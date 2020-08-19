Эконом или люкс: с чего начать арендный бизнес

Пандемия сказалась на уровне доходов россиян, поэтому многие сейчас стараются найти дополнительный источник заработка. Рентный бизнес может стать одним из таких вариантов и даже перерасти в основное занятие.



Рынок недвижимости успешно восстановился от последствий самоизоляции и сейчас является одним из перспективных направлений для запуска своего дела. Инвестиции в арендный бизнес остаются жизнеспособной стратегией для тех, кто не хочет брать на себя большие риски и не имеет внушительного стартового капитала. Особенно эффективно сдавать недвижимость в краткосрочную аренду, поскольку эта категория может быть в два раза прибыльнее долгосрочной.





Почему стоит идти на рынок краткосрочной аренды жилья

Пандемия изменила отношение россиян к привычным вещам, например, к путешествиям. Сейчас, когда ограничения смягчаются и появилась возможность организовать небольшой отпуск по России, многие отдают предпочтение съемным квартирам, которые оказываются не только дешевле, но и удобнее с точки зрения социального дистанцирования, чем многолюдные гостиницы и отели. Именно поэтому сдача жилья в аренду — одна из самых востребованных услуг в постизоляционном мире.

По оценкам наших экспертов, у рынка краткосрочной аренды в России большое будущее: его объем составляет приблизительно 90 млрд рублей — и это не предел для роста. Интерес к этой категории аренды жилья сформировался из-за отмены международных поездок и развития внутреннего туризма. В июле по стране спрос на посуточный съем квартир и домов на ресурсе превышал предложение примерно в 14 раз.

У меня есть свободное жилье для посуточной сдачи. С чего начать?

Если у вас уже есть жилье, которое можно предложить туристам в краткосрочную аренду, то необходимо сначала решить, будете ли вы самостоятельно заниматься сдачей объекта или вам понадобится профессиональная помощь.

Доход от аренды нельзя назвать пассивным, поскольку он требует от владельца максимального участия, особенно в туристический сезон: нужно оперативно контролировать заселение и выселение гостей, обеспечивать уборку комнат несколько раз в неделю, постоянно отвечать на звонки текущим и потенциальным клиентам.

Самостоятельная сдача в посуточную аренду подойдет тем, у кого нет постоянной занятости, например, фрилансерам, пенсионерам, женщинам в декрете.

Управляющая компания (УК) сможет взять на себя все хлопоты: от обновления ремонта до грамотного продвижения объекта в интернете. Такие услуги доверительного управления будут стоить около 30% от прибыли. По нашим данным, более 80% предложений на рынке обеспечивают именно бизнес и УК.

В посуточном бизнесе вложенные затраты могут окупиться довольно быстро. При краткосрочной сдаче жилья собственник остается в плюсе, даже не имея 100% загрузки на своих объектах. Обычно прибыль составляет 14-15% годовых против 6-7% при долгосрочной аренде.

Для максимизации прибыли нужно правильно оценить потенциал объекта для нужд целевой аудитории. В случае с туристическим жильем необходимо определить привлекательность расположения недвижимости, например, популярное ли это место или уединенный квартал.

В первом случае вы, скорее всего, столкнетесь с высокой конкуренцией из-за большого объема предложений с хорошей транспортной доступностью, а это может повлиять на снижение средней цены. Во втором случае вы делаете ставку на жилье вдали от городского шума, где-то на лоне природы. Тут расположение объекта дает больше свободы в определении стоимости аренды из-за меньшей конкуренции.

Здесь придутся кстати дополнительные услуги, которые повысят комфорт туристов, например: индивидуальный трансфер, авторские экскурсии, досуговая программа.

В первое время с ценой лучше поэкспериментировать: слишком высокая будет отсекать часть клиентов, а слишком низкая вызовет подозрения в качестве услуг — придется искать золотую середину.

Гибкость в сроках сдачи принесет пользу собственнику: в высокий сезон можно сдавать посуточно, а в остальное время подумать о переходе на среднесрочную аренду или и вовсе жить в объекте самому.





Хочу купить жилье, чтобы сдавать в краткосрочную аренду. С чего начать?

