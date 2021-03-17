Держите мозг в чистоте: как организовать своё цифровое пространство

Как уменьшить информационный шум и освободить время для важных дел? Своим опытом делится Никита Белоногов, менеджер по коммуникациям Aggreko.

Когда мы говорим о цифровой гигиене, то в первую очередь подразумеваем некие правила, которые помогут обезопасить данные и избежать встречи с мошенниками. Под цифровой этикой понимается правильное поведение в сети, а под цифровой грамотностью – уровень владения информационными системами.

Но несмотря на избыток понятий, существует ещё одно: организация цифрового пространства затрагивает всё вышеперечисленное и помогает осознанно подходить к настройке ваших гаджетов. Правильное использование систем и приложений, контроль над учётными записями и персональными данными будут способствовать вашей эффективности.

Например, вы сможете сделать шаг в разумном потреблении, не попадая на уловки маркетологов, а также обнаружите, что располагаете временем, которое сможете потратить на более важные дела.

1. Каналы связи и социальные сети

Пустые профили в социальных сетях становятся дурным тоном. Порой страницы могут рассказать о нас больше, чем резюме – например, поэтому рекрутеры довольно часто обращаются к такому способу получить информацию о кандидате.

Популярным становится подход: есть социальная сеть – веди страничку, нет активности – удаляй социальную сеть. Довольно простой и логичный подход, поскольку альтернативой для связи с друзьями и коллегами стали мессенджеры, получать полезные знания от блогеров можно с помощью других источников, а наблюдение за чужой жизнью порядком надоело из-за приукрашенных историй.

Вы получите больше правдивой информации, наладите общение и избавитесь от ещё одной вредной привычки, когда спросите человека о его делах напрямую.

Личный опыт. Для связи с друзьями я использую Telegram, для рабочих переписок WhatsApp, а для внутреннего общения в компании есть целое виртуальное пространство. На данный момент я зарегистрирован только в социальной сети Facebook, и необходима она мне для личного бренда и публикации моих статей.

2. Приложения и учётные записи

Все приложения требуют авторизации и создания учётной записи. Но чем реже мы делимся персональными данными, тем лучше, поэтому минимизируйте количество приложений и убедитесь, что вы понимаете, с какой целью их используете.

Например, для iPhone стало бесполезным приложение QR Code, поскольку стандартное приложение Camera имеет эту функцию; или приложение Metro может спокойно заменить приложение Maps, которое имеет более широкий функционал, включая маршруты метро; в зависимости от телефонов и ваших предпочтений таких примеров может быть больше.

Существует удобный формат связки приложений – один аккаунт в Yandex или Google даёт доступ к нескольким сервисам. Но стоит остановиться на одном из них, более удобном для вас, поскольку дублирующие друг друга сервисы только наводят путаницу.

Личный опыт. Примерно раз в год я нажимаю кнопку «Стереть контент и настройки» на моём iPhone. Это помогает избавиться от ненужного хлама, держать все свои данные под контролем и ещё раз посмотреть критически на все используемые приложения.

3. Персональные данные и подписки

Регистрируясь в приложениях и сервисах, вы чаще всего получаете предложение ввести свой телефон и электронную почту. Не всегда это необходимо для двухфакторной авторизации – в большинстве случаев маркетологи просто желают получить ваши данные для рассылок, поэтому не вводите их там, где это возможно.

В случае, если это всё-таки необходимо для регистрации, просто уберите галочку напротив согласия на получение информационных материалов.

Личный опыт. Я стараюсь по минимуму подписываться на рассылки, поскольку практической пользы от них получаю мало, а назойливые уведомления только отвлекают от дел. Подписываюсь осознанно только на интересующие меня темы и внутри сервиса настраиваю периодичность.

4. Уведомления и настройки телефона

И компьютеры, и телефоны созданы для того, чтобы выполнять довольно простую функцию – автоматизировать и упрощать. Но большинство людей использует экранное время неэффективно, в чем можно убедиться с помощью одноименного приложения на iPhone.

Старайтесь меньше, но эффективнее использовать ваши гаджеты – это не так трудно, если вы обладаете достаточной самодисциплиной. Но существует явление, которое намеренно будет пытаться вернуть вас в бесконечную игру – система уведомлений, согласно которой оповещение приходит не в момент использования телефона, а спустя какое-то время после блокировки.

Личный опыт. Довольно часто я замечаю, каким образом мои друзья или знакомые справляются с постоянным информационным потоком – эти красные циферки около иконок приложений говорят о том, что большинство сообщений остаются непрочитанными.

Лично я не люблю пропускать важное, но и мириться с избытком уведомлений не хочется, поэтому в настройках телефона и каждого приложения в отдельности я заблокировал ненужное.

5. Рабочий стол на устройствах

Беспорядок на рабочем столе в офисе может привести к потере важных документов и вещей, а также снизить вашу продуктивность и концентрацию внимания. То же самое касается и организации рабочего стола на компьютере или телефоне. Чтобы сконцентрироваться на важных целях, нужно разместить их перед глазами.

Личный опыт. Если посмотреть на рабочие столы моего ноутбука и моего телефона, можно увидеть минимум папок и иконок. Я привык структурировать данные, оставляя рабочий стол компьютера чистым – на нём располагаются только документы и файлы, над которыми работаю в данный момент.

Чтобы эффективно использовать сайты и сервисы, я добавляю их в избранное браузера, группируя по функциям. На iPhone есть отличная возможность пользоваться не только основными экрана, но и страницей Widgets, а также Apps Library. Более того, на основных экранах можно располагать не только иконки, но и выделять некоторые приложения в виджеты, то есть делать их визуально большими, и как следствие, более заметными.

Эти подходы к организации цифрового пространства порой похожи на войну против нейромаркетинга и управления вашим сознанием, но подобные правила гигиены, поведения и грамотности помогут стать эффективнее в использовании гаджетов.

В дополнение к этим пяти рекомендациям хорошо подойдут критическое мышление и пересмотр используемых инструментов, а также цифровые выходные – упражнение, которое предполагает отказ от использования гаджетов на 24 часа или более.

Многочисленные исследования показывают, насколько улучшается качество общения между людьми, память и даже осанка после экспериментов по уменьшению времени использования устройств. Более того, вы обнаружите, что для дел, до которых никогда не доходили руки, наконец-то появилось время.

Не забывайте, что все изобретенные человечеством технологии должны помогать вам в достижении ваших целей, поэтому используйте эти инструменты максимально эффективно.