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Дизайн и культура: что влияет на интерфейсы и пользователей?

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Маша Мандрыкина
Маша Мандрыкина

UX/UI дизайнер 65pixels

Анастасия Фролова

По данным GWI, в 2021 году средний пользователь проводит в сети почти семь часов в день. Интернет — явление рукотворное, практически все в нем работает по законам дизайна. Графического визуального контента становится много, и именно дизайн создает образ продукта — он представляет бренд еще до его представления амбассадорами.

Направления дизайна развиваются по-разному, но внимательный пользователь заметит определенные закономерности и взаимное влияние дизайн-парадигмы и людей. Маша Мандрыкина, UX/UI дизайнер 65pixels, рассказала, как дизайн и люди влияют друг на друга, почему так происходит, и что от этого ожидать.

Дизайн и культура: что влияет на интерфейсы и пользователей?

Сначала разберемся в предмете разговора. Что такое дизайн?

Дизайн в целом — это эстетическая формообразующая деятельность со своим мультикультурным языком, который объединяет в себе социальные тренды и технологические инновации. 

Дизайн — это одно из условий развития общества, потому что он организует информационную среду — гиперреальность, в которой мы проводим свое время. Никогда за свою историю человек не взаимодействовал с продуктами работы графических, продуктовых, гейм-, анимационных и UI-UX дизайнеров так плотно, как сейчас.

Дизайн интерфейсов развивается по пути большей чуткости к потребностям пользователя, выявляются и исправляются прежние ошибки. Хорошими дизайн-продуктами становятся те, что ближе пользователю не только с точки зрения юзабилити, но и эстетически, концептуально, эмоционально. 

 

Человек и дизайн: как мы влияем друг на друга

Для комфортной и успешной работы с информацией на современном языке, необходим навык визуальной грамотности. В 1969 году Джон Дебес определил это термин так: «визуальная грамотность относится к группе зрительных компетенций человека и может развиваться в процессе наблюдений и одновременной интеграции увиденного с другим чувственным опытом».

Такие приемы в информационной среде — варианты верстки, сочетания цветов, форм и шрифтов, расположение элементов — «фотографируются» глазами и записываются в долговременную память, чтобы потом использоваться для создания или оценки чего-либо.

Это не все — мы не только потребляем дизайн, но и влияем на него — мы реагируем на ребрендинги компаний, редизайны упаковок, сайтов и приложений. И такую реакцию легко отследить — исследование McKinsey подтверждает связь дизайна продукта с его финансовой  прибылью, для бизнесменов это самое наглядное доказательство ценности дизайна.

В онлайн-продуктах реакция оценивается по поведению пользователей. Так, дизайн-решения проходят естественный отбор — эффективные становятся успешными и используемыми, а неработающие остаются в прошлом.

 

Как дизайн становится чем-то большим

Дизайнер пользовательских интерфейсов проектирует сценарии взаимодействия людей с миром и друг с другом, а коммуникационная сущность дизайна служит предметом дизайн-аналитики.

За 30 лет существования графических пользовательских интерфейсов их вид сильно изменился: от командной строки, для управления которой необходимо было знать соответствующий синтаксис, до появления айфона.

Первые ОС были выполнены в стиле скевоморфизма — элементы интерфейса изображались похожими на реальные, чтобы пользователям было легче взаимодействовать с ними. Сейчас мы пришли к минимализму, потому что пользователи выучили новый язык из кнопок, иконок и команд.

Благодаря плотности контакта с пользователем дизайн стал отражением современной культуры. После этих выводов закономерно возникает вопрос: какие изменения в дизайне происходят и будут происходить в ближайшем будущем? Как социально-культурные изменения повлияют на это?

Для того, чтобы говорить о будущем, обратимся к культурно-историческому бэкграунду.

 

Экскурс в историю

История дизайна берет начало в середине 19 века вместе с появлением английского художественного движения «Искусства и ремесла». Представители движения превозносили ручное изготовление над промышленным производством, любовались природными формами, текстурами и цветами.

Аналогичные движения возникали и в других странах — например, в России был Абрамцевский художественный кружок, просуществовавший в Московской области с 1878 по 1893 год.

В начале 20 века, во время интенсивного развития индустриального производства, науки и техники, роста урбанизации, появляется принципиально новый подход в производстве — массовость. Индустриальная революция становится не просто производственной практикой, а парадигмой мышления общества, влияющей на многие сферы, в том числе на дизайн.

Следующий период развития искусства, модернизм, провозглашает разрыв с трансцендентным — всем непознаваемым, духовным и иррациональным. Модернисты стремятся создать универсальный дизайн для всех национальностей, полов и возрастов. В 1919 году в Германии открывается первая школа дизайна – Баухаус. Основной принцип школы — функционализм.

Однако, уже к началу-середине 20 века идеи модернизма проваливаются — Первая и Вторая мировые войны обнажают несостоятельность модернистских идей индивидуального и социального прогресса, основанного на рациональности.

