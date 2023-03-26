Три инструмента для поиска клиентов за границей

Решение любой задачи требует определенных жертв. В каких-то случаях нужно платить деньгами, в других — своим временем. Какой ресурс для вас более ценный — решать вам.

На российском рынке освободилось много ниш для ведения бизнеса, происходит активная цифровизация отраслей, и для предприимчивого человека открываются безграничные возможности. Но если вы выросли в своей сфере и хотите масштабироваться, то стоит задуматься о завоевании новых рынков.

Выход на международную арену стал одной из тенденций российского бизнеса. Предприниматели устремили свой взгляд на быстро развивающиеся рынки Ближнего Востока и стран СНГ. Здесь присутствует высокий спрос на развитие цифровых продуктов и консалтинговые услуги.

Запуск компании за рубежом не ограничивается одним лишь желанием предпринимателя. Краеугольным камнем становится поиск клиентов на совершенно незнакомом рынке. Как же найти новые проекты, не имея огромных бюджетов на рекламу?

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Профессиональный блог на LinkedIn

До сих пор в числе популярных каналов по привлечению органического трафика лидируют соцсети. Согласно исследованию Content Marketing Institute, уже в 2020 году LinkedIn занял первую позицию в рейтинге среди площадок по продвижению B2B-контента.

Почему же LinkedIn настолько популярен?

Целевой аудиторией площадки являются бизнесмены, HR-рекрутеры и специалисты из разных индустрий, что делает ее привлекательной для профессионального нетворкинга. Преимущество LinkedIn в том, что здесь можно найти сотрудников, рассказать о своем продукте в виде занимательного кейса или же заявить о себе как об эксперте.

Чтобы контент в вашем профиле был действительно качественным и захватывающим, стоит привлечь контент-менеджера.

Однако для продвижения аккаунта одних статей недостаточно. Повысить охват страницы поможет ваша активность на ежедневной основе. Необходимо:

посещать аккаунты других пользователей и компании, добавлять их в друзья;

ставить лайки и делать репосты;

оставлять комментарии и вести дискуссии.

Для более эффективной работы можно использовать сопутствующие инструменты, например Linked Helper. Встроенная CRM-система автоматизирует поиск клиентов на LinkedIn, помогает управлять деловыми контактами, да и в целом расширяет базовый функционал соцсети.

Сайты-агрегаторы по поиску клиентов

Наиболее доступный способ найти клиентов — искать их напрямую. Для этого есть специализированные сайты, которые составляют всевозможные списки и рейтинги компаний из разных отраслей. Многим хорошо известен Zoon, который фигурирует на первых страницах поисковой выдачи. Какие есть зарубежные альтернативы?

На Clutch можно разместить свою карточку, по которой вас смогут найти потенциальные клиенты и партнеры. В ней будет описана ваша сфера услуг, бюджет, количество сотрудников и контакты для связи. Регистрация бесплатная, но есть и продвинутые уровни.

Для коммуникационных агентств подойдет Sortlist. Платформа предоставляет возможности для поиска и реализации маркетинговых услуг. Регистрация также бесплатная, а вот продвижение в поиске обойдется в $149.

Но в этом способе поиска клиентов стоит отметить огромный минус: есть высокая вероятность, что вас просто не заметят, а письмо с предложением отправят в спам. Поэтому важно устанавливать личные контакты с представителями бизнеса, чтобы вас знали в лицо.

Бесплатные публикации в международных СМИ

Повысить свою узнаваемость и сформировать доверие к компании можно с помощью работы со СМИ. Пишите статьи, колонки, комментарии для отраслевых изданий.

Разберите кейсы, поделитесь лайфхаками, расскажите с какими трудностями столкнулись, будьте открыты. Это положительно скажется на вашей профессиональной репутации, с вами захотят познакомиться.

В этом помогут специализированные сервисы журналистских запросов, которые есть как в России, так и за рубежом. С их помощью вы будете получать на почту актуальные перечни запросов с фактурой, дедлайном и контактами.

Например, Muck Rack и Agility PR отличаются удобным интерфейсом и широким функционалом. А для тех, кто ищет непосредственно контакты журналистов, есть сформированные базы СМИ.

Достаточно выбрать нужную сферу, издание или статью, и вам будет направлен контакт. Что немаловажно — есть как платные, так и бесплатные подписки. На платные цены варьируются от $19 до $250.

В работе с такими сервисами важна оперативность. Кто первый пришлет качественный материал, тот и «выиграл» публикацию. У предпринимателей часто нет времени сидеть и ждать запросы. В таком случае можно привлечь коммуникационное агентство и делегировать эту задачу специалистам.

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Напутствие

Если вы все же решились на этот отважный шаг — выйти на международный рынок, то будьте готовы к первоначальным трудностям. Придется изучить местное законодательство, разобраться в бюрократических тонкостях и нюансах продвижения на новом рынке.

Описанный выше порядок работ также подразумевает развитые навыки копирайтинга, знание основ PR и digital-маркетинга, умение оперативно отслеживать и реагировать на внешние вызовы инфопространства. Если вы сомневаетесь в том, что сможете верно раскрыть тему и свой экспертный потенциал — не пренебрегайте консультациями и советами от профильных специалистов.

*признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ



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