Выгодно ли применять экологичный транспорт в доставке?

Ксения Прока, CEO сервиса аренды девайсов по подписке «Мой девайс» , рассказала, какие способы доставки безопасны для природы и выгодно ли их использовать.

За последний год спрос на аренду электросамокатов и велосипедов среди курьеров вырос в три раза — и продолжает расти. Главный приоритет доставки — скорость и качество, но плюс таких относительно новых видов транспорта еще и в экологической составляющей. Например, они позволяют не нагружать и без того забитые дороги новыми автомобилями курьеров.

Электротранспорт сегодня считается одной из наиболее перспективных замен традиционным автомобилям (пусть и с некоторыми оговорками). И если электромобили пока не очень распространены из-за высокой стоимости и отсутствия инфраструктуры, то продажи электросамокатов выросли в три раза за последний год, по данным «Ведомостей».

Рост спроса на такой городской транспорт во многом связан с количеством курьеров в городе. На фоне пандемии и развития сервисов быстрой доставки спрос на услуги курьеров увеличился в три раза, по данным Business FM, и многие из них для перемещений используют как раз велосипеды и самокаты.

По словам Ильи Красильщика, CEO «Яндекс.Лавки», главные пользователи велосипедов в городе сегодня — именно курьеры. Однако способов доставки, не предполагающих машину, сегодня существует несколько: от распространенных до довольно экзотичных.

Альтернативы личному автомобилю для курьеров

Электросамокаты, велосипеды, а также электровелосипеды

Личный городской транспорт актуален для заказов на небольшие расстояния (позволяют доставлять за 10-20 минут), относительно дешев в обслуживании (их подзарядка не требует больших расходов), но при этом имеет ограничения. Например, велосипеды и самокаты не очень удобно использовать в дождь: курьер не защищен от воды, а на мокрой дороге хуже сцепление, то есть увеличивается травмоопасность.

К тому же не все электронные девайсы защищены от влаги, на некоторые нужно устанавливать дополнительную защиту. Также использование самокатов и велосипедов ограничено в регионах, где слишком сильные морозы зимой и много снега на дорогах.

Общественный транспорт в сочетании с пешими доставками

Курьеров часто можно встретить в метро или автобусе: общественный транспорт позволяет передвигаться на большие расстояния и не стоять в пробках. Однако это довольно медленный вариант. Так курьер привязан к стандартным маршрутам и расписанию, не может оптимизировать маршрут — от остановки ему все равно придется идти пешком через дворы, а это требует не только времени, но и физических сил.

Роверы

Роботы-курьеры уже умеют самостоятельно забирать заказ и доставлять его пользователю, участие курьера для этого не требуется. Такие проекты разрабатывают и «Яндекс», и стартапы (к примеру, Robosharing).

Ровер ездит по тротуарам, постепенно учится преодолевать бордюры и другие препятствия, но, скорее всего, многие районы города пока не очень приспособлены для роботов. Пока это, скорее, тестовый формат, и о его массовом внедрении говорить рано.

Дроны-курьеры

Дроны уже массово используются в сельском хозяйстве, и многие компании начали тестировать такой формат доставки малогабаритных грузов: от Amazon до «Почты России» и «Додо Пиццы». Но экономически выгодным он пока не стал, и сложно прогнозировать момент, когда это изменится: в том числе из-за ограничений на использование беспилотников в городе.

Ограничения и возможности

Основное ограничение экологичных видов транспорта, которые сегодня можно использовать в доставке, — габаритность грузов. При доставке на самокатах, велосипедах или пешком размер товаров ограничен тем, сколько курьер может унести у себя за спиной. Объем ровера тоже рассчитан на несколько порций еды, а грузоподъемность дронов Amazon составляет примерно 2,2 кг.

С другой стороны, эксперты отмечают, что в российских городах постепенно появляется инфраструктура для экологичного транспорта, в том числе велодорожки. То есть и использование экологичного индивидуального транспорта для курьеров становится проще.

Наш сервис сдает в аренду по подписке электросамокаты, а также электрические и механические велосипеды — в том числе курьерам и компаниям по их подбору. За последний год спрос на аренду среди курьеров вырос уже в три раза и продолжает расти.

