Нужно ли образование предпринимателю

Алексей Романец, предприниматель, преподаватель менеджмента образовательной платформы «Нетология»‎, рассказал, обязательно ли наличие образования для предпринимателя и где получить компетенции, которые пригодятся для успешного ведения бизнеса.

Важно ли образование для развития бизнеса? Мнения на этот счет разделяются. Одни считают, что предпринимательству можно научиться только на практике. Другие — что образование является важным преимуществом при развитии своего дела.

Содержание:

Коротко о главном

По данным ФНС, в прошлом году число ИП в России увеличилось почти на 10% по сравнению с показателями 2022 года. Такая динамика стала рекордной за последние 17 лет. Все больше людей задумываются о том, чтобы стать предпринимателями.

Переход из найма в свое дело часто связано с прекращением обучения. Потому что в найме есть контроль: работодатель отправляет сотрудников на различные курсы, семинары, деловые конференции. Кроме того, на протяжении всей своей работы вы перенимаете знания от своих коллег. Это также является важным аспектом процесса получения образования.

Став предпринимателем, человек лишается поддержки работодателя и забывает о необходимости продолжать обучение. Бывают случаи, когда человек со своим бизнесом возвращается на прежнее место работы и понимает, что его профессиональные навыки отстают от способностей бывших коллег.

В итоге актуализируется вопрос образования предпринимателя: нужно ли оно для развития бизнеса и как получить действительно полезные знания и навыки. Масло в огонь подливают кейсы людей, которым удалось построить успешную компанию и без диплома. Ярким примером служит основатель Facebook* Марк Цукерберг, который бросил университет после двух лет обучения.

Разберем, какую роль играет образование предпринимателя в ведении бизнеса.

Нужно ли предпринимателю образование для создания успешного бизнеса

Для начала важно определиться, что вы понимаете под образованием предпринимателя. Для одних это диплом и сертификаты, для других — совокупность практических знаний и опыта.

В сфере бизнес-образования наблюдается неоднозначная ситуация: с одной стороны, существует множество обучающих программ, с другой — единых стандартов подготовки предпринимателей не существует. Это приводит к тому, что некоторым людям проще учиться на своих ошибках‎, нежели тратить время и ресурсы на поиск обучающих ресурсов, которым «можно доверять»‎. Предприниматели без образования объясняют свой подход именно так.

Качественное образование предпринимателя вне зависимости от формата дает преимущества:

получение знаний и навыков, что помогает предпринимателю лучше понимать возможный диапазон своих шагов и предвидеть возникновение потенциальных рисков;

расширение кругозора, что способствует развитию бизнес-мышления, а также налаживанию профессиональных связей;

повышение авторитета, что повышает экспертность в глазах потенциальных клиентов, партнеров и инвесторов;

систематизация знаний, что дает целостное представление о всех аспектах ведения бизнеса;

повышение конкурентоспособности, что может стать конкурентным преимуществом вашей компании на рынке;

налаживание контактов и полезных связей является эффективным инструментом нетворкинга и формирования бизнес-партнерств. Например, во время обучения по программе цифрового предпринимательства‎ (наша совместная магистратура с ИБДА РАНХиГС), студенты запустили стартап, который продолжили развивать уже после выпуска.

Если бизнес-образование подразумевает получение диплома, есть дополнительные преимущества:

признание со стороны отраслевого сообщества: дипломы авторитетных учебных заведений также предоставляют доступ к крупным контрактам, в том числе государственным;

специализированные ресурсы: обучение в рамках дипломных программ часто включает в себя доступ к уникальным учебным материалам и исследованиям;

формальные аккредитации и сертификации: наличие диплома подтверждает, что программа обучения соответствует определенным стандартам качества, что повышает доверие со стороны стейкхолдеров.

Предпринимательское образование становится все более востребованным. По данным «Индекса предпринимательской образовательной активности»‎, за период с 2019 по 2023 годы обучение на программах прошли 700 тыс. человек. Это неудивительно.

Качественное образование позволяет предпринимателям развить:

коммуникативные навыки: умение аргументировать свою точку зрения и убеждать, презентовать свои идеи и проекты, выстраивать эффективную и экологичную коммуникацию с командой и партнерами, вести переговоры;

аналитические навыки: умение мыслить критически, проверять достоверность фактов и формировать аргументированное мнение;

управленческие навыки: умение управлять командами и процессами, выстраивать тайм-менеджмент и эффективное планирование.

