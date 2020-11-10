Сейчас любой бизнес стремится стать цифровым. Исследование PwC Global Digital IQ 2020 показало, что только 5% компаний добиваются окупаемости своих инвестиций в цифровые технологии и получают значительные преимущества в каждой из областей — от обеспечения роста и прибыли до внедрения инноваций, клиентского опыта, персонала.

Сергей Ахметов, СТО разработчика умных решений для развития людей и бизнеса TalentTech, рассказывает, как избежать ошибок при внедрении цифровых инноваций и усилить digital-IQ в команде.

Цифровой интеллект: прокачайте его и используйте технологии для бизнеса по максимуму