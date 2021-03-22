Дробление, обнал, маскировка: 10 ошибок, на которых налоговая ловит предпринимателей

Марат Самитов, руководитель бухгалтерской компании «Авирта» , рассказал, за что чаще всего штрафуют организации и как правильно взаимодействовать с налоговой.

Ошибка №1. Неправильный выбор организационно-правовой формы

Главная ошибка, которая может предопределить неудачу вашего проекта на самом старте, — неверно выбранная форма организации. Не ищите удобный вариант — ищите оптимальный для себя. Отличий между ИП и ООО много — еще больше условий, влияющих на ваш выбор. Собранность и грамотность на начальном этапе не только сэкономит средства, но, возможно, даже сохранит бизнес и вложения в непростое время.

Ошибка №2. Нарушение сроков сдачи декларации

О горящих дедлайнах в современном мире много говорить не приходится. Особенно внимательно к срокам нужно относиться бухгалтерам. Ведь в случае нарушений к ответственности и штрафам могут привлечь не только организацию, но и их самих.

Не стоит откладывать отчетность на последний день. Однако если это все же произошло, шанс уменьшить штраф у вас есть — найдите «смягчающие обстоятельства». Налоговики могут пропустить их мимо ушей, а вот суд внимательно выслушает историю об отсутствии злого умысла, рассмотрит документы о предбанкротном состоянии компании или примет во внимание незначительность периода просрочки.

Ошибка №3. Оформление бывших сотрудников как самозанятых

Это напрямую противоречит федеральному закону о налоге на профессиональный доход, который гласит: если сотрудник работал в вашей компании, он не может в течение двух лет заключать с вами договор в качестве самозанятого.

Если кадр очень ценный, а лишнее общение с налоговой не входит в ваши планы, вам нужно оформить самозанятым его родственника. Или наоборот: сотрудник должен заключить договор на оказание услуг с каким-то другим вашим юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. В противном случае налоговая инспекция при проверке доначислит вам НДФЛ и страховые взносы со всех платежей. Придется платить все 43%.

Ошибка №4. Аванс без НДС

Один из самых популярных способов попасться налоговой инспекции — не начислять НДС с аванса, замаскировав его под обеспечительный платеж. Налоговая инспекция прекрасно знает эту схему и отслеживает ее по просмотрам банковских выписок, по договорам и вашим операциям. Тем не менее схема еще живет. Применять ее мы не советуем — если только вы не решили бросить налоговой вызов.

Ошибка №5. Покупка «бумажного НДС»

На дворе 2021 год, а малый бизнес по-прежнему оптимизирует налоги, используя агрессивные способы вывода наличных и безналичных денежных средств через бумажный НДС. Налоговая инспекция, обладая мощным программным комплексом, замечает таких предпринимателей и заставляет платить налог в бюджет за своих же бумажных поставщиков. Эта схема скоро однозначно уйдет в прошлое, но пока у нее есть свои поклонники — ведь это просто, быстро, да и шансы, что «пронесет» все же сохраняются.

Ошибка №6. Взаимозависимость компаний и дробление бизнеса

Само по себе дробление бизнеса не ошибка. Эта абсолютно легальная схема ведения дел, однако некоторые предприниматели все же используют ее незаконно. Руководители любят «разбивать» компанию на несколько маленьких, регистрируя новые юрлица или ИП и получая значительную налоговую экономию.

Используя свои информационные ресурсы, налоговики отслеживают подозрительных бизнесменов и интересуются причинами дробления компании. Если грамотно их сформулировать и подкрепить слова реальными бизнес-процессами, то в нелегком споре с налоговой можно выиграть.

У дробления бизнеса должна быть деловая цель, не связанная с экономией на налогах. Например, вам легче управлять делами при такой структуре. Дробить бизнес можно и из географических соображений, а также в целях оптимизации производства. Если вскроется фиктивность дробления, вероятность выигрыша в суде — 10%. Налоговые доначисления в этом случае могут исчисляться миллионами, поэтому не дробите бизнес, не озаботившись деловой целью.

Ошибка №7. Продажа за наличку

Схема, которую наиболее часто используют предприниматели, — торговля втемную: официально закупаете товар, но продаете его за наличные средства, не отражая нигде. При этом по данным бухгалтерского учета у вас в остатках числится большое количество товара.

Налоговые инспекторы будут настаивать, что он реализован и его нужно включить выручку, и, соответственно, доначислить НДС и налог на прибыль. Если вы прибегаете к таким способам, озаботьтесь «списанием» товара. Остатки на вашем складе должны хотя бы стремиться к реальным.

Ошибка №8. Неуплата налога на имущество

Многие предприниматели или даже крупные организации имеют недвижимость, но оттягивают момент ее регистрации в Росреестре, чтобы не платить налог на имущество. Однако отсутствие регистрации не спасет вас от начисления налогов.

Если налоговые инспекторы докажут, что это имущество находится в эксплуатации — вы сдаете его в аренду или используете в качестве склада — налоговые инспекторы доначислят вам пени, штрафы и налог на имущество. Верховный суд встанет на сторону органов. Доказать свою правоту у вас не получится.

Ошибка №9. НДС на упрощенке

Упрощенная система налогообложения абсолютно законна. Но в ней, как и в случае с дроблением бизнеса, есть свои нюансы — этот режим не для всех. Работать «на упрощенке» могут и ИП, и ООО, но с ограничениями — по виду деятельности, по количеству сотрудников, по оборотам и филиалам (их, например, вообще быть не должно). Проверить эту информацию несложно, поэтому, решив действовать по такой схеме, изучите все ее условия.

Ошибка №10. ИП-управляющий

Решение само по себе неоднозначное: кто-то успешно работает в этом формате, кто-то обжигается. К неудачам чаще всего приводит так называемая подмена понятий. Оформив ИП вместо директорской позиции, руководители начинают отправлять на него большие суммы. Так они экономят на страховых взносах, уменьшают налог на прибыль и выводят кеш. Никакого экономического эффекта от внедрения этой схемы организация не получает.

Налоговая инспекция легко докажет то, что это не реальное управление бизнесом, а просто вывод средств и обход налогов, но есть нюансы. Если вы все-таки решили поставить во главе своей организации ИП-управляющего, вам нужно заключить договор, прописать KPI и мотивацию этого управляющего.

Затем ежемесячно нужно показывать в актах, почему именно эта сумма выплачивается управляющему и от каких достигнутых бизнес-показателей она зависит. Такая деятельность будет прозрачна не только для вас и сотрудника, но и для налогового органа. Вас не смогут обвинить в аффилированности с этим ИП.

Несмотря на разницу компаний, ошибки, которые они совершают, очень схожи, поэтому внимательно изучайте чужой опыт.

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