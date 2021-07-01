Digital-зрелость: как узнать, на каком этапе цифровой трансформации находится бизнес

Как определить цифровую зрелость бизнеса и максимально безболезненно провести трансформацию, а также на каком этапе находятся российские компании, рассказала генеральный директор digital-агентства MediaGuru Анастасия Можаева.

В профессиональной и даже обыденной жизни мы все чаще сталкиваемся с понятием «digital-зрелость». О ней уже говорят не только мировые гиганты, но и бизнесы более скромных размеров. Назрел момент для трансформации почти любой компании в сторону цифровизации. И как бы банально это ни звучало, толчком к ускорению digital-развития послужила пандемия.

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Что такое digital-зрелость

Простыми словами, digital-зрелость — это показатель цифрового развития компании. Если подробнее, это совокупность двух сущностей.

Первая сущность — то, что находится на поверхности и видит каждый пользователь:

как компания представлена на рынке, в частности в интернете: сайт, приложение, соцсети, YouTube, Telegram;

продвижение бренда и коммуникация с аудиторией: реклама, SEO, SMM, чат-боты, мессенджеры;

организация продаж: возможность купить товар или услугу онлайн, оформить доставку, получить товар в короткие сроки, оформить возврат.

Вторая сущность — то, что находится под капотом бизнеса, то есть его внутренние процессы: технологические возможности, управление разработкой, сбор аналитики, финансы, корпоративная культура. Все это скрыто от пользовательских глаз, но играет большую роль в работе компании.

Как определить digital-зрелость бизнеса

Уже разработано несколько рейтингов и инструментов, с помощью которых можно определить цифровую зрелость бизнеса. Расскажу о некоторых из них, которыми мы сами пользуемся в агентстве.

Рейтинг SDI 360

Посмотреть рейтинги компаний разных сфер и пройти тестирование бизнеса можно через SDI 360. Этот проект работает при поддержке РАЭК и «Медиалогии».

Если решите получить персональный отчет, результат исследования будет выглядеть примерно так, как на изображении ниже. Это исследование рынка супермаркетов и гипермаркетов стройматериалов и инструментов для ремонта. Полный рейтинг — на сайте.

Инструмент от Google и BCG

В 2018 году компания Boston Consulting Group провела исследование, которое показало, что всего 2% компаний находится на самом высоком этапе digital-зрелости — мультимоментности.

Google вместе с BCG разработали инструмент Digital Maturity Benchmark. Он создан, чтобы помочь определить, на какой стадии цифровой зрелости находится бизнес и какие шаги нужно предпринять для перехода на новый уровень. Пользоваться инструментом легко: нужно просто ответить на вопросы о работе вашего бизнеса. В результате вы получите подробный анализ цифровой зрелости компании и «дорожную карту».

Исследование от Deloitte и SAP

Deloitte и SAP в исследовании, которое было опубликовано в марте 2021 года, провели оценку цифровой зрелости российского бизнеса. Специалисты опросили руководителей из разных отраслей.

Среди них:

банки;

розничная торговля;

телекоммуникации;

топливно-энергетический комплекс;

машиностроение;

автомобилестроение;

металлургия;

добыча полезных ископаемых;

медицина и фармацевтика.

Исследование показало, что лидером цифровизации в России стали банки, сферы торговли и потребительских товаров.

На графике видна разница российских и международных отраслевых показателей. Заметьте, что в диджализации больше всего отстают телекоммуникационная отрасль и машиностроение.

В целом мировой бенчмарк совпадает с российским, за исключением блока операционной деятельности. Тут российский рынок отстает в управлении изменениями и интеллектуальным управлением процессами.

Думаю, в большей степени такое отставание связано с тем, что у многих компаний нет системного подхода или только начинает формироваться культура управления изменениями, в том числе диджитализацией, внутри компании.

Как пандемия повлияла на бизнес наших клиентов

Недавно мы провели опрос среди наших клиентов о том, как пандемия повлияла на их бизнес.

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Во время локдауна казалось, что падение будет более сильным и продолжительным. Но ситуация замотивировала многие бизнесы быстро подстроиться под ситуацию. Начался массовый переход в онлайн и пришло более серьезное осознание, насколько могут быть полезными цифровые данные.

Сейчас уже многие понимают, что один из первых этапов на пути к цифровой зрелости — построение сквозной аналитики и разработка системы хранения, обработки и интерпретации полученных данных. Большая часть наших клиентов уже прошла этот этап или находится в процессе настройки.

Но не менее важны digital-инструменты и каналы. Мы поинтересовались у клиентов, какие новые для себя направления они стали запускать в 2020 году.

Наибольшую популярность набрали «Яндекс.Дзен» и «Пульс». Еще мы видим, что в период локдауна бизнес стал активно интегрироваться с блогерами.

Как жили digital-агентства

Мы — digital-агентство MediaGuru, тоже являемся бизнесом и сами задались вопросами:

«Как трансформировать наш бизнес?»,

«Какие требования будут у бизнеса в ближайшем и отдаленном будущем?»,

«Чего ждут от нас клиенты и партнеры?».

Сама трансформация для нашего агентства началась несколько лет назад. Поделюсь, с чего мы начинали.

Три года назад мы узко специализировались на performance-маркетинге, но поняли, что этого недостаточно: появляются новые технологии, способы работы с аудиторией. Коммуникации с пользователями усложняются, а ожидания наших клиентов увеличиваются, поэтому работы только с перфомансом недостаточно.

Мы определили, что настал момент меняться — для нас это стало вызовом. Мы перешли к модели работы «Маркетинг 360». Она позволяет охватить все пути коммуникации с пользователем на любых этапах: от знания бренда, формирования потребности у клиентов до совершения покупки и поддержки лояльности. Мы научились создавать уникальные маркетинговые стратегии для продвижения бизнеса клиентов.

Путь трансформации еще пройден не до конца. Думаю, этот процесс циклически бесконечен. Но мы уже видим успехи в этом направлении. Одним из сложнейших этапов было ментальное перестроение в умах всей команды — очень тяжело отказаться от привычного уклада и парадигм, которые вжились в сознание.

Главные выводы

Сегмент В2С показывает высокий уровень digital-зрелости. Этот факт можно объяснить тем, что из-за высокой конкуренции компании быстрее внедряют новые технологии. Многие компании не готовы меняться, и это мешает цифровизации. Препятствием также становится корпоративная культура.

Чтобы успешно пройти digital-трансформацию, компаниям нужно:

менять подход,

становится более прозрачными,

вовлекать всю команду в процесс изменений,

обучать сотрудников,

давать возможность генерировать идеи и реализовывать их,

давать право на ошибку.

Конечно, во многих приведенных опросах участвовали крупные игроки. Но это не значит, что трансформация не затронет средний и малый бизнес.

Причем у МСБ процесс изменения, как правило, проходит проще. У небольших компаний меньше команды, поэтому им легче быть гибкими, менять стратегии, инструменты и адаптироваться к нововведениям.





Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Joyseulay / Shutterstock