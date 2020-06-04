Телемедицина в эпоху пандемии: как меняется рынок eHealth

Система здравоохранения перегружена и, казалось бы, это должно дать мощный толчок развитию телемедицины и увеличить спрос на медицинские онлайн-консультации в России. Но как обстоит ситуация на самом деле?

Телемедицина в мире

В США, по прогнозу Forrester Research, в этом году число визитов врачей в режиме онлайн составит более 1 млрд. Это в 28 раз больше, чем ожидалось до вспышки. Как сообщается в исследовании Mercom Capital Group, рыночная стоимость американской телемедицинской компании Teladoc во время пандемии выросла в два раза, а число консультаций увеличилось до 20 тысяч в день.

По данным VEB Ventures, общемировой объем инвестиций в телемедицину в первом квартале 2020 года вырос в 3,6 раза по сравнению с этим же периодом в 2019 году.

Китай еще прошлым летом объявил, что начнет покрывать телемедицину с помощью государственного страхования, чтобы ослабить дефицит: в 2016 году здесь насчитывалось около 19 врачей на 10 тысяч жителей — это намного меньше, чем в Японии и США.

Как сообщает китайская исследовательская компания, во время новогодних праздников число пользователей телемедицинских сервисов увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом. Так, на данный момент Ping An Good Doctor, лидер телемедицины в Китае, имеет более 300 млн зарегистрированных пользователей и проводит около 730 тысяч консультаций в день.

Что касается Европы, число новых зарегистрированных пользователей в шведском сервисе Kry выросло более чем на 200%. А в Великобритании Push Doctor сообщил, что количество обращений в неделю выросло на 70%.





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Телемедицина в России

Когда в 2013 году компания ММТ выходила на рынок телемедицины, многие говорили, что врачи не захотят с нами сотрудничать, а российская аудитория будет с подозрением относиться к онлайн-консультациям. Но несмотря на все это, мы решили рискнуть. Сейчас в наших сервисах — более 200 врачей 62 специальностей. 97% пользователей удовлетворены консультацией. За последние полгода 70% обращений — повторные.

В регионах России наблюдается дефицит врачей: по данным РБК, на участках не хватает около 37 тыс. человек. Жители отдаленных населенных пунктов больше всего страдают от медицинского неравенства. Неудивительно, что большинство обращений (80%) к нам поступают из регионов. Развитие телемедицины позволяет сделать помощь врачей более доступной и снизить нагрузку на медучреждения.

Еще до пандемии прогнозировалось, что рынок телемедицины вырастет на 40–50%, несмотря на консервативность российских потребителей. Пандемия может ускорить этот процесс. Например, к нам с начала пика пандемии в РФ за помощью обратились более 11 тысяч пользователей, мы провели около 8 тысяч консультаций.

По итогам нашего недавнего исследования, 90% опрошенных подтвердили, что планируют и после карантина обращаться к телемедицинским услугам.

В марте в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий дистанционно проводить первичный осмотр, ставить диагноз и назначать лечение в период эпидемий и ЧС. А 19 мая вступило в силу распоряжение регионального Минздрава о порядке применения телемедицинских технологий в Московской области. Они могут использоваться при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи и для общения медработников между собой.





Будущее телемедицины: девайсы для виртуальных походов к врачу

Хотя пока что телемедицина — это общение с врачом через экран без возможности осмотра, уже сейчас при простом видеообщении доктор может посмотреть через камеру на пораженные участки тела, изучить историю болезни в онлайне и порекомендовать лечение.

С каждым днем телемедицина становится не просто сервисом онлайн-консультаций, а полноценной экосистемой, которая включает в себя все: от интеграции с лабораторией до мониторинга здоровья человека с помощью переносных гаджетов.

Через пять лет онлайн-консультации смогут выстроить более качественную медицинскую помощь: телемедицина активно развивается в этом направлении.





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Например, для диабетиков американская компания One Drop разработала приложение для измерения уровня сахара в крови, а девайс Kardia компании AliveCor способен делать ЭКГ и обнаруживать фибрилляцию предсердий, брадикардию или тахикардию всего за 30 секунд.

Австралийская компания ResApp Health записывает звук кашля и перенаправляет его для анализа доктору. Everlywell предлагает более 30 тестов для самостоятельного сбора образцов, бесплатную доставку необходимого оборудования и анализ результатов врачом.

Полноценная медицинская диагностика на дому — это лишь один сценарий развития телемедицины. Возможно, в будущем школы, офисы и поликлиники смогут передавать результаты диагностики врачам на расстоянии. Две компании сейчас разрабатывают комплекты девайсов, которые могут стать дополнением к традиционной телемедицине.

Так, набор GALE, созданный в Кремниевой долине, представляет собой кейс с несколькими подключенными медицинскими устройствами. Встроенный дисплей показывает, когда запланирован следующий «удаленный» визит к врачу и инструкции по использованию оборудования и лечению заболеваний.

Нью-Йоркская компания TytoCare производит портативное устройство для мониторинга состояния здоровья. Данные, собранные устройством, отправляются врачу в видеочате приложения. Еще один телемедицинский сервис HRS (Health Recovery Solutions) присылает клиентам девайс с установленной программой для диагностики в домашних условиях.

Пандемия увеличила спрос на телемедицинские сервисы и подтолкнула развитие этой индустрии. Поэтому в ближайшее время в мире появится множество медицинских стартапов, которые будут специализироваться на получении, анализе и предоставлении данных врачам по другую сторону экрана.

Мы надеемся, что будет принят закон, который будет распространяться не только на период пандемии, и продолжит поддерживать сферу телемедицины.





Как достичь максимума, выходя на рынок eHealth

Рынок цифровых медицинских технологий будет активно развиваться и дальше, а интерес со стороны инвесторов — расти.

Какие направления будут востребованы:

Удаленный мониторинг здоровья пациента (переносные гаджеты и мобильные приложения, позволяющие на ранней стадии выявить сердечно-сосудистые заболевания).

Различные IoT-устройства для экстренной помощи (записанная заранее информация на IoT-браслетах: сведения об аллергии, первоочередных медицинских данных и принимаемых лекарствах, прививках; в экстренной ситуации может показать местонахождение пациента для оперативной медицинской помощи).

Расширение спектра услуг для виртуального приема (от тестов для самостоятельного сбора анализов до таких продвинутых девайсов, как цифровые стетоскопы, гаджеты для проведения удаленного ЭКГ и т.д.).

Инновации помогут оптимизировать постановку диагноза и в целом улучшить уровень благосостояния населения в мире, дадут каждому человеку доступ к качественной медицине.

Мы уверены, что в сфере MedTech нужно думать не о том, сколько инвестиций может привлечь твой стартап и за сколько ты его сможешь продать через несколько лет, а об основополагающем принципе медицинской этики — «не навреди».

Фото на обложке: Shutterstock / Carlos Amarillo