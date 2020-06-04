Телемедицина в эпоху пандемии: как меняется рынок eHealth
Система здравоохранения перегружена и, казалось бы, это должно дать мощный толчок развитию телемедицины и увеличить спрос на медицинские онлайн-консультации в России. Но как обстоит ситуация на самом деле?
Рассказывает Денис Юдчиц, генеральный директор ООО «Мобильные Медицинские Технологии», сооснователь и руководитель проектов «Педиатр 24/7» и «Онлайн Доктор».
Телемедицина в мире
В США, по прогнозу Forrester Research, в этом году число визитов врачей в режиме онлайн составит более 1 млрд. Это в 28 раз больше, чем ожидалось до вспышки. Как сообщается в исследовании Mercom Capital Group, рыночная стоимость американской телемедицинской компании Teladoc во время пандемии выросла в два раза, а число консультаций увеличилось до 20 тысяч в день.
По данным VEB Ventures, общемировой объем инвестиций в телемедицину в первом квартале 2020 года вырос в 3,6 раза по сравнению с этим же периодом в 2019 году.
Китай еще прошлым летом объявил, что начнет покрывать телемедицину с помощью государственного страхования, чтобы ослабить дефицит: в 2016 году здесь насчитывалось около 19 врачей на 10 тысяч жителей — это намного меньше, чем в Японии и США.
Как сообщает китайская исследовательская компания, во время новогодних праздников число пользователей телемедицинских сервисов увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом. Так, на данный момент Ping An Good Doctor, лидер телемедицины в Китае, имеет более 300 млн зарегистрированных пользователей и проводит около 730 тысяч консультаций в день.
Что касается Европы, число новых зарегистрированных пользователей в шведском сервисе Kry выросло более чем на 200%. А в Великобритании Push Doctor сообщил, что количество обращений в неделю выросло на 70%.
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Телемедицина в России
Когда в 2013 году компания ММТ выходила на рынок телемедицины, многие говорили, что врачи не захотят с нами сотрудничать, а российская аудитория будет с подозрением относиться к онлайн-консультациям. Но несмотря на все это, мы решили рискнуть. Сейчас в наших сервисах — более 200 врачей 62 специальностей. 97% пользователей удовлетворены консультацией. За последние полгода 70% обращений — повторные.
В регионах России наблюдается дефицит врачей: по данным РБК, на участках не хватает около 37 тыс. человек. Жители отдаленных населенных пунктов больше всего страдают от медицинского неравенства. Неудивительно, что большинство обращений (80%) к нам поступают из регионов. Развитие телемедицины позволяет сделать помощь врачей более доступной и снизить нагрузку на медучреждения.
Еще до пандемии прогнозировалось, что рынок телемедицины вырастет на 40–50%, несмотря на консервативность российских потребителей. Пандемия может ускорить этот процесс. Например, к нам с начала пика пандемии в РФ за помощью обратились более 11 тысяч пользователей, мы провели около 8 тысяч консультаций.
По итогам нашего недавнего исследования, 90% опрошенных подтвердили, что планируют и после карантина обращаться к телемедицинским услугам.
В марте в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий дистанционно проводить первичный осмотр, ставить диагноз и назначать лечение в период эпидемий и ЧС. А 19 мая вступило в силу распоряжение регионального Минздрава о порядке применения телемедицинских технологий в Московской области. Они могут использоваться при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи и для общения медработников между собой.
Будущее телемедицины: девайсы для виртуальных походов к врачу
Хотя пока что телемедицина — это общение с врачом через экран без возможности осмотра, уже сейчас при простом видеообщении доктор может посмотреть через камеру на пораженные участки тела, изучить историю болезни в онлайне и порекомендовать лечение.
С каждым днем телемедицина становится не просто сервисом онлайн-консультаций, а полноценной экосистемой, которая включает в себя все: от интеграции с лабораторией до мониторинга здоровья человека с помощью переносных гаджетов.
Через пять лет онлайн-консультации смогут выстроить более качественную медицинскую помощь: телемедицина активно развивается в этом направлении.
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Например, для диабетиков американская компания One Drop разработала приложение для измерения уровня сахара в крови, а девайс Kardia компании AliveCor способен делать ЭКГ и обнаруживать фибрилляцию предсердий, брадикардию или тахикардию всего за 30 секунд.
Австралийская компания ResApp Health записывает звук кашля и перенаправляет его для анализа доктору. Everlywell предлагает более 30 тестов для самостоятельного сбора образцов, бесплатную доставку необходимого оборудования и анализ результатов врачом.
Полноценная медицинская диагностика на дому — это лишь один сценарий развития телемедицины. Возможно, в будущем школы, офисы и поликлиники смогут передавать результаты диагностики врачам на расстоянии. Две компании сейчас разрабатывают комплекты девайсов, которые могут стать дополнением к традиционной телемедицине.
Так, набор GALE, созданный в Кремниевой долине, представляет собой кейс с несколькими подключенными медицинскими устройствами. Встроенный дисплей показывает, когда запланирован следующий «удаленный» визит к врачу и инструкции по использованию оборудования и лечению заболеваний.
Нью-Йоркская компания TytoCare производит портативное устройство для мониторинга состояния здоровья. Данные, собранные устройством, отправляются врачу в видеочате приложения. Еще один телемедицинский сервис HRS (Health Recovery Solutions) присылает клиентам девайс с установленной программой для диагностики в домашних условиях.
Пандемия увеличила спрос на телемедицинские сервисы и подтолкнула развитие этой индустрии. Поэтому в ближайшее время в мире появится множество медицинских стартапов, которые будут специализироваться на получении, анализе и предоставлении данных врачам по другую сторону экрана.
Мы надеемся, что будет принят закон, который будет распространяться не только на период пандемии, и продолжит поддерживать сферу телемедицины.
Как достичь максимума, выходя на рынок eHealth
Рынок цифровых медицинских технологий будет активно развиваться и дальше, а интерес со стороны инвесторов — расти.
Какие направления будут востребованы:
- Удаленный мониторинг здоровья пациента (переносные гаджеты и мобильные приложения, позволяющие на ранней стадии выявить сердечно-сосудистые заболевания).
- Различные IoT-устройства для экстренной помощи (записанная заранее информация на IoT-браслетах: сведения об аллергии, первоочередных медицинских данных и принимаемых лекарствах, прививках; в экстренной ситуации может показать местонахождение пациента для оперативной медицинской помощи).
- Расширение спектра услуг для виртуального приема (от тестов для самостоятельного сбора анализов до таких продвинутых девайсов, как цифровые стетоскопы, гаджеты для проведения удаленного ЭКГ и т.д.).
Инновации помогут оптимизировать постановку диагноза и в целом улучшить уровень благосостояния населения в мире, дадут каждому человеку доступ к качественной медицине.
Мы уверены, что в сфере MedTech нужно думать не о том, сколько инвестиций может привлечь твой стартап и за сколько ты его сможешь продать через несколько лет, а об основополагающем принципе медицинской этики — «не навреди».
Фото на обложке: Shutterstock / Carlos Amarillo
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