Самый большой рост показывают электровелосипеды. По нашим данным, около 25% курьеров выбирают самокаты, остальные 75% распределяются между механическими и электровелосипедами. Сейчас на рынке появляются модели, приспособленные для холодов, поэтому сезонность такого транспорта постепенно снижается (в регионах, где не бывает много снега).

Крупнейшие агрегаторы обычно не выдают транспорт, курьер решает этот вопрос самостоятельно, покупая или арендуя его. Опыт закупки самокатов и велосипедов был у многих компаний, но в итоге большинство от этого отказались, потому что девайсы необходимо обслуживать, хранить и утилизировать. К тому же если транспорт не закреплен за конкретным курьером, к нему относятся невнимательно, а это увеличивает число поломок и амортизацию.

С другой стороны, некоторые компании могут обеспечивать транспорт при определенных условиях. Так, сооснователь сервиса «Самокат» Вячеслав Бочаров отмечает, что электровелосипед является частью системы мотивации: курьеру, хорошо отработавшему достаточно смен, могут доверить девайс, благодаря которому он потратит меньше сил.

Покупка велосипеда в среднем будет стоить курьеру от 20 тыс. рублей, самокат — от 25 тыс. рублей, а электровелосипед — от 40 тыс. рублей (со сменной батареей, которая позволит дольше работать без перерыва, — дороже). Арендовать девайс можно за 2-8 тыс. рублей в месяц.

Многие компании могут стимулировать приобретение транспорта: например, отдавать приоритет в заказах курьерам с транспортом или компенсировать расходы на его аренду или покупку. Самому бизнесу использование такого транспорта выгодно, поскольку позволяет резко сократить время доставки.

Комментарии сервисов

Александр Радионов, CEO агрегатора доставок Broniboy

Сейчас 70% курьеров у нас используют какой-либо из «зеленых» типов транспорта, но совсем отказаться от автомобилей и мототранспорта мы не можем — для дальних и тяжелых заказов используем их. Экспериментируем с электротранспортом, который не уступает в производительности мопедам с ДВС, чтобы полностью перейти на экологичный транспорт.

Наши курьеры на 100% укомплектованы транспортом: практика больших коллег показывает, что пеший курьер не может обеспечить своевременную доставку наравне с велосипедом даже на коротких дистанциях. Плюс производительность пеших курьеров стремительно снижается к концу смены.

Основной критерий при выборе транспорта — это, конечно, мобильность, понятная себестоимость использования и удобство для самого курьера.

Ольга Бычихина, менеджер Fastzila, компания по подбору курьеров

Мы за экологичность и эффективность: уверены, в скором времени электровелосипеды станут более популярны из-за ограничения максимальной скорости и увеличения запаса хода. Мы обычно выбираем для курьеров горные велосипеды с дисковыми тормозами (они хорошо работают даже в дождливую погоду). Также рассматриваем переход на электровелосипеды — они эффективнее механических на 10%. Из минусов: малый пробег и необходимость места, где он будет заряжаться.

Сами курьеры предпочитают обычный велосипед, потому что он прост, надежен и не нуждается в дополнительном обслуживании, а небольшие поломки можно починить самостоятельно, не прекращая работы. Самокаты также очень хороший вид транспорта для курьеров, но и очень травмоопасный, поэтому предпочтения отдаются электровелосипедам и обычным велосипедам.

Евгений Баканов, сооснователь сети доставок UP SUSHI

Летом наши курьеры в основном пользуются самокатами, а зимой — велосипедами. Основной критерий выбора — это проходимость. Экологичность для нас, скорее, не играет роли в выборе транспорта, но наша зона доставки не превышает пяти км, поэтому мы с радостью пересадили курьеров с автомобилей на электротранспорт.

Это позволило сократить затраты, к тому же курьеры стали мобильнее. Раньше пеший курьер доставлял заказ и возвращался в ресторан за 26 минут, а теперь за 15. Это решило и проблему парковки, потому что в наших дворах практически невозможно припарковать автомобиль.

Фото на обложке: Tricky_Shark/shutterstock.com