Несмотря на то, что философское осмысление кризиса модернизма произошло раньше, именно жестокость войн и масштабность использования индустриальных достижений привели к завершению модерна как эпохи. 

В этот момент в западной культуре зарождается постмодернизм, как реакция на кризис идей модернизма. Формирование устоев происходит в 1960-1970-е годы, становится актуальной «Смерть бога», провозглашенная Ницше в 1882 году в книге «Веселая наука», отрицаются все модернистские конструкты.    

Происходит смещение акцента с материального производства на производство социально и культурно значимых продуктов, которые служат для человека средством самоидентификации. 

Дизайнер постмодерна отказывается от строгости в функционализме, он уничтожает сакральные основы и выделяет примитивное и обыденное.

Одним из основоположников дизайна постмодернизма принято считать швейцарского дизайнера и типографа Вольфганга Вайнгарта, чей стиль называют «швейцарским панком» и «типографической анархией», а графический дизайн этой эпохи «типографикой хаоса».

В конце 20 века философская идея постмодерна исчерпывает себя — ее концепция, основанная на отрицании любого тотального дискурса и признании относительности общечеловеческих ценностей, оказывается слишком несостоятельной для длительного самостоятельного существования.

Сергей Михайлов, исследователь дизайна, пишет: «Без постмодерна не стали бы возможны последовавшие за ним в конце XX в. поиски яркого и значимого дизайна с новым смыслом и экологической моралью».

 

Что дальше?

Среди философов и культурологов ведутся споры об актуальной культурной реальности. Некоторые называют наше время гипермодерном, метамодерном или техновитализмом, а кто-то считает, что мы живем в победившем постмодерне, который и не собирается заканчиваться.

Только время покажет, насколько глубокими и важными были культурные изменения, продолжающиеся с начала 2010-х годов. 

Дизайнер в своей работе вынужден быть в курсе последних визуальных и технических трендов индустрии, постоянно развивать насмотренность, знать и учитывать ожидания заказчиков, быть эмпатом и в целом ориентироваться на дух времени.

Такое описание soft-skills дизайнера говорит о том, что он работает на острие профессиональных и культурных трендов и должен уметь чувствовать время. Я замечаю качественные изменения социальной и культурной среды, и мне хочется верить, что это часть изменений, описанных идеологами метамодернизма. 

Этот термин ввели голландский философ Робин ван ден Аккер и норвежский теоретик медиа Тимотеус Вермюлен в своем эссе «Заметки о метамодернизме», опубликованном в 2010 году в «Journal of Aesthetics & Culture». 

В 2015 году в своей статье «Метамодернизм: краткое введение» один из авторов проекта «Notes on Metamodernism», английский художник Люк Тернер пишет о том, что метамодернизм сочетает в себе просвещенную наивность и прагматический идеализм. 

Идеологи метамодернизма говорят о том, что он воплощает в себе человеческий дуализм — «социацию», о которой писал немецкий философ и социолог Георг Зиммель. 

Миллениалы, выросшие на иронии и цинизме культуры постмодернизма, устают от деконструкции и нигилизма и возвращаются к искренности и истинам премодерна, отказываются от карикатурности и релятивизма предыдущей эпохи, снова становятся романтичными и полными надежд.

Уставшие от манипуляций на своих страхах, они считают китчем и не воспринимают агрессивные призывы купить сейчас, мигающие кнопки, таймеры, отсчитывающие время до конца акции.

Как следствие, меняются модели цифрового маркетинга и приемы дизайна: появляется этика и экологичность (как говорил Дитер Рамс, «это не только понятие природоохраняемости, но и защита визуальной среды от загрязнения»), культуросообразность (работа, направленная на гармонизацию взаимодействия человека, общества и техники), растет востребованность в индивидуализации и дифференциации. 

Середина 21 века обещает быть богатой на прорывы в научно-техническом прогрессе и решение связанных с ним социокультурных и мировоззренческих проблем. В информационной среде растет энтропия, и мы не успеваем обрабатывать всю получаемую информацию.

В дизайне разных направлений уже на протяжении нескольких лет минимализм «is the new black» — дизайнеры стараются оптимизировать взаимодействие с пользователями и сохранить интерфейс чистым.

Пример экологичности — темная тема, тенденция 2020 года, популярность которой только растет. Она экономит заряд устройства и снижает нагрузку на зрение.

Дизайн интерфейсов обещает все больше ориентироваться на пользовательский опыт, а эмоциональная и концептуальная близость дизайна будет служить важнейшим критерием успешности продукта. Пользователь продукта будет все более конкретным, дизайн-среда будет создаваться под его индивидуальные потребности.

Дизайн ближайшего будущего вернет нас из гиперреальности в реальность. Точнее, сделает ее настоящей, общечеловеческой и витальной. 

Фото на обложке и иллюстрации предоставлены автором.

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