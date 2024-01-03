Этические и религиозные особенности ведения бизнеса в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — страна с глубокими религиозными корнями. Ведение бизнеса в этом регионе требует не только экономической грамотности, но и глубокого понимания культурных особенностей. Сооснователь и генеральный директор Migron Business services Игорь Данилов рассказал, какие этические и религиозные аспекты следует учитывать при ведении бизнеса в ОАЭ.

Ислам и бизнес: слияние религии и экономики

Ислам — ключевая часть культуры и общества ОАЭ, и его принципы пронизывают все сферы жизни, включая бизнес. Знание исламских этических принципов помогает успешно вести дела в Эмиратах. Например, практика Закята (обязательных пожертвований нуждающимся и сиротам), влияет на бизнес-решения и финансовые стратегии компаний.

Деловые переговоры в домашней обстановке

Эмираты придерживаются традиционных норм общественного поведения, которые важны при ведении бизнеса. Уважение к старшим, представителям местной культуры и традициям становится ключом к успешным взаимоотношениям. Это также относится к уважению приватности и особенностям общения.

Если вас пригласили на деловые переговоры в домашнюю обстановку (что является распространенной практикой в Эмиратах), при входе нужно снять обувь и по возможности избегать обращения подошв ног в сторону вашего собеседника, особенно если он находится напротив вас.

При прощании старайтесь пожать руку хозяину дома. Также стоит избегать долгого рассмотрения предметов, чтобы не поставить хозяина в неловкое положение и не заставить его предлагать вам этот предмет в качестве подарка.

Знакомства и связи

Если у вас нет личных связей, придется их создать, иначе можете столкнуться с трудностями. Вот несколько советов для бизнесмена, который только что переехал в ОАЭ и ищет новые знакомства:

Участвуйте в деловых форумах, конференциях и выставках. Так вы сможете познакомиться с представителями бизнес-сообществ, обсудить общие интересы и установить новые связи. Расширяйте круг общения. В ОАЭ существует множество бизнес-клубов и ассоциаций, где предприниматели могут обмениваться опытом, делиться идеями и устанавливать деловые контакты. Посещайте вечеринки, обеды, мероприятия и приемы, организованные как бизнес-сообществом, так и обществом в целом. Присоединяйтесь к профессиональным группам и сообществам в социальных сетях, таких как LinkedIn, чтобы расширить свою онлайн-сеть и найти потенциальных деловых партнеров. Ходите на бизнес-ланчи и завтраки. Это отличные места для неформального общения с коллегами и новыми знакомыми. Это может быть эффективным способом войти в деловое сообщество. Пользуйтесь услугами консультантов по деловым связям, которые могут помочь вам в поиске подходящих контактов и встраивании в бизнес-сообщество.

Проявляйте открытость, уважение к культурным особенностям и активно участвуйте в мероприятиях местной бизнес-среды.

Торговля и честность: понимание принципов Шариата

Шариат, законодательная система, основанная на исламских принципах, играет важную роль в бизнесе. Ниже приведены некоторые общие принципы Шариата, касающиеся бизнеса:

Запрет на рибу (проценты). Мусульманский бизнес не должен участвовать в сделках, включающих фиксированный процент прибыли или займы под проценты.

Мусульманский бизнес не должен участвовать в сделках, включающих фиксированный процент прибыли или займы под проценты. Запрет на участие в бизнесе, который связан с неопределенностью (гэм). Бизнес-сделки должны быть основаны на ясных условиях.

Бизнес-сделки должны быть основаны на ясных условиях. Шариат устанавливает принципы честного обращения с работниками : адекватная заработная плата, равные возможности и справедливые условия труда.

: адекватная заработная плата, равные возможности и справедливые условия труда. Запрет на инвестирование в определенные отрасли : алкоголь, свинину, азартные игры и т.д.

: алкоголь, свинину, азартные игры и т.д. Верующим мусульманам предписано платить обязательные пожертвования (закят) на благотворительность . Это может влиять на бизнес-решения в отношении доходов и прибыли.

. Это может влиять на бизнес-решения в отношении доходов и прибыли. Соблюдение этических норм в бизнесе, включая запрет на недобросовестную конкуренцию, поддельные сделки и другие нравственно неприемлемые виды деятельности.

Эти примеры демонстрируют, как принципы Шариата могут оказывать влияние на различные аспекты бизнеса, подчеркивая важность этики и справедливости в исламском коммерческом контексте.

Работа в месяц Рамадан: соблюдение священных правил

Месяц Рамадан является священным периодом для мусульман, в течение которого соблюдаются пост и уделяется больше времени молитвам. В этот период бизнес-процессы могут изменяться, и понимание значимости Рамадана помогает адаптироваться к изменениям графика работы и соблюдать религиозные нормы.

Например, в Рамадан у всех мусульман сокращенный рабочий день. Мусульмане не принимают пищу до захода солнца. Чтобы показать уважение к вере ваших новых бизнес-партнеров, старайтесь обедать либо дома, либо в кафе. В период месяца Рамадан их окна занавешены.

Семейные ценности и бизнес: взаимосвязь личной и профессиональной жизни

В ОАЭ семейные ценности играют важную роль. Включение бесед в рабочий процесс о семье, быте и хобби считается необходимым для создания доверительных отношений. Это не трата времени, и важно серьезно относиться к этой особенности культуры.

Общайтесь искренне, и Вы завоюете расположение ваших партнеров. В арабских странах не принято спешить, а отказ от чая, кофе или угощений считается неприличным. Участие в социальных мероприятиях и поддержка семейных ценностей способствует построению долгосрочных деловых связей.

Учет региональных различий: Эмираты — единое государство с разными правилами

Важно осознавать, что ОАЭ состоит из семи эмиратов: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас эль-Хайма, Аджман, Фуджейра, Умм эль-Кайвейн. В каждом эмирате есть свои правила и нормы для ведения бизнеса. Знание нюансов помогает адаптировать свой бизнес-подход в соответствии с конкретными требованиями выбранного региона.

Соблюдение бизнес-этикета: от визиток до одежды

Бизнес-этикет включает в себя множество аспектов: от правил обмена визитками, которые обязательно должны быть напечатаны на английском и арабском языках, до особенностей одежды.

Для иностранцев, не исповедующих ислам, приличной считается деловая одежда европейского образца, соответствующая мусульманским нормам морали.

Организация встреч рекомендуется осуществлять через телефон или личное общение. Применение электронной почты для этих целей не принято.

Успешный бизнес в ОАЭ

Успешный бизнес в ОАЭ — это баланс между инновациями и уважением к традициям, между международными стандартами и глубоким пониманием местной культуры.

Если вы решили вести здесь бизнес, кроме этических норм вам следует изучить процесс подготовки документов, оформления виз и других процессов.

Читать по теме: Новые направления для инвестиций: перспективы рынка недвижимости Саудовской Аравии

Фото на обложке: Freepik