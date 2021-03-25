Гламур, запрещенные вещества, сделки за 5 минут: какой показывают работу финансистов на экране

Мало какая сфера может похвастаться таким же количеством штампов, тиражируемых в киноиндустрии, как финансы. Если верить кинорежиссерам, то рабочий день финансиста на 50% состоит из посещения злачных мест, на 30% — из напыщенных речей, а остальное время распределяется между собственно работой, поездками в такси и переговорами.

Лайфстайл

Последний из голливудских хитов «Волк с Уолл-стрит» особенно отличился: его создатели ухитрились втиснуть в фильм практически все клише о финансистах. По мнению сценаристов и режиссеров, они только и делают, что занимаются троллингом коллег, употреблением запрещенных веществ и раскидыванием купюр в стиле полотна Ван Гога «Сеятель».

При этом никто не вспоминает, что финансисты, особенно имеющие дело с рынками и ценными бумагами, зачастую работают по 12-14 часов в сутки, иногда не имея возможности отдохнуть на выходных или уйти в законный отпуск.

Ради этой работы кандидаты проходят сложнейшие собеседования, конкурируют с десятками себе подобных и готовы работать до последнего, чтобы доказать свою компетентность. И, если какой-то наивный человек решил делать карьеру в финансах, чтобы заниматься тем же, что и герой Ди Каприо, то долго он не продержится.

Бизнес-процессы

В сериале «Форс-мажоры», посвященном жизни юристов, есть многочисленные эпизоды, где показывают сферу слияний и поглощений, то есть, по сути, тех же финансов. Не знаю, что тому виной: то ли беспощадный тайминг, то ли желание сделать акцент на сложных взаимоотношениях героев — но процесс совершения и структурирования сделок показан совершенно неправдоподобно.

Если верить этому действительно интересному сериалу, то складывается впечатление, что сделки совершаются примерно так: несколько уважаемых людей в дорогих костюмах встречаются, обмениваются парой многозначительных фраз, после чего на пол бросается папка с документами, содержимое которой подписывается всеми участниками беседы. Затем договаривающиеся стороны немедленно достают горячительные напитки и отмечают сделку прямо на месте либо отправляются в ресторан на машине уровня не ниже «Феррари».

Все это выглядит очень привлекательно и тянет в инвестиционную сферу немало молодых умов, которые тоже хотят, как в кино. Но реальность, как это часто бывает, оказывается немного сложнее.

Оформление и структурирование любой сделки по слиянию/поглощению — это долгий и многоступенчатый процесс, в который вовлечено достаточно много людей. Даже простая сделка, в которой продавец и покупатель компании-таргета (того бизнеса, который и является предметом сделки) заранее известны, включает в себя ряд относительно долгих этапов: проведение due diligence, оценку таргета, структурирование заемного капитала, выбор схемы оплаты сделки, юридическую проверку и так далее.

В деловой практике обычным временем исполнения сделки считается промежуток от шести до двенадцати месяцев, хотя отдельные сделки в особо крупном размере длятся и до 18 месяцев, то есть явно не одну серию сериала.

За этим процессом длиною в год стоит серьезный труд команд юристов и финансистов, солидный объем бюджетов на расходы в пользу консультантов и банковских институтов, тщательная проработка всех рисков и подводных камней будущей сделки. В сериалах да: встретились, подписали — и пошли обсуждать бейсбол.

Репутация

Ни один из современных фильмов и сериалов даже близко не затрагивает такой важнейший аспект взаимоотношений в финансовой сфере, как репутация. У всех ее участников имеются деньги, и в немалом количестве, и они хотят иметь 200%-ные гарантии того, что с их средствами не случится каких-либо неприятных неожиданностей.

Причем они (спектр которых обилен: от ошибок в оценке стоимости акций до пропуска какого-нибудь юридически значимого аспекта сделки) могут возникнуть не только в силу злого умысла нечистого на руку финансиста или компании, проворачивающей регулярные мошеннические схемы. Также частые причины — отсутствие опыта работы на рынке, наличие в штате некомпетентных сотрудников или наплевательское отношение к работе в целом.

Так что в финансах предпочитают иметь дело с проверенными игроками: инвестиционными банками, фондами прямых инвестиций, страховыми компаниями, оценщиками, брокерами и так далее. Все хотят доверять свои деньги специалистам и организациям с именем, опытом и репутационным капиталом.

В то же время кинопродюсеры игнорируют этот факт.

Понятно, что дорогие рестораны и многомиллиардные сделки, заключенные за пять минут, намного интереснее. Но при таком подходе к делу не нужно удивляться, что люди не осознают ценности репутации как основы социального капитала, доверяя свои деньги фирмам-однодневкам, не проявившим себя на рынке.

Имея дело с организациями в сфере финансов и инвестиций, первое, на что нужно обращать внимание, — продолжительность работы на рынке, профессиональную репутацию и список клиентов. Даже если компания только выходит на новый рынок, но при этом имеет успешную и долгую историю в других регионах, ее репутационный капитал обязательно сыграет в ее пользу.

Следим за историей Goldman Sachs, UBS, Walton и прочих инвестиционных игроков зарубежного происхождения в России: UBS был основан в Цюрихе в 1862, пришел в Россию в 1996; Goldman Sachs основан в Нью-Йорке в 1869, пришел в Россию в 1988; Walton основан в Торонто в 1979, пришел в Россию в 2020.

Необходимо осознать, что реальные механизмы работы инвестиционной сферы кардинально отличаются от того, что транслируется киноиндустрией на широкую аудиторию. Если в кинопрокате финансисты в первую очередь ассоциируются с гламурным образом жизни, пятиминутными встречами и безудержным потреблением, то реальной жизни у них ненормированный график работы и кропотливый труд.

И, если на широком экране молодая финансовая компания может покорить рынок с первого шага, то в жизни необходимо несколько десятилетий, чтобы инвестиционно-банковский мир по-настоящему воспринял нового игрока.

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