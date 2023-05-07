Расцвет FemTech: как технологии меняют сферу женского здоровья

Аналитик MTS StartUp Hub Аделина Ишмуратова рассматривает, что из себя представляет FemTech-индустрия сейчас и какие у нее перспективы развития.

К FemTech относятся продукты и технологические решения для заботы о женском здоровье. И хотя этот термин появился семь лет назад, по-настоящему заметным рост в индустрии стал лишь в последнее время.

Впервые термин FemTech в 2016 году использовала соосновательница трекера для отслеживания менструального цикла Clu Ила Тин, но в последние пару лет рост в этой области стал очевиден: растут число стартапов и объемы привлеченного инвестирования, появляются заметные кейсы.

Например, в августе 2021 года Maven Clinic, виртуальная клиника женского и семейного здоровья, стала первым FemTech-единорогом.

Не последнюю роль в наращивании инвестиционной активности в индустрии сыграл венчурный бум 2021 года. Но все же важно отметить тренд на постепенную дестигматизацию вопросов женского здоровья и особенностей функционирования женского организма.

Читайте по теме: Что такое микростресс и как с ним справиться

Не только трекеры для отслеживания цикла

К 2023 году насчитывается около 1,5 тысяч международных компаний для заботы о женском здоровье. Половина из них приходится на три категории: беременность и материнство (18,6%), менструальное здоровье (16,5%) и репродуктивное здоровье (16,1%).

Долгие годы различия женского и мужского организма рассматривались только в контексте репродуктивной функции, что привело к колоссальной нехватке информации о том, как протекают многие заболевания у женщин.

В книге «Невидимые женщины» Кэролайн Перес пишет: «Лишь у одной из восьми женщин симптомы инфаркта миокарда совпадают с классическими мужскими. А аутоиммунными заболеваниями болеют около 8% населения, но у женщин они встречаются втрое чаще, чем у мужчин».

На протяжении многих лет женщины принимали дозировку лекарств, рассчитанную на мужчин, и до сих пор неизвестно, каковы последствия и насколько эффективно препараты работали в принципе.

Однако ситуация начинает постепенно меняться: ученые и врачи все чаще признают, что многие заболевания могут по-разному проявляться у мужчин и женщин, а также иметь неодинаковые последствия. Женское здоровье перестает сводиться исключительно к репродуктивной функции, однако в общем объеме специализированных решений для женщин в области общего здравоохранения пока критически мало.

Количество стартапов в области FemTech по сегментам

Еще один заметный тренд в области FemTech последних лет — рост стартапов в сегменте менопаузы: по данным Female Insights более 30% компаний в этой области были основаны за последние три года.

Увеличивается и разнообразие предлагаемых решений для борьбы с симптомами менопаузы: от мобильных приложений для отслеживания гормонов и симптомов, платформ для коммуникации пользователей и формирования коммьюнити до потребительских товаров и терапевтических препаратов.

К 2025 году в мире будет более одного 1 млрд человек (около 12% населения), страдающих менопаузой. Рынок продуктов для менопаузы оценивался в $15 млрд в 2020 году и достигнет $23 млрд к 2028 году.

Количество стартапов в области FemTech по типам продукта

С точки зрения типа продуктов диапазон в FemTech широк: от потребительских товаров до лекарственных средств и телемедицины. В топ-3 входят: потребительские товары (20%), девайсы и носимые устройства (16,5%), а также цифровые приложения (16,1%).

Инвестиции в FemTech

Согласно данным Crunchbase, 2021 год стал особенным для фемтеха, поскольку глобальное венчурное финансирование в этом сегменте превысило отметку в $1 млрд.

Объем венчурного инвестирования в FemTech стартапы в 2012-2022 гг, млн долларов

В 2022 году FemTech не стал исключением и пострадал от снижения инвестиционной активности. По оценкам FemTech Analytics, общий объем финансирования в отрасль на июль 2022 года составлял $16 млрд (+15% по сравнению с декабрем 2021 г.).

Одна из крупнейших венчурных сделок — привлечение стартапом BillionToOne суммарно $208,5 млн в рамках нескольких раундов в марте и декабре 2022 года. Компания предлагает услуги по молекулярной диагностике и помогает врачам выявлять общие и генетические заболевания еще на этапе беременности.

Финансирование, привлеченное FemTech-компаниями по всему миру по сегментам,

по состоянию на июль 2022 г., млрд долларов

Самая недофинансированная категория — ментальное здоровье. При этом женщины сталкиваются с депрессией в два раза чаще, чем мужчины, а гормональные колебания во время беременности, послеродового периода и менопаузы делают психическое состояние женщин еще более уязвимым.