У тех, кто только планирует приобрести жилье для профессиональной сдачи в аренду, есть большое преимущество: еще на этапе выбора объекта можно подобрать максимально привлекательный для потенциальных клиентов вариант. Здесь опять же нужно тщательно подойти к выбору локации: будет ли это туристический центр в городе, домик около красивого пляжа или даже шале рядом горнолыжным курортом.

Ознакомьтесь с расположенными рядом транспортными узлами, определите, близко ли к вашей будущей недвижимости находятся культурные достопримечательности, пляжи, торговые центры. Позаботьтесь о качественном ремонте в квартире или доме и добавьте изюминку в ваш интерьер, чтобы туристы надолго запомнили свое пребывание у вас.

Одной из важных тенденций в туристической недвижимости считается развитие сегмента люкс.

Современные путешественники делают ставку не на роскошные апартаменты, а на уникальный опыт, который они могут получить в поездке.

Задача собственника предложить гостям незабываемые впечатления, это могут быть: захватывающие пейзажи, индивидуальные походы по неизведанным тропам, приобщение к историческим ценностям, аутентичная атмосфера. Главное понять, в чем уникальность объекта и сделать на эту ставку.





Станислав Рулев, владелец сети гостевых квартир бизнес-класса Ufoapart в Краснодаре





Сейчас рынок краткосрочной туристической недвижимости перенасыщен жильем эконом-класса. Этому есть объяснение — еще совсем недавно от арендуемой на курорте квартиры ожидались лишь базовые удобства. Однако сейчас запросы клиентов становятся значительно выше.

Запуская свое дело в рентном бизнесе, лучше ориентироваться на сегмент бизнес-класса и стараться удивлять своих гостей эксклюзивным подходом — такая стратегия даст конкурентное преимущество сразу на старте.

Особое внимание обратите на загородную недвижимость, где можно реализовать самые смелые идеи: от глэмпингов и дизайн-гостиниц до экоотелей и экокапсул — а технологические ноу-хау еще больше впечатлят клиентов. Не забывайте уделять время грамотному продвижению объектов в классифайдах, важно наладить связь с целевой аудиторией.





Если полноценная покупка жилья пока непосильна по финансам, рассмотрите вариант с субарендой — арендой квартиры на долгий срок с последующей посуточной пересдачей. В этом случае с владельцем жилья заключается отдельный договор, подтверждающий его согласие. Если эксперимент с субарендой удастся, то можно пойти дальше и набрать в свой портфель несколько объектов, создавая целую сеть апартаментов.





Shutterstock/alexandre zveiger





Как достичь максимума

Несколько советов тем, кто хочет создать свой арендный бизнес:

Порог входа в этот сегмент бизнеса сравнительно небольшой: около 50-100 тыс. в качестве стартового капитала. Этого хватит на первое время для обустройства сдаваемого жилья. Продумайте дизайн своих объектов. Да, это потребует чуть больше вложений, но зато вы сможете завоевать лояльность туристов. В идеале стоит проконсультироваться с профессиональным дизайнером, который поможет расставить акценты в интерьере и повысить комфортность пребывания. В краткосрочной аренде важно всегда быть начеку и следить за трендами. Например, карантин поставил на паузу туристические поездки, сформировав отложенный спрос. Когда ограничения на передвижения начали снимать, можно было заметить несколько тенденций, например: возрос спрос на путешествия по России (сначала по близлежащим регионам, а потом и в отдаленные уголки страны), стал набирать обороты медицинский туризм. Агрегаторы объявлений в интернете помогут быстро и эффективно находить своих клиентов. На таких площадках, как правило, уже есть готовые решения для полноценного продвижения объекта, например: рекомендации по наполнению объявления, календарь занятости, онлайн-бронирование, чаты с клиентами. Интернет — первый ресурс, к которому обращаются туристы в поисках жилья. Не понравилось сдавать жилье в краткосрочную аренду? Не страшно, из этого бизнеса легко выйти с минимальными потерями. Достаточно просто приостановить заселение новых туристов или расторгнуть договор с владельцем жилья в случае субаренды. Или же просто передать управление объектом специальной компании и получать процент от прибыли.

Фото на обложке: Shutterstock/PRESSLAB