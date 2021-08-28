Финансовое планирование: что это и зачем нужно для бизнеса

Многие начинающие предприниматели открывают бизнес «по наитию», не прогнозируя финансовые показатели. Зачастую именно это приводит их к краху. Рассказываем, как в развитии бизнеса помогает финансовое планирование, а также как составить.

Что такое финансовое планирование

Финансовое планирование — это способ, который позволяет определить кратко- и долгосрочные финансовые цели и разработать план по достижению. План как помощь: покажет, к чему бизнес должен готовиться.

Финансовый план важно разрабатывать сразу после того, как появится понимание целей и способа ведения бизнеса.

План включает в себя все, что необходимо предприятию для достижения своих целей:

все виды деятельности;

ресурсы;

оборудование и материалы;

временные рамки.

Финансовое планирование не равно бухучету. Компания не анализирует то, что уже потрачено, а составляет прогноз на ближайшие месяцы: какими будут доходы и расходы. Этот прогноз действует как система раннего предупреждения, показывая, где надо снизить расходы, определить финансовые потребности и оптимальные сроки.

План визуализирует области, в которых нужно увеличить ресурсы, чтобы бизнес был успешнее. Это может быть маркетинг, расширение или разработка продукта.

Кому нужно финансовое планирование?

Всем, кто не хочет прогореть. Финансовый план позволяет отслеживать успехи бизнеса и быстро устранять проблемы, если они возникают. Как правило, компании, которые занимаются финансовым планированием, быстрее увеличивают доходы, чем те, процесс планирования которых неэффективен.

Что будет без финансового планирования?

Когда вы оказываетесь в городе в первый раз и нужно добраться из пункта А в пункт Б, вы же не идете наугад, а открываете карту. Здесь то же самое.

Без финансового планирования бизнес-решения становятся более рискованными, и компании могут упустить возможности или совершить ошибки.

Инструкция. Как составить финансовый план?

1. Составьте или пересмотрите свой бизнес-план

Финансовое планирование должно начинаться со стратегического плана вашей компании. Нужно ответить на следующие вопросы:

Надо ли расширяться?

Надо ли больше оборудования?

Надо ли нанять больше сотрудников?

Нужны ли другие новые ресурсы?

Как этот план повлияет на денежный поток?

Понадобится финансирование? Если да, то сколько?

Затем рассчитайте финансовые показатели на ближайшие 12 месяцев, включая расходы на крупные проекты.

2. Разработайте финансовые прогнозы

Делайте ежемесячные финансовые прогнозы. Для этого нужно записать ожидаемую выручку на основе прогнозов продаж и ожидаемые расходы на рабочую силу, расходные материалы, накладные расходы.

Компании с ограниченным денежным потоком могут делать еженедельные прогнозы. Исходя из этого можно рассчитать затраты для проектов из предыдущего шага. В эти прогнозы полезно включить различные сценарии — наиболее вероятные, оптимистичные и пессимистичные. Это важно, чтобы оценить последствия каждого из них.

3. Позаботьтесь о финансировании

Используйте финансовые прогнозы, чтобы определить потребности. В случае необходимости заранее обратитесь к своим финансовым партнерам (инвесторам/банкам), чтобы обсудить возможные варианты финансирования.

4. Разработайте план на случай непредвиденных обстоятельств

Что вы будете делать в случае внезапного ухудшения финансового положения? Важно иметь деньги на черный день. Помощниками в этом могут стать вклад или наличие дополнительного источника кредитования.

5. Мониторьте результаты

Каждый месяц сравнивайте фактические финансовые результаты с цифрами в прогнозе, чтобы сразу заметить и проанализировать значительные отклонения. Они могут потребовать корректировки стратегии, чтобы вернуть бизнес на путь достижения своих целей по выручке и прибыли.

Самый простой вариант финпланирования — составить таблицу в Exсel и месяц за месяцем заполнять ее самостоятельно. Есть сервисы, которые помогают составить финансовый план: этот вариант будет проще.

Как облегчить составление финансового плана?

На финансовые результаты компании влияет много переменных, и каждую из них трудно предсказать. Особенно сложно предсказать поведение потребителей — насколько хорошо клиенты будут реагировать на продукты компании и на цену за них. Изменения в факторах себестоимости также могут вызвать значительные расхождения. Но есть несколько советов, которые помогут облегчить финансовое планирование.

Например, вы собираетесь открыть пиццерию.

1. Ответьте на вопрос: на какую аудиторию будете работать. Здесь можно следовать методу 5W и ответить на вопросы: что вы продаете, кто это покупает, почему, когда и где клиенты находят способ решить свою проблему.

ЧТО? Пиццу, кофе, газировку, пончики;

КТО? Семьи с детьми, подростки;

ПОЧЕМУ? Хотят провести время и перекусить;

КОГДА? В обеденное время и выходные;

ГДЕ ИЩУТ? В соцсетях, ищут заведение рядом с домом и работой.

2. Составьте план действий: что нужно, чтобы открыть пиццерию?

Проанализировать рынок, найти помещение, получить разрешения, найти поставщиков качественных ингредиентов, закупить оборудование, нанять сотрудников, составить меню, организовать кассово-контрольную технику, запустить рекламу. Дальше определяем ресурсы, нужные нам для достижения целей — это ляжет в основу финансового планирования.

3. Продумайте, какие шаги позволят вам увеличивать прибыль и быстрее выйти на точку безубыточности

Для пиццерии важно задуматься о качестве обслуживания клиентов, максимальном количество гостей, готовых возвращаться к вам снова и снова и увеличении среднего чека.

Все вышеизложенное важно подытожить, чтобы понять: что нужно для функционирования бизнеса

Пиццерия «Маргарита» продает пиццу, кофе, газировки и пончики. Работает каждый день с 12:00 до 22:00. Нужен повар и два официанта. Среднее время ожидания заказа 15 минут, и оно не увеличивается. В пиццерии всегда тепло и светло (не забудьте предусмотреть размер арендной платы и коммунальных платежей).

Эти шаги помогут понять, какие расходы закладывать в основу вашего финансового плана.

Фото: Amnaj Khetsamtip / Shutterstock