Стоит также отметить, что FemTech стартапы в 2022 году добились большого успеха в привлечении финансирования в области цифрового здравоохранения. Несмотря на то, что финансирование сектора цифрового здравоохранения сократилось в два раза с $16 млрд в 2021 до $8,6 млрд в 2022 году, доля FemTech значительно выросла по сравнению с предыдущими годами. В 2022 году доля FemTech в финансировании цифрового здравоохранения составила 13,26% по сравнению с 8,75% в 2021 году.

На волне роста интереса к FemTech индустрии и ее постепенной институализации появляются и специализированные фонды, которые фокусируются на инвестиции в FemTech стартапы. Однако пока большинство этих фондов инвестируют только проекты в США и не выступают в качестве лид-инвестора.

Три Femtech-направления, которые получат развитие в ближайшем будущем

Специализированные решения для женщин в области хронических заболеваний

С учетом того, что большинство имеющихся исследований основаны на данных мужской физиологии, в будущем больше инноваций будут направлены на заполнение пробелов в этой области.

Например, в прошлом году стартап Jude, направленный на решений проблем со здоровьем мочевого пузыря у женщин, привлек раунд в размере €2,4 млн. Основательница Пион Ли ищет решение проблемы, которая затрагивает каждую третью женщину в Великобритании.

Обращение к стигматизированным отраслям

По мере того, как в обществе постепенно становится нормальным обсуждать табуированные темы (менструации, менопаузу, сексуальное здоровье, насилие и пр.), компании все чаще начинают напрямую обращаются к продуктам в этих сегментах.

По аналогии с ростом сегментов решений для периода менопаузы и менструального здоровья будет появляться больше компаний, затрагивающих темы, о которых пока не принято говорить.

Решения в категории 65+

Во всем мире население 65-ти лет и старше растет быстрее, чем любая другая возрастная группа. Помимо всего прочего, это платежеспособная аудитория, для которой уже довольно привычно пользоваться цифровыми продуктами и технологиями.

Продукты в области фертильности и репродуктивного здоровья, как один из якорных сегментов, к тому же вовлекающий не только женщин, но мужчин также будут развиваться.

Кроме этого, уже сейчас заметна тенденция масштабирования FemTech-стартапов и «захват» смежных сегментов. Например, тот же единорог Maven начинал свою работу, как продукт для беременности, став постепенно полноценной платформой для репродуктивного здоровья. А в ближайших планах компании выход в сегмент менопаузы.

Читайте также:

«Когда трансформировать нужно не процессы, а себя»: как не стать руководителем, который тормозит прогресс

Командный пазл, чтобы выстроить эффективную работу. Как его собрать?

Станет ли FemTech Next Big Thing в области здравоохранения?

Женщины составляют половину населения мира, но, несмотря на приписываемые им ежегодные медицинские расходы в размере $500 млрд, только 4% всех исследований и разработок в области здравоохранения направлены конкретно на решение проблем в области женского здоровья. FemTech до сих пор остается очень слабо развитой областью медицинских технологий.

И даже несмотря на то, что инвестиции в глобальный FemTech рынок растут, компании, специализирующиеся на решениях для улучшения здоровья женщин по-прежнему составляют лишь небольшую часть всех игроков индустрии здравоохранения. Основные причины — табу на женское тело, а также низкая представленность женщин в управлении.

Прогноз роста FemTech-рынка 2021-2030, млрд долларов

Однако учитывая, что все больше и больше женщин управляют бизнесом и инвестиционными фондами, вопросам женского здоровью начинается уделяться больше внимания. Инклюзивная повестка также способствует увеличению поддержки компаний, которые управляются женщинами и/или заботятся о женщинах, и поскольку в 70% FemTech-стартапов есть хотя бы одна женщина-учредитель все больше шансов, что сектор продолжит активное развитие.

Ожидается, что рынок FemTech будет расти кратными темпами и к 2030 году достигнет $1,8 трлн.

Нельзя отрицать, что в области женского здравоохранения до сих пор остается много белых пятен, в том числе безопасность и доступность медицинского обслуживания. Но развитие FemTech становится катализатором позитивных изменений не только в области здравоохранения, но и общества в целом. Растет осведомленность о женских проблемах, начинается обсуждение тем, которые ранее замалчивались и считались табуированными.

На текущий момент FemTech-индустрия поддерживается, в основном, женщинами. И это не столько недостаток, сколько возможность для появления большего количества женщин-предпринимательниц, инвесторов, исследователей, которые не только развивают индустрию, но и вдохновляют своим примером других.

Фото в тексте предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash