопасности, эффективное использование цифровых каналов для внутреннего и внешнего взаимодействия.
Лидерам цифровой трансформации нужно знать, как собирать данные, где их источники, уметь обрабатывать и применять разные виды интеллекта (человеческий и искусственный) для анализа.
Результатом этого будет формулировка гипотез, поэтому здесь важно уметь проверять их и быстро экспериментировать.
По данным исследования KDMA «Цифровая трансформация 2020», наиболее востребованными навыками и компетенциями, которые демонстрируют уровень владения «цифровой культурой», 66% российских компании считают аналитику, навык работы с данными, методы и инструменты цифровизации продуктов и сервисов. Важными являются управление процессами и проектами (58%), самообучение и адаптация (57%), технологическая экспертиза (50%), стратегическое мышление (46%).
72% флагманов исследования PwC в последнее время активно осваивали новые программы и технологии в процессе повышения квалификации персонала. С другой стороны, главным препятствием для повышения цифрового интеллекта дефицит квалифицированных специалистов на рынке. Если бизнесу не хватает кадров и компетенций, можно прибегнуть к следующим решениям:
- Создание новых позиций и наем новых сотрудников с рынка.
- Повышение квалификации текущих сотрудников. Среди российских компаний этому уделяет внимание 60%. Так, сеть «Магнит» внедрила решение TalentTech.Обучение для оценки цифровых навыков и адаптивного обучения команды во время самоизоляции.
- Привлечение внешних консультантов.
- Замена недостаточно компетентных сотрудников новыми с рынка.
- Покупка команд специалистов.
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Роботизация и применение искусственного интеллекта. С его помощью ПАО «Северсталь» автоматизировала и ускорила процесс подбора кандидатов на внутреннюю лидерскую программу — ИИ помог быстро найти будущих лидеров корпорации.
Как достичь максимума
- Повышению цифрового интеллекта способствует изменение подхода руководителей к внедрению инноваций. По данным исследования KDMA, 29% российских компаний не хватает поддержки руководства во время трансформации. Мой личный опыт и встречи по обмену опытом – в том числе с иностранными компаниями – подтверждают эти данные. Цифровая трансформация должна быть одним из приоритетов для топ-менеджмента.
- Флагманы отличаются от других компаний тем, что обладают более четким и долгосрочным видением цифровой трансформации. Такой бизнес внедряет digital-процессы системно — инновации рождаются внутри самой компании ежедневно и непрерывно, шаг за шагом, как любят говорить в Китае.
- Проанализируйте бизнес-процессы компании, соберите мнение сотрудников и нащупайте проблемные точки, после чего определите приоритеты для цифровизации. Внедряйте технологии, которые позволят повысить эффективность сбора и анализа данных. Я не раз видел ситуации, когда системно собранные данные, открывали глаза на ситуацию, а действия после этого приобретали определенность и точность.
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Чтобы стать компанией с высоким цифровым интеллектом, важно расширить права и возможности сотрудников – это позволит им инициировать изменения. Для этого команде необходимы сильные диджитал-компетенции. Чтобы развить их, авторы исследования Global Digital IQ 2020 предлагают сфокусироваться не на традиционных тренингах, которые обычно накапливают знания, а на усилении навыков на практике. Позвольте вашим сотрудникам проявлять инициативу и использовать практики самоорганизации. Они, скорее всего, будут ошибаться поначалу, но в итоге положительные результаты этой самостоятельности будут важнее и ценнее, чем допущенные ошибки.
Фото на обложке: Shutterstock/oatawa
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