Кроме того, для многих предпринимателей получение образования становится не просто способом овладеть инструментами бизнес-аналитики и ведения финансов, но и приобрести уверенность в своих силах. В процессе обучения предприниматель четко понимает, какие аспекты ведения бизнеса ему даются легко, а какие вызывают трудности. Это помогает выстроить эффективный образовательный трек или подобрать наиболее продуктивный способ делегирования задач сотрудникам.

Владельцам какого бизнеса не обойтись без профильного образования

Профильное образование индивидуального предпринимателя может включать в себя узконаправленные навыки, соответствующее конкретной отрасли. Разберем на примере владельца медицинской клиники, так как в такой ситуации профильное образование необходимо. Здесь важны:

понимание специфики отрасли: владельцу бизнеса в области медицины важно разбираться в научных аспектах и специфической терминологии для успешного ведения дел;

взаимодействие с профессионалами на одном языке: профильное образование индивидуального предпринимателя влияет на возможность общаться на равных с высококвалифицированными специалистами. Это важно как для внутренней коммуникации, так и при заключении сделок или продвижении компании.

В качестве предпринимателя без образования можно привлечь бизнес-партнера с соответствующим дипломом и распределить обязанности. Помимо этого, вам придется нанять персонал, который имеет профильные знания и подтвержденный диплом. Такие люди хорошо знают специфику отрасли.

Когда нужно дополнительное образование и курсы

Дополнительное образование предпринимателя, а точнее, его актуальность, напрямую зависят от бизнес-задач и текущей рыночной ситуации. Потребность в новых практических инструментах, методиках, общении с коллегами и обмене идеями — все это побуждает предпринимателей к обучению.

Для понимания того, когда дополнительное образование может стать необходимым, разобьем процесс развития бизнеса на три этапа.

Переход из найма в предпринимательство. На этой стадии человек изучает профессию предприниматель, определяет свои сильные и слабые стороны, борется со страхами и стереотипами.

Запуск и развитие своего дела. На стадии запуска и развития своего дела, которая обычно занимает первые три года, важно приобрести базовые знания и навыки. Даже если у вас нет специализированного образования, курсы могут стать ценным ресурсом для освоения ключевых аспектов предпринимательства. Этот «фундамент» поможет успешно и с меньшими рисками запустить свое дело.

Например, предприниматель без образования юридического может испытывать сложности с соблюдением законодательных норм. Эффективным решением здесь станут курсы по основам юридической грамотности.

Важно выбирать образовательные программы, где преподают люди с реальным опытом в сфере бизнеса. Они помогут снять «розовые» очки и подготовиться к возможным неудачам и рискам.

Построение и масштабирование бизнеса. Через 3–4 года после запуска предприниматель вступает в новую фазу. На этом этапе важно перейти от своего дела, где все было «завязано» на собственнике, к построению бизнеса. Предприниматель начинает более комплексно работать с процессами, выстраивает систему управления, создает команду продуктивных сотрудников и делегирует рутинные обязанности‎.

Для удачного прохождения этой стадии важно разбираться в бизнес-процессах, знать и уметь применять инструменты управления, постоянно расширять бизнес-кругозор и насмотренность.

Разберем на примере: в компании просели продажи, и первой мыслью становится пересобрать соответствующий отдел. Однако может оказаться, что дело в неэффективной работе HR-специалиста, который набирает некомпетентных сотрудников для этого отдела.

Этот пример показывает, что корень проблемы может скрываться глубже, чем кажется на первый взгляд, и являться следствием цепочки неверных решений. Как не попасть в эту ловушку? Для эффективного ведения бизнеса важно глубоко анализировать причины проблем и обладать широким предпринимательским кругозором, что и дает образование предпринимателя.

Как выбрать форму обучения

В наше время инфополе заполнено разными форматами обучения. Многие предприниматели теряются среди большого выбора и боятся нарваться на некачественные курсы. Это приводит к тому, что некоторые упускают возможность получить полезные навыки и знания.

Если вы решили, что образование — это для вас, то остается выбрать подходящий формат.

Задайте себе вопросы:

Зачем мне образование и какую цель я последую? Сколько времени в неделю я готов уделять обучению? На каком уровне я сейчас? На какой уровень я хочу перейти?

Ответы на них помогут отфильтровать все варианты и подобрать наиболее эффективный для вас формат обучения.

