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Колонки

Гламур, запрещенные вещества, сделки за 5 минут: какой показывают работу финансистов на экране

Колонки
Денис Карасев
Денис Карасев

Глава российского представительства американской инвестиционной компании The LCP Group

Ирина Печёрская

Мало какая сфера может похвастаться таким же количеством штампов, тиражируемых в киноиндустрии, как финансы. Если верить кинорежиссерам, то рабочий день финансиста на 50% состоит из посещения злачных мест, на 30% — из напыщенных речей, а остальное время распределяется между собственно работой, поездками в такси и переговорами.

Как все обстоит на самом деле, рассказал Денис Карасев, глава российского представительства американской инвестиционной компании The LCP Group.

Гламур, запрещенные вещества, сделки за 5 минут: какой показывают работу финансистов на экране

Лайфстайл

Последний из голливудских хитов «Волк с Уолл-стрит» особенно отличился: его создатели ухитрились втиснуть в фильм практически все клише о финансистах. По мнению сценаристов и режиссеров, они только и делают, что занимаются троллингом коллег, употреблением запрещенных веществ и раскидыванием купюр в стиле полотна Ван Гога «Сеятель». 

При этом никто не вспоминает, что финансисты, особенно имеющие дело с рынками и ценными бумагами, зачастую работают по 12-14 часов в сутки, иногда не имея возможности отдохнуть на выходных или уйти в законный отпуск.

Ради этой работы кандидаты проходят сложнейшие собеседования, конкурируют с десятками себе подобных и готовы работать до последнего, чтобы доказать свою компетентность. И, если какой-то наивный человек решил делать карьеру в финансах, чтобы заниматься тем же, что и герой Ди Каприо, то долго он не продержится.

 

Бизнес-процессы

В сериале «Форс-мажоры», посвященном жизни юристов, есть многочисленные эпизоды, где показывают сферу слияний и поглощений, то есть, по сути, тех же финансов. Не знаю, что тому виной: то ли беспощадный тайминг, то ли желание сделать акцент на сложных взаимоотношениях героев — но процесс совершения и структурирования сделок показан совершенно неправдоподобно.

Если верить этому действительно интересному сериалу, то складывается впечатление, что сделки совершаются примерно так: несколько уважаемых людей в дорогих костюмах встречаются, обмениваются парой многозначительных фраз, после чего на пол бросается папка с документами, содержимое которой подписывается всеми участниками беседы. Затем  договаривающиеся стороны немедленно достают горячительные напитки и отмечают сделку прямо на месте либо отправляются в ресторан на машине уровня не ниже «Феррари».

Все это выглядит очень привлекательно и тянет в инвестиционную сферу немало молодых умов, которые тоже хотят, как в кино. Но реальность, как это часто бывает, оказывается немного сложнее. 

Оформление и структурирование любой сделки по слиянию/поглощению — это долгий и многоступенчатый процесс, в который вовлечено достаточно много людей. Даже простая сделка, в которой продавец и покупатель компании-таргета (того бизнеса, который и является предметом сделки) заранее известны, включает в себя ряд относительно долгих этапов: проведение due diligence, оценку таргета, структурирование заемного капитала, выбор схемы оплаты сделки, юридическую проверку и так далее. 

В деловой практике обычным временем исполнения сделки считается промежуток от шести до двенадцати месяцев, хотя отдельные сделки в особо крупном размере длятся и до 18 месяцев, то есть явно не одну серию сериала.

За этим процессом длиною в год стоит серьезный труд команд юристов и финансистов, солидный объем бюджетов на расходы в пользу консультантов и банковских институтов, тщательная проработка всех рисков и подводных камней будущей сделки. В сериалах да: встретились, подписали — и пошли обсуждать бейсбол. 

 

Репутация

Ни один из современных фильмов и сериалов даже близко не затрагивает такой важнейший аспект взаимоотношений в финансовой сфере, как репутация. У всех ее участников имеются деньги, и в немалом количестве, и они хотят иметь 200%-ные гарантии того, что с их средствами не случится каких-либо неприятных неожиданностей. 

Причем они (спектр которых обилен: от ошибок в оценке стоимости акций до пропуска какого-нибудь юридически значимого аспекта сделки) могут возникнуть не только в силу злого умысла нечистого на руку финансиста или компании, проворачивающей регулярные мошеннические схемы. Также частые причины — отсутствие опыта работы на рынке, наличие в штате некомпетентных сотрудников или наплевательское отношение к работе в целом. 

Так что в финансах предпочитают иметь дело с проверенными игроками: инвестиционными банками, фондами прямых инвестиций, страховыми компаниями, оценщиками, брокерами и так далее. Все хотят доверять свои деньги специалистам и организациям с именем, опытом и репутационным капиталом. 

В то же время кинопродюсеры игнорируют этот факт.

Понятно, что дорогие рестораны и многомиллиардные сделки, заключенные за пять минут, намного интереснее. Но при таком подходе к делу не нужно удивляться, что люди не осознают ценности репутации как основы социального капитала, доверяя свои деньги фирмам-однодневкам, не проявившим себя на рынке.

Имея дело с организациями в сфере финансов и инвестиций, первое, на что нужно обращать внимание, — продолжительность работы на рынке, профессиональную репутацию и список клиентов. Даже если компания только выходит на новый рынок, но при этом имеет успешную и долгую историю в других регионах, ее репутационный капитал обязательно сыграет в ее пользу.

Следим за историей Goldman Sachs, UBS, Walton и прочих инвестиционных игроков зарубежного происхождения в России: UBS был основан в Цюрихе в 1862, пришел в Россию в 1996; Goldman Sachs основан в Нью-Йорке в 1869, пришел в Россию в 1988; Walton основан в Торонто в 1979, пришел в Россию в 2020.

Необходимо осознать, что реальные механизмы работы инвестиционной сферы кардинально отличаются от того, что транслируется киноиндустрией на широкую аудиторию. Если в кинопрокате финансисты в первую очередь ассоциируются с гламурным образом жизни, пятиминутными встречами и безудержным потреблением, то реальной жизни у них ненормированный график работы и кропотливый труд. 

И, если на широком экране молодая финансовая компания может покорить рынок с первого шага, то в жизни необходимо несколько десятилетий, чтобы инвестиционно-банковский мир по-настоящему воспринял нового игрока.

Фото на обложке: FOTOSPLASH/shutterstock.com

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