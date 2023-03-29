Вечнозеленый контент: что это такое и как его создать

Екатерина Мезенцева, Organic Business Unit Director Ingate , рассказала о том, как создать вечнозеленый контент, какую структуру он должен иметь и какие типы вечнозеленого контента бывают. Материал будет полезен владельцам сайтов и веб-мастерам.

Основной источник трафика — контент. При этом важно, чтобы он не терял актуальности и привлекал пользовательский интерес в течение долгого времени. В этом случае речь идет о вечнозеленом контенте, информации, которая сможет принести пользу большей части ЦА даже через несколько лет после публикации.

Как понять, что ваш контент — вечнозеленый

Тема вечнозеленого контента настолько актуальна для современного SEO, что Buzzsumo даже разработал специальную шкалу «вечнозелености» информации. По ней измеряют уровень заинтересованности читателей и увеличение количества обратных ссылок на материал.

Точка отсчета при замерах — первые 30 дней после выкладки. Чем больше просмотров и обратных ссылок получает страница за этот период, тем выше шансы материала оказаться вечнозеленым.

Контент, который едва ли «позеленеет»

На тему вечнозеленого контента существует целое исследование от Backlinko. В нем специалисты выделили типы страниц и форматов, которые с большей или меньшей вероятностью перейдут в разряд вечнозеленых. Базой для исследования послужили более трех миллиардов информационных страниц. Согласно результатам анализа, к контенту, который имеет низкий потенциал к «озеленению», относятся:

новостные статьи, привязанные к определенному событию;

пресс-релизы и анонсы различных мероприятий;

презентации;

посты в социальных сетях с регулярно обновляющейся лентой (Twitter, «ВКонтакте» и др.);

подкасты;

статистические данные.

Все перечисленное относится к контенту, который по тем или иным причинам быстро теряет актуальность.

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Так, вряд ли кого-то, кроме узкоспециализированных экономистов, заинтересует, например, статья «Уровень безработицы в Никарагуа за 2003-2005 годы». И даже ярые поклонники продукции Apple в массе своей, скорее всего, не будут в 2023 году делиться с друзьями обзором IPhone 4.

А вот статья «10 секретов успеха Стива Джобса» не потеряет актуальности очень долго — по крайней мере, до тех пор, пока компания Apple занимает на рынке электроники одну из лидирующих позиций.

Последний пример — один из типов вечнозеленого контента. Статьи-топы, списки, например, «5 советов», «10 фильмов, которые...», «Лучшие книги о...» сохраняют свою актуальность в течение долгого периода и неизменно привлекают интерес читателя, побуждая его не только знакомиться со статьей, но и активно делиться ею в соцсетях.

Разберем, какие еще типы контента могут считаться вечнозелеными.

Вечнозеленый контент: что к нему относится

К сегменту вечнозеленого относятся:

Обновляемые посты

Любой пост, который можно дополнить или сократить в соответствии с изменениями в тенденциях, способен долго приносить трафик сайту.

Например, ранее упомянутое исследование Backlinko в последний раз обновлялось в июне 2021 года. Информация несколько преобразилась, но осталась доступной по тому же URL-адресу.

Мануалы, инструкции, гайды

Тексты, иллюстрации и видео, предоставляющие пользователю какой-либо алгоритм действий либо знакомящие с сутью процесса или явления.

У самой популярной электронной энциклопедии — «Википедии» — существует целый раздел — WikiHow, который содержит не теряющие актуальности инструкции., например, «Как сделать бумажный кораблик». Пока люди увлекаются оригами, пока у родителей есть дети, которых нужно развлечь, эта инструкция не утратит актуальности.

К гайдам же относятся материалы вроде «Интернет-маркетинг для новичков», «SEO-гайд для начинающих». Несмотря на отсутствие алгоритмов, текст описывает явление со многими его нюансами. Конечно, со временем статью придется редактировать, но общий смысл останется прежним, как и заинтересованность в тематике.

Страницы, отслеживающие и предупреждающие об изменениях в рамках определенной тематики

К таким относятся, например, юридические сайты и страницы, содержащие ссылки как на актуальные редакции законов и нормативных актов, так и на предыдущие версии.

Справочная информация и рекомендации

В качестве примера можно привести контент медицинской тематики. Статья «Грипп — симптомы, причины и лечение» была актуальна на момент публикации и останется таковой через пять лет, хотя, возможно, потребует дополнений в случае выявления новых штаммов заболевания.

«О нас»

Информационные страницы, на которых потенциальный клиент может познакомиться с компанией, стабильно приносят трафик. Они не потеряют актуальности, пока компания существует и приносит прибыль.

Отзывы

Страница, электронный адрес которой остается неизменным, а содержимое меняется (старые отзывы удаляют, свежие публикуют). Тем не менее, страница по-прежнему актуальна — потенциальных клиентов всегда интересует опыт тех, кто ранее воспользовался товаром или услугой.

История

Материалы, повествующие об исторических фактах, жизнях известных личностей, не могут потерять релевантность запросу за счет того, что рассказывают о свершившихся событиях. Так, статья по теме «Столыпинская реформа» будет неизменно востребована у целевой аудитории — старшеклассников и студентов истфака.

Как создать вечнозеленый контент

Как многие аспекты SEO, создание вечнозеленого контента начинается с анализа конкурентов и отбора ключевых слов. В этом помогают такие инструменты, как Google Analytics, Google Trends, «Яндекс Метрика», «Яндекс Wordstat». Анализ нужен, чтобы понять, что интересует ЦА больше всего, собрать семантическое ядро будущих статей и корректно его оптимизировать.

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После сбора и анализа данных стоит сформулировать темы для будущих материалов. Отталкиваясь от тем и других параметров технического задания, копирайтеры создают контент, в котором текст дополняется ссылками, фотографиями, видеоматериалами.

Предлагаем несколько практических советов по написанию контента, который окажется вечнозеленым не только формально, но и фактически.

Манера изложения

Вечнозеленый контент должен освещать выбранную тему максимально подробно, при этом оставаясь легким для восприятия.

За инструкцией, подборкой или справкой в интернет чаще всего идут обычные люди, не профессионалы. Эксперты, как правило, обращаются к профессиональной литературе и узкоспециализированным веб-ресурсам. Именно поэтому стоит избегать обилия терминов и сложных формулировок.

Заголовок

Заголовок — элемент, который должен привлечь внимание читателя в первую секунду. Это значит, что его задача — не только отразить содержание статьи, но и побудить посетителя страницы ознакомиться с ней.

Лучше всего внимание читателей привлекают заголовки, содержащие цифры — «5 способов», «12 причин почему», а также слова вроде «полный», «безотказный», «гарантированный», «лучший» (но с ними нужно быть аккуратнее, слишком кричащие заголовки могут оттолкнуть).

Ваш заголовок должен либо вызывать эмоции, либо намекать пользователю на потенциальную выгоду, либо провоцировать любопытство.

Длина статьи

Существует теория, что современные интернет-пользователи не читают длинных статей. Однако это не совсем верно. Если материал интересен, его объем читателя не смутит.

Существует исследование, показавшее, что длинные тексты Google ранжирует лучше, также они получают больше обратных ссылок. А другой анализ продемонстрировал, что длина текста, успешно ранжируемого «Яндексом», начинается от 8 тыс. символов без пробелов — для информационной статьи и около 5-7 тыс. — для контента на коммерческой странице.

Отсутствие привязки ко времени

Не стоит указывать в статье временные маркеры. Ремарки вроде «в прошлом году», «на данный момент» могут снизить актуальность контента в глазах пользователя, особенно если на сайте видны даты публикации.

Регулярная редактура

Нельзя быть уверенным на сто процентов, что статья, даже максимально подробная, не потеряет своей актуальности в будущем. Чтобы контент оставался вечнозеленым, нужно регулярно с ним работать — обновлять в соответствии с последними тенденциями, дополнять новой информацией, удалять неактуальную, адаптировать под различные форматы.

Например, большую статью можно разбить на серию постов в социальных сетях, создать подкаст и добавить ссылку на него в текст, нарисовать свежую инфографику и поместить ее в материал.

Выводы

Вечнозеленый контент поможет привлекать трафик на информационный или коммерческий веб-сайт на длительной основе, и нужно сделать акцент на его публикации.

Материалы новостного характера также нужны и для общего развития сайта, и для сбора событийного трафика, так что чередование разных видов контента всегда будет на пользу.

Однако именно написание вечнозеленых статей под разные типы запросов по частотности приносит наибольшую пользу продвигаемым сайтам.

Фото на обложке сгенерировно нейросетью Midjourney

Иллюстрации предоставлены автором.