Рассмотрим основные форматы обучения:

MBA. образование для топ-менеджеров или для предпринимателей на стадии построения бизнеса. Исследования показывают, что выпускники программ MBA имеют преимущество при переходе к предпринимательству. Это объясняется тем, что они обладают широким набором навыков и получают ценный опыт, который можно будет применить для эффективного управления бизнесом.

Повышение квалификации. Представляет собой программы, которые фокусируются на узких аспектах ведения бизнеса. Такой формат подходит для тех, кто хочет получить знания по конкретной дисциплине. Например, бизнес-аналитике, системному управлению процессами и командой, основам эффективной коммуникации, управлению рисками.

Профессиональная переподготовка. Краткосрочные программы, которые подходят для тех, кто хочет получить актуальные знания и умения.

Самообразование. К этому направлению, помимо чтения профильной литературы, например, можно отнести нетворкинг. Основные его преимущества: обмен опытом и знаниями с экспертами из различных сфер.



Один из базовых способов развития нетворкинга — посещение мероприятий из вашей сферы бизнеса. К ним можно отнести конференции, офлайн-встречи, мастер-классы, митапы и хакатоны. Знакомство с новыми людьми помогает расширить профессиональный круг общения и делает коммуникацию продуктивной для обеих сторон.





Один из базовых способов развития нетворкинга — посещение мероприятий из вашей сферы бизнеса. К ним можно отнести конференции, офлайн-встречи, мастер-классы, митапы и хакатоны. Знакомство с новыми людьми помогает расширить профессиональный круг общения и делает коммуникацию продуктивной для обеих сторон. Онлайн-сообщества. Этот формат представляет собой сочетание образовательных ресурсов и сетевого взаимодействия. Правильно организованное онлайн-сообщество включает в себя методистов и предоставляет доступ к качественным обучающим программам.

Все варианты получения образования можно разделить на два формата:

Онлайн-обучение. Среди основных преимуществ онлайн-формата выделяют мобильность. Такое образование предпринимателя позволяет ему проходить обучение в удобное время и из любой точки мира. Также стоит отметить гибкость графика: курсы позволяют самостоятельно подобрать удобное расписание и выстроить индивидуальный темп обучения. Во время онлайн-обучения есть возможность пересматривать лекции, если что-то непонятно, или, наоборот, ускорять темп, если часть материала уже знакома. Офлайн-обучение. Основное преимущество офлайн-обучения — глубокое погружение в учебный процесс. Личное взаимодействие с преподавателями предоставляет возможность задать интересующий вопрос в любое время и получить мгновенный ответ.

За и против: преимущества и недостатки образования

Как понять, необходимо ли вам образование для развития бизнеса? Для окончательного принятия решения стоит рассмотреть преимущества и недостатки получения образования.

Преимущества:

повышение квалификации: получение образования станет инвестицией в будущее, которая поможет вам создавать более эффективные стратегии для ведения бизнеса;

новые знакомства: помимо знаний и навыков, образовательная среда дает уникальную возможность обзавестись полезными контактами в бизнес-сообществе;

конкурентные преимущества: диплом о бизнес-образовании может стать вашей «визитной карточкой» в коммуникации с партнерами и клиентами;

систематизированное решение проблем: образование предпринимателя учит его, как правильно анализировать риски и эффективно подходить к решению проблем.

Недостатки бизнес-образования:

уклон на теорию: очень часто бизнес-образование сводится к монотонному изучению теоретического материала. Чтобы этого не допустить, стоит ответственнее подходить к выбору обучающей программы и искать преподавателей, у которых есть успешный предпринимательский и педагогический опыт;

трата времени: каждый предприниматель ценит свое время, поэтому кажется, что часы, проведенное за получением образования, всегда можно потратить куда более эффективно. Сразу определите для себя, ради чего вы получаете образование, каковы ваши задачи. Грамотное целеполагание поможет расставить приоритеты и сделать выбор.

Итоги

Запомните: компания — не часы и не механизм, а живой организм, который постоянно растет, меняется и переживает разные состояния. Чтобы управлять этим процессом, важно постоянно совершенствовать свои навыки и принять тот факт, что вам придется учиться всю вашу жизнь. А правильный подход к выбору и получению образования позволит вам не только оперативно адаптироваться к этим изменениям, но и получать удовольствие от самого процесса.

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