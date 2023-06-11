Десять трендов цифрового маркетинга на 2023 год

Цифровой маркетинг развивается все больше, наполняясь новыми инструментами и способами продвижения. Какие тенденции актуальны в 2023 году? На что обратить внимание специалистам? Чего ждать в ближайшем будущем? О главных трендах цифрового маркетинга в 2023 году рассказывает директор по развитию PRonline Дмитрий Трепольский.

Google Analytics 4: больше чем тенденция

Одной из важных вех для веб-аналитики в 2023 году станет окончательное внедрение нового пакета бизнес-аналитики Google Analytics 4 (или GA4), а перенос данных из Universal Analytics в GA4, вероятно, станет важной задачей для многих маркетинговых команд.

Новая версия инструмента будет обладать следующими преимуществами:

Сбор данных с веб-сайтов и приложений для лучшего понимания пути клиента.

Использование данных, основанных на событиях, вместо данных, основанных на сеансах.

Включение средств контроля конфиденциальности, например, измерение без использования файлов cookie.

Возможности прогнозирования для управления без сложных моделей.

Прямая интеграция с платформами социальных сетей для генерации действий на сайте или в приложении.

Появление подкастов в стратегии цифрового маркетинга

Маркетинговый подкаст стал одним из самых популярных информационно-развлекательных форматов. Все больше людей слушают подкасты, что делает их отличной возможностью для брендов. Этот канал можно использовать для повышения осведомленности, привлечения новой аудитории и создания присутствия бренда.

Один из самых важных аспектов подкаста в маркетинге — то, что он очень доступен для пользователя, так как его можно слушать в любое время, и это создает довольно большое конкурентное преимущество перед другими каналами, требующими большей концентрации.

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Пользовательский контент

Пользовательский контент тесно связан с маркетингом влияния, а кампании по его созданию стали важной частью современных стратегий. Это оригинальный контент, специфический для бренда, созданный влиятельным лицом или широкой публикой, в различных форматах: изображения, видео, отзывы, даже подкасты. Он на 42% эффективнее брендированного контента и имеет в семь раз более высокую вовлеченность, чем обычные брендированные сообщения.

Если у вас есть такая возможность, то без колебаний включайте пользовательский контент в свою стратегию на 2023 год. Пользователи хотят видеть более аутентичные материалы, а платформы все больше полагаются на нативный контент даже в рекламе.

Нативная реклама для интеграции в цифровые каналы

Нативная реклама связана с предыдущей тенденцией и в 2023 году на нее также стоит сделать ставку. В данном случае это маркетинговый контент, созданный брендами, который не воспринимается как реклама, но полностью интегрирован в платформу.

Ключевой момент в этом типе рекламы — то, что этот контент должен быть качественным и представлять ценность для пользователя. Аудитория все больше использует инструменты для ограничения рекламы на своих профилях в социальных сетях, поэтому брендам необходимо искать новые способы охвата. Нативная реклама — хороший вариант, поскольку она адаптируется к среде, в которой появляется, и способна вызвать доверие целевой аудитории к бренду.

Рост доверия к маркетингу влияния

Вы, наверное, догадались, что в 2023 году маркетинг влияния по-прежнему будет одной из самых сильных ставок. Эти стратегии направлены на достижение эффективных связей между брендами и их аудиторией.

Год за годом растет число рекламных инвестиций в лидеров мнений. Согласно отчету Business Insider, ожидается, что к 2023 году маркетинг влияния принесет €16,4 млрд доходов от рекламы, что на 32% больше, чем в 2019 году.

Рост этого типа стратегии обусловлен несколькими факторами. Один из них заключается в том, что спонсорский контент в социальных сетях появляется все чаще, поскольку платформы адаптируют свои алгоритмы к нему. Кроме того, зачастую пользователи больше доверяют рекомендациям, если они исходят из профиля пользователя, за которым они следят.

Дополненная реальность

Цель этой стратегии — создать запоминающийся и непохожий на другой контент. Эта тенденция также напрямую связана с виртуальной реальностью и электронной коммерцией. Рост использования технологии дополненной реальности означает, что потребительский спрос на этот тип опыта будет расти. Мы уже видим, как крупные цифровые платформы взяли на себя обязательство работать над решениями, включающими этот тип технологии.

По данным Snap Consumer, к 2025 году почти 75% населения планеты и почти все люди, использующие социальные и коммуникационные приложения, будут частыми пользователями AR.

Брендинг и ценности бренда

Сегодня крайне важно запускать эффективные кампании по повышению осведомленности и узнаваемости бренда. И в этом ряду брендинг и ценности бренда очень важны и становятся основой для роста бизнеса.

В конце концов, они представляют собой дополнительную ценность, которую получает продукт или услуга благодаря брендингу. Эта тенденция продолжит развиваться, и каждый день будут появляться новые бренды и продукты, поэтому создание конкурентного преимущества — это ключ к тому, чтобы выделиться в глазах потребителей.

Новые решения для поддержки конфиденциальности

Потребители все больше беспокоятся о том, как компания может использовать их данные. Многие пользователи требуют большей прозрачности и должны быть уверены в бренде, прежде чем принять решение о покупке продукта или услуги. Бренды все больше стремятся гарантировать безопасность данных, соблюдая правила конфиденциальности, избегая утечек и предоставляя пользователям подробную информацию о том, как они будут использоваться.

В мире цифрового маркетинга получение данных о потребителях является ключевым фактором, позволяющим отслеживать взаимодействие пользователей с брендами и иметь возможность использовать эту информацию для проведения рекламных кампаний. В условиях, когда использование данных третьих сторон на веб-сайтах вызывает все больше споров, возрастает значение куки-файлов первых сторон для сбора более качественных данных и CRM-систем.

Одной из самых горячих тем в 2023 году по-прежнему остается конфиденциальность пользователей перед лицом всех этих систем сбора информации. По этой причине платформенные решения, поддерживающие эту тенденцию, становятся все более распространенными.

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Account-Based Marketing (ABM)

Это направление ориентировано в основном на B2B-бизнес. Такой маркетинг позволяет определять местонахождение потенциальных клиентов, а команды по продажам и маркетингу работают над персонализированным, ценным опытом покупки для этих клиентов.

Фактически, цикл продаж при использовании стратегии ABM упрощается. Стратегия ABM воздействует на более медленные и специализированные циклы продаж, повышая релевантность вашего бизнеса и улучшая возврат инвестиций.

Рост интеллектуальных и автоматизированных торгов в цифровой рекламе

Алгоритмы машинного обучения по сути предсказывают действия на основе данных, позволяя нам легче соотнести их с потребностями пользователей и превратить в конверсии. Благодаря алгоритмам машинного обучения мы можем оставить в прошлом ручную настройку для повышения эффективности кампаний.

По этой причине инструменты, использующие машинное обучение для быстрого анализа миллионов сигналов и корректировки стратегий цифровой рекламы в режиме реального времени, становятся все более популярными. Одним из примеров таких инструментов является Smart Bidding от Google Ads. Это набор стратегий торгов, которые используют машинное обучение для корректировки каждого аукциона в режиме реального времени.

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