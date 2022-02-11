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5 приложений, которые помогут накопить на цель

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Юлия Загитова
Юлия Загитова

CEO коммуникационного агентства Breaking Trends

Алина Пак

Юлия Загитова, медиаисследователь и CEO коммуникационного агентства Breaking Trends, тестировала различные приложения, когда копила на квартиру в Москве. Она поделилась пятью лучшими вариантами для тех, кто хочет начать контролировать свои расходы.

5 приложений, которые помогут накопить на цель

Содержание:

Мои серьезные отношения с финансовой грамотностью начались в 2014 году. До этого знакомства всё было стихийно и развивалось как бурный роман: зарплата пришла, зарплата потрачена, снова ожидание зарплаты. В итоге - 0 рублей накоплений.

Появилось желание купить квартиру в Москве. Ко мне пришло осознание, что денег не будет до тех пор, пока я не начну контролировать личные средства. Финансовая грамотность началась с учета доходов и расходов. Сначала было сложно фиксировать каждую покупку, позже это вошло в привычку. 

Так я начала копить. Через полгода финансовой дисциплины я собрала первоначальный взнос.

 

Google Таблицы

App Store, Android

Для тех, кто не хочет заморачиваться, но любит считать 

Самое простое пространство для учета денег – это старый добрый Excel. Это намного удобнее, чем вести бюджет в бумажном блокноте.

Программа довольно адаптивна: вы можете зафиксировать каждый счет в отдельной вкладке. А строки назвать: «дата», «наименование», «категория», «сумма», «валюта». 

 

Плюсы: 

  • бесплатное;
  • можно использовать на любой операционной системе (Android, iOS или ПК); 
  • есть несложные базовые формулы: ячейки можно запрограммировать.

 

Минусы: 

  • нет автоматической выгрузки, данные придётся вводить вручную;
  • нет готового решения по строкам, поэтому придется фантазировать. 

 

CoinKeeper

App Store, Android

Для виртуальных нумизматов, которые копят деньги

На мой взгляд, это приложение яркое, удобное и современное. Я пользовалась им в течение месяца. Разработчик пишет, что CoinKeeper пользуются более 500 тыс. человек. В нем есть умные уведомления и настраиваемые категории расходов.

Стоимость: премиум-тариф — 149 рублей в месяц. На момент публикации материала можно приобрести тариф Platinum на год за 499 рублей.

 

Плюсы: 

  • часто выходят обновления; 
  • автоматизированное обновление данных с карт; 
  • можно импортировать все данные в таблицу и сохранить их в компьютере. 

 

Минусы: 

  • приложение с полным функционалом платное; 
  • за возможность вести совместный бюджет нужно платить дополнительно;
  • визуал приложения на любителя. 

 

«Дзен-мани: учет расходов»

App Store, Android

Для накопления семьей на совместную мечту

Этим приложением мы с мужем пользуемся больше трех лет. Сейчас стало сложнее вести учет, так как в этом бюджете не только наши семейные расходы, но и категории, связанные с бизнесом (зарплаты сотрудников, оплата подрядчиков). 

Но мы справляемся: два раза в год устраиваем полный разбор доходов и расходов, анализируем категории и планируем большие покупки без нагрузки на общий бюджет. Разработчики пишут, что более 75 тыс. предпринимателей, фрилансеров, семей ведут свою бухгалтерию в «Дзен-мани».

Стоимость: 1 249 рублей навсегда

 

Плюсы: 

  • минималистичный дизайн;
  • автоматическая выгрузка данных с карт; 
  • круговые диаграммы по месяцу или году; 
  • приложение дает план по тратам с учетом ваших расходов. 

 

Минусы: 

  • иногда данные синхронизируются некорректно;
  • бывают баги, приложение вылетает.

 

Monefy – учет расходов

App Store, Android

Учет финансов для визуалов

Приложение выполнено в экологичных светло-зеленых оттенках. Оно безопасно синхронизируется через ваш личный Google Диск или Dropbox-аккаунт, делит расходы по заданному отчетному периоду, поддерживает мультивалютность, показывает все в виде графиков.

Стоимость: 2 690 рублей на год

 

Плюсы: 

  • Buddyвстроенный калькулятор;
  • совместный доступ. 

 

Минусы: 

  • замечены баги при синхронизации с банками.

 

Buddy

App Store

Для самостоятельных парочек

Милый трекер домашних расходов в бело-розовых тонах. Удобен для тех, кто хочет совместно планировать бюджет и контролировать его в две пары глаз. Разбивка по категориям позволяет узнать, кто за что заплатил и как с ним рассчитываться. 

Стоимость продления месячной подписки около 229 рублей, а годовой – 2 750 рублей.

 

Плюсы: 

  • совместный доступ к приложению;
  • возможность отслеживания долгов и накоплений.

 

Минусы: 

  • расширенная версия приложения платная, бесплатная — с узким функционалом; 
  • приложение можно использовать только на iOS.

Фото на обложке: Shutterstock / StockStyle

Иллюстрации предоставлены автором.

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