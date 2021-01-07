Топ-5 ловушек, в которые попадают владельцы семейного бизнеса

Ладо перечисляет основные проблемы, с которыми он столкнулся на своём семейном предприятии, а также рассказывает о том, как эффективно и экологично их решить.

У Ладо Шерозии, основателя Laduchi Capital и эксперта европейского бизнеса, семейная компания — и в этом его главное преимущество. Но родственные связи и личные взаимоотношения внутри компании могут обернуться довольно серьёзной головной болью для владельца, если не знать, что со всем этим делать.

Родственные связи усложняют решение конфликтных ситуаций

Конфликты неизбежно возникают в любом коллективе, но в семейных компаниях наличие родственных связей их только усугубляет. Нередко они превращаются в настоящий скандал. Например, конфликты возникают в результате соперничества между братьями и сёстрами, вражды между разными поколениями или даже семейного спора между супругами. Довольно часто члены семейного бизнеса соревнуются за то, кто получает больше преимуществ, обязанностей и власти.

Скажу честно, руководителю компании, который ещё является и главой семьи, очень тяжело в таких ситуациях совладать с собственными эмоциями и урегулировать ситуацию. Именно поэтому я рекомендую как можно раньше возложить эти обязанности на кого-то другого, например, на одного из заместителей или креативного директора.

Это должен быть работник, не связанный с вами узами родства, а такие люди есть почти во всех семейных компаниях. Безусловно, он должен обладать определёнными способностями, психологическими и волевыми качествами и специальными знаниями, для того чтобы успешно урегулировать конфликтные ситуации.

Отсутствие четкой иерархии

В большинстве семейных компаний довольно трудно определить, кто чей начальник и кто конкретно отвечает за определённый участок работы. Иногда кажется, что все руководители. Такой подход только вредит бизнесу.

Лично я советую нарисовать структуру компании и чётко прописать должностные обязанности каждого сотрудника. Пропишите итоговый продукт, который должен производить тот или иной отдел, ответственного, полномочия и обязанности. И в этом случае по структуре все члены команды наглядно увидят, кто и какому отделу подчиняется, какой руководитель нужен каждому конкретному отделу и какая должна выстраиваться взаимосвязь для эффективной работы.

Отсутствие плана преемственности

Глупо надеяться на то, что в один чудесный день ваш первенец с радостью возглавит семейный бизнес и преуспеет в этом.

Преемственность — это не событие, а процесс, поэтому необходимо как можно раньше составить план и действовать строго по нему. Как отец двух сыновей и глава семейной компании, который надеется на её многолетнее существование, расскажу о своих действиях.

Важно приучать детей к культуре семейного дела, чтобы они с раннего возраста понимали, что это такое. Важно демонстрировать им примеры других успешных бизнесов, приводить на работу с малых лет. Считаю, что уже в пять лет ребёнок должен четко понимать, чем занимаются его родители.

С 8-9 лет в летние каникулы он уже должен проводить хотя бы один день в неделю на рабочем месте, наблюдая за рабочим процессом. А с 12-13 лет уделять семейному бизнесу достаточно много времени, выполняя в компании посильную работу: например, отвечать на звонки или заниматься переводами текстов. Самое главное, чтобы ребёнок понимал, что он делает это для общего семейного дела.

Ещё один значимый момент. Время от времени я отвожу своих сыновей в семейные компании и знакомлю детей с их владельцами. Когда они видят, как молодой парень увлечённо продолжает дело своего деда, это очень мотивирует.

Отсутствие стратегии развития

У большинства семейных предприятий есть проблема в стратегическом планировании. Важные вопросы, которые влияют на бизнес, получают краткосрочное решение вместо применения долгосрочного подхода.

Стратегия развития — важнейшая вещь, которая должна быть прописана. Более того, я рекомендую также прописать сферы, которые не входят в число ваших интересов и куда вы не собираетесь идти, как бы заманчиво это ни было. Зачем? Чтобы не отвлекаться от основного фокуса! Таким образом, бизнесмен должен не только поставить перед собой стратегические цели, но и обозначить то, что не является сферой его компетенции.

Прописанная стратегия — это четко структурированные этапы развития, привлечение как специалистов, так и финансирование на разных этапах. Она должна соответствовать вашим возможностям, материальным и человеческим ресурсам. Поэтому важно это осознавать и не спешить или отставать.

Может возникнуть ситуация, когда сотрудники сгорят, клиенты будут недовольны, а вы в краткосрочном моменте будете радоваться, что растёте как бизнес. Это начало серьёзного внутреннего кризиса. Я всегда рекомендую выбирать бизнес в рамках своих компетенции.

Проблема масштабирования семейного бизнеса

Проблема роста является ещё одной критической проблемой, с которой сталкиваются семейные предприятия. Это проблема глобального мышления. Мы, руководители и создатели компаний, иногда настолько погружены в операционную деятельность, что просто не хватает возможности глобально и свободно мыслить. А иногда мы просто не способны на это. Поэтому я рекомендую найти человека с глобальным, масштабным мышлением. Пусть им окажется ваше доверенное лицо, советник, который будет постоянно мотивировать к расширению и масштабированию, возвращая фокус внимания с мелочей на глобальную мечту.

На самом деле все обозначенные проблемы — это нормально. Это ваши точки роста, возможность сделать бизнес ещё сильнее. Конфликты неизбежны, а поэтому бороться с ними бесполезно, надо всего лишь научиться экологично их гасить. Необходимо внедрять в семейный бизнес опыт традиционного бизнеса, тем самым устраняя в нём слабые места. Например, создавая чёткую иерархию и постепенно убирая систему, когда «все за всё отвечают».

Процесс передачи бизнеса детям начинается уже тогда, когда они в раннем возрасте приходят к вам на работу. Держите фокус внимания на стратегических целях, а также на своей глобальной мечте.