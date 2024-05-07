Штрафы за рассылки участились: как уберечь бизнес от санкций ФАС и операторов связи

Внимание к конфиденциальности данных повышается во всём мире. Чтобы бизнесу продолжать успешно проводить коммуникации с клиентами, необходимо знать правила. В России за правильным оформлением согласий на рассылки наблюдают ФАС и операторы сотовой связи. Глеб Ястребков, директор по маркетингу SMS Traffic, поделился инструкцией по составлению согласий, следуя которой, вы сможете защитить свой бизнес от штрафов.

Чем рискует бизнес

Давайте сначала разберемся, чем грозит неправильное составление согласия на рассылку или отсутствие таковой.

Со стороны операторов связи риски следующие: если они будут получать большое количество жалоб на получение рассылок без согласия, отправитель будет заблокирован. Кроме того, бизнес должен быть готов, что оператор может запросить согласия и без жалобы абонента, так сказать, превентивно.

Со стороны ФАС за рассылку рекламных, сервисных и других сообщений без согласия получателя предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для юридических лиц составляет от 100 до 500 тыс. рублей (ч. 1 ст. 14.3 КоАП).

Скоро в силу вступят изменения в ст.14.3 КоАП РФ, которые введут административные штрафы за нарушение требований к рекламе. Размеры штрафов ожидаются не маленькие: от 10 до 20 тыс. для обычных граждан, от 20 до 100 тыс. для должностных лиц и от 300 тыс. до 1 млн рублей — для юрлиц.

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Как бизнесу не попасть под санкции

В процессе сбора согласий абонентов на получение сообщений важно следовать нормам и требованиям законов №38-ФЗ «О рекламе» и №126-ФЗ «О связи», а именно положениям, говорящим о том, что

без предварительного согласия человека на получение рекламы её распространение не может быть законным (а у рекламодателя должно быть право доказать, что согласие было получено);

если адресат просит приостановить распространение рекламы, это требование должно быть выполнено;

рассылку можно делать, если возможно доказать, что именно этот адресат дал на неё свое согласие.

Есть два момента, на которые нужно обратить особое внимание:

1. Компаниям запрещено отправлять сообщения пользователю без его согласия.

2. На данный момент на уровне законодательства не зафиксированы порядок и форма получения согласия абонента на приём рассылок. А значит, форма может быть любой. В форме, выбранной бизнесом для своих клиентов, должна быть заложена возможность идентификации таких сообщений, а также способ подтверждения согласия на получение рекламы от конкретной компании.

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Способы защиты бизнеса от санкций ФАС и операторов связи

Необходимо следовать правилам при сборе согласий абонентов на рассылку. На основе опыта взаимодействия с операторами сотовой связи и региональными ФАС мы вывели для себя моменты, которые помогут не попасть под санкции.

Оформление согласия в виде отдельного документа, который содержит такую информацию:

полное имя абонента;

номер телефона;

адрес электронной почты;

дату выдачи согласия;

информацию о лице, которому предоставлено согласие;

цели использования предоставленных данных;

согласие абонента на передачу его персональных данных третьим лицам: агрегаторам, операторам и органам государственной власти;

возможность отказаться от дальнейшей рассылки информации;

подпись абонента.

Наличие такого согласия позволяет защитить интересы абонента и обеспечить законное использование его персональных данных.

Перечисленные пункты помогут узнать, кто именно дал согласие, которое может быть предоставлено в любой удобной форме: на бумаге или в электронном виде.

Видеозапись процесса. Если пользователь получил сообщение после своих действий на веб-сайте или в приложении, то подтверждением его согласия будет видеозапись процесса, показывающая, как он вводил данные на сайте.

Лог-файл. Документ должен содержать лог-файл. То есть файл с записями о событиях в хронологическом порядке. Оператор может запросить лог-файл, чтобы подтвердить, что абонент действительно регистрировался на сайте. Но в форме должно быть условие: человек может отказаться от получения сообщений и передачи персональных данных третьим лицам.

Кроме того, для проверки наличия согласий абонентов можно использовать специальный сервис. Он пригодится компаниям, которые пользуются услугами сторонних организаций для отправления рассылок. Со стороны бизнеса необходима регистрация для использования и загрузка предварительно полученных согласий от абонентов.

Благодаря этому сервису вы можете обезопасить себя от возможных претензий со стороны операторов и ФАС. Отправитель будет видеть согласие от абонента в режиме реального времени.

На данный момент таковы основные требования к формам согласия со стороны ФАС и операторов связи. Однако законодательство постоянно меняется, и важно следить за этими изменениями постоянно и оперативно внедрять нововведения в работу, чтобы не потратить большую часть своей прибыли на выплату штрафов.

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